Посол ЛНР в России заявил о контроле республики союзными войсками

Эксперты: Под Харьковом ВСУ в ближайшие дни рискуют попасть в «огневой мешок»

«Уже сейчас создаются благоприятные предпосылки для дальнейшего полномасштабного контрудара. Наши войска перейдут в наступление ориентировочно в течение ближайших десяти дней», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя боевую обстановку в Харьковской области.

«В целом можно сказать, что сейчас перемалываются наиболее боеспособные соединения ВСУ. Они же станут главной целью во время предстоящего наступления ВС РФ. Если бы боеспособные подразделения ВСУ остались бы в укрепрайонах, то доставили бы нам много проблем, но мы сумели выманить их на открытое пространство и теперь планомерно уничтожаем», – подчеркнул вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

«Уже сейчас создаются благоприятные предпосылки для дальнейшего полномасштабного контрудара. Наши войска перейдут в наступление ориентировочно в течение ближайших десяти дней», – прогнозирует собеседник. По мнению Сивкова, по исторической аналогии происходящее сейчас в Харьковской области сравнимо с битвой на Курской дуге – первым этапом операции «Цитадель». «Тогда немцы вклинились в нашу оборону – и попали под перекрестный огонь артиллерии, потеряли танки в огромном количестве и после этого началась наступательная операция советских войск», – указал собеседник.

Последние события в районе Балаклеи относятся к понятию боев местного значения, которые зачастую не должны попадать в общие сводки, полагает Сивков. «Просто на фоне общего наступления ВС РФ возникает иллюзия удачных действий ВСУ, но де-факто в этих местах имеются явные признаки преднамеренного создания предпосылок для формирования так называемых огневых мешков, в которых должны быть перемолоты части ВСУ», – полагает военный эксперт.

Военный аналитик Михаил Онуфриенко склонен ожидать контрудара российских войск в среднесрочной перспективе. При этом он предупреждает, что украинские войска также получают подкрепление, сейчас к этому району подходят несколько механизированных бригад ВСУ. По оценке Онуфриенко, российским войскам удастся остановить атаку ВСУ и при лучшем раскладе отбросить противника к вечеру воскресенья. Но для этого нужно будет усилить Балаклейскую группировку ВС РФ резервами.

Главной целью, по мнению эксперта, станет защита путей снабжения группировки в районе города Изюма на юго-востоке Харьковской области. Наши войска контролируют район Изюма с апреля, группировка ВС России «нависает» с севера над оплотом ВСУ в Донбассе – агломерацией Славянск–Краматорск. Кроме того, необходимо обезопасить Купянск – важный железнодорожный (и в целом транспортно-логистический) узел на востоке Харьковщины, отмечает Онуфриенко.

«Изюмскую группировку ВС России можно снабжать даже через территорию ЛНР, хотя этот маршрут менее удобен, чем через Купянск. В общем, в ближайшие дни здесь нас ждут маневренные бои по всей линии соприкосновения», – прогнозирует собеседник. Впрочем, добавил Онуфриенко, даже если российские войска на этом участке боевых действий не получат подкрепление, то ВСУ остановятся сами в ближайшие три дня, потому что у них не хватит сил развить наступление. «Что же касается контрнаступления, то для его осуществления нужно перебросить сюда, например, воздушно-десантную дивизию», – считает эксперт.

Ранее украинские военные предприняли попытку продвижения в Харьковской области и окружения российской группировки у города Изюма. На это, в частности, указывал в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный, находящийся в регионе.

В пятницу начали поступать сообщения о переброске российской бронетехники и личного состава на Харьковское направление. Минобороны России опубликовало видео передислокации наших войск, на котором видно передвижение военной колонны с БТР-82А и буксируемыми гаубицами Д-20. РИА «Новости» в Telegram-канале показало переброску реактивных систем «Ураган», а военкор Александр Коц продемонстрировал перевозку на Изюмско-Купянское направление тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Позже появились сообщения о развертывании комплексов ПВО С-300 и «Панцирь».

Как в свою очередь сообщил днем глава харьковской администрации Виталий Ганчев, российские войска ведут бои с ВСУ в пригородах Балаклеи. Украинские силовики столкнулись там с серьезным сопротивлением – в правительстве ДНР рассказали о том, что атаки ВСУ героически сдерживал российский СОБР.

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