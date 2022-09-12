Депутат объяснил победу «Единой России» на выборах Политолог: Российским избирателям стали неинтересны лозунги оппозиции 12 сентября 2022, 19:22

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«У тех, кто пытался использовать в предвыборной агитации фактор внешнего давления на Россию, санкционного пикирования с Западом, спецоперации или даже природных ЧП, чтобы ослабить положение ЕР, ничего не получилось. Мы видим, что позиции правящей партии по стране еще более укрепились», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Гагарин, комментируя итоги Единого дня голосования. «Мы видим, что электорату в целом неинтересно все, что связано с негативной внутриполитической повесткой, неинтересны лозунги оппозиции, рассчитанные на сугубо эмоциональный отклик избирателя. Большинство избирателей оценивают не лозунги, а реальные, непридуманные социально-политические достижения в данном конкретном избирательном округе», – пояснил профессор кафедры политических наук УрФО, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин. Собеседник отметил: выборы в законодательные собрания регионов завершились убедительной победой «Единой России» – по партийным спискам она показала среднее значение в 61,99%, что на 8,73% выше, чем на прошлогодних выборах в Госдуму, когда было 53,25%. «Что касается побед всех глав регионов в первом туре, то это показывает, что во всех субъектах они сумели стать фигурами согласия, то есть их деятельность устраивает все политические силы», – подчеркнул Гагарин. Как заявил в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, победа всех врио губернаторов на состоявшихся выборах свидетельствует о поддержке курса президента Владимира Путина гражданами в целом, поскольку глава государства поддерживал этих кандидатов. «Конечно, здесь есть и личная заслуга каждого из губернаторов, которые активно взялись за работу, активно отработали уже свой срок, и. о. активно показали себя и с положительной точки зрения», – цитирует ТАСС Пескова. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что прошедшие выборы подтвердили консолидацию избирателей вокруг власти. В Единый день голосования, продлившийся три дня – с 9 по 11 сентября, прошло 4,7 тысяч электоральных кампаний разного уровня в 82 субъектах, среди них – 14 губернаторских кампаний, а также выборы шести региональных парламентов, дополнительные выборы в парламенты 22 субъектов РФ и множество кампаний муниципального уровня. Во всех регионах, где проводились выборы высших должностных лиц, победили действующие главы субъектов или врио губернаторов: в Адыгее – Мурат Кумпилов, в Бурятии – Алексей Цыденов, во Владимирской области – Александр Авдеев, в Калининградской области – Антон Алиханов, в Карелии – Артур Парфенчиков, в Кировской области – Александр Соколов, в Марий Эл – Юрий Зайцев, в Новгородской – Андрей Никитин, в Рязанской – Павел Малков, в Саратовской – Роман Бусаргин, в Свердловской – Евгений Куйвашев, в Тамбовской – Максим Егоров, в Томской – Владимир Мазур, в Удмуртии – Александр Бречалов, в Ярославской области – Михаил Евраев. В «Единой России» провели работу над ошибками предыдущих кампаний, сказал первый зампред Совета Федерации, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. «Если сравнивать с итогами 2017 года и Госдумы в прошлом году, то «Единая Россия» в этом сезоне везде улучшила результат. В традиционно сложных для партии административных центрах на выборах в гордумы мы суммарно взяли 81% мандатов. И это даже немного выше, чем на выборах в заксобрания (79,9% мандатов). Показательны результаты в Сибири и на Дальнем Востоке, где у нас традиционно поддержка ниже, чем в среднем по стране. В прошлом году на Госдуму мы проиграли Омск. В этом – в гордуме у «Единой России» 90% мандатов. Владивосток, Барнаул – примерно такая же картина», – написал он в своем Telegram-канале. Новости СМИ2

Путин: Тактика блицкрига против России не сработала 12 сентября 2022, 14:08

Фото: Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что Россия справляется с давлением со стороны Запада, тактика блицкрига не сработала, Россия оперативно реализовывает защитные меры. «Тактика экономического блицкрига, наскока, на который они рассчитывали, не сработала, это уже очевидно для всех и для них тоже. Нами были оперативно реализованы действенные защитные меры, запущены механизмы поддержки ключевых отраслей, системообразующих предприятий, а также малого и среднего бизнеса», – приводит его слова РИА «Новости». Путин уточнил, что они нацелены на сохранение занятости и рабочих мест, оказание адресной помощи гражданам, прежде всего семьям с детьми и пенсионерам. По словам главы государства, Россия не допустила резкого спада в экономике и стабилизировала инфляцию. «Нами были оперативно реализованы действенные защитные меры, запущены механизмы поддержки ключевых отраслей, системообразующих предприятий, а также малого и среднего бизнеса. Все они нацелены на сохранение занятости и рабочих мест, на оказание адресной помощи нашим гражданам, прежде всего семьям с детьми и пенсионерам. В результате реализации этого комплекса мер мы не допустили резкого спада экономики, удалось быстро стабилизировать инфляцию», – сказал он. Путин также рассказал, что работа над проектом бюджета ведется, он должен отвечать приоритетным вызовам, с которыми сталкивается Россия. «Это важно, учитывая, что работа над проектом федерального бюджета активно ведется и вскоре предстоит его внесение в Государственную думу. Естественно, что этот базовый документ должен в полной мере отвечать и нашим приоритетам, и тем вызовам, с которыми мы сталкиваемся», – рассказал глава государства. Он также подчеркнул, что состояние российского бюджета лучше, чем во многих странах «Двадцатки» и БРИКС. «Оперативное принятие масштабных антикризисных мер, достигнутая устойчивость, прочность российской экономики перед лицом внешних вызовов – это во многом результат нашей ответственной макроэкономической политики в предыдущие годы, поэтому и состояние российского бюджета сейчас также существенно лучше, чем в экономиках большинства стран «Большой двадцатки» и у наших друзей в странах БРИКС», – сказал Путин. Ранее Путин заявил, что Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. «Мы будем полностью выполнять наши контрактные обязательства, но если кто-то попытается нам что-то навязать, хочу отметить: те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются», – сказал он. Также Путин заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. В «Единой России» оценили предварительные результаты выборов 11 сентября 2022, 22:18 Текст: Антон Никитин

По оценке единороссов, предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса, заявил замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко. «По нашей оценке, результаты «Единой России» одни из самых лучших», – приводит РИА «Новости» слова политика, сказанные им в ходе марафона «Ночь выборов». Ревенко добавил, что это произошло «на волне патриотического консенсуса». По мнению политика, избиратели видели работу партии в направлении спецоперации на Украине, реализации гуманитарных проектов. Сплочению граждан способствовало и санкционное давление на нашу страну. Замсекретаря генсовета «Единой России» также отметил реализацию Народной программы партии на благо россиян. «Партия подтвердила свое лидерство и нарастила авторитет», – подчеркнул единоросс. При этом оппозиционные партии «упустили момент» в ходе подготовки к избирательной кампании, полагает Ревенко. Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что прошедшая избирательная кампания продемонстрировала консолидацию огромного числа людей вокруг решения президента Владимира Путина о необходимости проведения специальной военной операции. Новости СМИ2 Куйвашев победил на выборах губернатора Свердловской области 12 сентября 2022, 04:47 Текст: Антон Никитин

Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, представляющий политическую партию «Единая Россия», по итогам обработки 100% протоколов на выборах главы региона заручился поддержкой 65,78% избирателей, следует из данных, которые транслируются на сайте ЦИК в понедельник, передает ТАСС. Кандидат от ЛДПР Александр Каптюг получает 3,17% голосов, Александр Ивачев от КПРФ – 12,9%, представляющий партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Андрей Кузнецов – 9,15%, Александр Демин, выдвинутый партией «Новые люди», – 6,47% голосов. Избирательные участки на выборах губернатора и муниципальных органов власти закрылись в Свердловской области 11 сентября в 20.00 по местному времени (18.00 мск). Явка избирателей на выборах губернатора составила 25,09% (16.00 мск), она была ниже, чем на предыдущих выборах главы региона в 2017 году, когда показатель составлял 33,47%. Всего в регионе было организовано почти 2,5 тыс. постоянных и 35 временных избирательных участков. По данным облизбиркома, существенных нарушений в ходе голосования выявлено не было. Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса. Большинство мандатов на муниципальных выборах в Москве получили кандидаты ЕР 12 сентября 2022, 09:43 Текст: Вера Басилая

Более 1,1 тыс. из свыше 1,4 тыс. мандатов на муниципальных выборах в Москве получают кандидаты «Единой России», 20 тыс. хакерских атак не сказались на работе системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и единого электронного реестра избирателей, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году. «Сейчас проходит обработка последних данных. Согласно полученным протоколам, большую часть мандатов – более 1,1 тыс. – получают кандидаты «Единой России», остальные мандаты распределились между представителями других партий, общественных движений и самовыдвиженцами», – приводит ТАСС сообщение штаба. Там добавили, что выборы прошли штатно, жалоб было немного. «За три дня голосования было почти 20 тыс. попыток хакерских атак, но они не повлияли на работу систем», – отметили наблюдатели. Ранее сообщалось, что ЕР победила на выборах в парламент Удмуртии после обработки 100% протоколов. Выборы различных уровней прощли в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего было около 4,7 тыс. избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров. Новости СМИ2 Путин заявил о растущем числе находящихся под риском увольнения людей 12 сентября 2022, 14:51 Текст: Вера Басилая

В простое, вынужденных отпусках или заняты не полный рабочий день находится 234 тыс. работников, это вдвое почти больше, чем в начале года, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «Растет количество людей, находящихся под риском увольнения. Обращаю внимание, сейчас в так называемом простое, вынужденных отпусках или заняты не полный рабочий день – это почти 234 тысячи работников, это вдвое почти больше, чем в начале года. Понятно, что в масштабах страны это все-таки небольшие цифры, но для конкретных отраслей, для предприятий и населенных пунктах, сложности возникают серьезные, и в этой связи правительству необходимо уделять должное внимание таким локальным проблемам и находить эффективные решения», – цитирует РИА «Новости» Путина. Ранее президент заявил, что очень важное достижение правительства – в целом стабильная ситуация на рынке труда, безработица находится на исторических минимумах. В ЦИК признали недействительными итоги голосования только на одном участке 12 сентября 2022, 12:38 Текст: Вера Басилая

На выборах депутатов органов местного самоуправления на избирательном участке 1559 в Люберцах итоги голосования были признаны недействительными из-за нарушения при подсчете голосов, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. «У нас есть один случай на сей момент о признании недействительными итогов голосования, результатов выборов на избирательных участках. На выборах депутатов органов местного самоуправления... в Московской области, в городе Люберцы итоги голосования на избирательном участке номер 1 559 признаны недействительными в связи с допущенными нарушениями в процедуре подсчета голосов, подведения итогов голосования и невозможностью установить результаты волеизъявления избирателей», – цитирует ТАСС Памфилову. Также, глава ЦИК заявила, что 522 избирательных бюллетеня были признаны недействительными в 13 регионах России, это ничтожно мало в масштабах страны. Она добавила, что при малейших сомнениях бюллетени признавались недействительными. По ее словам, такие случаи были зафиксирована в Бурятии, Удмуртии, Алтайском и Красноярском краях, в Вологодской, Воронежской, Кемеровской, Курской, Московской, Новосибирской, Самарской и Свердловской областях, в Москве. Среди причин, по которым оперативно были приняты решения о признании бюллетеней недействительными, глава ЦИК назвала выдачу избирательного бюллетеня без предъявления избирателем паспорта в Красноярском крае, нарушение порядка при проведении голосования вне помещения для голосования – в Бурятии, Алтайском крае, в Вологодской, Воронежской, Новосибирской, Свердловской областях и в Москве, превышение числа избирательных бюллетеней, извлеченных из переносного ящика, – в Москве. Кроме того, зафиксировано нарушение целостности конвертов с избирательными бюллетенями по досрочному голосованию в Московской области, вброс избирательных бюллетеней в Кузбассе (Кемеровская область), следы повреждения на сейф-пакете и отсутствие индикаторной ленты в Удмуртии, выдача избирательного бюллетеня за родственника в Новосибирской области и отсутствие у избирателя активного избирательного права – в Курской и Самарской областях. Выборы различных уровней прошли в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего было около 4,7 тыс. избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров. Новости СМИ2 Бречалов победил на выборах главы Удмуртии 12 сентября 2022, 06:16 Текст: Антон Никитин

Действующий глава Удмуртии Александр Бречалов, выдвинутый партией «Единая Россия», набрал 64,37% голосов на выборах руководителя региона после обработки 100% протоколов, следует из данных, которые транслируются на сайте ЦИК РФ. Руководитель фракции КПРФ в гордуме Ижевска Александр Сыров набрал 19,79%, руководитель фракции ЛДПР в Госсовете Удмуртии Тимур Ягафаров – 9,79% голосов. Депутат Госдумы, член партии «Справедливая Россия» Вадим Белоусов получил 3,31% голосов, передает ТАСС. На досрочных выборах главы региона в 2017 году Бречалов набрал 78,16% голосов избирателей (322 305 голосов). Тогда голосование было однодневным. Явка на выборах главы Удмуртской Республики и депутатов Госсовета VII созыва на 18.00 (17.00 мск) воскресенья составила 37,48% и превысила показатель досрочных выборов руководителя региона и республиканских парламентариев в 2017 году. Александр Бречалов сообщил, что итоговая явка в этом году ожидается на уровне чуть больше 40%. Кроме того, партия «Единая Россия» получила 51,07% голосов на выборах депутатов Госсовета Удмуртии VII созыва по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных, которые транслируются на сайте ЦИК РФ. На втором месте КПРФ – 15,56%, на третьем – ЛДПР – 13,64%. Далее идет «Справедливая Россия – За правду» – 6,06%, Партия пенсионеров – 4,68%, «Новые люди» набрали 4,14%, «Зеленая альтернатива» – 1,17%, «Родина» – 0,68. На выборах депутатов республиканского парламента VII созыва 40 человек избирают по одномандатным округам, еще 20 – по партийным спискам. Ранее мандаты распределялись поровну. В республике с 9 по 11 сентября работало более 1,1 тыс. избирательных участков. По данным ЦИК РФ, численность избирателей в регионе на 1 июля 2022 года составляла 1 164 860 человек. Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса. Песков заявил о постоянном информировании Путина о ходе СВО 12 сентября 2022, 13:19 Текст: Алексей Дегтярев

Президенту Владимиру Путину поступают доклады обо всем, происходящем в ходе СВО, включая перегруппировку российских войск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Разумеется, все, что происходит, любые действия, которые делают военные в ходе специальной военной операции, докладываются верховному главнокомандующему», – сказал Песков в ответ на вопрос, как Путин отреагировал на перегруппировку, передает ТАСС. Он добавил, что глава государства «находится на постоянной, можно сказать, круглосуточной связи и с министром обороны, и со всеми военачальниками». «Естественно, Россия будет добиваться выполнения всех целей, которые стоят перед специальной военной операцией», – сказал представитель Кремля. Ранее военный эксперт Константин Сивков в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что проведен комплекс мероприятий по вводу ВСУ в заблуждение, была создана иллюзия, что у России «слабая оборона» и якобы нет информации о подготовке наступления в районы Балаклеи и Изюма, теперь главная задача – разгромить группировку ВСУ. В субботу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о перегруппировке в трехдневный срок российских войск в районах Балаклеи и Изюма «для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса». Конашенков отметил также, что во время переброски проводились отвлекающие и демонстрационные мероприятия с обозначением реальных действий войск. «В целях недопущения ущерба российским войскам по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии», – добавил генерал-лейтенант. Новости СМИ2 Евраев победил на выборах губернатора Ярославской области 12 сентября 2022, 05:10 Текст: Антон Никитин

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев набирает 82,31% голосов на выборах главы региона после обработки 100% протоколов, следует из данных на табло в избирательной комиссии региона. Кандидат от КПРФ Михаил Парамонов набирает 6,14% голосов, Владимир Смирнов от ЛДПР – 4,17% голосов, кандидат от партии «Коммунисты России» Игорь Милорадов – 3,42%, представитель Партии пенсионеров Константин Тукеев – 2,09%, передает ТАСС. Выборы губернатора Ярославской области проходили три дня – с 9 по 11 сентября. Жители области также могли воспользоваться дистанционным электронным голосованием. В выборах приняли участие 26,66% избирателей. Евраев был назначен врио губернатора Ярославской области в октябре 2021 года. Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса. Авдеев победил на выборах губернатора Владимирской области 12 сентября 2022, 05:59 Текст: Антон Никитин

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий получает 83,68% голосов избирателей на выборах главы региона, сообщили в Избирательной комиссии Владимирской области. «Врио губернатора Александр Авдеев («Единая Россия») после обработки 100% протоколов набирает 83,68% голосов, представитель КПРФ Антон Сидорко – 6,53%, кандидат от ЛДПР Сергей Корнишов – 3,35%, Сергей Бирюков из «Справедливой России – Патриотов – За правду» – 2,46%, Александр Субботин из «Партии роста» – 2,01% голосов», – сообщили в облизбиркоме, передает ТАСС. Явка избирателей составила 29,05%. Это меньше показателей 2018 года, когда участие в аналогичном голосовании приняли 32,94% избирателей. Как уточнили в облизбиркоме, Александр Авдеев одержал победу на всех 982 участках в регионе. За пост главы региона боролись пять кандидатов – врио губернатора Александр Авдеев («Единая Россия»), Александр Субботин («Партия роста»), Сергей Корнишов (ЛДПР), Сергей Бирюков («Справедливая Россия» – Патриоты – За правду»), Антон Сидорко (КПРФ). Голосование проходило на 979 постоянных избирательных участках. Кроме того, в регионе были образованы три избирательных участка в местах временного пребывания избирателей. два расположены в лечебных учреждениях Владимира. Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса. Новости СМИ2 Эксперт объяснил победу Авдеева во Владимирской области 12 сентября 2022, 15:04

Фото: avo.ru

Текст: Олег Исайченко

«Александру Авдееву в ходе предвыборной кампании удалось вернуть доверие граждан к власти. Именно поэтому его победа стала столь уверенной», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский. Ранее по итогам подсчета 100% голосов действующий врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев победил на выборах. «Это была довольно убедительная кампания в непростом регионе. Предыдущий губернатор оказался на посту скорее в силу обстоятельств, нежели своего осознанного желания. И это привело к нарушению функционирования механизма работы с субъектом. Александру Авдееву пришлось в короткие сроки возвращать доверие граждан к региональной политике», – сказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Эксперт также отметил, что серьезную роль в победе Авдеева сыграли его опыт и уровень компетенций. «Он продемонстрировал готовность принимать решения быстро и эффективно, основываясь на интересах региона. Он также уделил немало внимания налаживанию взаимодействия с Москвой», – пояснил он. Фактически, замечает политолог, в кампании Авдеева так или иначе принимали участие все крупные силы региона. «В сотрудничество были вовлечены и оппозиционные партии, несмотря на то, что Авдеев – член команды Владимира Путина», – сказал Потуремский. Одним из залогов успеха стала и предвыборная программа Авдеева, замечает собеседник. «Тезис про реиндустриализацию региона стал очень точным попаданием в запрос со стороны жителей», – отметил он. «Из результатов голосования можно уверенно сказать, что Авдееву поверили даже те, кого принято называть пограничным электоратом. Важно, что свою поддержку выразили свыше 80% избирателей – это очень большая ответственность. Новому губернатору придется постараться оправдать все ожидания, став эффективным главой региона, работающим в интересах людей», – заключил Потуремский. Ранее в Избирательной комиссии Владимирской области сообщили, что врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий получает 83,68% голосов избирателей на выборах главы региона. Второе место занял представитель КПРФ Антон Сидорко – 6,53% голосов. Тройку замыкает кандидат от ЛДПР Сергей Корнишов – 3,35%. Явка избирателей составила 29,05%. Это меньше показателей 2018 года, когда участие в аналогичном голосовании приняли 32,94% избирателей. Как уточнили в облизбиркоме, Авдеев одержал победу на всех 982 участках в регионе. Всего за пост главы региона боролись пять кандидатов – врио губернатора Александр Авдеев («Единая Россия»), Александр Субботин («Партия роста»), Сергей Корнишов (ЛДПР), Сергей Бирюков («Справедливая Россия» – Патриоты – За правду»), Антон Сидорко (КПРФ). Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что выборы подтвердили консолидацию избирателей вокруг власти. Путин назвал неизбежным процесс дедолларизации 12 сентября 2022, 14:34 Текст: Ольга Иванова

Процесс дедолларизации неизбежен, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «Как ее создавать и что такое подушка безопасности в современных условиях, когда на нас идет известный и неизбежный процесс дедолларизации», – приводит его слова РИА «Новости». Как отметил Путин, действия недоброжелателей непредсказуемы и импульсивны, они непрофессиональны, надо работать в своей логике, решать свои задачи. «Мы видим, что действия наших, так мягко говоря, недоброжелателей во многом непредсказуемы и во многом импульсивны, они явно непрофессиональны, а от этого и импульсивны, а значит, тем более мы должны работать в своей логике, удерживать инициативу, не просто реагировать на какие-то недружественные шаги, а последовательно решать свои задачи развития в экономике, в социальной сфере, в инфраструктуре. В полной мере это касается и подготовки проекта федерального бюджета», – сказал он. Ранее Путин рассказал, что работа над проектом бюджета ведется, он должен отвечать приоритетным вызовам, с которыми сталкивается Россия. Он также подчеркнул, что состояние российского бюджета лучше, чем во многих странах «Двадцатки» и БРИКС. Новости СМИ2 Никитин победил на выборах губернатора Новгородской области 12 сентября 2022, 04:31 Текст: Антон Никитин

Действующий губернатор Новгородской области Андрей Никитин по итогам обработки 100% протоколов на выборах главы региона набирает 77,03% голосов избирателей, следует из данных, которые транслируются на сайте ЦИК в понедельник. Никитин является кандидатом от «Единой России». Кандидат от КПРФ Ольга Ефимова набрала 10,99% голосов, Алексей Прокопов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость получает 2,56% голосов, кандидат от ЛДПР Алексей Чурсинов – 4,43%, Сергей Шруб от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 2,50% голосов, передает ТАСС. В 2017 году на досрочных выборах главы Новгородской области Никитин в качестве кандидата от партии «Единая Россия» набрал 67,99% голосов избирателей. Выборы прошли в один день, явка тогда составила 28,35%. Выборы губернатора Новгородской области проходили с 9 по 11 сентября. Явка избирателей по итогам трехдневного голосования, согласно данным регионального избиркома на 18.00 мск воскресенья, составила 29,77%, на избирательные участки пришли 139 263 избирателя. Данные приводятся без учета дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Согласно данным ДЭГ на это же время, проголосовали 81,57% избирателей, зарегистрированных в системе. Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса. Егоров победил на выборах губернатора Тамбовской области 12 сентября 2022, 05:25 Текст: Антон Никитин

Врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров, представляющий партию «Единая Россия», набрал 84,95% на выборах главы региона по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре избирательной комиссии региона. Кандидат от КПРФ Андрей Жидков получил 6,77% голосов, кандидат от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Павел Плотников – 3,32%. Олег Морозов от ЛДПР набрал 2,42%, кандидат от «Коммунистов России» Сергей Малинкович – 1,53%, передает ТАСС. Голосование походило с 9 по 11 сентября, по данным на 18.00 воскресенья, явка составила 55,51%. На выборах главы региона, которые проходили также в течение трех дней в 2020 году, к 18.00 проголосовали 61,96% избирателей. Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса. Новости СМИ2 ЕР победила на выборах в парламент Удмуртии после обработки 100% протоколов 12 сентября 2022, 09:26 Текст: Дмитрий Зубарев

Партия «Единая Россия» побеждает на выборах в госсовет Удмуртии с 51,07% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. В Удмуртии прошло трехдневное голосование на выборах главы региона и депутатов местного парламента, передает РИА «Новости». По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов на выборах депутатов государственного совета Удмуртской Республики побеждает партия «Единая Россия» с 51,07% голосами. КПРФ набрала 15,56% голосов, ЛДПР – 13,64%, «Справедливая Россия – за правду» – 6,06%, Партия пенсионеров – 4,68%, партия «Новые люди» – 4,14%, «Партия За» – 1,17% и 0,68% набрала партия «Родина». Ранее сообщалось, что действующий глава Удмуртии Александр Бречалов, выдвинутый партией «Единая Россия», набрал 64,37% голосов на выборах руководителя региона после обработки 100% протоколов.