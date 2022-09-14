Анкара потребовала ответа от Киева за кампанию против турецких бизнесменов

Турция потребовала от Киева объяснений в связи с информацией о том, что на Украине ведется кампания в поддержку санкций против турецких бизнесменов и банков, сотрудничающих с Россией, заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

«Создалось впечатление, что эта кампания, инициированная Украиной, направлена только на турецкие компании. Она направлена не только на турецкие компании. В их число также вошли компании из многих стран, связанных с Россией и ведущих с ней бизнес, таких как США и страны ЕС. В этом списке более 18 тысяч человек и компаний. Нас волнуют только наши собственные компании. Мы предприняли попытки и в Киеве, и в Анкаре. Мы попросили объяснений. Мы работаем над этим», – цитирует РИА «Новости» Чавушоглу.

Турецкая газета Aydinlik сообщила, что на аффилированном с МИД Украины сайте ведется кампания по введению санкций против турецких бизнесменов и банков в связи с неприсоединением Анкары к антироссийским решениям Запада. По данным издания, опубликован список руководителей турецких Ziraat Bankasi, Is Bank и Credit Europe Bank с фотографиями и с призывом к введению санкций против этих компаний и частных лиц. Речь идет о портале «Война и санкции», который был запущен в апреле и обладает государственным доменным именем – gov.ua. По информации МИД Украины, ресурс позволяет просматривать перечень лиц, на которых наложены санкции с начала российской спецоперации, а также знакомиться с кандидатами в черный список.

Ранее бывший посол Тугай Улучевик заявил, что посла Украины в Анкаре необходимо вызвать в МИД в связи с начавшейся в Киеве агитационной кампанией против турецких бизнесменов и банков.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, введет ли Киев санкции против работающих с Россией представителей турецкого бизнеса и чем это для него чревато.