Супермаркеты в Греции ограничили продажу муки и подсолнечного масла

Ряд греческих супермаркетов ввел временные количественные ограничения на продажу муки, подсолнечного и кукурузного масла, сообщил греческий деловой портал Economico.gr.

По имеющейся у портала информации, сеть супермаркетов AB Vassilopoulos установила потолок для закупок муки, подсолнечного и кукурузного масла в своих магазинах и в онлайн-заказах в них, сеть супермаркетов MyMarket ввела потолок только для подсолнечного масла, в то время как ограничение на максимальный объем продажи в одни руки муки, подсолнечного масла и кукурузного масла будет применяется в течение следующей недели и супермаркетах Lidl Hellas. Сеть супермаркетов Sklavenitis пока установила потолок только для электронных заказов на его сайте муки, подсолнечного и кукурузного масла, а также белого сахарного песка, в ее магазинах ограничений на продажи нет, передает ТАСС.

Портал отмечает, что «введение некоторыми супермаркетами ограничений на ряд товаров не сопровождается паническими сценами, когда потребители хватают с полок все, что попадается перед ними». «Такие картины мы видели в последний раз перед первым карантином 2020 года, введенным из-за пандемии», – напоминает издание.

Вопрос достаточности запасов продовольствия будет обсуждаться на встрече в понедельник премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с руководством министерства сельскохозяйственного развития и продовольствия страны. Официальный представитель кабинета министров Греции Иоаннис Иконому в четверг сообщал, что правительство решило провести ревизию запасов ряда продуктов в стране, в частности, удобрений, кормов, крупы, муки, масла из-за ситуации на Украине, за непредоставление или неточное предоставление информации о них компаниям грозит штраф от 1 тыс. до 100 тыс. евро. Иконому напомнил, что подобная мера уже применялась перед началом пандемии. По словам представителя кабинета министров Греции, данная мера, в дополнение к централизованной информации о запасах страны, также является ключом к предотвращению спекуляций.

Газета «Катимерини» отметила в воскресенье, что, по заверениям компетентных правительственных чиновников, запасов зерновых, растительных масел, удобрений и кормов для животных хватит Греции еще на много месяцев, за исключением подсолнечного масла.

Напомним, 15 марта глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановления о временном запрете на экспорт зерновых в государства Евразийского экономического союза и сахара в третьи страны. Ранее в Германии отмечали, что цены на пшеницу вышли из-под контроля, так как Россия и Украина оказались отрезаны от мирового рынка зерна. Усугубит кризис, по мнению аналитиков, снижение резервов крупнейших экспортеров пшеницы – ЕС, России, США, Канады, Украины, Аргентины, Австралии и Казахстана. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему страны Запада предупреждают о грядущем дефиците зерновых.