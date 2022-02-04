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Газпром и CNPC подписали договор на крупную поставку газа в Китай
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Компания Газпром и китайская CNPC подписали долгосрочный договор на поставку 10 млрд кубометров природного газа с Дальнего Востока, в общей совокупности объем достигнет 48 млрд кубометров в год, говорится в сообщении российского холдинга.
«Подписание документа стало важным шагом в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества России и Китая в газовой сфере. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м и в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год (включая поставки по магистральному газопроводу «Сила Сибири»), – говорится в сообщении Газпрома на сайте холдинга.
«Подписание уже второго контракта на поставку российского газа в Китай свидетельствует о высочайшем уровне взаимного доверия и партнерства между нашими странами и компаниями. Наши китайские партнеры из компании CNPC уже сумели убедиться, что Газпром является надежным поставщиком газа», – заявил глава газового холдинга Алексей Миллер.
Ранее президент Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе его визита в Пекин заявил о подготовке нового контракта на крупную поставку газа в Китай.
В конце января Россия сообщила о переговорах по поставкам газа в Китай с Сахалина. Ранее Газпром установил новый абсолютный суточный рекорд поставок газа в Китай в рамках контракта с китайской компанией CNPC. СМИ сообщали, что Россия и Китай близки к заключению сделки по строительству газопровода «Сила Сибири – 2». Планируется, что продолжением «Силы Сибири – 2» станет газопровод «Союз Восток» по территории Монголии.
Напомним, в пятницу российский лидер прибыл в Китай. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась: что мешает дальнейшему сближению России с Китаем.
Польская PGNiG отказалась подписывать долгосрочный контракт с Газпромом
Об отсутствии планов подписывать долгосрочный контракт с Газпромом на поставки газа в Польшу заявил глава компании PGNiG Павел Маевский.
«Мы не планируем заключать долгосрочный контракт с Газпромом», – приводит его слова ТАСС.
Текущий контракт PGNiG с Газпромом (Ямальское соглашение), подписанный в 2010 году, истекает в конце 2022 года.
Ранее сообщалось, что Газпром потребовал арбитражного разбирательства в отношении польской PGNiG S.A. и их совместного предприятия EuRoPol GAZ, которое владеет польским участком газопровода Ямал – Европа. «Газпром экспорт» ранее обращался в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту с польской компанией PGniG.
Путин навал европейскую страну, в которой не будет проблем с газом в 2023 году
Во многих странах Европы в следующем году могут возникнуть дополнительные проблемы с газом, но не у Венгрии, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Орбан отметил, что Венгрия заинтересована в увеличении поставок российского газа на еще 1 млрд кубометров в год.
Также было предложено расширить сотрудничество между странами в энергетике, транспорте, промышленности и АПК. Российская сторона ответила положительно на предложения, включая вопрос газа, передает РИА «Новости».
Напомним, встреча Путина и Орбана проходила в Москве 1 февраля. Орбан заявил, что Будапешт рассчитывает договориться с Москвой об увеличении поставок российского газа. Кроме того, он рассказал, что никто из глав европейских государств не хочет войны, все выступают за мирные соглашения.
Кремль: Путин и Си Цзиньпин примут совместное заявление о международных отношениях
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«К переговорам заранее подготовлено совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, о глобальном устойчивом развитии. В этом совместном заявлении будут отражены общие взгляды России и Китая на важнейшие мировые проблемы, включая и вопросы безопасности», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом Ушаков добавил, что после переговоров запланирован обед двух глав государств в формате тет-а-тет. «Такой формат общения позволит максимально откровенно, доверительно обсудить наиболее важные международные и двусторонние проблемы и вопросы. Вечером в соответствии с программой наш президент примет участие в церемонии открытия 24-х зимних Олимпийских игр», – сказал он.
Также помощник президента отметил, что в делегацию, которая будет сопровождать Путина во время поездки в Пекин, войдут глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр энергетики Николай Шульгинов, глава Роснефти Игорь Сечин, а также сам Ушаков.
«По прилете нашего президента в Пекин состоятся переговоры на высшем уровне. Нашего президента будет сопровождать делегация, в состав которой войдут Лавров, Чернышенко, как глава основной межправительственной комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Также Ушаков, Шульгинов, министр энергетики и Сечин», – сказал Ушаков, добавив, что без ограничений из-за коронавируса, российская делегация была бы представительнее – более 20 человек.
Ушаков подчеркнул, что в ходе визита планируется принять солидный пакет двусторонних документов, включая межправительственные, межведомственные и коммерческие. «Пока продолжается их согласование, список мы опубликуем по окончании переговоров. Могу сказать, что у нас где-то больше 15 договоров и соглашений в папке, которая готовится к этому визиту», – сказал он.
По словам помощника российского лидера, Китай поддерживает требование России о гарантиях безопасности. «Пекин поддерживает требования России о гарантиях в сфере безопасности, разделяет позицию о том, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет нанесения ущерба безопасности другой страны, а региональная стабильность не может обеспечиваться за счет усиления военных альянсов», – заключил Ушаков.
Ранее сообщалось, что переговоры президента России Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине состоятся в пятницу до начала церемонии открытия Олимпийских игр. Встреча пройдет «где-то в середине дня по пекинскому времени».
В пятницу Китай анонсировал встречу Си Цзиньпина с Путиным.
Австрия собралась бороться с зависимостью от российских газовых компаний
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В сфере энергетики Австрия зависит от российских газовых компаний, но намерена с этим бороться, заявила министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий страны Леоноре Гевесслер.
Австрия намерена обжаловать решение Европейской комиссии принять документ о «Таксономии ЕС», так как, по мнению властей страны оно ведет к инвестициям в атомную и газовую энергетику, передает ТАСС.
Гевесслер заявила: «Мы сейчас видим, куда нас ведет зависимость от газа. Цены на энергию, природный газ у нас возросли. Мы находимся в зависимости от российских газовых концернов». По ее мнению, есть только один выход из сложившейся ситуации – «возобновляемая энергия, ветроэнергетика, солнечная энергия и гидроэнергетика». Как заявила Гевесслер, «солнце не выставляет счет, это делает российский газовый концерн». По ее словам, «с этой зависимостью надо бороться, а не усиливать ее».
Напомним, в принятом Еврокомиссией документе «Таксономия ЕС» – классификации видов экономической деятельности – сказано, что атомная и газовая энергетика – это переходные зеленые источники энергии. Также в классификации говорится, что новые инвестиции в АЭС разрешены до 2045 года, в газовые проекты – до 2030 года.
В США рассказали о переговорах с экспортерами газа в Европу взамен российского топлива
Белый дом ведет переговоры с экспортерами газа по поставкам в Европу топлива взамен российского, но отказался назвать конкретные страны, рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мы ведем переговоры с рядом стран и поставщиками», – ответила она на просьбу прокомментировать сообщения о возможности компенсации Катаром объемов газа в случае снижения поставок из России. При этом она отказалась привести подробности, передает РИА «Новости».
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС надеется, что США, Катар и Азербайджан компенсируют объемы газа в случае снижения его поставок из России.
Газпром забронировал мощности «Ямала – Европы»
Газпром забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа», свидетельствуют данные платформы GSA Platform.
Забронирована прокачка 12,5 млн кубометров газа с 00.00 до 08.00 мск 2 февраля, передает ТАСС.
12,53 млн кубометров – это около 40% предложения. Газпром забронировал мощности на конец текущих газовых суток, на газовые сутки 1 февраля компания бронировать мощности не стала. Кроме того, на газовые сутки 2 февраля предложение также осталось невостребованным, передает РИА «Новости».
Напомним, Газпром прекратил прокачку газа в Европу по газопроводу в прямом направлении 21 декабря из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей.
В декабре Газпром уже бронировал мощности по такой схеме, а также заказывал мощности не на регулярной, а на дополнительной сессии суточных аукционов, использовал бронирования на несколько часов.
Заявка Газпрома на транзит через Украину на вторник, 1 февраля, увеличилась до 107,7 млн кубометров, что близко к величине бронирования по долгосрочному контракту (109 млн кубометров). Цена газа в Европе опустилась ниже 900 долларов.
Польша и Украина решили вместе построить газопровод
Польша и Украина договорились построить газопровод, чтобы нарастить объем поставляемого на восток газа, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий заявил после встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Киеве, что «мы говорили о расширении пропускной способности с запада на восток, строительстве газопровода, который мог бы передавать большие объемы газа в недалеком будущем», передает РИА «Новости».
Отметим, что перед поездкой в Киев политик заявил, говоря о беженцах, что украинцы «как дешевая рабочая сила никогда не помешают».
Ранее в Кремле подтвердили закупку Украиной российского газа через реверс из Европы.
Газпром подтвердил иск к польской PGNiG из-за газопровода Ямал — Европа
Газпром подтвердил, что запросил арбитражное разбирательство в отношении польской PGNiG S.A. и их совместного предприятия EuRoPol GAZ, владеющего польским участком газопровода Ямал — Европа.
«Газпром подтверждает подачу просьбы о проведении арбитражного разбирательства в отношении PGNiG S.A. и EuRoPol GAZ S.A. и сохраняет за собой все права по защите своих интересов», – цитирует сообщение компании ТАСС.
До этого PGNiG заявляла, что Газпром подал на нее в суд в отношении управления EuRoPol GAZ. В иске идет речь о выплате дивидендов из прибыли EuRoPol GAZ и предполагаемого нарушения прав Газпрома.
Ранее «Газпром экспорт» обращался в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту с польской компанией PGniG.
В среду Европейский суд общей юрисдикции отклонил жалобы польской PGNiG на решения Еврокомиссии по итогам антимонопольных дел в отношении российского Газпрома.
Путин заявил об общих с Си Цзиньпином взглядах на решение мировых проблем
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Глава российского государства Владимир Путин заявил, что его взгляды на решение мировых проблем во многом совпадают со взглядами китайского лидера Си Цзиньпина.
Путин написал статью «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее» для агентства Синьхуа. Статья вышла в преддверии его визита в Пекин. Кроме того, на сайте Кремля опубликовано интервью Путина Медиакорпорации Китая.
Путин заявил, что они «давно знакомы» и, «как добрые друзья и политики, у которых во многом общие взгляды на решение мировых проблем, тесно и часто общаются». Он подчеркнул, что Россия и Китай определили в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве «основные принципы и ориентиры совместной работы». По его словам, прежде всего «это равноправие, учет интересов друг друга, свобода от политической и идеологической конъюнктуры, от пережитков прошлого», передает РИА «Новости».
Президент отметил, что Россия и Китай – «близкие соседи, связанные многовековыми традициями дружбы и доверия», их «отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступая в новую эпоху, достигли беспрецедентного уровня, стали образцом эффективности, ответственности, устремленности в будущее». При этом «внешнеполитическая координация России и Китая основана на близких, совпадающих подходах к решению глобальных и региональных проблем».
Путин сообщил, что важной частью его визита в Пекин будет обсуждение актуальных международных тем. Он указал, что Россия и Китай расширяют практику расчетов в национальных валютах, формируют механизмы для нивелирования негативного влияния санкций. Путин считает, что инициатива России о запуске «зеленых коридоров» в торговле, исключающих любые санкции – это хорошее подспорье для преодоления последствий пандемии.
Кроме того, обе страны «работают над укреплением центральной координирующей роли» ООН «в мировых делах, стремятся не допустить размывания международно-правовой системы, в центре которой – Устав ООН». Москва и Пекин играют важную стабилизирующую роль в современной международной обстановке, способствуют демократизации системы отношений. Так, благодаря их солидарной позиции на саммите G20 в 2021 году удалось достичь взвешенных решений по признанию вакцин и вакцинных сертификатов.
По словам Путина, Москва видит возможности для развития партнерства с Китаем в освоении космоса, реализации проекта Международной научной лунной станции. Товарооборот России и Китая по итогам 2021 года достиг исторического максимума – 140 млрд долларов, заявил Путин, отметив, что страны уверенно движутся к цели в 200 млрд долларов.
Президент сообщил, что на переговорах с Си Цзиньпином особое значение будет уделено развитию деловых связей, подчеркнув, что для этого есть все возможности. Также Путин намерен обсудить с лидером Китая вопросы сохранения природы. Он не сомневается, что страны наверстают упущенное из-за пандемии гуманитарное сотрудничество. «Россия и Китай – державы с тысячелетними самобытными традициями и колоссальным культурным достоянием, интерес к которым и в самих наших странах, и за рубежом неизменно высокий», – сказал он. Россия и Китай, несмотря на трудности из-за коронавируса, стремятся динамично наращивать потенциал экономического партнерства, отметил Путин.
Напомним, Олимпиада в Пекине пройдет 4–20 февраля. Всего в расширенной заявке Олимпийского комитета России 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны. Путин и Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху.
Россия опровергла заявления об угрозах прервать поставки газа в Европу
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Москва никогда не грозила прервать поставки газа в Европу, Россия «никогда не подводила партнеров», заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
Небензя подчеркнул, что «Россия – надежный поставщик». Его спросили, гарантирует ли он, что поставки газа в Европу продолжатся. Небензя ответил: «Мы никогда не заявляли ничего противоположного».
Он также отказался «спекулировать» на тему «угроз немецкого правительства закрыть «Северный поток – 2». Небензя заявил, что речь идет о «коммерческом проекте, который регулируется коммерческими отношениями», передает РИА «Новости».
При этом постпред отметил, что санкции против России, если будут введены, нанесут ущерб не только ей. Небензя заявил: «Мы научились жить с этим». Он выразил надежду, что другим странам «хватит трезвого рассудка не вводить» санкции. Если санкции все же введут, «это повлечет ответную реакцию», сказал он.
Напомним, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что якобы получал от России сигналы о возможном прекращении поставок газа в Европу. «Да, такие знаки были», – сказал он в эфире телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом – прим. ВЗГЛЯД).
На Украине призвали Киев покупать газ у России
Украине необходимо заключить прямой контракт с Газпромом на поставки газа, так как высокие цены сильно вредят экономике страны, заявил украинский экономист, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.
Марунич высказал такое мнение в эфире телеканала «Наш», что «это важно не для «Нафтогаза», не для (президента Украины Владимира) Зеленского и правительства», а для конечного потребителя, так как цена кубометра газа с НДС – это 60 гривен (около 160 рублей), из-за этого «у нас встанет скоро вся промышленность», передает РИА «Новости».
Он сослался на жалобы «Укртеплокоммунэнерго» на «Нафтогаз», который отказался увеличивать объемы поставок газа по фиксированной цене в 7,42 гривны (около 20 рублей) за кубометр для нужд отопления населения, что поставило под угрозу стабильность поставок тепла и электричества в дома украинцев.
«И он (будет) по сорок (гривен), дорогие друзья. А что это все значит? (...) Это все удар по конкурентоспособности нашей промышленности, по местным бюджетам (...) Нам разумно было бы вернуться к прямым договорам с Газпромом, как та же Венгрия», – подчеркнул Марунич.
Эксперт предупредил, что «слезание с российской газовой иглы», о чем неоднократно рапортовали киевские власти, может закончиться «очень печально» для промышленности и населения Украины.
Ранее сообщалось, что Украина начала покупать российский газ у Венгрии. До этого в Кремле подтверждали закупку Украиной российского газа через реверс из Европы.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Украина покупает российский газ у других стран.
Путин прибыл в Китай
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Президент России Владимир Путин прибыл в Китай, где он примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр и проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин отправится на Олимпийские зимние игры в Пекин вместе с главой Аргентины Альберто Фернандесом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча глав России и Китая пройдет в пятницу до начала церемонии открытия Олимпийских игр – 2022, которая состоится в 15.00 по московскому времени.
Переговоры будут носить полноформатный характер. Ожидается, что лидеры обсудят международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО, идеи о гарантиях безопасности, а также сверят часы по основным направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничества, космосе и других.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президент Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху.
Боррель опроверг причастность России к росту цен на газ в Европе
Россия не виновна в росте цен на газ в Европе, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Также глава дипломатии Евросоюза заявил, что получат от России сигналы о возможном прекращении поставок газа в Европу, передает ТАСС.
«Да, такие знаки были», – ответил он в эфире телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом – прим. ВЗГЛЯД).
По его словам, это и обеспокоило, но пока все ограничивается словами и намерениями.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас обвинила Россию в росте цен на газ в Европе на 400% из-за сокращения поставок. Она также добавила, что «если бы Россия увеличила поставки газа в Европу на 20%, то цена на природный газ сократилась бы примерно наполовину».
Европейские страны обвиняют Газпром в ограничении поставок газа в период пикового роста цен на энергоносители, считая, что российский поставщик, покрывающий порядка 40% потребностей ЕС в газе, манипулировал европейскими ценами.
Путин выступил против коллективного наказания в спорте
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Практика коллективного наказания в спорте за действия отдельных лиц недопустима, заявил глава российского государства Владимир Путин.
Путин написал статью «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее» для агентства «Синьхуа». Статья вышла в преддверии его визита в Пекин. Кроме того, на сайте Кремля опубликовано интервью Путина Медиакорпорации Китая.
В интервью Путин заявил, что Россия «выступает против политизации спорта, попыток использовать его в качестве инструмента давления, недобросовестной конкуренции и дискриминации». Он подчеркнул недопустимость «коллективного наказания» за «правонарушения отдельных лиц, которая в последнее время стала нередким явлением». При этом Россия «решительно осуждает применение спортсменами запрещенных препаратов, выступает за широкое международное сотрудничество в борьбе с допингом в спорте», передает ТАСС.
В статье Путин пишет, что «в последнее время активизировались попытки ряда стран политизировать спортивную проблематику в угоду своим амбициям». По его словам, «это в корне неправильно и противоречит самому духу и принципам Олимпийской хартии». Он подчеркнул, что спорт должен «объединять людей, дарить мгновения триумфа и гордости за свою страну, восхищать честной, справедливой, бескомпромиссной борьбой», передает РИА «Новости».
Путин выразил уверенность, что богатый опыт Китая в «организации представительных международных состязаний» позволит провести Олимпиаду на самом высоком уровне. Президент не стал давать прогноз о количестве медалей, которые могут завоевать спортсмены из России, но заметил, что на этот раз получение наград будет зависеть не только от исхода борьбы, но и от эпидемической ситуации. Он отметил, что организаторы Игр в Пекине хорошо подготовились, создали условия для безопасного пребывания гостей Олимпиады.
За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?
Путин рассказал, что любит не только хоккей и горные лыжи, но и биатлон, фигурное катание, интересуется прыжками на лыжах с трамплина, но соревнования смотрит только по ТВ. Он пожелал участникам Олимпийских игр в Пекине успешных выступлений, а гостям Игр – хорошего настроения.
Президент сообщил, что решил с лидером Китая Си Цзиньпином организовать в 2022 и 2023 годах Годы российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта. Путин также сообщил, что с теплотой вспоминает свою поездку в Пекин в августе 2008 года на церемонию открытия летней Олимпиады.
Напомним, Олимпиада в Пекине пройдет 4–20 февраля. Всего в расширенной заявке Олимпийского комитета России 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны. Сейчас российские атлеты выступают без символики, а сборная называется ROC (Russian Olympic Committee). Запрет, введенный из-за допингового скандала, продлится до декабря. Российский фигурист Алексей Ягудин опубликовал петицию в поддержку российских спортсменов. Он призывает ВАДА и Международный олимпийский комитет разрешить им выступать под флагом России.
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине
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Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин начали переговоры, в ходе которых запланировано обсудить широкий круг тем.
По итогам встречи с лидером КНР планируется принять пакет совместных документов, передает РИА «Новости».
Кроме того, Путин после переговоров планирует посетит церемонию открытия Олимпийских игр.
Переговоры будут носить полноформатный характер. Ожидается, что лидеры обсудят международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО, идеи о гарантиях безопасности, а также сверят часы по основным направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничества, космосе и других.
Напомним, в пятницу российский лидер прибыл в Китай. Ранее он сообщал, что отправится на Олимпийские зимние игры в Пекин вместе с главой Аргентины Альберто Фернандесом.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президент Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях.