Путин напомнил Шольцу о пакетном характере зерновой сделки

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул пакетный характер зерновой сделки и отсутствие подвижек в вопросах разблокировки российского экспорта, сообщили в пресс-службе Кремля.

«При обмене мнениями о ходе реализации заключенной 22 июля в Стамбуле зерновой сделки Владимир Путин подчеркнул ее пакетный характер, разъяснил суть озабоченностей в связи с несбалансированной географией морских поставок украинского зерна, лишь незначительная часть которого поступает в наиболее нуждающиеся страны», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

При этом в пресс-службе отметили, что «отсутствуют подвижки в вопросах снятия препятствий на пути экспорта российских продуктов и удобрений».

«Подтверждена готовность российской стороны поставлять на внешние рынки большие объемы зерна, а также бесплатно передать нуждающимся странам удобрения, заблокированные в европейских портах», – добавили в Кремле.

В пятницу Путин заявил, что в этом году Россия уже поставила за границу 30 млн тонн зерна и готова нарастить поставки до 50 млн тонн и больше, урожай хороший.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз не хочет выполнять свою часть пакетной сделки по зерну. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему с «зерновой сделкой» пора кончать.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД