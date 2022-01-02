В Газпроме рассказали о рекордах за 2021 год

По итогам 2021 года Газпром увеличил экспорт в дальнее зарубежье на 5,8 млрд кубометров, до 185,1 млрд кубометров, что стало четвертым результатом в истории компании, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.

«Прирост добычи Газпрома покрыл львиную долю роста мирового потребления газа в 2021 году. По предварительной информации, на российский рынок из газотранспортной системы Газпром поставил 257,8 млрд кубометров газа. Это максимальный уровень с 2013 года. Рост по сравнению с 2020 годом – на 31,9 млрд кубометров газа», – сообщил в публикации Миллер.

За рубеж экспортировали 185,1 млрд кубометров газа – на 5,8 млрд кубометров больше, чем в 2020 году.

«Результат 2021 года занял четвертую строчку среди исторических рекордов компании. Отмечу, что закупку российского трубопроводного газа нарастили 15 стран. Самый большой прирост обеспечили его крупнейшие потребители – Германия (+10,5%), Турция (+63%), Италия (+20,3%)», – рассказал глава компании.

Он также отметил роль газопроводов «Северный поток» и «Турецкий поток». По словам Миллера, важной особенностью 2021 года стала реализация проекта по строительству газпровода «Северный поток – 2», мощность которого составляет 55 млрд кубометров.

«Растет экспорт газа по газопроводу «Сила Сибири» в КНР. На протяжении 2021 года мы регулярно поставляли газ в Китай с превышением контрактных обязательств. С 1 января 2022 года Газпром вышел на новый уровень поставок, как это и предусмотрено долгосрочным двусторонним договором купли-продажи газа», – отметил руководитель.

Также был перевыполнен план по реализации газификации регионов России. Удалось построить около 2,7 тыс. км газопроводов. К газу теперь могут подключиться жители 342 населенных пунктов по всей стране.

«По итогам 2021 года мы ожидаем максимальный за всю историю Газпрома финансовый результат. А это значит, что дивиденды также будут абсолютно рекордными», – подытожил Миллер.