«Сила Сибири – 2» заставит Европу играть по правилам Газпрома

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4 января, вторник  |  Последнее обновление — 16:43  |  vz.ru
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Как Гайдар придумал для России «шоковую терапию»

Гайдар руководил правительством всего лишь год, однако успел стать «отцом» новой экономики Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press
«Миллионы россиян в одночасье стали нищими». «С Россией как с высокотехнологичной страной было покончено». Такими словами теперь специалисты оценивают событие, произошедшее ровно 30 лет назад. На рассвете 2 января 1992 года стартовала гайдаровская реформа, известная также как «шоковая терапия». Почему же теперь соратники Гайдара говорят, что гордятся собой? Подробности...
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Пять главных политических событий 2022 года

2021-й был непростым, 2022-й будет еще сложнее Станислав Красильников/ТАСС
Каким станет для международной политики 2022-й, мы поймем примерно через год. Но некоторые его вехи можно определить уже сейчас. Газета ВЗГЛЯД выбрала пять событий как регионального, так и исторического значения, способных изменить судьбу России и других ведущих держав планеты. Подробности...
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Военной службе добавили комфорта

Столовые в воинских частях полностью преобразились Сергей Пивоваров/РИА «Новости»
«Служить в рядах Российской армии стало по-настоящему почетно и престижно», – заявил в новогоднем обращении к военнослужащим министр обороны Сергей Шойгу. И причиной таких перемен стало не только поступление новых образцов вооружений, не только успех операции в Сирии и грандиозные учения последнего времени. Российская армия сильно изменилась в еще одном очень важном аспекте. Подробности...
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2021-й стал лучшим годом для бездельников

Многие жители Запада больше вообще не хотят работать Zuma/ТАСС
Десятки миллионов людей во всем мире отказываются искать себе работу – и это стало одной из главных тенденций уходящего года для западных стран. Происходящее связано далеко не только с пандемией коронавируса, наложенными в результате ограничениями и финансовой помощью населению. Правительства пытаются бороться не только с иждивенчеством, но и с массовым мошенничеством. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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2022-й станет годом нестабильности без революции

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В мире сохранится уже хорошо знакомая нам двусмысленная ситуация – все страны вроде бы недовольны тем, как идут дела, у многих есть претензии к соседям или международному порядку как таковому. Подробности...

Какими будут отношения России и Европы в 2022 году

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Диалог с ЕС будет обменом мнениями с противником, разговор с отдельными европейскими государствами – беседой с очень трудными партнерами. Как это и было в 2021 году. Подробности...
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Сколько выходных нужно россиянам

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Особого урона от длинных выходных экономика, очевидно, не несет. Не потому, что работы никакой нет и никто не работает. Наоборот. Потому что кому надо, тот все равно работает. Подробности...
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Главные события 2022 года в политике

Как победили Гитлера под Москвой

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Города России украсились к празднованию Нового года и Рождества

Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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Украинские авиастроители представили первый серийный Ан-178

Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
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В Ленобласти открыли мемориальный комплекс в честь Александра Невского

В Тосненском районе Ленинградской области был торжественно открыт мемориальный комплекс «Молитва перед боем». Он посвящен 800-летию князя Александра Невского. Монумент построен на месте, где, по преданию, князь молился перед Невской битвой
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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    «Сила Сибири – 2» заставит Европу играть по правилам Газпрома

    В Китае осознали, что российский газ – это всерьез и надолго
    		   4 января 2022, 16:05
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    Лидеры России и Китая близки к заключению сделки по строительству газопровода «Сила Сибири – 2», сообщают СМИ. Поставки по новой трубе эквивалентны мощности «Северного потока – 2», который продолжает испытывать трудности в Европе. Почему «Силу Сибири – 2» уже назвали победой Москвы над ЕС и в чем главные преимущества этой трубы?

    Москва и Пекин договорились о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2». Как пишет обозреватель Энтони Ашкенази в статье для британской Daily Express, стороны близки к заключению сделки, возможные поставки будут эквиваленты тем объемам топлива, которые планировалось направить в европейские страны по «Северному потоку – 2». По мнению автора, новый проект удвоит поставки российского трубопроводного газа в Китай, что позволит президенту России Владимиру Путину переиграть Европу, которая не торопится сертифицировать уже готовый газопровод «Северный поток – 2».

    «Соглашение удвоит экспорт в Китай, ежегодно будут транспортировать до 50 млрд кубометров природного газа по новому крупному газопроводу «Сила Сибири – 2». Это происходит в то время, когда остальная Европа переживает серьезный энергетический кризис», – подчеркнул Ашкенази.

    Заполненный газом «Северный поток – 2», который предназначен для транспортировки топлива в Германию по дну Балтийского моря, ждет процедуры сертификации. Несколько стран во главе с США выступали против проекта, утверждая, что трубопровод станет рычагом давления Москвы на Европу, а также лишит Украину доходов от прокачки российского газа.

    В конце декабря Газпром сообщал о рекордном уровне суточных поставок в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Однако главная цель нового газопровода «Сила Сибири – 2» состоит в том, чтобы объединить газотранспортные системы запада и востока РФ, говорил глава компании Алексей Миллер. Таким образом  Россия сможет осуществлять экспортные поставки газа из Западной Сибири как на Запад, так и на Восток. Ресурсной базой проекта могут стать ресурсы Ямала и Надым-Пур-Тазовского региона ЯНАО, Ковыктинского месторождения и ресурсы Красноярского края.

    Кроме того, за счет этого проекта можно газифицировать Восточную Сибирь, не имеющую доступа к магистральной трубе. Планируется, что продолжением «Силы Сибири – 2» станет газопровод «Союз Восток» по территории Монголии. По экспертным оценкам, стоимость проекта может достигать 1,3 – 1,5 трлн рублей.

    В середине декабря Владимир Путин заявил, что технико-экономическое обоснование по проекту газопровода из России в Китай через Монголию будет готово уже в ближайшие недели. Улан-Батор уже заключил меморандум с Газпромом, подразумевающий создание «компании специального назначения», которая поможет в разработке технико-экономического обоснования реализации проекта, а также выбора маршрута для газопровода.

    Новая труба, протяженность которой составит более 950 километров, должна начать строиться в 2024 году, процесс займет не более четырех-пяти лет. Таким образом газ по ней пойдет ориентировочно в 2028-2030 годах. По информации Nikkei Asia, Москве и Пекину предстоит договориться о цене предполагаемых поставок топлива.

    «Появление «Силы Сибири – 2» станет не очень хорошей новостью для так называемого свободного рынка газа, биржевой торговли с ее непредсказуемостью и завышенными ценами, а Газпром получит дополнительную опору для своей политики длительных контрактов», – говорит руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений* (ИГСО) Василий Колташов.

    По его словам, европейцы хотели благодаря переменчивости спотового рынка заставить Россию находиться в состоянии непрерывного стресса из-за колебания цен. «Если на протяжении последних лет в Европейском союзе удалось пересмотреть соглашения с российским бизнесом, переведя цены с постоянных контрактных на спотовые, то в случае с Китаем будет классическая формула, которая позволит Газпрому гарантированно поставлять большие объемы. Теперь выясняется, что стресс обрушился на европейских потребителей, а постоянные контракты оказались более выгодны и перспективны, поскольку позволяют стабильно развиваться потребителю и поставщику», – уверен Колташов.

    Кроме того, за счет «Силы Сибири – 2» Китай начнет «все больше отвязываться от поставок по морю» и «таким образом экономика КНР будет защищена от стресса». «Российский газ обеспечит значительную экономию для Китая, а это сегодня важнейшее конкурентное преимущество», – прогнозирует собеседник.

    Что касается конкуренции на азиатском рынке, то в первую очередь российский газ начнет представлять угрозу для сжиженного природного газа из США, Катара и других поставщиков. В случае высокого спроса на российский газ одновременно на Востоке и на Западе «у Газпрома появится дополнительный аргумент объяснить, почему он не выставляет газ на европейский спотовый рынок».

    «Сейчас еврократия обвиняет Газпром в том, что он не увлечен новомодной биржевой торговлей газом, не хочет играть на спотовом рынке. А исходя из чего должна вестись добыча? Добытый газ нельзя оставить в трубе, поэтому Газпром ориентируется на постоянные контракты. Таким образом,

    появление «Силы Сибири – 2» – это дополнительный нажим на Евросоюз, который предпринял масштабную попытку перестроить местный газовой рынок, чтобы изменить положение российского поставщика

    и занять благодаря этому более сильную позицию. Но в результате получился зимний коллапс и безумный взлет цен на спотовом рынке», – указал Колташов.

    Член Российской ассоциации китаеведов РАН Андрей Островский уверен, что активизировать переговоры по «Силе Сибири – 2», которые по инициативе Москвы велись еще с начала нулевых, Китай был вынужден после обострения отношений с Западом во времена президентства Дональда Трампа. «Эта история тянется лет 20, но теперь китайцы согласились с нами, что нужно строить новый газопровод», – говорит эксперт.

    Сейчас Россия поставляет в Китай 5 млрд кубометров газа в год (без учета превышения контрактных обязательств), в то время как Туркмения дает 50 млрд, а Мьянма – 40 млрд, подчеркнул Островский. «Китай добывает 180 млрд кубометров, а потребность страны – 500 млрд. Поэтому помимо трубного газа страна закупает СПГ в Австралии и Катаре. Но чтобы не попадать в зависимость от одного поставщика, Китай подписал в 2006 году соглашение по поставкам трубопроводного газа из Туркменистана, после чего был проведен трубопровод через Узбекистан и Казахстан. Этим лично занимался нынешний премьер Госсовета КНР Ли Кэцян», – напомнил собеседник.

    В случае запуска «Силы Сибири – 2» на долю России придется в лучшем случае 25% от всех газовых поставок в КНР. Со сбытом проблем не будет, потому что «у Китая постоянная потребность». «Китаю необходимы дополнительные источники поставок энергоресурсов», – подытожил Островский.

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