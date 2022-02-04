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Что мешает дальнейшему сближению России с Китаем

Лидерам двух стран есть что сказать друг другу Михаил Метцель/ТАСС
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Патриотические русские игры должны покорить мировую аудиторию

В мире уже обрели популярность игры на основе реальных операций Великой Отечественной войны worldoftanks.ru
Создатели компьютерных шутеров и стратегий получат гранты на создание игр, посвященных Великой Отечественной и войнам новейшего времени. Покорившая весь мир World of Tanks от белорусских разработчиков показала – можно создать популярный продукт, не оглядываясь на западную трактовку истории. Увидим ли российский стелс-экшен про дерзкого разведчика, который ликвидировал рейхсляйтера на Украине? Подробности...
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Грузия зовет Европу вместе стереть соседей с лица земли

Термин «Южная Осетия» гораздо старше, чем это пытаются представить в Грузии Наталья Айирян/РИА Новости
Перестать употреблять название целого государства – а значит, поставить под сомнение само его существование – призывает Европу Грузия. Речь идет о республике Южная Осетия, название которой в Тбилиси называют «сталинским термином». Причем тут Сталин, откуда на самом деле возникло название этой страны – и почему подобные переименования способны сыграть злую шутку с теми, кто их придумывает? Подробности...
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    От России и Китая ожидали другой газовый контракт

    Подписан контракт по газопроводу «Сила Сибири-3»
    		   4 февраля 2022, 22:10
    Фото: gazprom.ru
    Текст: Ольга Самофалова

    Открытие Олимпиады в Пекине ознаменовалось подписанием нового газового контракта с Китаем. Речь идет о дальневосточном маршруте «Сила Сибири-3». Построить трубу здесь несложно, но где Газпром возьмет газ для ее заполнения – пока большой вопрос. И почему более масштабный проект «Сила Сибира-2», идущий через Монголию, до сих пор без контракта?

    Газпром и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали долгосрочный договор купли-продажи природного газа по Дальневосточному маршруту. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд кубометров и в совокупности достигнет 48 млрд кубометров в год, включая поставки по магистральному газопроводу «Сила Сибири – 1».

    Дальневосточный проект – это проект третьего газопровода из России в Китай. Первый проект – «Сила Сибири – 1» – уже реализован. Исторический 30-летний контракт был подписан в 2014 году. Первые в истории трубопроводные поставки российского газа в Китай начались в 2019 году. Однако труба еще не вышла на полную мощность в 38 млрд кубометров газа в год. Контрактом было предусмотрено поэтапное увеличение поставок.

    Следующим этапом должен был стать второй проект – маршрут «Сила Сибири – 2» (первоначально «Алтай»). Он несколько раз трансформировался. Последнее решение – эту трубу решили провести через Молдавию. Монгольскую часть «Силы Сибири – 2» назвали «Союз Восток». Буквально в январе была завершена разработка технико-экономического обоснования этого проекта. Речь идет о поставке до 50 млрд кубометров газа в год. Однако контракт с Китаем по этому проекту до сих пор не подписан. Хотя изначально в России считали перспективным и главным именно этот маршрут трубы в Китай. Однако ему суждено стать, наоборот, последним реализованным проектом из трех.

    «Сила Сибири – 3» – это как раз дальневосточный маршрут поставок, по которому был подписан контракт на открытии Олимпийских игр – 2022 в Пекине. Данный контракт, конечно, тоже важен и для Газпрома, и для роста газовых доходов России. Однако его масштабы более скромные, чем продажа 50 млрд кубометров в год по «Силе Сибири – 2» через Монголию. По дальневосточному маршруту смогут продать максимум 10 млрд кубов.

    Почему же контракт заключили по «Силе Сибире – 3» и на такой небольшой объем?

    Во-первых, это маршрут с коротким транспортным путем. Во-вторых, для реализации проекта требуются относительно небольшие работы. «Газопровод «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» для обеспечения природным газом Приморья уже существует. От него достаточно будет построить ответвление всего на несколько десятков километров до границы с Китаем», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Но где именно будет начало трубы и куда она придет на китайской территории, пока не ясно. В-третьих, для первого этапа поставок газа по этому маршруту у Газпрома имеется ресурсная база в виде разработанного Киринского месторождения. Сейчас там добывают порядка 2 млрд кубометров в год для обеспечения Приморского края газом, но объемы добычи можно нарастить до 5 млрд кубов.

    Этого будет достаточно, чтобы заполнить трубу на первых порах. Скорее всего, контракт предусматривает постепенное увеличение объема поставок до максимума в 10 млрд кубов (такая же схема действует и по «Силе Сибири – 1»). Но далее Газпрому необходимо будет начать разработку Южно-Киринского месторождения и построить вторую газокомпрессорную станцию (чтобы увеличить давление в трубе и пропускную способность труб). Только тогда Газпром сможет выйти на полную загрузку дальневосточной трубы в 10 млрд кубов. И вот здесь начинаются проблемы.

    «Разрабатывать Южно-Киринское месторождение планировали за счет американских автономных подводных добычных блоков. Однако американцы в 2015 году ввели санкции конкретно против этого месторождения. Это уникальный случай,

    потому что и до, и после этого, США вводили только секторальные санкции и против компаний, но не против конкретных месторождений. На Киринское же месторождение успели поставить американское оборудование», – рассказывает Игорь Юшков.

    Для реализации уже подписанного контракта Газпрому надо начать добычу на Южно-Киринском месторождении. Но как это сделать?

    Заключать контракт с Китаем, не зная, как добывать законтрактованный газ – довольно рискованный шаг. Поэтому, скорее всего, Газпром все же нашел решение проблемы. Но ему потребуется на это определенное время. Возможно, неслучайно сроки выполнения нового контракта не были озвучены ни Москвой, ни Пекином. И, вероятно, объемы поставок будут расти постепенно.

    Есть несколько возможных вариантов решения проблемы с разработкой Южно-Киринского месторождения. «Газпром мог изменить всю схему разработки месторождения, заменив американское оборудование на другое, например на надводную добычную платформу», – рассуждает Юшков. Или Россия сумела создать собственное оборудование для подводной добычи газа на шельфе. Либо альтернатива американским технологиям была найдена в Китае.

    «Возможно, это шельфовое месторождение будет разработано в кооперации с китайскими компаниями. Теоретически Газпром может создать совместное предприятие с китайцами. Единственный момент, что китайская компания не сможет получить значимую долю в СП. По закону добычу на шельфе могут вести только компании с опытом, у которых государство имеет контрольный пакет (51%). Государству в Газпроме принадлежит чуть более 60%. Поэтому в СП для разработки шельфа он сможет продать иностранной компании очень небольшую долю, условно это 10%. Китайцы могут на такое не пойти», – объясняет эксперт.

    Если Газпрому удастся разработать Южно-Киринское месторождение, не надо будет беспокоиться о загрузке дальневосточной трубы «Сила Сибири – 3». Более того, потенциал добычи выше 10 млрд кубометров в год и на пике должен достичь 21 млрд кубов в год. «Оставшийся газ можно поставлять на третью очередь «Сахалин-2», или вернуться к проекту «Владивосток СПГ», или договориться о дополнительных объемах поставок в Китай», – говорит Юшков.

    Китай изначально был заинтересован в этом проекте, который не требует больших вложений в строительство, в том числе со стороны Китая. Плюс газ приходит на северо-восток Китая, где нет других поставщиков газа. СПГ-терминал от этого региона далеко, и здесь нет среднеазиатского трубопроводного газа.

    Проект «Сила Сибири – 2» через Монголию в Китай намного более масштабный и требует значительных временных и денежных затрат. Но основная проблема с ним – это договориться по цене на газ.

    Китай, конечно, пытается добиться низкой цены. Были ожидания, что именно на Олимпиаде в Пекине может быть подписан именно этот контракт. Ведь Китай в 2021 году столкнулся с дефицитом газом тоже, поэтому ему нужны большие объемы. Однако Юшков слабо верит, что пришло время этого контракта. Слухи о его подписании были еще в 2016 году, но ни тогда, ни сейчас они так и не стали реальностью.

    По мнению эксперта, стороны еще не пришли к взаимопониманию по цене, да и столь значимый контракт стоит того, чтобы подписать его вне Олимпиады.

    Зато Туркменистан в преддверии поездки в Китай на Олимпиаду заявил о готовности договориться с Пекином о строительстве четвертого трубопроводного маршрута для поставок дополнительно 30 млрд кубометров газа в год. Сейчас по трем ниткам газопровода «Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай» уже экспортируется около 40 млрд кубометров газа.

    Среднеазиатский трубопроводный газ является прямым конкурентом российских трубопроводных поставок в Китай. Это давний проект Туркменистана, который не нашел поддержку со стороны китайского партнера. «Китай не соглашается на четвертую нитку трубы из Туркменистана, потому что старается разложить яйца в разные корзины. Пекин не хочет чрезмерно зависеть от среднеазиатского газа», – говорит Юшков. На данный момент Россия поставляет по трубам в Китай вдвое меньше, чем Туркмения. В 2021 году из России в Китай пришло 15 млрд кубометров, а из Туркмении – 34 млрд кубов. Плюс туркменский газ находится в неспокойном регионе, где в любой момент может что-то «взорваться».


     
     
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