Россия и Турция приготовились перейти на полное использование нацвалют в торговле

Эрдоган раскрыл детали переговоров с Путиным

Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал о прошедшей 5 августа в Сочи встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В частности, он назвал справедливым подход российского лидера по сирийскому вопросу.

«Господин Путин придерживается справедливого подхода к Турции в этом (сирийском) вопросе. Он особо заявляет, что всегда будет с нами в борьбе с терроризмом. У него такой подход: «Было бы гораздо точнее, если бы вы предпочитали решать их как можно больше вместе с режимом». Мы говорим, что наша разведывательная организация уже занимается этими вопросами с сирийской разведкой, но наши усилия направлены на то, чтобы получить результат», – приводит его слова РИА «Новости».

Кроме того, Эрдоган заявил, что Турция готова стать площадкой для встречи лидеров России и Украины. «Сейчас важно в полном объеме реализовать план вывоза зерна и подкрепить это конкретными шагами по возвращению к стамбульским переговорам. Я с самого начала конфликта говорю, что в войне на Украине не может быть победителей. Несмотря на сложность в «поле», я глубоко убежден, что кризис возможно решить за столом переговоров. Я напомнил уважаемому Путину, что мы готовы стать площадкой для его переговоров с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Мы будем продолжать диалог с нашим соседом по Черноморскому бассейну Россией во всех областях для внесения вклада в обеспечение регионального и глобального мира», – отметил президент Турции.

Также Эрдоган заявил, что на следующей неделе намерен посетить АЭС «Аккую». «Конечно, не обсудить такую тему невозможно. Мы говорили, АЭС «Аккую» имеет особое значение в энергетической стратегии нашей страны. Наша цель по вводу в эксплуатацию первого реактора «Аккую» в 2023 году сохраняется. Мы еще раз обсудили эти вопросы в наших переговорах с российской стороной… Теперь, когда на следующей неделе я поеду посмотреть на наше буровое судно «Абдулхамит Хан» в Мерсин-Ташуку, я в тот же день отправлюсь оттуда в «Аккую». Я лично буду следить за работами в «Аккую» со своей делегацией. После этого я расскажу господину Путину о ситуации», – сказал глава Турции.

Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись накануне в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях. По итогам переговоров Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о торговле в рублях.