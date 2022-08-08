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Россия и Турция приготовились перейти на полное использование нацвалют в торговле
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Рубль будет использоваться в основном для расчетов за природный газ между Турцией и Россией, затем ожидается полное использование нацвалют в торговле, пишет турецкая газета Milliyet.
«После встречи президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина предусматривается, что рубль будет использоваться в основном для расчетов за природный газ между двумя странами, после чего последует введение турецкой лиры и использование местных валют вместо долларов и евро между двумя странами. Ожидается также, что торговля в местных валютах обеспечит защиту валютных резервов Турции», – приводит РИА «Новости» сообщение газеты.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на прошедшей 5 августа в Сочи встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным достигнута договоренность о переходе к двусторонней торговле в рублях.
Политолог выделил главное в переговорах Путина и Эрдогана.
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Турки восхитились ответом Путина и Эрдогана Западу
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Читатели турецкого издания Haber7 положительно отреагировали на совместное решение президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о постепенном переводе расчетов за газ в национальные валюты.
«Долой доллар! Кто бы что ни говорил, будущее за Россией и Турцией», – написал tunctunc. Комментарии интернет-пользователей передает РИА «Новости».
«Отличная сделка. Россия и Турция должны использовать рубль и лиру, и господство доллара и евро скоро закончится», – написал еще один из пользователей.
«Благодаря президенту России Владимиру Путину мы выйдем из американского круга», – заметил другой комментатор.
«В последнее время Эрдоган нарастил сотрудничество с Россией, Ираном и странами Персидского залива. Это очень важное достижение для Турции. Дай бог, еще все впереди», – подчеркнул пятый читатель.
«Мы нуждаемся в России, Россия нуждается в нас... Русские честнее, чем США и ЕС», – заключили пользователи.
Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись накануне в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях.
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Эрдоган раскрыл детали переговоров с Путиным
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Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал о прошедшей 5 августа в Сочи встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В частности, он назвал справедливым подход российского лидера по сирийскому вопросу.
«Господин Путин придерживается справедливого подхода к Турции в этом (сирийском) вопросе. Он особо заявляет, что всегда будет с нами в борьбе с терроризмом. У него такой подход: «Было бы гораздо точнее, если бы вы предпочитали решать их как можно больше вместе с режимом». Мы говорим, что наша разведывательная организация уже занимается этими вопросами с сирийской разведкой, но наши усилия направлены на то, чтобы получить результат», – приводит его слова РИА «Новости».
Кроме того, Эрдоган заявил, что Турция готова стать площадкой для встречи лидеров России и Украины. «Сейчас важно в полном объеме реализовать план вывоза зерна и подкрепить это конкретными шагами по возвращению к стамбульским переговорам. Я с самого начала конфликта говорю, что в войне на Украине не может быть победителей. Несмотря на сложность в «поле», я глубоко убежден, что кризис возможно решить за столом переговоров. Я напомнил уважаемому Путину, что мы готовы стать площадкой для его переговоров с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Мы будем продолжать диалог с нашим соседом по Черноморскому бассейну Россией во всех областях для внесения вклада в обеспечение регионального и глобального мира», – отметил президент Турции.
Также Эрдоган заявил, что на следующей неделе намерен посетить АЭС «Аккую». «Конечно, не обсудить такую тему невозможно. Мы говорили, АЭС «Аккую» имеет особое значение в энергетической стратегии нашей страны. Наша цель по вводу в эксплуатацию первого реактора «Аккую» в 2023 году сохраняется. Мы еще раз обсудили эти вопросы в наших переговорах с российской стороной… Теперь, когда на следующей неделе я поеду посмотреть на наше буровое судно «Абдулхамит Хан» в Мерсин-Ташуку, я в тот же день отправлюсь оттуда в «Аккую». Я лично буду следить за работами в «Аккую» со своей делегацией. После этого я расскажу господину Путину о ситуации», – сказал глава Турции.
Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись накануне в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях. По итогам переговоров Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о торговле в рублях.
Политолог выделил главное в переговорах Путина и Эрдогана
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Отход от доллара снижает риски для обеих сторон, а попытки Анкары стать посредником между Россией и Украиной в конечном итоге могут привести к результату, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана прошла накануне в Сочи.
«Итоги переговоров Путина и Эрдогана были предсказуемы. Удалось договориться о продолжении активизации двустороннего сотрудничества в самых разных областях, речь идет в том числе об атомной электростанции, которую строит Россия. Конечно, говорили и об углеводородах, «Турецком потоке». Турция становится хабом для транзита российского газа и нефти», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись накануне в Сочи. По их итогам Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о торговле в рублях и назвал справедливым подход российского лидера по сирийскому вопросу.
Российско-турецкие экономические отношения характеризуются хорошей динамикой, их структура меняется, происходит постепенный отход от доллара, что снижает риски для обеих стран от вторичных санкций при использовании западных платежных систем, добавляет собеседник.
«Уход от доллара – это то, чего ждали и что напрашивалось. Это хороший сигнал бизнесу с той и с другой стороны. Несмотря на геополитические осложнения, эти отношения будут развиваться и дальше», – подчеркнул политолог.
Не менее важным было обсуждение региональных вопросов, здесь позиции Москвы и Анкары могут расходиться по некоторым позициям, требующих отдельного согласования. «Это более сложная тематика, и позиции стран не во всем совпадают, иногда даже противостоят друг другу. Обсуждали
еще раз Сирию, потому что есть Идлиб, курдские регионы, где Россия и Турция в каком-то смысле могут столкнуться. Возможно, лидеры обсуждали ливийское досье. Ситуация в Ливии вроде бы несколько стабилизировалась, но возможны некоторые сюрпризы. Не исключено, что был затронут вопрос о Южном Кавказе, потому что есть идея создания формата «3+3». Это и вопросы строительства транспортных коридоров, которые объединили бы Турцию, Закавказье и РФ», – добавил Кортунов.
Встреча, которая длилась более четырех часов, не могла обойти украинский вопрос. По мнению эксперта, Эрдоган на волне успеха после заключения соглашения по вывозу украинского зерна «хотел бы сыграть более активную роль в широких вопросах политического урегулирования украинского конфликта».
«Здесь вряд ли могло бы произойти что-то серьезное, трудно было ожидать прорыва, потому что проукраинская позиция Турции всем известна. Поддержка одной из сторон конфликта обычно не позволяет выступить в качестве посредника. Но Эрдоган предлагал свои услуги. В частности, при определенных обстоятельствах Стамбул может стать местом встречи двух делегаций, а на каком-то этапе – российско-украинской встречи на высшем уровне. Но в содержательном плане здесь трудно рассчитывать, что Турция сможет сыграть решающую роль», – подытожил гендиректор Российского совета по международным делам.
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Турция назвала условие одобрения вступления в НАТО Швеции и Финляндии
Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил в воскресенье, что его страна не поддержит членство в НАТО Швеции и Финляндии до выполнения ими обязательств по борьбе с терроризмом.
«Не следует ожидать от Турции положительного решения в вопросе поддержки [Швеции и Финляндии], пока они не сдержат свое слово», – передает ТАСС слова министра в эфире телеканала «Акит-ТВ».
Он также сообщил, что в Анкаре пока не получили от Швеции и Финляндии ответы на запросы об экстрадиции лиц, причастных к террористической деятельности.
Напомним, Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.
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Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате газа в рублях
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили поставки газа и договорились о частичной оплате газа в рублях, сообщил вице-премьер Александр Новак в пятницу по итогам переговоров двух лидеров.
«Важная составляющая была, обсуждались поставки газа в Турецкую Республику, который в достаточно большом объеме поставляется – 26 млрд кубометров ежегодно. В процессе переговоров президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях», – цитирует ТАСС Новака.
Он также отметил, что в рамках переговоров были достигнуты очень важные решения, которые выводят на новый уровень развитие отношений в торговле, в экономике, практически по всем отраслям.
Ранее Путин и Эрдоган завершили переговоры в Сочи.
В ходе встречи турецкий лидер заявил, что страны откроют новую страницу в двусторонних отношениях. Он отмечал, что сторонам необходимо сделать так, чтобы работы на АЭС «Аккую» не были отложены.
Путин указал на удвоение товарооборота между Россией и Турцией. «Достаточно напомнить, что в прошлом году товарооборот у нас увеличился на 57%. А за первые месяцы этого года до мая включительно он увеличился в два раза», – сказал российский лидер.
Он также отметил, что обе страны приложили значительные усилия для урегулирования ситуации в Сирии. Кроме того, президент России поблагодарил Эрдогана за его роль в достижении договоренностей по зерну, включающих поставки российской продукции и удобрений.
Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.
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СМИ: Запад обеспокоен углублением российско-турецкого партнерства
Страны Запада обеспокоены заявлениями президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана об углублении торгового и экономического сотрудничества, сообщает Finantial Times.
«Мы стараемся, чтобы Турция прислушалась к нашим обеспокоенностям», – сказал один из собеседников FT, передает РИА «Новости».
Издание напоминает, что Вашингтон обещал ввести вторичные санкции против помогающих Москве стран. Однако все источники, кроме одного, усомнились в возможности реализовать подобные меры в отношении Анкары, говорится в статье.
Введение рестрикций против Турции возможно только в случае «слишком близкого» сближения ее с Россией, заключает FT.
Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись накануне в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях. По итогам переговоров Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о торговле в рублях.
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Власти Афганистана не нашли тело на месте удара США по главарю «Аль-Каиды»
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Власти Афганистана не нашли тело на месте ракетного удара США по главарю террористической группировки «Аль-Каида*» (запрещена в РФ) Айману аз-Завахири в афганской столице Кабуле, заявил представитель движения «Талибан*» (запрещенная ООН организация) Забихулла Муджахид.
«Мы не нашли никакого тела в месте, которое подверглось удару американского беспилотника», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее в Белом доме заявили, что в Афганистане силами США ликвидирован Айман аз-Завахири, который руководил террористической группировкой «Аль-Каида*» после смерти Усамы бен Ладена. Согласно сообщению американской стороны, аз-Завахири был уничтожен двумя ракетами Hellfire, которые были выпущены с беспилотника. После этого Госдеп предупредил американцев об угрозе терактов в стране.
Сам Усама бен Ладен, согласно официальной информации, был уничтожен в ночь на 2 мая 2011 года американским спецназом в укрепленном доме близ города Абботабад на севере Пакистана. Он был идентифицирован и похоронен в море, чтобы место его захоронения не стало объектом культа для террористов. Бен Ладен взял на себя ответственность за множество терактов, в том числе за атаки 11 сентября 2001 года, когда погибли 3 тыс. человек.
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Эрдоган призвал не откладывать работы по АЭС «Аккую»
Анкаре и Москве необходимо сделать так, чтобы работы на АЭС «Аккую» не были отложены, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.
«Тема «Аккую» важна. Нам необходимо свести процесс к определенной точке, к определенному решению. Необходимо сделать так, чтобы процесс не откладывался. Важно, чтобы работы шли и продолжались по определенному графику. Надеюсь, что наши переговоры по этой теме будут очень полезными», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что российско-турецкая торговля в первые месяцы 2022 года удвоилась.
21 июля стало известно, что в Турции началось строительство четвертого энергоблока АЭС «Аккую» – госкорпорация «Росатом» приступила к заливке бетона в основание. Днем ранее Эрдоган заявил, что Анкара не планирует прекращать сотрудничество с Москвой по газовым проектам и атомной электростанции «Аккую».
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В Сочи стартовали переговоры Путина и Эрдогана
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган приступили к переговорам в Сочи.
Встреча проводится в Зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.
До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что на предстоящих переговорах в Сочи президенты России и Турции могут обсудить обострение ситуации в Карабахе, а также темы БРИКС.
Путин назвал «Турецкий поток» одним из важнейших путей российского газа в Европу
«Турецкий поток» работает исправно и без сбоев, в отличие от всех других направлений поставок российских углеводородов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
«Турецкий поток», строительство которого мы с вами завершили некоторое время назад, сегодня является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом. И «Турецкий поток», в отличие от всех других направлений поставок наших углеводородов, работает исправно, работает ритмично, без всяких сбоев», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Газпром поставляет газ по «Турецкому потоку» из России через Черное море в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность магистрали – 31,5 млрд кубометров газа в год.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на предстоящих переговорах в Сочи президенты России и Турции могут обсудить обострение ситуации в Карабахе, а также темы БРИКС.
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Эрдоган: Россия и Турция договорились о торговле в рублях
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на прошедшей 5 августа в Сочи встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным достигнута договоренность о переходе к двусторонней торговле в рублях.
«На встрече в Сочи с уважаемым Путиным мы договорились по рублю как [денежной] единице в торговле. Так как мы будем совершать нашу торговлю в рублях, это, конечно, станет серьезным источником доходов для Турции и России. К тому же есть карта «Мир». В настоящее время ее принимают пять наших банков. Есть очень серьезные подвижки в этом вопросе, что в конечном счете улучшит условия пребывания туристов, приезжающих из России. Они смогут совершать покупки, оплачивать отели. Во время визита переговоры провели главы Центробанков наших стран», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал ТРТ.
«Наши двери открыты для всех. Кто хочет инвестировать в нашу страну, мы оказываем им всяческую поддержку. Потому что Турция является самой важной открытой дверью для свободной рыночной экономики не только в этих последних событиях, но и в мире», – цитирует Эрдогана РИА «Новости».
Кроме того, Эрдоган заявил, что Россия и Турция подтвердили цель по доведению двусторонней торговли в год до 100 млрд долларов. «Для ее достижения мы хотим развивать сотрудничество во всех областях, включая энергетику, торговлю, туризм, сельское хозяйство. Мы хотим, чтобы наша торговля была более сбалансированной. В Сочи наш министр торговли [Мехмет] Муш подписал с вице-премьером России [Александром] Новаком меморандум – своего рода дорожную карту торгово-экономических отношений между двумя странами», – сказал Эрдоган.
Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись накануне в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях.
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Путин и Эрдоган сделали заявление после четырехчасовых переговоров в Сочи
Россия и Турция намерены нарастить взаимодействие в транспортной сфере, строительстве, сельском хозяйстве и промышленности, говорится в заявлении лидеров стран Владимира Путина и Тайипа Эрдогана после переговоров в Сочи.
«Лидеры обеих стран провели широкие консультации по вопросам двусторонней повестки российско-турецких отношений и договорились о следующем: наращивать объем двусторонней торговли на сбалансированной основе и достичь поставленных целей; идти навстречу ожиданиям противоположной стороны в областях экономики и энергетики; предпринять конкретные шаги в целях наращивания взаимодействия по вопросам, которые в течение продолжительного времени оставались на повестке дня обеих стран в таких секторах, как транспорт, торговля, сельское хозяйство, промышленность, финансы, туризм и строительство», – цитирует документ ТАСС.
Доверительные отношения двух государств носят ключевое значение для достижения региональной и международной стабильности, указывается в заявлении.
«Лидеры признали важную роль конструктивных отношений двух стран в заключении Инициативы о безопасном вывозе зерна из украинских портов. Акцентирована необходимость обеспечить полное выполнение Стамбульской пакетной сделки в соответствии с ее духом и буквой, включая беспрепятственный экспорт российских зерна, удобрений и сырья для их производства», – также отмечается в документе.
Напомним, в пятницу вечером в Сочи завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Они длились более четырех часов.
Путин указывал на удвоение товарооборота между Россией и Турцией. «Достаточно напомнить, что в прошлом году товарооборот у нас увеличился на 57%. А за первые месяцы этого года до мая включительно он увеличился в два раза», – сказал российский лидер.
Он также отметил, что обе страны приложили значительные усилия для урегулирования ситуации в Сирии. Кроме того, президент России поблагодарил Эрдогана за его роль в достижении договоренностей по зерну, включающих поставки российской продукции и удобрений.
Турецкий лидер заявлял, что страны откроют новую страницу в двусторонних отношениях. Он отмечал, что сторонам необходимо сделать так, чтобы работы на АЭС «Аккую» не были отложены.
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Эрдоган заявил о намерении открыть новую страницу в отношениях с Россией
Турция и Россия откроют новую страницу в двусторонних отношениях, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Путиным в Сочи.
«Наши сегодняшние переговоры важны с учетом роли, которую Турция и Россия играют в окружающем их регионе. Надеюсь, они откроют новую страницу в двусторонних отношениях. Планируем обсудить отношения между двумя странами во всех сферах и поставить точку в вопросе, как следует двигаться дальше. Шаги, совершенные как в энергетике, так и в вопросе создания зернового коридора в Черном море, переговоры, проведенные в сфере туризма, инициативы, реализованные в области транспорта, являются положительными для нашего региона», – цитирует ТАСС Эрдогана.
Ранее Путин указал на удвоение товарооборота между Россией и Турцией.
Напомним, президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган приступили к переговорам в Сочи.
Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.
Эксперт: Турция не станет для России каналом для обхода западных санкций
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Думать, что Турция превращается в главный канал обхода Россией санкций Запада, это иллюзия. Эрдоган не намерен нарываться на меры со стороны США и продолжит развивать отношения с Зеленским, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. В пятницу прошли переговоры Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, встреча продлилась более четырех часов.
«Нельзя сказать, что Турция превращается в главного помощника России по обходу санкций. Турция будет вести себя чрезвычайно осторожно, осмотрительно и хитро. Турки будут постоянно искать способы сотрудничества и взаимодействия, чтобы все время прощупывать границы и не нарваться на серьезные меры со стороны США», – считает глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор МДК «Валдай», профессор-исследователь НИУ ВШЭ Федор Лукьянов.
Президент Турции Реджеп Эрдоган старается аккуратно сохранять деловые и конструктивные отношения с Украиной и ее президентом Владимиром Зеленским, добавляет собеседник. «Турция продолжит играть свою игру, но в этой игре она точно не будет идти в фарватере мер, которые предписывают Соединенные Штаты, они будут пытаться танцевать вокруг этих мер», – уверен политолог.
Лукьянов призвал не удивляться, что встреча президентов в Сочи продолжалась более четырех часов, хотя в прежние разы «они управлялись быстрее». «Сейчас повестка очень обширная, самая разная – двусторонняя, многосторонняя и глобальная», – пояснил эксперт.
В ходе переговоров в Сочи турецкий лидер заявил, что Турция и Россия откроют новую страницу в двусторонних отношениях. Встреча началась в 15.21 и продлилась чуть более четырех часов. Обсуждался широкий круг тем: от двустороннего сотрудничества России и Турции до обсуждения региональной проблематики – кризиса на Украине, ситуации в Нагорном Карабахе, обстановки в Сирии.
В совместном заявлении по итогам встречи говорится, что Россия и Турция намерены нарастить взаимодействие в транспортной сфере, строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. Среди главных итогов наиболее важным стало то, что президенты договорились о частичной оплате газа в рублях, о чем сообщил вице-премьер Александр Новак. Кроме того, достигнуты соглашения в финансовом блоке для облегчения расчетов бизнесу и туристам.
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Путин и Эрдоган завершили переговоры в Сочи
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана закончились в Сочи, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Да. Завершились», – цитирует Пескова ТАСС.
Встреча началась в 15.21, она шла чуть более четырех часов. На повестку дня был вынесен широкий круг тем: от двустороннего сотрудничества России и Турции до обсуждения региональной проблематики — кризиса на Украине, ситуации в Нагорном Карабахе, обстановки в Сирии. Пресс-конференции по итогам встречи не ожидается, это связано с графиками двух президентов.
В ходе встречи турецкий лидер заявил, что страны откроют новую страницу в двусторонних отношениях. Он отмечал, что сторонам необходимо сделать так, чтобы работы на АЭС «Аккую» не были отложены.
Путин указал на удвоение товарооборота между Россией и Турцией. «Достаточно напомнить, что в прошлом году товарооборот у нас увеличился на 57%. А за первые месяцы этого года до мая включительно он увеличился в два раза», – сказал российский лидер.
Он также отметил, что обе страны приложили значительные усилия для урегулирования ситуации в Сирии. Кроме того, президент России поблагодарил Эрдогана за его роль в достижении договоренностей по зерну, включающих поставки российской продукции и удобрений.
Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.