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На сколько хватит экономической устойчивости России Ведомости/ТАСС
Удивительная устойчивость российской экономики в этом году дает надежду на то, что и в следующем году ситуация будет не хуже. Российские ведомства готовят свои сценарии развития событий. Удастся ли российской экономике удивлять Запад два года подряд? Подробности...
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Киев предложил Западу договор на конфликт с Россией

Киев намерен обязать Запад защищать Украину как страну НАТО DPA/REUTERS
Офис Зеленского обнародовал проект договора по гарантиям безопасности Украины. На роль гарантов прочат англосаксов во главе с США, а также ЕС и Турцию. Документ не открывает Украине быстрый путь в НАТО, но предполагает ее серьезную защиту Западом. Почему проект, создание которого датируют весной, всплыл именно сейчас? И каковы шансы, что страны Запада его подпишут?  Подробности...
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Украина готовит новую провокацию под Изюмом

Занявшие Харьковщину украинские силовики терроризируют местное население State Security Service of Ukraine/REUTERS
На Москву вновь посыпались обвинения со стороны Киева, который утверждает, что российские военные якобы устраивали пытки и массовые убийства населения в Харьковской области. Все указывает на то, что Украина в находившихся под контролем России населенных пунктах области готовит повторение провокации по образцу Бучи – с предъявлением трупов «жертв оккупации». На роль жертв неонацисты определили сторонников России.  Подробности...
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Киев разозлил Турцию антироссийскими угрозами

Украина спровоцировала разногласия с Турцией Global Look Press via ZUMA Press
Анкара потребовала от киевских властей отчета – на каком основании началась травля ведущих турецких бизнесменов. В Киеве поступили привычно – имена предпринимателей, обвиненных в сотрудничеством с Россией, отправили в черный список на сайт, который курирует МИД Украины. Введет ли Киев санкции против работающих с Россией представителей турецкого бизнеса и чем это для него чревато? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Швеция как недооцениваемая угроза для России

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Если считать Германию и Францию «первой лигой» принятия решений в Европе, то Швеция стоит прямо под ними, и разделяет их не пропасть. А уж вместе с другими странами Северной Европы она тем более представляет собой определённую силу. Подробности...

Глобальный рынок кончился первым

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Как только на горизонте появляются малейшие проблемки, с теми же энергоресурсами, так сразу отбрасываются и «рынок», и «демократия», а вводится тотальный контроль и нормы «военного капитализма». Подробности...
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Почему россиян тронула смерть королевы Елизаветы

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Людей привлекает сам институт монархии – человек, увенчанный короной, вокруг которого собираются его верные. Что же заставляет людей испытывать смутную тоску по монархии и тянуться к ней даже в такой стертой и выцветшей форме, как британский королевский дом? Подробности...
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Байден опять обходит Трампа

Сборная России по футболу возвращается в игру

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Русская память о Елизавете II

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    		   14 сентября 2022, 08:46
    Фото: Global Look Press via ZUMA Press
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Анкара потребовала от киевских властей отчета – на каком основании началась травля ведущих турецких бизнесменов. В Киеве поступили привычно – имена предпринимателей, обвиненных в сотрудничеством с Россией, отправили в черный список на сайт, который курирует МИД Украины. Введет ли Киев санкции против работающих с Россией представителей турецкого бизнеса и чем это для него чревато?

    Анкара по дипломатическим каналам потребовала от Киева разъяснений после того, как на Украине началась агитационная кампания за введение санкций против турецких бизнесменов, сотрудничающих с Россией. Об этом сообщило во вторник РИА «Новости» со ссылкой на заявление турецкой дипмиссии в Киеве. Информацию подтвердил и пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик. «Недопустимо, чтобы какая-либо страна вводила или призывала к введению санкций против Турции», – сказал представитель партии, возглавляет которую президент Реджеп Тайип Эрдоган.

    По информации турецкой газеты Aydinlik, поводом для демарша стала публикация черного списка руководителей крупнейших турецких банков на портале, который работает под эгидой украинских МИДа и Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). В упрек банкирам ставилось тесное сотрудничество с Россией.

    Речь идет о портале «Война и санкции», который был запущен в апреле и обладает государственным доменным именем – gov.ua. По информации МИД Украины, ресурс позволяет просматривать перечень лиц, на которых наложены санкции с начала российской спецоперации, а также знакомиться с кандидатами в черный список. За отбор отвечают более двухсот аналитиков НАПК. Ресурс должен проинформировать иностранные правительства и граждан об уже введенных санкциях и привлечь общественность к глобальной кампании по расширению санкционных списков. По мнению экспертов, «Война и санкции» – аналог скандального сайта «Миротворец», только обладающий официальным статусом.

    В черном списке, который вызвал оторопь в Анкаре, речь идет о членах правления государственного турецкого Ziraat Bank (в частности, украинцы призывают ввести меры наказания против председателя наблюдательного совета Нуруллы Бакыра, его заместителей Хюдайи Атылгана и Фуата Йылмаза Йылдыза). В черный список украинцы также внесли руководство банка Denizbank, международной группы FIBA Holding, российского подразделения Credit Europe Bank, пивоваренной группы Anadolu Efes и ассоциации промышленности и бизнеса (в частности члена совета директоров Хюсню Озьегина). Внесен в черный список и финансовый директор «Эфес Рус» Бурхан Таник.

    Кстати, упомянутые два банка из черного украинского списка известны тем, что принимают карты платежной системы «Мир». Всего в Турции эту услугу оказывает пять банков.

    Списки топ-менеджеров сопровождаются на сайте их фотографиями и другими личными данными. Авторы портала при этом требуют от попавших в список публично осудить политику Кремля, прекратить платить налоги в России и передать значительную часть личного состояния Фонду реконструкции Украины.

    Бывший представитель Анкары при Евросоюзе Тугай Улучевик уже призвал публично вызвать по этому поводу украинского посла Василия Боднара в МИД «и запросить у него информацию». Такого же мнения придерживается эксперт-международник Хасан Унал, который назвал неприемлемыми прямые выпады в адрес турецких государственных учреждений и бизнесменов. «Следует принять необходимые меры и немедленно удалить эти призывы. Украина не может вмешиваться во внешнюю политику Турции. Этого нельзя допустить», – заявил эксперт.

    Действительно, по украинским законам, любые банки и фирмы, сотрудничающие с Россией, подлежат санкциям, в том числе и зарубежные, однако в данном случае Киев закроет глаза на нарушение собственных законов, уверен украинский политолог Владимир Корнилов. «До реального введения карательных мер против турецких банков и бизнесменов не дойдет. Вопрос останется только на уровне обсуждений. Просто потому, что в этом случае Анкара не потеряет практически ничего, а вот Киев как раз лишится очень многого. Скажем, все сделки с Украиной, которые связаны с «байрактарами», могут быть разорваны», – сказал Корнилов.

    В Киеве уже давно выражают недовольство тесным сотрудничеством Анкары и Москвы, а поведение президента Реджепа Тайипа Эрдогана рассматривают как предательскую, напомнил собеседник. «При этом, когда сотрудничество России и Турции привело к успешной зерновой сделке, Украина преподносила ее перед всем миром как пример, когда Россию «принудили» подписать мирное соглашение», – отмечает политолог.

    При этом у Турции тоже сохраняются экономические интересы на Украине, но не такие важные. «Например, турки закупают украинское зерно или продукты вторичной переработки», – уточняет эксперт.

    «Угрозы, которые звучат из Киева, лишний раз доказывают, что США чужими руками могут наказать любую страну. Вообще санкции – это очень опасное экономическое оружие, с помощью которого Украина действует не только против России, но и против интересов Турции. Вашингтон постоянно твердит о свободном рынке, и при этом мешает сотрудничеству наших банков с другими странами», – посетовал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД профессор истории Стамбульского университета Мехмет Перинчек.

    По словам собеседника, если против турецких банков Киев все же введет какие-то ограничения, это радикально испортит отношения двух стран. «Такой шаг совершенно не соответствует экономическим интересам самой Украины. Но исключать его не стоит, поскольку у Киева нет своей политической воли, а он лишь выполняет волю Вашингтона», – добавил турецкий профессор.

    В свою очередь, в Российско-турецком деловом совете уверены, что ни один турецкий банк все равно не откажется от работы с Россией.

    «Внешнеторговая политика республики сформулирована Эрдоганом: Анкара не участвует ни в каких санкционных режимах,

    потому что это непрактично для самой турецкой экономики, а также потому, что Турция видит свою миссию в урегулировании международных проблем», – пояснил гендиректор Российско-Турецкого делового совета Алексей Егармин.

    Если Анкара не будет соблюдать нейтралитет в украинском вопросе и примет какую-то из сторон, то переговорщиком она уже выступать не сможет, добавил он. «А переговорщик она весьма успешный – это было видно по зерновой сделке. Это может произойти и сейчас применительно к спецоперации», – предполагает Егармин.

    «Я вполне допускаю, что Киев и впрямь введет санкции против турецких банков. Однако, по мнению собеседника, Анкара не станет жертвовать торговым партнерством с Москвой и закрывать окно возможностей для входа на российский рынок новых турецких компаний из-за каких бы то ни было призывов, звучащих из Киева. Кроме того, у наших стран есть соглашение о платежах, согласно которому приоритет во взаимных расчетах отдается рублю и лире. Ни США, ни Европа никакими инструментами не смогут пресечь эту практику», – сказал Егармин.

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