Заленский оскорбил греков выступлением с нацистами

Выступление Владимира Зеленского перед греческим парламентом вызвало скандал. Украинский президент решил дать слово этническим грекам, воюющим в нацбате «Азов». Но вместо поддержки он получил шквал критики практически от всех крупнейших политических сил Афин. Кроме того, Зеленский вновь повторил допущенную в обращении к израильскому Кнессету ошибку и снова использовал неудачное историческое сравнение.

Украинский президент Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед депутатами парламента Греции. Вместе с ним к депутатам обратились два этнических грека – боевики украинского националистического батальона «Азов». Один из выступавших Михаил Леонта сказал, что родился в Мариуполе (городе, где традиционно живет большая община причерноморских греков), и в рядах «Азова» сейчас «воюет с русскими нацистами». Второй боевик был в маске, он назвал себя Анастасиос и указал, что находится в Мариуполе. «Вы можете помочь», – сказал «азовец».

Но вместо ожидаемого Зеленским одобрения и обещаний помощи, случился скандал. Из депутатов, присутствовавших в зале (а здесь в полном составе была лишь фракция правящей партии «Новая демократия»), далеко не все поддержали украинских греков в форме со свастикой даже аплодисментами. Так, недавний премьер Алексис Ципрас, лидер официальной оппозиции из левой партии СИРИЗА, не аплодировал и не встал. Чуть позже Ципрас назвал выступление Зеленского вместе с «азовцами» историческим позором.

Представитель леволиберальной партии МЕРА25 Йоргос Логиадис с возмущением покинул зал заседания, когда стало ясно, что слово дали «азовцам», сообщает РИА Новости. «MEРA25 солидарна с украинским народом, а не с нацистским батальоном «Азов»! То, что произошло сегодня в греческом парламенте, неприемлемо, это достойно осуждения, это абсолютное унижение, и это произошло при полном унижении и терпимости со стороны спикера парламента и правительства, а также всех тех, кто остался в зале», – говорится в экстренно опубликованном заявлении партии.

«На заседании парламента, когда перед депутатами выступали боевики греческого происхождения националистического батальона «Азов», не было представителей коммунистов и еще нескольких партий левого толка. Из тех, кто присутствовал, речь украинцев аплодисментами встретили только две политические силы – представители правящей партии «Новая демократия» и Всегреческого социалистического движения (ПАСОК). Остальные не встали и не хлопали», – рассказал газете ВЗГЛЯД член Московского общества греков, журналист Никос Сидиропулос.

Греческие коммунисты, также представленные в парламенте, изначально приняли решение бойкотировать онлайн-выступление Зеленского, как руководителя реакционных властей Украины. По горячим следам Компартия выпустила сообщение, в котором говорилось: «Позор! Только этим словом можно описать нынешнее присутствие – посредством телеконференции – президента Украины в греческом парламенте!.. Маски в буквальном смысле слова слетели, непоправимо разоблачив правительство и другие партии, причастные к этому безвкусному фарсу, когда с украинским президентом взял слово, как он заявил, «соотечественник», который «участвует в защите» Мариуполя в нацистском батальоне «Азов».

Заметим, что в том же духе – если не жестче – выступил и представитель противоположного фланга в парламенте – лидер правоконсервативной партии «Греческое решение» Кириакос Велопулос. «Господин Зеленский оскорбил греческий парламент, внося предложения о том, как вести внешнюю политику нашей страны. Он дошел до того, что призвал к дальнейшему военному вмешательству, отправив оружие на поле боя», – заявил Велопулос. При этом, подчеркнул лидер правых, Зеленский ни словом не упомянул то, что волнует греков – аннексию Северного Кипра Турцией. Велопулос обвинил правящую «Новую демократию», а заодно и левых оппозиционеров из СИРИЗА и «Движения перемен», в том что они

«позволили превратить колыбель демократии в защитника нацистских зверств в черную 81-летнюю годовщину нападения нацистов на Грецию».

Столкнувшись со шквалом критики, правительство также выступило с заявлением в адрес украинского президента за приглашение боевиков «Азова». «Зеленский акцентировал внимание на героическом сопротивлении своего народа», но «включение в речь сообщения члена батальона «Азов» было ошибочным и неуспешным», – заметил официальный представитель кабинета министров Яннис Иконому.

Как отметил член Московского общества греков Никос Сидиропулос, произошедшее еще раз доказывает, что Зеленский ­– совершенно несамостоятельная фигура. «А слова Зеленского о том, что Мариуполь – это «современные Фермопилы», где малочисленные защитники сдерживают превосходящего врага?», ­– заметил собеседник.

Напомним, битва при Фермопилах – одно из важнейших сражений греко-персидских войн, в котором древние эллины несколько дней сдерживали превосходящие силы персов. Именно здесь совершили подвиг триста спартанцев во главе с царем Леонидом.

«Кто пишет эти речи президенту Украины? Они не понимают, как речь Зеленского встретят в греческом обществе. Надо ориентироваться именно на общество и депутатов, а не на премьера Греции Кириакоса Мицотакиса, который давно уже плывет в американском фарватере», – подчеркнул собеседник.

«Откуда у Киева такое неряшливое отношение к греческому парламенту? Это страшный репутационный удар для нашего законодательного органа. Нацистская грязь не должна проникать к нам – даже и дистанционно. Теперь греческие власти должен ответить – знали ли они, кто будет выступать от Украины», – сказал Сидиропулос.

Заметим, что это не первый конфуз, случившийся во время долгого онлайн-турне Зеленского по парламентам стран Евросоюза и не только. В конце марта депутаты от нидерландской консервативной партии «Форум за демократию» отказались слушать выступление украинского президента. В своем заявлении демократы напомнили, что Зеленский запретил 11 политических партий, включая крупнейшую оппозиционную силу, заблокировал критически настроенные телеканалы, заставив остальные транслировать пропаганду. Нидерландские депутаты напомнили и о фактах пыток военнопленных.

Тогда же глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил: «Мы следим за международными выступлениями президента Украины, которые однозначно подтверждают» факт сговора Киева с венгерской оппозицией в попытке повлиять на выборы в стране. В итоге, напомним, премьер Виктор Орбан и его партия сохранили позиции – как официально заявил Орбан, одержав победу в том числе над Зеленским.

Возвращаясь к «проколам» Зеленского во время выступлений перед зарубежными парламентариями, напомним о его речи в израильском Кнессете – которая оказалась, по мнению депутатов, «на грани отрицания Холокоста».

Но все же именно в Греции украинский президент получил столь слаженный отпор. Напомним, что именно греческая пресса внесла вклад в снятие завесы молчания по поводу издевательств киевских военных над российскими военнопленными. Возможно, свою роль сыграли сообщения об инциденте, имевшем место в середине февраля – о расправе бойцов ВСУ над несколькими этническими греками в селе Гранитное в Донецкой области.

Кроме того, в греческом обществе традиционно сильны левые настроения, которые не предполагают симпатий к нынешнему украинскому режиму, запретившему местную Компартию и привечающему неонацистов. Примером может служить поступок рабочих греческой железнодорожной компании TrainOSE, которые на прошлой неделе отказались участвовать в перевозке бронетехники НАТО из порта Александруполис к украинской границе.

Экономист Василий Колташов, который несколько лет жил в Греции, подчеркивает, что греки ненавидят фашистов.

«Для грека быть в «Азове» – это позор.

Греция была страной, которая первой одержала победу над фашистами, о чем говорил по радио Уинстон Черчилль. Греки разбили итальянцев в горах, а потом вели партизанскую войну и до сих пор на Пелопоннесе находят останки фашистов, чаще всего итальянских», – напомнил эксперт, подчеркнув, что в народе жива память о том, как жестко греки воевали с фашистами и несли большие потери.

Приглашение Зеленского выступить перед греческими парламентариями боевикам из «Азова» стало оскорблением для греков, подчеркнул Колташов. «С точки зрения греческого общества это выступление неприемлемо. Понятно, что правительство Греции управляется сейчас из американского посольства, но греческое общество не управляется им. Именно поэтому мы видим, как в Греции забрасывают красной краской эшелоны с натовской техникой, блокируются дороги, чтобы мешать переброске этой техники», – напомнил собеседник.

По мнению Колташова, «Зеленский всеми силами пытается реабилитировать «Азов», потому что по Европе пошла лавина информации о том, что киевский режим – это фашисты».

Однако греческое общество неоднородно в оценках происходящего на Украине, если старшее поколение «однозначно не поддерживает Зеленского», то среди молодежи есть «колеблющуюся», уточняет эксперт. «Впрочем, в греческом обществе негативная оценка украинской власти только укрепляется – несмотря на то, что все телеканалы рассказывают о том, что «это русские убивают всех в Мариуполе». В Греции транслируется такая же ложь, как в Соединенных Штатах. Греческий консул в Мариуполе откровенно врал на греческом телевидении, когда всячески пытался обелить киевский режим и возложить всю ответственность на российскую армию, Донецкую и Луганскую народную милицию», – убежден Колташов.

«То, что Зеленского не захотели слушать в парламенте Греции большинство партий – это очередной раз подтверждает сегодня единство греческого народа и России, поскольку в трудные времена Россия и Греция всегда были вместе», – отметила сенатор Совета Федерации от Крыма, этническая гречанка Ольга Ковитиди.

«Россия борется сегодня на Украине с неонацизмом, с фашизмом, что совершенно не противоречит духу православной Греции, – подчеркнула собеседница. – Я сегодня горжусь греческими патриотами, которые поддержали российскую спецоперацию на Украине. Мной было направлено обращение к патриотам, мне направлено было также приветствие от них о том, что они поддерживают нашу спецоперацию. Я являюсь членом группы дружбы с парламентом Греческой республики, я горда за тех греков, которые поддержали Россию, и проявили себя как патриоты своей страны».

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