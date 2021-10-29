Bayraktar Зеленского испугал Европу

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29 октября, пятница  |  Последнее обновление — 23:12  |  vz.ru
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Газпрому придется исправлять ошибки Европы

Российские хранилища газа будут забиты под завязку не случайно Александр Гальперин/РИА Новости
Европейцы провалили работу по созданию собственных запасов газа на зиму в хранилищах и теперь обвиняют Газпром в дефиците голубого топлива и высоких ценах на него. Ради стабилизации рынка Газпром пообещал заполнить газовые хранилища Европы, но только после закачки топлива в отечественные ПХГ. Между тем рекордные запасы газа под землей внутри России могут оказать пользу зимой и самим европейцам. Как именно? Подробности...
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Оппозиция Украины лишилась самого сильного депутата

«Вы готовы пройти полиграф?» – спрашивали Киву. «А полиграф готов пройти меня?» – рычал он в ответ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency
Global Look Press
На депутата Верховной рады Илью Киву заведено дело – за то, что он стрелял в воздух в день ликвидации Бандеры. Ранее Киву исключили из партии ОПЗЖ, но так и не пояснили, как он – бывший член «Правого сектора» и «ветеран АТО» – вообще попал в эту партию, которую считают «пророссийской». Кто такой Кива и почему его называют «уникальным политиком»? Подробности...
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Пандемия вернула в общество болезни из 90-х

По мнению психологов, пандемия нанесла удар абсолютно по всем возрастам и социальным группам Владимир Гердо/ТАСС
Пандемия, связанные с ней вынужденные ограничения и локдауны обнажили ряд скрытых социальных проблем, породив в обществе тревогу и недоверие. В похожем психологическом состоянии россияне находились в конце 90-х. А реакция людей на коронавирус оказалась схожа с реакцией на радиационное заражение после катастрофы в Чернобыле.  Подробности...
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Как американцы заставили шведов бояться и ненавидеть Россию

1981 год. С-363 на мели в шведских территориальных водах Marinmuseum/Wikipedia
Исполнилось 40 лет истории, которая могла бы сейчас восприниматься лишь как исторический курьез – советская подводная лодка села на мель у берегов Швеции. Однако последствия этого происшествия оказались поистине грандиозными. Они настолько масштабны, что позволяют говорить о гигантской спецоперации, проведенной американскими военными против СССР и России.  Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Германию в энергетическую сверхдержаву превратит революция

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
Если верить свежим соцопросам, немцы в последнее время опасаются последствий глобального потепления даже больше, чем последствий пандемии. Подробности...
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Не нужно вытеснять историю фантазиями

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Вот уж какой порок Сталину трудно приписать — так это примитивное суеверие. Он был вполне последовательным материалистом. И легенда об облете Москвы с чудотворной иконой – всего лишь легенда. Подробности...
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Нам очень повезло с оппозицией

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Валдайская речь Путина породила ожидаемые интеллектуальные судороги «прогрессивных умов», которые безуспешно пытались продемонстрировать хотя бы чувство юмора – по существу оппонировать было нечем. Мыслей нет. Подробности...
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Молдавия тоскует по фашизму

Турецкие БПЛА против Донбасса

Кто такой Эрик Земмур

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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
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В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Bayraktar Зеленского испугал Европу

    Зеленский рассчитывал, что пальба Bayraktar по ДНР рикошетом ударит по «Северному потоку»
    		   29 октября 2021, 22:45
    Фото: Константин Сазончик/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Ростислав Зубков,
    Юрий Зайнашев

    Постепенно становится ясно, что Зеленский устроил «маленькую войну» в районе донецкого села Старомарьевка, чтобы укрепить свой рейтинг. На фоне сразу двух кризисов – ковидного и отопительного – президенту срочно понадобилась маленькая победа на фронте. Но что-то пошло не так. Из Старомарьевки пришлось отступить. А Запад впервые с 2014 года прямым текстом раскритиковал Киев за нарушение Минских соглашений.

    Украинский президент Владимир Зеленский в пятницу вечером прокомментировал первое использование турецкого беспилотника Bayraktar («Байрактар») на линии фронта в Донбассе. «Украина защищает свою территорию и свой суверенитет в связи с долгом и присягой каждого, кто служит сегодня, кто защищает украинскую государственность», – не без пафоса заявил президент. Впрочем, уточнил он затем, страна будет применять дроны не для нападения, а лишь «для своей защиты» – в ответ на нарушение режима тишины со стороны противника.

    Как уже сообщалось, во вторник украинский генштаб отчитался о первом боевом применении турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 в Донбассе. По версии киевского «5 канала», дроны использовались «для уничтожения российской артиллерии, которая вела обстрелы вблизи поселка Гранитное».

    В тот же день в двух километрах от Гранитного украинские силовики взяли под свой контроль село Старомарьевка, расположенное на нейтральной полосе. Как сообщили в ДНР, украинцы оборудовали в Старомарьевке фортификационные сооружения, траншеи, укрепления, задействовали военную технику. Впрочем, к вечеру того же дня солдаты ВСУ отошли на исходные позиции.

    Позднее участники вылазки в Старомарьевке обнародовали на YouTube видео, записанное в селе в момент захвата. На нем солдаты оправдываются за то, что им придется отступить, сообщила «Газета.ру». «Мы находимся в Старомарьевке, в низине. Мы понесли большие потери. Ночью нам обещали прислать поддержку, но она так и не пришла. Мы будем думать, как отсюда уходить. Зеленский, не сочтите нас предателями, но ваши понты не стоят наших жизней», – говорят военные на записи.

    Глава киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что командование ВСУ отнюдь не случайно решило провести бросок в Старомарьевку и атаку беспилотника в один и тот же день и на одном и том же участке фронта. «У Зеленского в частности и Украины в целом в последнее время возник ряд новых сложностей: ухудшается ситуация с коронавирусом, ожидается запуск «Северного потока – 2», ожидаются проблемы с отопительным сезоном.

    Все это создает атмосферу поражения вокруг президента Украины и его команды.

    Поэтому ей понадобилось отвести внимание общественности. И это в каком-то смысле удалось», – пояснил Погребинский.

    Но Зеленский не ожидал от Парижа и Берлина публичной гневной реакции на применение Bayraktar и захват Старомарьевки, предположил эксперт, и тут, конечно, команда президента дополнительно испортила свою репутацию. «Адресатами этих провокаций были Москва и Донецк – Зеленский хотел вынудить их на какие-то жесткие ответные заявления или действия. Тогда он попытался бы привязать эту историю к «Северному потоку – 2» и таким образом все же отсрочить запуск газопровода. Но Россия и Донбасс поступили умнее и не пошли на поводу у Киева. Не исключаю, что их реакции на провокации в Донбассе, вернее, ее отсутствие, были взаимно согласованы», – сказал Погребинский.

    Депутат Госдумы Олег Морозов тоже уверен, что Зеленский не ожидал такой реакции Запада на вылазку в Старомарьевке и применение турецкого дрона в соседнем поселке Гранитное. «Зеленский хотел устроить «маленькую проигранную войну», чтобы за него потом вступились США и Евросоюз, но первым оказалось все равно, а европейцы почуяли неладное», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

    «С медийной точки зрения для Зеленского начинается самое ужасное: теперь даже его собственные солдаты начали понимать, что военного решения у проблемы Донбасса нет и что их самих никто не прикроет в случае, если там возобновится большая война, – пояснил Морозов. – Даже простые солдаты чувствуют, что оказались в большой игре и стали заложниками на своем участке донецкой политики».

    «Зеленский хочет, чтобы Россия окончательно рассорилась со всем миром, в первую очередь с Западной Европой. Если отношения Москвы и Европы испортятся окончательно, если рассыплются газовые контракты. И тогда, перед лицом энергетического кризиса, европейцам придется покупать дорогой американский газ. Германия и Франция поняли, какой сценарий задумали в Киеве. Там начали понимать, что фокусы украинского президента им придется оплачивать из своего кармана», – отметил депутат.

    Как уже сообщалось, в четверг Париж впервые за все время войны в Донбассе выступил с прямым и недвусмысленным осуждением действий ВСУ. Поводом для критики как раз и стал захват Старомарьевки и атака турецкого дрона. «Эти события противоречат мерам по укреплению режима прекращения огня, которые вступили в силу 27 июля 2020 года», – заявил МИД Франции, выразив свою «обеспокоенность возросшей интенсивностью боевых действий». Ранее от подобных действий Киев предостерегли и в Берлине – правда, в более мягкой, обтекаемой форме. По версии немецкого МИДа, запрещенные БПЛА на линии фронта применяют «обе стороны».

    В среду обиженный украинский посол в Берлине Андрей Мельник «решительно отверг» предостережение Берлина. По его словам, «Украина имеет законное право на самооборону». В четверг к послу примкнул и его начальник – глава МИД Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что западные партнеры должны быть обеспокоены прежде всего тем, что «уничтоженная дроном гаубица», запрещенная Минскими договоренностями, была расположена гораздо ближе к линии фронта, чем это разрешено. «Так вот почему, когда гаубицу подсовывают к линии разграничения, обстреливают наши позиции и убивают наших солдат, то этот факт остается без должной оценки?» – возмущался Кулеба, которого цитировала «Европейская правда».

    В свою очередь в Вашингтоне западных союзников призвали, наоборот, поставлять Киеву больше «летальных оборонных средств». С таким призывом выступила в пятницу заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер. Она напомнила, что Пентагон в этом месяце передал ВСУ «оборонные летальные средства» – противотанковые ракетные комплексы Javelin. Однако, посетовала Купер, намекая на Германию, «у ряда союзников по-прежнему есть ограничения», некоторые «касаются программ по оказанию помощи в сфере обороны», другие – «продажи». По ее мнению, у Украины должна быть возможность «приобрести средства, которые ей нужны для защиты».

    Тем временем в Верховной раде было объявлено о том, что с 1 ноября «Россия останавливает поставки энергетического угля» на Украину. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, добавив, что такое решение «похоже на энергетическую войну».

    Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков не исключает, что прекращение поставок стало асимметричным ответом на вылазку украинских войск в Донбассе.

    «Россия могла бы и в этот раз помочь Украине пройти отопительный сезон, но между двумя странами нарастает политическая напряженность.

    Мы видим, что Украина сама обостряет конфликт в Донбассе, она начала использовать турецкие беспилотники. По сути российскую позицию можно охарактеризовать следующим тезисом: вы думаете, что купили беспилотники и теперь будете обстреливать ими ДНР и ЛНР? Вы думаете, что самые умные? Ну посмотрим», – сказал экономист.

    «Тем временем на Украине остался очень маленький запас угля. Его хватит буквально на несколько недель. Если Киев хочет импортировать уголь из других стран, то придется покупать его задорого, потому что цены взлетели везде. Для украинского бюджета это болезненно», – пояснил экономист. По его словам, если Украина перестанет обострять отношения с Россией, то поставки угля могут возобновиться – но не раньше следующего года.

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