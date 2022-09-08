Зачем Эрдоган угрожает Евросоюзу
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8 сентября 2022, 11:28
Фото: Reuters
Текст: Дарья Волкова, Артур Приймак
Эрдоган резко осудил курс Запада по Украине, хотя до сих пор неизменно выражал Киеву свою солидарность. Турецкий президент также призвал прекратить «недооценивать Россию». Днем ранее Турция обрушилась на Евросоюз с резкими упреками, а члену ЕС – соседней Греции вообще пригрозила «внезапным ударом». Почему Эрдоган решил столь шумно поссориться с Европой и причем здесь Вашингтон?
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал поведение ЕС и США в украинском конфликте. «Турция, как и ранее, придерживается сбалансированной политики в отношении Украины и России. Вместе с тем я не поддерживаю провокационный курс Запада по Украине», – сказал он, выступая в среду в Белграде на совместной пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
«Они говорят, что отправляют вооружение на Украину. Какой бы металлолом у них ни был, они его отправляют на Украину», – возмутился турецкий лидер. При этом Запад недооценивает Россию, хотя она не входит в число стран, «которых можно не воспринимать всерьез», добавил он.
Упреки Эрдогана стали уже вторым за сутки грубым выпадом в адрес союзников по НАТО. Во вторник он пригрозил соседней Греции возможным ударом «в любой момент». Он предостерег Афины от повторения инцидента, случившегося в конце августа, когда греческие комплексы ПВО взяли на прицел истребители командования ВВС Турции, летевшие над Эгейским и Средиземным морями. «Мы можем прийти внезапно», – пригрозил Эрдоган, указав на «решительность» Анкары в вопросах радиолокационной блокировки.
«Для Греции неприемлемо принимать угрозы против суверенитета нашего государства», – ответил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис. Он напомнил, что Греция и Турция вместе состоят в НАТО, и недопустимо, чтобы один член Альянса ставил под сомнение суверенитет другого.
В свою очередь Чехия, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС, тоже раскритиковала эти угрозы, назвав их «неприемлемыми», заявив, что Прага хочет использовать свое председательство для «содействия диалогу между ЕС и Турцией», а такие заявления «бесполезны».
Тогда уже не сам Эрдоган, а представитель МИД Турции Танджу Билгич осудил весь Евросоюз за то, что тот «безоговорочно поддерживает» Грецию в споре с турками. Причем, давая отповедь, Билгич использовал не вполне дипломатический стиль: «Такого рода подход поощряет «баловство» Греции, не способствует урегулированию разногласий, а также поддерживает склонность Афин к максималистским требованиям». Как подчеркнул спикер МИДа, подобные выступления институтов ЕС не имеют «никакого значения».
«Эрдоган реалистично смотрит на вещи. Он предупреждает, что Россия – очень серьезная страна, которую нельзя недооценивать,
с которой надо крайне ответственно выстраивать политику, что Россия очень многого может добиться», – говорит директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Он считает турецкого лидера мастером политической эквилибристики. «По поводу украинского конфликта Турция заняла промежуточное положение – и оно уникально. Анкара остается военным и экономическим союзником Киева и при этом поддерживает конструктивные отношения с Москвой. Больше нигде такого в мире нет, надо отдать искусству Эрдогана должное», – сказал он.
«В целом же Турция давно подчеркивает, что у нее своя линия поведения и свои интересы. Ни Запад, ни Восток не могут на нее повлиять. В этом – суть той позиции, занятой Эрдоганом после его неудачного романа с Евросоюзом во времена, когда Турция хотела стать членом ЕС», – напомнил эксперт газете ВЗГЛЯД.
Поведение Эрдогана также во многом вызвано тем, что не за горами перевыборы президента Турции, поясняет Лукьянов. «Эти выборы важны еще и потому, что они совпадут со 100-летием образования Турецкой Республики. Этот юбилей Эрдоган собирается сделать важнейшей вехой в истории. То, какой самостоятельной стала Турция при нынешней власти, должно произвести впечатление на внутреннюю аудиторию. Хотя до выборов еще почти год», – оговорился эксперт.
Эрдоган акцентирует ошибки в политике ЕС и по Украине, и по Греции, поскольку он защищает интересы Турции от США, указывает профессор истории Стамбульского университета Мехмет Перинчек. «Евросоюз – часть евроатлантической системы, коллективного Запада. Евроатлантисты сейчас давят на Турцию, вновь пытаясь лишить ее самостоятельности. Так что Эрдоган адресовал свои заявления, скорее, Вашингтону», – говорит эксперт.
«Слова президента – не часть его предвыборной кампании и не пустая агитация. Они отражают реальные нужды Турции. Эрдоган указывает, что наша страна не сможет преодолеть экономический кризис, если будет и впредь играть по правилам евроатлантической системы, как это навязывает Турции Евросоюз», – уверен стамбульский эксперт.
В своих попытках нажима на Турцию США давят на нее через соседнюю Грецию, добавил Перинчек. «Стремясь вновь подчинить нашу страну себе, Вашингтон действует через Афины. Как известно, правящая в Греции партия «Новая демократия» тесно связана с Европейской народной партией, ЕНП. А партнерами ЕНП давно стали такие проамериканские политики, как экс-премьер Польши Дональд Туск, президент Молдавии Майя Санду, бывший премьер Украины Арсений Яценюк. Глава Еврокомиссии Урсула фон Ляйен – тоже один из руководителей ЕНП.
«Мицотакис, когда в мае этого года встречался в Вашингтоне с Джо Байденом, не просто так назвал Грецию самым надежным партнером США в Средиземноморском регионе. Накануне визита Мицотакиса парламент Греции проголосовал за бессрочное предоставление греческой территории американцам под военные базы», – напомнил Перинчек.
Ранее Эрдоган заявлял, что милитаризация Грецией островов восточной части Эгейского моря может «закончиться катастрофой». Кроме того, Афины успешно препятствуют реализации сделки между Анкарой и Вашингтоном, которая предполагает передачу Турции 40 истребителей F-16 и модернизации еще 80 самолетов, находящихся на вооружении ВВС Турции. Это стало одной из причин того, что Эрдоган отказался общаться с Мицотакисом.
И сам турецкий лидер, и его дипломаты позволяют себе все более резкие упреки в адрес Запада, поскольку это вписывается в предвыборную логику, пояснил ранее газете ВЗГЛЯД Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, член клуба «Валдай».
«В Турции приближаются президентские выборы, которые, скорее всего, пройдут досрочно. Именно поэтому Анкара использует в диалоге с Евросоюзом жесткий стиль. Такое поведение прибавляет Эрдогану политические очки внутри страны», – сказал эксперт.
«В Турции сейчас нарастает разочарование в Евросоюзе. С конца 1990-х годов эту страну держат в статусе кандидата в члены ЕС, но никакого прогресса в этом до сих пор нет, – считает Суслов. – У рядовых турок такая политика ЕС вызывает гнев, и на этих струнках в преддверии выборов и решил сыграть Эрдоган».