Мосбиржа объявила об открытии доступа нерезидентам к рынку акций

Мосбиржа с 12 сентября предоставит возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физлиц. Таким клиентам также станут доступны сделки репо / репо с центральным контрагентом с акциями и облигациями.

Клиенты-нерезиденты, связанные с недружественными государствами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц, смогут совершать операции с акциями, кроме акций стратегических предприятий России и их дочерних обществ, пользователей недр, а также российских банков и компаний ТЭК. В данный список входят 53 обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов. Среди них крупнейшие нефтедобытчики – «Роснефть», «Транснефть», «Татнефть», а также локомотив рынка – «Газпром». В список также вошли акции «Россетей», «Аэрофлота», «Алросы» и ВТБ, передает ТАСС.

Профессиональные участники (банки, брокеры, управляющие компании) с 8 августа 2022 года начали регистрировать клиентов-нерезидентов на Московской бирже. Для предоставления доступа клиентам участники обязаны провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц, а также предоставить дополнительные сведения о клиентах при их регистрации или внесении изменений в данные, представленные при регистрации.

Клиентов-нерезидентов также коснутся особенности исполнения поставочных фьючерсных контрактов на ценные бумаги. Ранее, 8 августа, Мосбиржа открыла доступ для нерезидентов из дружественных стран на срочный рынок, 15 августа площадка допустила их на рынок облигаций.

Напомним, 5 августа президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций. В частности, закон запрещает совершать до 31 декабря 2022 года ряд сделок, касающихся участия иностранцев из недружественных стран в российских компаниях. Ограничение распространяется на операции с ценными бумагами, составляющими уставные капиталы таких организаций, а также правами и обязанностями, долями, договорами, на основании которых в России реализуются инвестпроекты.

В тот же день Московская биржа объявила об ограничениях в допуске к торгам.