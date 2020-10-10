Греки повторили Нюрнбергский процесс над прорусской партией

В Греции признали преступной организацией «Золотую зарю» − партию, выступавшую за союз с Россией и в поддержку Донбасса. Приговор спровоцировал уличные беспорядки и драки с полицией, а сами осужденные называют процесс над ними политическим заказом. Кто тут прав, и какое отношение ко всему этому имеет то, что Гитлер считал главной причиной своего поражения на восточном фронте?

Одним из главных национальных праздников не только Греции, но и греческой диаспоры по всему миру является День Охи, отмечаемый 28 октября. «Охи» - это по-гречески «нет», и в данном случае имеется в виду ответ премьер-министра Иоанниса Метаксаса на ультиматум фашисткой Италии. Так Греция вступила во Вторую мировую войну.

На первом этапе греки дали итальянцам достойный отпор, поэтому Муссолини был вынужден попросить помощи у Гитлера, тот послал войска на операцию «Марита», и всего через три недели Греция пала. Тем не менее, нацистский лидер впоследствии неоднократно вспоминал об этих событиях и считал их главной причиной своих неудач на восточном фронте.

Поскольку часть немецкой группировки пришлось отвлечь на Балканы, начало войны с СССР перенесли на полтора месяца - с 1 мая на 22 июня. Это драгоценное время, как представлялось фюреру, стоила ему блицкрига и взятия Москвы, - вермахт просто не успел решить поставленную перед ним задачу до вступления в войну «полковника Распутицы» и «генерала Мороза».

Это, мягко говоря, очень спорное суждение. Но как бы там ни было, Греция за свою «подножку» заплатила с лихвой, ответив на ужасы нацистской оккупации столь массовым партизанским движением, какое можно сравнить разве что с событиями в советской Белоруссии.

Всё это должно было дать грекам сильные «антитела» от нацистских и неонацистских идей - и действительно дало. Левое движение в стране было столь массовым, что чуть было не привело послевоенные Афины в советский блок. Националистическую диктатуру «черных полковников» эллины считают властью, навязанной им англосаксонскими державами. А подвиги греческих военных в период войны с турками за Кипр долгие годы замалчивались в том числе и по той причине, что война была спровоцирована все той же националистической хунтой полковников и ее филиалом в Никосии.

В современной Греции тоже велико влияние радикальных анархистских и коммунистических организаций, ведущих уличную войну с любыми ультраправыми проявлениями. Казалось бы, в таких условиях никаких ультраправых проявлений в принципе быть не должно (как нет и почти что не было скинхедов в Белоруссии), но они все-таки есть - и тоже имеют влияние, поскольку опираются на собственную платформу с греческой спецификой.

Эта платформа называется «мегали идэа» или великая идея. Она восходит к античности и была рождена в период османского владычества как главная национальная цель - воссоединение эллинов в едином государстве и строительство греческой империи со столицей в Константинополе.

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Премьер Метаксас был большим поклонником великой идеи, прямо подразумевавшей военную экспансию. Страной он руководил в союзе, в том числе, с ультраправыми организациями - в буквальном смысле в окружении зиг. А до своего знаменитого «охи» находился во вполне приязненных отношениях не только с Муссолини, но и с Гитлером (взглядов последнего на еврейский и славянский вопросы Метаксас при этом не разделял).

Поэтому именно к Метаксасу (а заодно - к древней Спарте) апеллирует греческая партия «Хриси авги» («Золотая заря»), почти игнорируя вроде бы близкий период «черных полковников» из-за позора на Кипре и англосаксонских ушей за фуражками.

Ее лидер - 62-летний Николаос Михалолиакос сидел в тюрьме трижды, и всегда - за политику с некоторой экстремисткой составляющей. Он тоже - за великую идею и за столицу в Константинополе, за православие и за культ богов Олимпа, за арийцев, к которым причисляет эллинов, и за вождистского типа власть (в партии у него абсолютные полномочия).

А вот далеко не полный список тех, кто ему не нравится:

турки, албанцы, мигранты, американцы, англичане, глобалисты, коммунисты, антифашисты, еврочиновники и идеалы эпохи Просвещения.

Стоит признать, с тех пор, как в первой половине 1980-х годов фюрер «Золотой зори» редактировал ультраправый журнал с аналогичным названием, в партийных текстах стало значительно меньше симпатий к государственной организации Третьего Рейха, что логично: чем ближе к реальной политике, тем меньше эпатажа.

В 1990-е Михалолиакоса захватила идея поддержки сербов, что для грека естественно: эти народы симпатизируют друг другу не только по православной линии, но и в пику общим неприятелям - туркам и албанцам. Некоторые партийные активисты участвовали в югославских войнах, другие вели бои с левыми на улицах греческих городов. Государство при этом неизменно занимало сторону левых при том, что «Новая заря» подвергалась террористическим атакам, например, один из ее партийных офисов был попросту взорван.

Другим православным народом, к которому расположен Михалолиакос, являются русские. Это стало особенно заметно в 2014 году, когда «Золотая заря» резко осудила украинский майдан, поддержала Россию по вопросу Крыма и заняла сторону ополчения в донбасском конфликте. Подобное может показаться странным, поскольку для неонацистов гораздо логичнее симпатизировать Киеву и батальону «Азов» (что, как правило, и происходит). Но нужно понимать, что теоретическая база Великой идеи завязана именно на Россию, без которой, как резонно полагали греки, с Турцией будет не совладать.

Россия Михалолиакосу взаимностью не ответила. Смоленская площадь упоминала «Золотую зарю» в числе потенциально опасных неофашистских движений Европы. Причем это произошло уже после парламентских выборов в Греции 2012 года, когда на фоне экономического кризиса и усугубления проблем с мигрантами ультраправые получили почти 7% голосов, впервые став парламентской партией.

На внеочередных выборах три года спустя партия Михалолиакоса набрала столько же, но стала при этом третьей по популярности политической силой в стране. Тогда ее пророссийские лозунги звучали особенно громко, но Москва, тем не менее, никаких контактов с Михалолиакосом по-прежнему не имела и сотрудничества не вела, хотя явно ценила и замечала поддержку со стороны многих других националистических и евроскептичных движений в странах ЕС, начиная от Национального фронта Марин Ле Пен.

Если к этому «игнору» шумных греков, напрашивавшихся в союзники, приложил руку аналитический отдел МИД и посольство РФ в Греции, то честь им и хвала. «Золотая заря» была по настоящему одиозной и радикальной организацией - не чета какому-нибудь венгерскому «Йоббику». Пожать эту протянутую руку означало скомпрометировать себя перед преимущественно левым и не менее русофильским населением страны.

Для него, как и для греческого государства в целом, переход Михалолиакоса из мусорной лиги в высшую политическую стал шоком.

Можно предположить, что принципиальное решение раздавить «Золотую зарю» любым способом было принято еще в 2012 году - и вот теперь ее наконец раздавили.

Прологом к этому послужило убийство рэпера Павлоса Фиссаса - довольно известного в республике антифашистского активиста зарезали в уличной драке у кафе. Трагедия всколыхнула страну и вывела на улицы многие тысячи людей, часть из которых попытались штурмовать офисы «Золотой зари» - главного противника Фиссаса. Его убийца по фамилии Рупакиас и впрямь оказался волонтером ультраправых, а расследование показало, что он так или иначе обсуждал нападение на музыканта с другими членами местной партийной ячейки.

За сим последовала месть со стороны антифа - двоих членов «Зари» застрелили прямо у партийного штаба в Афинах, что способствовало выходу популярности партии в зенит. Однако в 2015 году, спустя два года после убийства Фиссаса, начался процесс на Михалолиакосом и его окружением. Это парализовало деятельность организации, на выборах 2019 года она не смогла получить ни одного мандата, а теперь признана преступной организацией, существовавшей под прикрытием политической партии.

Председательствующая на процессе судья назвала «Золотую зарю» «смертоносной».

Михалолиакос и еще 17 его осужденных соратников из руководства «Зари» (многие из них - бывшие депутаты парламента) называют процесс политическим заказом. Им легко поверить, по крайней мере, сложно представить, что эти люди хоть как-то причастны к нападению на Фиссаса и ряду других инцидентов, которыми дело «Золотой зари» обросло как снежный ком.

Всего по этому процессу осудили 68 человек, и греческие журналисты охотно сравнивают его с Нюрнбергским, заявляя, что это самый крупный суд над нацистами с 1946 года, тем более, он признал преступной целую партию, как когда-то НСДАП. Решение по делу (сроки для каждого объявят позже) было встречено восторженными криками толпы, собравшейся у здания суда.

В значительной части это были левые и ультралевые активисты. Поэтому, даже получив тот вердикт, к которому сами призывали, они тут же перешли к уличным потасовкам с полицией - таков их деструктивный инстинкт.

Представляется, что для современного Запада ультралевые представляют более серьезную опасность, чем ультраправые. А греческие прокуроры использовали смерть Фиссаса как предлог, чтобы вплотную подступиться к «Золотой заре», любыми путями пристегнуть ее руководство к отдельным экстремистским инцидентам и в конечном счете ликвидировать токсичный актив.

Но это отнюдь не повод для того, чтобы горевать по «Золотой заре» и ее лидеру. Напротив, стоит лишний раз порадоваться, что в России в свое время проигнорировали все заверения в вечной дружбе и священном союзе со стороны откровенно неадекватного и теперь уже официально запрещенного «союзника».

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