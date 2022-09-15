Путин: Газпром завершает проработку проекта газопровода в Китай через Монголию

Путин поблагодарил главу Киргизии за поддержку русского языка

Президент России Владимир Путин на саммите ШОС поблагодарил главу Киргизии Садыра Жапарова за поддержку русского языка в этой стране.

«В республике действуют девять общеобразовательных школ с обучением на русском языке, в киргизских школах преподают учителя из России, что в наше время очень важно, мы хотим вас поблагодарить за поддержку в стране русского языка, это то, что является базовой основой для развития отношений по очень многим другим направлениям», – передает его слова РИА «Новости».

Путин добавил, что в межрегиональном сотрудничестве двух стран участвуют 70 российских регионов. Также глава государства обратил внимание на проведение Дней культуры России в Бишкеке и других совместных мероприятий. «Все это очень хорошие заделы для того, чтобы создать условия для будущего позитивного развития наших отношений», – подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что очень рад видеть Жапарова и хотел бы поговорить на темы, «представляющие взаимный интерес». «У нас таких взаимных интересов много. Мы – страны близкие, мы стратегические партнеры, союзники, работаем во многих международных, региональных организациях», – сказал он.

Путин добавил, что Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Киргизии.

«Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером (Киргизии), у нас в прошлом году рост торгового оборота был заметный, и в этом году растет, причем очень хорошими темпами. В прошлом году он вырос у нас на 46,6%, а в этом году за первые пять месяцев – еще плюс 30%. Это очень хороший показатель», – передает слова президента РИА «Новости».

По его словам, Россия продолжает оказывать экономическую поддержку Киргизии – в прошлом году финансовая помощь составила 20 млн долларов, в этом году еще 1,5 млн долларов выделены на восстановление социальной инфраструктуры.

Путин добавил, что Москва готова оказывать и техническое содействие в области реагирования на ЧС, стихийные бедствия. В июле подписано распоряжение правительства о поставках пожарной и вертолетной техники с выделением на эти цели почти 1,5 млрд рублей, указал российский лидер.

«Мы являемся крупнейшим поставщиком энергоресурсов в Кыргызстан», – подчеркнул он, уточнив, что поставки осуществляются на льготной беспошлинной основе по просьбе президента Киргизии.

Путин прибыл в Самарканд, где состоится заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, анонсировав участие Путина в саммите ШОС в Самарканде, заявил, что Москва «ожидает весьма и весьма важного и представительного мероприятия, уникального в своем роде». Эрдоган сообщил о планах обсудить с Путиным продуктовую сделку на полях саммита ШОС.