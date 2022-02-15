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15 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 12:59  |  vz.ru
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Над миром нависла угроза продуктового голода

Над миром нависла угроза продуктового голода из-за сырьевого кризиса Денис Кожевников/ТАСС
Мировая экономика столкнулась с нехваткой и удорожанием критически важных сырьевых активов. Дорогие газ и нефть привели к беспрецедентному дефициту промышленных металлов и стоимости удобрений. Это провоцирует дальнейший разгон инфляции. Особенно опасно подорожание еды. Двенадцать лет назад неурожай зерна стал одной из причин «арабской весны». Подробности...
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Байден превратился в игрушку американских спецслужб

США намерены добиться полного подчинения Украины Celestino Arce/NurPhoto/Reuters
Президент США Джо Байден лично предупредил глав союзных стран о предстоящем 16 февраля «нападении» России на Украину. Некоторые американские СМИ утверждают, что операция начнется даже раньше. Тем временем и США, и Россия приступили к эвакуации сотрудников диппредставительств в Киеве. В экспертной среде уверены: на провокацию в Донбассе способны только украинские военные, а заявления о «вторжении» вредят прежде всего самому Байдену. Подробности...
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Как дрался насмерть русский броненосец «Полтава»

Броненосец «Полтава» вскоре после постройки Public domain
Ровно 120 лет назад, 15 февраля 1892 года, началось сооружение эскадренного броненосца «Полтава» – головного в серии трех однотипных кораблей. «Полтаве» была суждена долгая по корабельным меркам и крайне тяжелая жизнь. Какую роль сыграл этот корабль в Русско-японской войне, как погиб и каким образом тем не менее возвращен в строй? Подробности...
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Афины не заступятся за убитых ВСУ греков в Донбассе

Греция потребовала от Украины обеспечить безопасность приазовских эллинов REUTERS/Costas Baltas
Греция, которая недавно призывала к беспрецедентным санкциям против России ради «защиты Украины», теперь требует ответа от Киева. Причиной возмущения Афин стала гибель нескольких этнических греков в прифронтовом селе Гранитное в Донбассе. Удастся ли стране НАТО привлечь к ответственности виновников трагедии – солдат украинской армии? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Спорт – это война

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Пора уже осознать, что спорт – это война. Это одно из полей геополитических битв, причем так происходит уже не первое десятилетие. Сказки про «спорт вне политики», к сожалению, остаются красивыми благоглупостями. Подробности...

Мир Толкина разрушает не темная кожа актеров, а идеология

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Сергей Худиев, публицист, богослов
Очарование мира Средиземья никак не пострадает от темнокожих актеров, а вот делать эльфов и хоббитов выразителями повесточки – есть пошлость невыносимая. Подробности...
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Запад хочет склонить Москву к предательству русских

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Дмитрий Юрьев, публицист
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    Афины не заступятся за убитых ВСУ греков в Донбассе

    Греция потребовала от Украины обеспечить безопасность приазовских эллинов
    		   15 февраля 2022, 12:44
    Фото: REUTERS/Costas Baltas
    Текст: Елена Лексина,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Греция, которая недавно призывала к беспрецедентным санкциям против России ради «защиты Украины», теперь требует ответа от Киева. Причиной возмущения Афин стала гибель нескольких этнических греков в прифронтовом селе Гранитное в Донбассе. Удастся ли стране НАТО привлечь к ответственности виновников трагедии – солдат украинской армии?

    «Выражаем глубочайшую скорбь в связи с внезапной смертью двух соотечественников и тяжелым ранением еще двоих», – с таких слов начинается официальное сообщение, опубликованное МИД Греции в понедельник. Глава внешнеполитического ведомства страны Никос Дендиас заявил о намерении связаться с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, «чтобы еще раз подчеркнуть необходимость защиты греческой общины на Украине». Одновременно МИД призвал обладателей греческих паспортов покинуть Украину.

    Последний призыв можно списать на общезападную истерию по поводу «вторжения России на Украину», которое якобы должно начаться едва ли не в среду. Но похоже, что истинная причина была иной – и именно ее упомянули греческие дипломаты. В ночь на воскресенье в одном из кафе в селе Гранитное (на контролируемой украинскими военными части Донецкой области близ линии соприкосновения с ДНР) произошел инцидент со стрельбой. Украинская полиция сообщила об инциденте и о задержании неких двух мужчин, против которых было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе об умышленном убийстве из хулиганских побуждений. Позже стало известно о двоих погибших и двоих раненых. Все жертвы и пострадавшие – этнические греки, именно они в сообщении МИД Греции были названы словом «omogenos», что можно перевести как «соотечественники».

    Некоторое время спустя с другой стороны линии соприкосновения – от представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина стали известны подробности инцидента с участием украинских военных в Гранитном. Двое военнослужащих 53-й бригады Вооруженных сил Украины, воспользовавшись незаконным отсутствием командира подразделения, самовольно оставили позиции и направились в кафе, взяв с собой табельные пистолеты Макарова, передало РИА Новости – Крым слова Басурина.

    «В ходе распития спиртного бойцы ВСУ позволяли себе нецензурно высказываться и оскорблять других посетителей заведения, обвиняя их в «сепаратизме» и «ненависти к Украине», 

    – рассказал официальный представитель НМ ДНР. Пьяных военных попытались успокоить, силой вывели из заведения. На улице бойцы ВСУ «дождались пока их оппоненты выйдут покурить, открыли по ним огонь из пистолетов, а затем скрылись с места преступления», сообщил Басурин.

    Отметим, что село Гранитное, где имела место выходка представителей «армии, ориентирующейся на стандарты НАТО», находится в прифронтовой зоне. Именно в районе Гранитного и находящейся рядом Старомарьевки в октябре прошлого года произошла «маленькая война», в ходе которой ВСУ первый раз и показательно использовали турецкий ударный беспилотник «Байрактар».

    По иронии судьбы, сейчас непримиримые враги (и одновременно партнеры по НАТО) – Турция и Греция – оказались едины в оказании военной помощи Украине. Более того, в январе глава МИД Греции Дендиас на встрече с первым замглавы Госдепа Венди Шерман обсудили подготовку «беспрецедентных» санкций против России и необходимость совместной поддержки в рамках НАТО суверенитета и целостности Украины, которым якобы угрожает Москва. Но внезапно выяснилось, что грекам-соотечественникам в Донбассе угрожают не «агрессивные замыслы Кремля», а бойцы украинской армии.

    То, что пострадавшими в инциденте оказались греки, неудивительно. «Приазовские эллины», переселившиеся в Новороссию из Крыма еще при Екатерине II (одновременно с малороссами-украинцами), сейчас считаются и третьей по величине этнической общиной Донецкой области после украинцев и русских, и самой крупной греческой общиной на Украине. По данным переписи 2001 года, в регионе жило около 77 тысяч греков. Интересно, что родным для местных эллинов считается румейский диалект (вариант слова «ромейский», то есть «римский», в память о византийском Втором Риме). Впрочем, сейчас подавляющее большинство – около 75% жителей Донецкой области, и украинцев, и русских, и греков, считают родным языком русский.

    Для сравнения: на исторической родине приазовских эллинов – в Крыму – сейчас живут около 2,6 тыс. греков (данные на 2014 год). Небольшая община полуострова чувствует себя в куда большей защищенности, чем единоплеменники в контролируемой Киевом части Донецкой области, отмечает сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

    «Речь идет не просто о проявлении неуважения, а об открытой дискриминации, – подчеркнула сенатор в комментарии газете ВЗГЛЯД. – Обеспокоенность вызывает ситуация с этническими меньшинствами на Украине в целом. Это касается венгров, живущих там, русинов и даже русских, которых тоже причислили к этническим меньшинствам в соответствии с принятыми в последнее время законами. И это учитывая то, что русские составляют значительную часть населения Украины».

    «В Крыму ситуация принципиально иная. Я, как русская гречанка, могу сказать, что Крым многоголосый и многоконфессиональный регион. Тут живут этнические армяне, греки, немцы, болгары, татары и корейцы. Нас много – и все мы считаем себя русскими, поэтому у нас нет как таковых проблем с этническими меньшинствами, – пояснила Ковитиди. – В Крыму говорят на трех языках – русском, украинском и крымско-татарском. Кроме того, у нас есть школы, в которых в том числе преподается греческий язык».

    «То, что в украинской армии давно пора наводить порядок – общеизвестно. В открытом доступе есть информация, что украинские военные в том числе занимаются мародерством, пьянствуют, причиняют телесные повреждения мирному населению на востоке Украины. Это факт, – отметила Ковитиди. – А Греция, как член НАТО, должна привлечь внимание мировой общественности к той ситуации, которая складывается в отношении их соотечественников за рубежом».

    Впрочем, вряд ли следует ожидать, что греки смогут своими силами защитить соотечественников на Украине, считает экономист Василий Колташов, знакомый с современной греческой политикой. «Власти Греции – марионетки США со времен премьера Алексиса Ципраса, поэтому они отреагируют на инцидент ровно так, как скажет глава американской дипмиссии в Афинах», – полагает собеседник

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    По его словам, Вашингтону будет невыгодно разжигать конфликт между страной НАТО и Киевом, поэтому реакция будет максимально сдержанной, а уголовное дело, скорее всего, «спустят на тормозах». «Другое дело – если бы на греков напали мирные местные жители – тогда бы, вероятнее всего, Киев и США сочли бы уместным эскалировать ситуацию», – отметил эксперт. Собеседник подчеркнул, что многие греческие общественные организации, которые могли бы выступить против позиции властей, тоже зависимы или от местной администрации, или от США.

    «Единственным выходом в данной ситуации может стать интерес к произошедшему со стороны Коммунистической партии Греции (ККЕ). Она национально ориентирована, не любит США и НАТО, и главное – эта политическая сила обладает реальным влиянием, чтобы сдвинуть такое дело с «мертвой точки», – сказал политолог. Аналитик добавил, что сам факт трагедии неудивителен, поскольку «бойцы ВСУ ведут себя в Донбассе, как оккупационные войска».

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