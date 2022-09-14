Киев разозлил Турцию антироссийскими угрозами

Анкара потребовала от киевских властей отчета – на каком основании началась травля ведущих турецких бизнесменов. В Киеве поступили привычно – имена предпринимателей, обвиненных в сотрудничеством с Россией, отправили в черный список на сайт, который курирует МИД Украины. Введет ли Киев санкции против работающих с Россией представителей турецкого бизнеса и чем это для него чревато?

Анкара по дипломатическим каналам потребовала от Киева разъяснений после того, как на Украине началась агитационная кампания за введение санкций против турецких бизнесменов, сотрудничающих с Россией. Об этом сообщило во вторник РИА «Новости» со ссылкой на заявление турецкой дипмиссии в Киеве. Информацию подтвердил и пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик. «Недопустимо, чтобы какая-либо страна вводила или призывала к введению санкций против Турции», – сказал представитель партии, возглавляет которую президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По информации турецкой газеты Aydinlik, поводом для демарша стала публикация черного списка руководителей крупнейших турецких банков на портале, который работает под эгидой украинских МИДа и Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). В упрек банкирам ставилось тесное сотрудничество с Россией.

Речь идет о портале «Война и санкции», который был запущен в апреле и обладает государственным доменным именем – gov.ua. По информации МИД Украины, ресурс позволяет просматривать перечень лиц, на которых наложены санкции с начала российской спецоперации, а также знакомиться с кандидатами в черный список. За отбор отвечают более двухсот аналитиков НАПК. Ресурс должен проинформировать иностранные правительства и граждан об уже введенных санкциях и привлечь общественность к глобальной кампании по расширению санкционных списков. По мнению экспертов, «Война и санкции» – аналог скандального сайта «Миротворец», только обладающий официальным статусом.

В черном списке, который вызвал оторопь в Анкаре, речь идет о членах правления государственного турецкого Ziraat Bank (в частности, украинцы призывают ввести меры наказания против председателя наблюдательного совета Нуруллы Бакыра, его заместителей Хюдайи Атылгана и Фуата Йылмаза Йылдыза). В черный список украинцы также внесли руководство банка Denizbank, международной группы FIBA Holding, российского подразделения Credit Europe Bank, пивоваренной группы Anadolu Efes и ассоциации промышленности и бизнеса (в частности члена совета директоров Хюсню Озьегина). Внесен в черный список и финансовый директор «Эфес Рус» Бурхан Таник.

Кстати, упомянутые два банка из черного украинского списка известны тем, что принимают карты платежной системы «Мир». Всего в Турции эту услугу оказывает пять банков.

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Списки топ-менеджеров сопровождаются на сайте их фотографиями и другими личными данными. Авторы портала при этом требуют от попавших в список публично осудить политику Кремля, прекратить платить налоги в России и передать значительную часть личного состояния Фонду реконструкции Украины.

Бывший представитель Анкары при Евросоюзе Тугай Улучевик уже призвал публично вызвать по этому поводу украинского посла Василия Боднара в МИД «и запросить у него информацию». Такого же мнения придерживается эксперт-международник Хасан Унал, который назвал неприемлемыми прямые выпады в адрес турецких государственных учреждений и бизнесменов. «Следует принять необходимые меры и немедленно удалить эти призывы. Украина не может вмешиваться во внешнюю политику Турции. Этого нельзя допустить», – заявил эксперт.

Действительно, по украинским законам, любые банки и фирмы, сотрудничающие с Россией, подлежат санкциям, в том числе и зарубежные, однако в данном случае Киев закроет глаза на нарушение собственных законов, уверен украинский политолог Владимир Корнилов. «До реального введения карательных мер против турецких банков и бизнесменов не дойдет. Вопрос останется только на уровне обсуждений. Просто потому, что в этом случае Анкара не потеряет практически ничего, а вот Киев как раз лишится очень многого. Скажем, все сделки с Украиной, которые связаны с «байрактарами», могут быть разорваны», – сказал Корнилов.

В Киеве уже давно выражают недовольство тесным сотрудничеством Анкары и Москвы, а поведение президента Реджепа Тайипа Эрдогана рассматривают как предательскую, напомнил собеседник. «При этом, когда сотрудничество России и Турции привело к успешной зерновой сделке, Украина преподносила ее перед всем миром как пример, когда Россию «принудили» подписать мирное соглашение», – отмечает политолог.

При этом у Турции тоже сохраняются экономические интересы на Украине, но не такие важные. «Например, турки закупают украинское зерно или продукты вторичной переработки», – уточняет эксперт.

«Угрозы, которые звучат из Киева, лишний раз доказывают, что США чужими руками могут наказать любую страну. Вообще санкции – это очень опасное экономическое оружие, с помощью которого Украина действует не только против России, но и против интересов Турции. Вашингтон постоянно твердит о свободном рынке, и при этом мешает сотрудничеству наших банков с другими странами», – посетовал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД профессор истории Стамбульского университета Мехмет Перинчек.

По словам собеседника, если против турецких банков Киев все же введет какие-то ограничения, это радикально испортит отношения двух стран. «Такой шаг совершенно не соответствует экономическим интересам самой Украины. Но исключать его не стоит, поскольку у Киева нет своей политической воли, а он лишь выполняет волю Вашингтона», – добавил турецкий профессор.

В свою очередь, в Российско-турецком деловом совете уверены, что ни один турецкий банк все равно не откажется от работы с Россией.

«Внешнеторговая политика республики сформулирована Эрдоганом: Анкара не участвует ни в каких санкционных режимах,

потому что это непрактично для самой турецкой экономики, а также потому, что Турция видит свою миссию в урегулировании международных проблем», – пояснил гендиректор Российско-Турецкого делового совета Алексей Егармин.

Если Анкара не будет соблюдать нейтралитет в украинском вопросе и примет какую-то из сторон, то переговорщиком она уже выступать не сможет, добавил он. «А переговорщик она весьма успешный – это было видно по зерновой сделке. Это может произойти и сейчас применительно к спецоперации», – предполагает Егармин.

«Я вполне допускаю, что Киев и впрямь введет санкции против турецких банков. Однако, по мнению собеседника, Анкара не станет жертвовать торговым партнерством с Москвой и закрывать окно возможностей для входа на российский рынок новых турецких компаний из-за каких бы то ни было призывов, звучащих из Киева. Кроме того, у наших стран есть соглашение о платежах, согласно которому приоритет во взаимных расчетах отдается рублю и лире. Ни США, ни Европа никакими инструментами не смогут пресечь эту практику», – сказал Егармин.

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