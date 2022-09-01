В Запорожской области назвали главную цель десанта ВСУ

Главной целью высадившего в районе Энергодара десанта ВСУ был захват Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил в эфире телеканала «Соловьев Live» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Высадились буквально в 2,5–3 км до станции, пошли достаточно быстро на АЭС. Явно главная цель – захватить станцию», – передает его слова ТАСС.

«Они от атомной станции достаточно далеко, ближайшее приближение – это километра может быть два, даже два с копейками. Их накрывают огнем, они зафиксированы на том плацдарме, где они есть, никуда сунуться не могут… Плюс работает даже авиация, вертолеты отрабатывают по ним», – цитирует Рогова РИА «Новости».

В Telegram-канале администрации города также уточнили, что большая часть украинского десанта уничтожена.

Власти города также заявили, что ВСУ обстреливают Энергодар, чтобы помочь диверсантам прорваться со стороны берега.

Ранее в четверг глава администрации города Александр Волга сообщил, что в районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение. Для уничтожения украинского десанта возле Запорожской АЭС применили авиацию.

До этого агентство Reuters сообщило, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала в город Энергодар, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС).

Напомним, в администрации города сообщили, что пожары в двух детских садах зафиксированы в Энергодаре в результате обстрела города утром в четверг украинскими войсками.

В Кремле подчеркивали, что Россия со своей стороны обеспечит полную безопасность делегации МАГАТЭ с учетом рисков, связанных с непрекращающимися украинскими обстрелами. Кроме того, Кремль заявлял, что военную напряженность на ЗАЭС может снизить давление на украинские власти.