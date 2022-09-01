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Путин согласился с идеей создания всероссийского детского центра в Калининградской области
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Президент Владимир Путин поддержал предложение школьника из Калининграда Даниила Евдокимова о создании в городе всероссийского детского центра, похожего на «Артек».
«Идея хорошая, сразу скажу <...> Создать нечто подобное «Артеку», «Океану» или «Орленку», конечно, это очень востребовано в таком регионе, как Калининград», – цитирует главу государства ТАСС.
Он отметил, что первоначально нужно завершить строительство культурно-образовательного центра, где можно будет проводить мероприятия. Такие мероприятия, как фестиваль «Шум», упомянутый школьником, носят разовый характер.
«Калининградская область – это регион с мягким климатом, благоприятным. Это вопрос только денег, скажу сразу и откровенно. Но идея правильная и география должна расширяться: «Океан» – на Дальнем Востоке, «Артек» и «Орленок» – это на Черном море и здесь на Балтике такое учреждение было бы востребовано», – сказал Путин.
Он пообещал подумать над реализацией проекта, и сказал, что поручит правительству проработать вопрос.
«К сожалению, там бюджетные правила такие, что своевременно надо делать, то есть, если сейчас начинать об этом думать, то можно будет закладывать на будущие года эти расходы. Мы обязательно подумаем над этим. Идея хорошая, и место хорошее для этого», – подвел итог президент.
В Италии назвали «секретный триумф» Путина
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Развитие сельского хозяйства в России является «секретным триумфом» президента страны Владимира Путина, пишут итальянские СМИ.
Как пишет Федерико Рампини в Corriere della Sera, недавно он «поплатился» за то, что, обозревая продовольственную ситуацию в мире, вместе с хорошей новостью о снижении цен на зерно и другие сельскохозяйственные продукты дал «еще и другую, но более неудобную: российское сельское хозяйство пышет здоровьем», и в этом году Россия достигнет рекордного экспорта зерна вопреки «страшным сценариям», передает РИА «Новости».
Сельское хозяйство – «секретный триумф» Путина, указывает он. По словам автора, он еще помнит те времена, когда американские фермеры «не давали советским гражданам голодать». «Сейчас это воспоминание осталось где-то в далеком прошлом. При Путине в России произошло потрясающее возрождение сельского хозяйства», – подчеркивает Рампини.
Так, с 2000 года до 2018 года экспорт сельскохозяйственной продукции из России вырос в 16 раз, и на сегодняшний день страна производит больше зерна, чем США. Россия и Штаты занимают третье и четвертое места в мировом производстве после Китая и Индии, в которых, однако, проживают по 1,4 млрд человек, из-за чего они вынуждены использовать большую часть сельскохозяйственной продукции для внутренних нужд.
Еще одна хорошая новость, которая «особенно нравится» Москве, но которую Запад старается игнорировать, связана с влиянием глобального потепления на сельское хозяйство, продолжает Рампини. «Климатические изменения навредят сельскому хозяйству в некоторых регионах, но пойдут ему на пользу в других. Россия, вместе с Канадой и скандинавскими странами, находится в выигрышном положении», – утверждает автор.
По итогу под контролем России в зависимости от года находится 13–16% мирового экспорта зерна, а к концу 2022 года российский экспорт должен превысить уровень 2021 года. «Цены остаются высокими, но не путайте проблему инфляции с дефицитом. В мире изобилие еды, только ее плохо распределяют, а некоторые политические решения приводят к росту цен: взять, к примеру, решение Индии перестать экспортировать зерно и использовать его для внутреннего потребления», – заключает Рампини.
Напомним, президент России Владимир Путин констатировал, что Россия остается экспортером пшеницы номер один в мире. До этого Путин говорил, что урожай зерновых в 2022 году может достигнуть 130 млн тонн. Директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько заявил, что урожай зерновых в России в 2022 году, по прогнозу, может достигнуть рекордных 145 млн тонн.
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Песков ответил на вопрос об участии Путина в церемонии прощания с Горбачевым
Кремль позже сообщит, будет ли президент России Владимир Путин участвовать в прощании с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сообщим дополнительно [будет ли Владимир Путин присутствовать на прощании]», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли президент присутствовать на церемонии, передает ТАСС.
Ранее Песков сообщил, что решение о возможном увековечивании памяти Михаила Горбачева могут принять президент РФ Владимир Путин или городские власти.
Напомним, во вторник вечером на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни умер экс-президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.
Прощание с политиком и его похороны пройдут в субботу, 3 сентября.
Путин прибыл в Калининград
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Президент России Владимир Путин прибыл в Калининград, где он проведет рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.
«Владимир Путин проведет рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и посетит филиал Нахимовского военно-морского училища», – говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что в рамках рабочей поездки глава Российского государства посетит Музейный и театрально-образовательный комплекс, где проведет открытый урок «Разговор о важном», участниками которого станут победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.
Также в режиме видеоконференции Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон примут участие в торжественной церемонии открытия в Таджикистане пяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке.
Затем состоится первое очное заседание членов наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи под председательством президента Российской Федерации.
Путин указал на огромное влияние Горбачева на ход мировой истории
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Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму с глубокими соболезнования родным и близким умершего на 92-м году жизни Михаила Горбачева, отметив его огромное влияние на ход мировой истории.
«Михаил Горбачев был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем», – приводятся его слова на сайте Кремля.
Путин также отметил «большую гуманитарную, благотворительную, просветительскую деятельность, которую Михаил Сергеевич Горбачев вел все последние годы».
Накануне вечером на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни умер экс-президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.
Перед смертью экс-президент СССР и последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев похудел на 30 или 40 килограммов, последние два года он постоянно находился в ЦКБ.
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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева
Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью бывшего советского лидера Михаила Горбачева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачева, утром он направит телеграмму соболезнований родным и близким», – приводит слова Пескова ТАСС.
Ранее во вторник на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни умер экс-президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.
Напомним, в июне руководитель отдела международных связей и контактов с прессой «Горбачев-фонда» Павел Палажченко отказался комментировать информацию СМИ об ухудшении состояния бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Позже проблемы со здоровьем у Горбачева подтвердил пресс-секретарь «Горбачев-фонда» Владимир Поляков.
Ранее в Сети появились сообщения, что у бывшего президента СССР были проблемы с почками, его состояние периодически ухудшалось, поэтому 91-летнего Горбачева возили в московскую больницу на гемодиализ, а также проводили очистку крови. Точный диагноз экс-президента не афишируется, однако он около года находится под наблюдением врачей.
Путин шуткой объяснил школьникам о важности достижения успеха
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Россия активно развивается, нужно действовать решительно и аккуратно для укрепления страны изнутри и на мировой арене, заявил президент России Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном» в Калининграде.
«У нас страна развивается, развивается активно. У нас, как и во всем мире, происходит много таких событий, которые требуют внимательного отношения и анализа, с тем чтобы мы действовали, с одной стороны, решительно, с другой – аккуратно, и каждый наш шаг был направлен на укрепление нашей страны изнутри и на укрепление ее позиций в мире», – сказал Путин, отметив, что «непросто все это происходит», сообщает ТАСС.
Также он напомнил детям, что «от успеха каждого зависит успех страны в целом. Помните шутку: «Тщательно пережевывая пищу, вы помогаете обществу». Он сказал, что в этой шутке есть серьезная составляющая. Он добавил, что человек, занимаясь спортом, становится энергичным и эффективным – это помогает добиваться успеха. А успех каждого способствует развитию страны в целом, сказал президент.
«У нас страна развивается, развивается активно, и, конечно, успех каждого человека очень востребован. Да, у нас, так же как и во всем мире, происходит много таких событий, которые требуют внимательного отношения к тому, что происходит, внимательного анализа с тем, чтобы мы действовали, с одной стороны, решительно, а с другой стороны – аккуратно, и каждый наш шаг был бы направлен на укрепление нашей страны изнутри и на укрепление ее позиций в мире, – пояснил глава государства. – Непросто все это происходит, но еще раз хочу вернуться к тому тезису, который только что сформулировал: от ваших будущих успехов будет зависеть успех страны. А он, конечно, начинает складываться в школе прежде всего, отсюда все начинается»
Ранее Путин отметил, что в Таджикистане растет интерес к обучению на русском языке.
Путин простился с Горбачевым
Президент России Владимир Путин простился в ЦКБ с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Перед выездом [в Калининград] президент заехал в Центральную клиническую больницу, где попрощался с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, возложил цветы к гробу», – цитирует Пескова ТАСС.
Представитель Кремля пояснил, что график президента не позволяет ему принять участие в общей церемонии прощания, планирующейся на 3 сентября.
«Поэтому он принял решение обязательно это сделать сегодня», – подвел итог Песков.
Напомним, во вторник вечером на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни умер экс-президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.
Прощание с политиком и его похороны пройдут в субботу, 3 сентября.
Путин поручил проработать дополнительные субсидии для социальной газификации
В России необходимо проработать дополнительное субсидирование на оборудование при социальной газификации, на эти цели следует выделить до 400 млрд рублей, заявил президент Владимир Путин.
«Нужно обязательно проработать ваше предложение о дополнительной поддержке граждан, которые нуждаются в такой поддержке, и вместе с регионами принять соответствующее решение», – сказал глава государства, комментируя доклад вице-премьера Александра Новака о том, что необходимость полностью менять оборудование для отопления при переходе на газ зачастую является непосильным бременем для граждан, передает ТАСС.
«Если все заявки нужно будет реализовывать, то это где-то будет 400 миллиардов. Нужно заранее будет подумать и об этих источниках финансирования», – сказал Путин.
Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин призвал проводить программу бесплатной газификации без бумажной волокиты.
Песков напомнил о Мюнхенской речи Путина
Президент Владимир Путин в Мюнхенской речи взывал к мудрости оппонентов, но те были слишком «кровожадные и недружественные», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне «Знание».
«Это [речь] – не про конфронтацию. Он предупреждал, он взывал к политической мудрости своих оппонентов. Мы не смогли убедить, но не потому, что у нас нет таланта убеждения. У Путина прекрасный талант убеждения. Слишком уж кровожадные и недружественные были слушатели этой речи», – цитирует ТАСС представителя Кремля.
По словам Пескова, внутренняя сила и готовность действовать с ее позиции помогает убеждать не только людей, но и государства.
«Что еще необходимо, чтобы убеждать? Это касается и людей, и государства, и политики. Сила. Внутренняя сила. Атрибуты силы, которые показывают, что вы сильны, готовность действовать с позиции силы», – сказал он.
В этой связи Песков вспомнил знаменитое высказывание, приписываемое американскому конструктору и предпринимателю, изобретателю капсюльного револьвера Сэмюэлу Кольту: «Добрым словом и револьвером вы можете добиться большего, чем просто добрым словом». При этом представитель Кремля напомнил, что об этом выражении неоднократно напоминал и президент России Владимир Путин.
«Поэтому убеждать без силы, ну, иногда получается, но все-таки с применением вот этого напора – всегда хорошо», – сказал Песков.
По его словам, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль начал готовить Фултонскую речь, в которой он заявил о железном занавесе, еще до окончания Великой Отечественной войны.
«Тот же Черчилль, кстати, также весьма убедительно выступил в 1946 году со своей знаменитой Фултонской речью. Он ее готовил три года, когда еще шла Великая Отечественная война или, в понимании Черчилля, Вторая мировая война», – сказал Песков.
Ранее политолог, старший советник в американском аналитическом центре «Атлантический совет» (признан в РФ нежелательной организацией) Харлан Ульман в статье для The Hill написал, что Запад допустил ошибку, проигнорировав основной посыл Мюнхенской речи президента России Владимира Путина в 2007 году.
Как отмечали в Кремле, после Мюнхенской речи был шанс на понимание Запада бесперспективности однополярного мира, но они не прислушались, а это привело к «опасной черте».
Путин: Школьники Украины считали Крымский мост фейком
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Учащиеся школ, находящихся на освобожденных территориях Украины, считали, что Крымский мост – это фейк, а также не знали о совместной истории Украины и России, заявил президент России Владимир Путин в четверг на открытом уроке «Разговор о важном» в Калининграде.
«Школьники даже не знали, что существует Крымский мост. Они считали, что это фейк. Они вообще даже не знали, что Украина и Россия входили в состав одного государства – Советского Союза. Они просто этого не знают. Им так все преподавали», – сказал Путин, передает ТАСС.
«И не только дети, даже взрослые, многие, судя по всему, не знают, что у Украины не было никогда своей государственности до образования Советского Союза. Не было такой государственности. После революции 1917 года там всякие квазигосударственные образования создавались. А потом, при формировании Советского Союза возникла и Украина. Никто этого же там не знает», – заявил президент.
Также российский лидер подчеркнул, что Россия активно развивается, нужно действовать решительно и аккуратно для укрепления страны изнутри и на мировой арене.
Напомним, президент России прибыл 1 сентября в Калининград, где он проведет рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.
Путин поздравил Лукашенко с Днем рождения
Российский лидер Владимир Путин по телефону тепло поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.
«В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с Днем рождения», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Во время разговора лидеры стран затронули ситуацию на Украине. «Обсуждены некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня, а также ситуация на Украине», – отмечается в сообщении.
Лукашенко ранее сообщал, что планирует в сентябре поехать на саммит ШОС и провести переговоры с российским коллегой.
До этого президент Белоруссии заявил, что совершен прорыв в деле строительства белорусско-российского союза, а интеграционное сотрудничество наполнилось новым содержанием.
Путин: Зарубежные партнеры России хотят продолжать сотрудничество в космосе
Без России трудно развивать научные проекты, но мы должны сами развивать внутри страны ключевые направления, быть не догоняющими, а лидерами, заявил президент России Владимир Путин.
«Мы можем сделать не хуже, мы должны быть лидерами по ключевым направлениям. Мы должны иметь в руках так называемые ключи к определенным направлениям научной деятельности», – сказал Путин.
По его словам, мировая наука и технологии не могут развиваться без России. «Что касается того, что кто-то кого-то «отрезал» от чего-то, это сложно в современном мире сделать, в мире распространения информации, в том числе научной информации, интернета и так далее. Как это можно себе представить? Невозможно практически. Некоторые направления деятельности в сфере науки, техники без России очень трудно развивать вообще. В физике, например, там есть крупные международные проекты с европейскими партнерами, где у нас 70 с лишним процентов участия <…> Скажем, в космосе, несмотря на все сложности, партнеры наши объявляют о том, что они хотят продолжать сотрудничество», – цитирует ТАСС Путина.
По его словам, американцы могут доставлять грузы и людей в космос, но дороже, что невыгодно Западу.
Ранее Путин заявил, что Россия активно развивается, нужно действовать решительно и аккуратно для укрепления страны изнутри и на мировой арене.
Путин удаленно принял участие в открытии русскоязычных школ в Таджикистане
Президент Владимир Путин принял участие в торжественном открытии общеобразовательных школ с обучением на русском языке в Таджикистане, он присоединился к церемонии по видеосвязи.
Президент находится с поездкой в Калининградской области, он подключился к церемонии по видеосвязи, в ней также участвует президент Таджикистана Эмомали Рахмон, передает ТАСС.
Школы с преподаванием на русском открывают в Бохтаре, Душанбе, Кулябе, Турсунзаде и Худжанде. В них планируется проводить адаптированную для Таджикистана специальную программу. Преподавать там будут российские учителя.
Школы названы в честь русских ученых и деятелей культуры. В Душанбе по предложению российской стороны учебное заведение названо в честь первого космонавта Юрия Гагарина, школу в Бохтаре назвали в честь Михаила Ломоносова, худжандская названа именем писателя Антона Чехова.
Школа в Турсунзаде носит имя химика Дмитрия Менделеева, учебное заведение в Кулябе – имя основоположника научной педагогики и народной школы в России Константина Ушинского.
Правительства России и Таджикистана в 2019 году подписали соглашение о строительстве и оснащении общеобразовательных учреждений в пяти городах страны с обучением на русском языке. Российская сторона выделила на этот проект порядка 150 млн долларов.
Кремль анонсировал встречу Путина с главой Росгвардии Золотовым
Президент Владимир Путин во вторник проведет рабочую встречу с главой Росгвардии Виктором Золотовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В течение дня президент работает в Кремле, у него предусмотрен целый ряд встреч. Из них открытым будет доклад главы Федеральной службы войск национальной гвардии, Виктор Золотов будет у президента с докладом», – цитирует ТАСС Пескова.
По словам представителя Кремля, это – важная встреча. «Нацгвардия принимает активное участие в специальной военной операции. Ну и другие вопросы, связанные с работой службы, [будут обсуждаться]», – добавил он.
Затем глава государства будет готовиться к совещанию с членами правительства, которое состоится в среду.
Песков заявил о крепком бэкграунде доверия к Путину среди россиян
У президента Владимира Путина очень крепкий бэкграунд доверия среди граждан, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на просветительском марафоне общества «Знание».
«Я помню, когда Путин был премьер-министром, это был год, когда были [природные] пожары. Он приехал в село, это было достаточно большое село, которое выгорело дотла, и он общался с жителями этого села, которые были в тяжелейшем состоянии. Они лишились всего: документов, жилья, школ, одежды, еды. И Путин один их убедил, что через буквально два месяца все будет стоять. И он это сделал», – передает его слова ТАСС.
«Но для того, чтобы иметь эту силу убеждения, надо не только разбираться, что реализуемо, что нет. Нужно иметь бэкграунд с точки зрения доверия. У Путина этот бэкграунд заработанный и очень крепкий. Люди знают, что если он говорит, он это делает», – отметил Песков.
Также он добавил, что умение убеждать используется зачастую в самых тяжелых ситуациях. Песков не согласился со словами одной из участниц, что нужно придерживаться мнения большинства для обучения навыкам убеждения. «Это зависит от харизмы, степени ответственности человека. Ведь вы используете умение убеждать в самых тяжелых ситуациях», – сказал представитель Кремля.
Говоря о манипуляции, Песков отметил, что все люди сталкиваются с этим явлением, когда речь идет об убеждении. «Чаще всего сталкиваются с манипуляциями те, кто имеет какие-то недобросовестные позывы. Скажем так, безобидные манипуляции были, есть и будут всегда, поэтому относитесь к этому с пониманием. На каждую силу убеждения есть сила контрубеждения, используйте ее», – заключил Песков.