Путин открыл самое большое в Европе колесо обозрения

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи из московского парка «Зарядье» открыл колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ – самое большое колесо обозрения в Европе и одно из самых высоких в мире.

Глава государства и мэр Москвы Сергей Собянин связались с ВДНХ из концертного зала «Зарядье», где проходит праздничный концерт, посвященный 875-летию Москвы, передает РИА «Новости».

«Разрешаю», – сказал глава государства.

До сегодняшнего дня крупнейшим колесом обозрения в Европе был «Лондонский глаз» (London Eye) высотой 135 метров. Теперь это звание принадлежит 140-метровому «Солнцу Москвы» на ВДНХ.

«Солнце Москвы» – это 30 закрытых кабин, вмещающих до 15 гостей каждая. В кабинах есть система видеонаблюдения, кнопка связи с оператором и климат-контроль, пять кабин оборудованы прозрачным полом.

Путешествие над Москвой начинается с посадочного вокзала. Попасть на него гости могут по крытому эскалаторному переходу. Посадка и высадка пассажиров происходит в разных частях вокзала. За один оборот, занимающий 18 минут и 40 секунд, колесо обозрения может вместить до 450 человек.

Предполагается, что аттракцион будет привлекать более 2,5 млн посетителей ежегодно.

Путин в субботу прибыл в московский парк «Зарядье», где проходят мероприятия, посвященные Дню города.