Путин согласился с идеей создания всероссийского детского центра в Калининградской области

Президент Владимир Путин поддержал предложение школьника из Калининграда Даниила Евдокимова о создании в городе всероссийского детского центра, похожего на «Артек».

«Идея хорошая, сразу скажу <...> Создать нечто подобное «Артеку», «Океану» или «Орленку», конечно, это очень востребовано в таком регионе, как Калининград», – цитирует главу государства ТАСС.

Он отметил, что первоначально нужно завершить строительство культурно-образовательного центра, где можно будет проводить мероприятия. Такие мероприятия, как фестиваль «Шум», упомянутый школьником, носят разовый характер.

«Калининградская область – это регион с мягким климатом, благоприятным. Это вопрос только денег, скажу сразу и откровенно. Но идея правильная и география должна расширяться: «Океан» – на Дальнем Востоке, «Артек» и «Орленок» – это на Черном море и здесь на Балтике такое учреждение было бы востребовано», – сказал Путин.

Он пообещал подумать над реализацией проекта, и сказал, что поручит правительству проработать вопрос.

«К сожалению, там бюджетные правила такие, что своевременно надо делать, то есть, если сейчас начинать об этом думать, то можно будет закладывать на будущие года эти расходы. Мы обязательно подумаем над этим. Идея хорошая, и место хорошее для этого», – подвел итог президент.