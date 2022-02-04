Газпром и CNPC подписали договор на крупную поставку газа в Китай

Компания Газпром и китайская CNPC подписали долгосрочный договор на поставку 10 млрд кубометров природного газа с Дальнего Востока, в общей совокупности объем достигнет 48 млрд кубометров в год, говорится в сообщении российского холдинга.

«Подписание документа стало важным шагом в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества России и Китая в газовой сфере. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м и в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год (включая поставки по магистральному газопроводу «Сила Сибири»), – говорится в сообщении Газпрома на сайте холдинга.

«Подписание уже второго контракта на поставку российского газа в Китай свидетельствует о высочайшем уровне взаимного доверия и партнерства между нашими странами и компаниями. Наши китайские партнеры из компании CNPC уже сумели убедиться, что Газпром является надежным поставщиком газа», – заявил глава газового холдинга Алексей Миллер.

Ранее президент Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе его визита в Пекин заявил о подготовке нового контракта на крупную поставку газа в Китай.

В конце января Россия сообщила о переговорах по поставкам газа в Китай с Сахалина. Ранее Газпром установил новый абсолютный суточный рекорд поставок газа в Китай в рамках контракта с китайской компанией CNPC. СМИ сообщали, что Россия и Китай близки к заключению сделки по строительству газопровода «Сила Сибири – 2». Планируется, что продолжением «Силы Сибири – 2» станет газопровод «Союз Восток» по территории Монголии.

Напомним, в пятницу российский лидер прибыл в Китай. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась: что мешает дальнейшему сближению России с Китаем.