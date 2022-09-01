Вступил в силу закон о бесплатном втором высшем образовании для инвалидов

В России вступил в силу закон о бесплатном втором среднем профессиональном и высшем образовании для инвалидов, сообщила пресс-служба Минобрнауки.

«Согласно документу, лица, признанные инвалидами I, II, III группы после получения среднего профессионального образования или высшего образования, смогут получить образование соответствующего уровня по другой профессии, специальности или направлению подготовки за счет средств федерального, региональных или местных бюджетов. Порядок, установленный законом РФ, будет таким же, как и для лиц, получающих профессиональное образование соответствующего уровня впервые», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

Отмечается, что социально значимую инициативу поддерживают в вузах. Чеченский государственный университет имени Ахмата Кадырова – один из вузов России, где учится наибольшее число студентов с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас в университете учатся порядка 1 тыс. таких студентов.

По словам ректора Заурбека Саидова, существует особая категория людей среднего возраста, которая потеряла способность заниматься профессиональной деятельностью в соответствии с ранее полученной специальностью из-за инвалидности.

«В подобном случае человек должен иметь право получить второе профессиональное образование за счет государства по какой-либо иной профессии. Это поможет им продолжать быть активной частью общества, не чувствовать себя ущемленными в правах и иметь финансовую независимость, несмотря на имеющиеся ограничения по здоровью», – цитирует слова Саидова пресс-служба.

Министерство отмечает, что на базе российский вузов создана сеть ресурсных учебно-методических центров по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья (РУМЦ), которая функционирует в рамках госпрограммы «Доступная среда».

«Она включает более 590 вузов и филиалов. Цель ресурсных центров – обеспечение в вузах страны условий, способствующих поступлению людей с ограниченными возможностями здоровья на программы высшего образования, их успешному обучению и трудоустройству по выбранной специальности», – добавили в ведомстве.

Напомним, в декабре 2020 года президент России Владимир Путин поддержал идею бесплатного второго высшего образования для инвалидов.