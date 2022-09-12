В России за сутки госпитализировали 1,8 тыс. человек с коронавирусом

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за минувшие сутки госпитализировано 1848 человек, на 15,4% меньше по сравнению с 11 сентября.

«Выписано в связи с выздоровлением 35 660 человек, на 4,4% меньше по сравнению с 11 сентября. Выявлено 46 488 новых случаев COVID-19. Подтвержден 81 летальный исход», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 16,0 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 4,6%.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 229,5 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 3,45%.

Увеличение заболеваемости отмечено в 53 субъектах Российской Федерации, в том числе в 27 регионах увеличение заболеваемости более, чем в среднем по стране.

Накануне в России были госпитализированы 2185 человек, на 45,1% меньше по сравнению с 10 сентября.