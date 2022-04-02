Греческие железнодорожники отказались перевозить бронетехнику НАТО

Рабочие греческой железнодорожной компании TrainOSE отказались участвовать в перевозке бронетехники НАТО из порта Александруполис к украинской границе, сообщает информационный портал Компартии Греции.

Работники отказываются обслуживать поезда и технически обеспечивать перевозку, передает РИА «Новости».

«Вот уже около двух недель на сотрудников машинного отделения в Салониках оказывается давление, чтобы они отправились в Александруполис. Изначально работодатель указывал, кому из сотрудников ехать, а получив отказ, сказал им «самим выбрать между собой». Когда снова никто не согласился переехать добровольно, он начал говорить об «обязательстве», сославшись на то, что в их трудовом договоре указано, что сотрудник может быть переведен в соответствии с потребностями компании», – говорится в сообщении Компартии Греции.

Сейчас в Александруполис приходят американские транспортные суда с бронетехникой, которую отправляют в Польшу. Под разгрузкой стоит Liberty King. По словам начальника порта Константинос Хаджимихаил, в Польшу уже отправили три полных железнодорожных состава.

После скандала вмешались профсоюзы, которые потребовали не использовать греческую железную дорогу для перевозки военной техники и прекратить угрозы рабочим.

«Это издевательство, когда работодатель говорит, что «вам все равно, что будут везти поезда, это ваша работа, и вы должны идти», – цитирует портал резолюцию.

Профсоюзы подчеркивают, что не статут соучастниками прохождения военной машины по территории Греции.

Ранее сообщалось, что в Греции на фоне роста цен в мире в нескольких супермаркетах ввели временные количественные ограничения на продажу муки, подсолнечного и кукурузного масла.