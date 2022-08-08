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8 августа, понедельник | Последнее обновление — 20:10 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия вывела свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий США
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В свое время венгры стали одной из движущих сил Крестовых походов. Венгрия защитила Европу от османского нашествия. Сегодня маленькая девятимиллионная нация одна готова сражаться за то, чтобы остаться самой собой.
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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Россия вывела свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий США
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Москва официально информировала Вашингтон о временном выводе своих объектов из-под инспекционной деятельности по Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил МИД России.
«Российская Федерация вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории», – говорится в сообщении на сайте МИД.
Ведомство напомнило, что временный выход предусмотрен протоколом к Договору.
Цель выхода – исключение неприемлемых ситуаций и обеспечение работы всех механизмов ДСНВ в строгом соответствии с принципами паритета и равноправия сторон, как это подразумевалось договором.
«Сейчас эти принципы не выдерживаются. Так, в результате принятых с подачи Вашингтона антироссийских односторонних ограничительных мер между Россией и США прервано нормальное авиационное сообщение, а воздушное пространство государств, являющихся союзниками и партнерами США, закрыто для российских самолетов, доставляющих российские инспекционные группы в пункты въезда на американской территории», – напомнили в министерстве.
При этом схожих ограничений для американских инспекторов в России нет, говорится в завлении МИД. Затруднения для российских инспекторов и членов экипажей российских самолетов возникают из-за инспирированных США антироссийских «односторонних ограничительных мер – визового режима в транзитных странах по возможным маршрутам их следования».
«Рассчитываем на продолжение плотного взаимодействия с американской стороной. Выступали и продолжаем выступать в пользу рассмотрения проблемы возобновления предусмотренных Договором инспекционных мероприятий с максимально реалистичных позиций», – добавили в МИД.
Ранее в Пентагоне заявили, что для США и России важен диалог о СНВ-3.
Напомним, глава американского государства Джо Байден по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявление американского президента, заявил: «Оно нам вообще надо?» По его словам, «мир стал другим». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США по СНВ-3 должны вестись на основе учета интересов друг друга, американцы должны слышать озабоченности.
Во Франции заявили о новой тактике Пентагона на Украине
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Пентагон применил на Украине новую тактику найма контрактных «помощников» для участия в конфликте, пишет журнал Causeur со ссылкой на французский военный источник.
По его словам, американская армия «была рядом с ВСУ» с самого начала боевых действий, передает РИА «Новости».
«Правда, это были не настоящие американские солдаты, а выполняющие их роль контрактные «помощники». Впервые Пентагон применил такую тактику именно на Украине: он как бы проводит «аутсорсинг», ищет за деньги спецов, готовых участвовать в масштабных боевых действиях на Украине», – рассказал источник.
Собеседник издания уточнил, что такого рода наемники действуют «повсюду, на всех полях сражений».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Бывший спецпредставитель США по Украине: Сверхтяжелые времена еще впереди
Европу, Украину и Россию ждут «сверхтяжелые времена», заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Так, по его словам, для ЕС зима будет тяжелой из-за проблем с энергоресурсами. А военное противостояние на Украине будет продолжаться не только до конца 2022 года, но также весной и летом будущего года. «Нужно понимать, что сверхтяжелые времена еще впереди... Надо готовиться, что трудно после зимы будет, потому что будет следующий этап военных действий», – передает «Московский комсомолец» его слова.
Волкер добавил, что США продолжат оказывать Киеву военную, финансовую и гуманитарную помощь.
При этом двумя днями ранее совет ЕС утвердил решение о добровольном сокращении потребления газа на 15%.
До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с начала специальной военной операции РФ на Украине страны ЕС сократили закупки газа из России наполовину.
Напомним, страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения из плана обязательного сокращения потребления газа на 15%. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%.
В ЕК заявили, что исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики. Тем временем во вторник стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В Испании предупредили, что Европейский союз может столкнуться с серьезным расколом внутри блока на фоне усугубляющегося энергетического кризиса.
Шакил О'Нил призвал Грайнер изучать российские законы
Легендарный центровой, четырехкратный чемпион НБА, а ныне эксперт Шакил О'Нил высказался о виновности баскетболистки и соотечественницы Бриттни Грайнер в уголовном деле о контрабанде наркотиков, сообщили СМИ.
«Грайнер нарушила закон России? Я скажу, что нужно ждать, пока ты не вернешься домой. Да, у нас то, за что наказали Грайнер, легально. Но дождись момента, когда окажешься дома. Знай, где ты находишься, и знай их законы. Подобное происходит везде и постоянно», – передает «Чемпионат» слова О'Нила.
Ранее Джо Байден пожаловался на «неправомерное» содержание под стражей в России гражданки США Бриттни Грайнер и на «неприемлемый» приговор ей. Напомним, что российский суд в четверг признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков в нашу страну. Судьи приговорили американку к девяти годам.
Байден пообещал: власти США применят «все возможные средства», чтобы вернуть на родину Грайнер и другого американца, отбывающего срок в России – Пола Уилана. В середине июня Мосгорсуд признал этого бывшего морпеха виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
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Дипломат России заявил о предложении США рассматривать космос, как среду для боевых действий
США продвигают концепцию, предлагающую рассматривать космос как еще одну среду ведения боевых действий, заявил замглавы делегации России на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов.
«Сейчас американцы и страны НАТО активно продвигают очень опасную концепцию, что космос, как и киберпространство, должен рассматриваться как еще одна среда ведения боевых действий», – передает РИА «Новости» слова Белоусова.
Он отметил, что это противоречит концепции, которая легла в основу договора о космосе 1967 года.
Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, был одобрен 21-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 19 декабря 1966 года. Подписали его Москва, Вашингтон и Лондон.
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В Белом доме заявили о готовности на «экстраординарные» меры ради освобождения Грайнер
Соединенные Штаты готовы на «экстраординарные» меры для освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер, которая находится под стражей в России, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Что касается Бриттни Грайнер, мы намерены принять экстраординарные меры... чтобы она вернулась домой. Мы положили на стол существенное предложение. Мы намерены продолжать этот межправительственный диалог», – передает РИА «Новости» ее слова.
Жан-Пьер с оптимизмом оценила перспективы диалога. «Если вы посмотрите на Тревора Рида, как мы вернули домой Тревора Рида, у нас может это получиться», – сказала она.
Джо Байден пожаловался на «неправомерное» содержание под стражей в России гражданки США Бриттни Грайнер и на «неприемлемый» приговор ей. Напомним, что российский суд в четверг признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков в нашу страну. Судьи приговорили американку к девяти годам.
Байден пообещал: власти США применят «все возможные средства», чтобы вернуть на родину Грайнер и другого американца, отбывающего срок в России – Пола Уилана. В середине июня Мосгорсуд признал этого бывшего морпеха виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
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В Госдуме поспорили с Дерипаской о необходимости запретить ядерное оружие
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«Договариваться о ликвидации ядерного оружия необходимо всему мировому сообществу, а сейчас такой возможности объективно нет», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска предложил ликвидировать и запретить ядерное оружие.
«Каким бы благим не было желание ликвидировать и запретить ядерное оружие, реализовать его сегодня невозможно. Равновесие страха – это единственный фактор, который продолжает сдерживать мир от полномасштабной войны. Кроме того, любой потенциальный агрессор понимает, что ответ будет для него смертелен», – рассказал парламентарий.
«Я считаю, что человечество сегодня не дозрело для этого решения. Вместе с тем если оно все-таки будет реализовано, это может привести к обратному результату и эскалации военного насилия», – подчеркнул депутат.
«Страны, с которыми мы должны будем договариваться о неиспользовании ядерного оружия и его уничтожении, на протяжении долгих лет демонстрируют свое нежелание выполнять обязательства, выходят из них в одностороннем порядке», – заявил Морозов.
«Яркий пример – Соединенные Штаты, которые в одностороннем порядке вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договора по открытому небу и других соглашений», – добавил собеседник.
«Кроме того, как нам известно, Договор о нераспространении ядерного оружия не подписан целым рядом стран, однако у нас есть все основания полагать, что такое оружие у них есть. Если договариваться – то всему мировому сообществу, а сейчас такой возможности нет», – заключил он.
Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска высказался за ликвидацию и запрещение ядерного оружия, поскольку оно грозит уничтожением цивилизации.
«Вчера как всегда незамеченным прошел Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Оно как огромный дамоклов меч нависает над нашей цивилизацией, угрожая в течение всего нескольких часов расправиться с ней раз и навсегда. Сахаров и многие другие ученые последовательно пытались добиться решения этой проблемы. Ядерное оружие должно быть ликвидировано и окончательно запрещено», – говорится в сообщении в Telegram-канале бизнесмена.
Напомним, в субботу в социальных сетях депутаты новой волны напомнили подписчикам о военном преступлении США против Японии, отметив, что именно Россия стала первой страной, которая предложила обращать ядерные технологии не в угрозу, а на благо и пользу людям.
При этом ранее президент США Джо Байден по случаю открытия конференции стран – участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями.
«Сегодня моя администрация готова оперативно провести переговоры по новой системе контроля за вооружениями на замену СНВ-3, который истекает в 2026 году. <...> Россия должна продемонстрировать, что готова возобновить работу с США по контролю за ядерными вооружениями», – приводит заявление ТАСС.
Как отметил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков, российская и американская стороны все еще рассматривают возможность возобновления инспекций по контролю за выполнением СНВ-3.
В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США по СНВ-3 должны вестись на основе учета интересов друг друга, американцы должны слышать озабоченности.
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Блинкену предрекли фиаско в Африке из-за Лаврова
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Поездка госсекретаря США Энтони Блинкена в Африку может закончиться неудачей на фоне состоявшегося в конце июля турне главы российского МИД Сергея Лаврова, пишут Джессика Донати и Габриэле Штайнхаузер в статье для The Wall Street Journal.
«Блинкен начал турне по трем странам Африки 7 августа из-за растущей обеспокоенности США влиянием России на континенте и после недавней поездки Лаврова», – передает РИА «Новости» текст публикации издания.
Журналисты напоминают, что ведущие государства Африки сохранили нейтралитет, когда Запад призвал их ввести антироссийские санкции, и это стало опасным сигналом для США. В статье отмечается, что африканские страны не демонстрировали непреодолимого желания просто купиться на риторику Запада.
По мнению авторов, Блинкен попытается повлиять на позицию лидеров континента. Но сделать это будет непросто после того, как в Африке побывал Лавров. Российский министр посетил четыре страны и поблагодарил их руководство за то, что они не поддержали западные санкции. Кроме того, он говорил об ответственности Европы и США за высокие цены на продовольствие и предложил покупать российскую нефть, пишут Донати и Штайнхаузер.
Блинкен в рамках африканского турне прибыл в Южно-Африканскую Республику, после чего посетит Конго и Руанду.
Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский по итогам голосования о продлении санкций в отношении Центрально-Африканской Республики (ЦАР) заявил, что страны Африки приветствуют сотрудничество с Россией, хотя Запад пытается настроить их против Москвы.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Африка возвращает России долги советского времени.
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Посольство России призвало США перестать «горланить русофобские измышления»
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Дипломаты посольства России в США обратили внимание на развернувшуюся в американских СМИ кампанию по дезинформации с целью приписать России ответственность за ситуацию с Запорожской АЭС. Это уже не первая провокация Киева на радиационно-опасных объектах, говорится в заявлении диппредставительства.
Отмечается, что обстрелы Запорожской АЭС во стороны ВСУ имеют преднамеренный характер.
«Ради того, чтобы дискредитировать Россию, украинские власти не гнушаются ничем, создавая реальную угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и Европы», – говорится в заявлении в Telegram-канале посольства. Дипломаты подчеркнули, что только благодаря эффективным и своевременным действиям российских военных по прикрытию станции критически важная инфраструктура не пострадала.
В посольстве призвали ООН и Международное агентство по атомной энергии осудить преступные действия Киева и принять меры по недопущению провокаций на радиационно-опасных объектах Украины, а журналистов США – «прекратить горланить русофобские измышления».
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал самоубийственными атаки на Запорожскую АЭС и выразил надежду на их прекращение.
Напомним, ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
Кроме того, украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм. В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.
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Дерипаска предложил ликвидировать и запретить ядерное оружие
Российский бизнесмен Олег Дерипаска высказался за ликвидацию и запрещение ядерного оружия, поскольку оно грозит уничтожением цивилизации.
«Вчера как всегда незамеченным прошел Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Оно как огромный дамоклов меч нависает над нашей цивилизацией, угрожая в течение всего нескольких часов расправиться с ней раз и навсегда. Сахаров и многие другие ученые последовательно пытались добиться решения этой проблемы. Ядерное оружие должно быть ликвидировано и окончательно запрещено», – говорится в сообщении в Telegram-канале бизнесмена.
Напомним, в субботу в социальных сетях депутаты новой волны напомнили подписчикам о военном преступлении США против Японии, отметив, что именно Россия стала первой страной, которая предложила обращать ядерные технологии не в угрозу, а на благо и пользу людям.
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Гражданина США в ДНР обвинили в разжигании межнациональной розни
В ДНР гражданин США Суеди Мурекези обвинен в участии в антироссийских митингах и разжигании межнациональной розни, сообщил его адвокат Сергей Литвишко.
Литвишко сообщил, что Мурекези «вменяется участие в проукраинских и антироссийских митингах в Херсоне в конце февраля – начале марта». Гражданину США предъявлено «обвинение в разжигании межнациональной розни». Мурекези отверг обвинение, заявив, что на митингах оказался случайно, передает ТАСС.
Мурекези родился в Руанде, но в 1994 году вместе с семьей «переехал в Америку на фоне геноцида руандийских тутси», сказал адвокат, подчеркнув, что Мурекези «в военных действия на территории ДНР не участвовал, а подрабатывал в ночных клубах Херсона».
Напомним, двое американских наемников в рядах ВСУ попали в плен к российской армии под Харьковом – Александр Дрюке и Энди Хьюин. Оба состояли в группировке «Багет» (Task Force Baguette), названной так из-за смешанного национального состава – в ней числятся французские и американские добровольцы, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ.
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Россия призвала США не размещать ракеты средней и меньшей дальности
США и их союзники должны принять обязательства не размещать первыми ракеты меньшей и средней дальности, заявил заместитель постпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.
Белоусов отметил, что Россия уже взяла на себя в одностороннем порядке такое обязательство, чтобы не допустить «новую губительную гонку ракетно-ядерных вооружений». Россия не будет размещать, «подпадавшие под Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности системы в тех регионах, где не будут развертываться такие средства американского производства». Белоусов призвал «США и их союзников принять аналогичные обязательства».
Он заверил, что «у России не было и нет ракет средней и меньшей дальности наземного базирования». По его словам, «утверждать обратное – значит создавать заведомо ложную картину и покрывать тех, кто несет истинную ответственность за развал» ДРСМД, передает ТАСС.
Белоусов заявил, что Австралия, Великобритания и США должны предоставить полную информацию по договоренностям о создании атомных подводных лодок в рамках трехстороннего партнерства AUKUS. Отмечается, что в Австралии «фактически предполагается размещение военной инфраструктуры ядерных государств», а «планируемое приобретение Австралией атомных подводных лодок, являющихся, по сути, оружием неограниченной дальности, вынуждает другие страны учитывать столь радикальное наращивание ее военного потенциала».
В январе, перед тем, как Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, США, по сообщениям СМИ, предложили возродить Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности, из которого сами и вышли в 2019 году.
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Захарова назвала похищением экстрадицию Винника в США из Греции
Российская сторона возмущена недружественными действиями Греции, выдавшей США россиянина Александра Винника, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.
«Возмущены недружественными действиями властей Греции, которые под нажимом США, развернувших настоящую охоту за российскими гражданами в третьих странах под надуманными предлогами, выдали нашего соотечественника Александра Винника на расправу американской карательной юстиции», – цитирует Захарову ТАСС.
Она пояснила, что Москва считает передачу Винника США «незаконным актом американского правового произвола» и «по сути похищением». Это действие греческих властей свидетельствует о «конфронтационном курсе» против России.
Россиянин Александр Винник находится в США, из Греции он был доставлен в Бостон на частном самолете и затем перевезен на служебном самолете в Сан-Франциско, сообщили в семье Винника. Там указали, что все произошло с нарушением всех юридических процедур, и было обставлено как похищение.
В Кремле отметили, что следят за судьбой Винника.
Между тем в окружном суде США Северного округа Калифорния заявили, что Винник предстанет перед судом в пятницу.
Напомним, в четверг Винник был освобожден судом Парижа в рамках дела об экстрадиции в США, но тут же заключен под стражу по делу о запросе Греции, куда он был отправлен под конвоем.
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Китай указал на «черную руку» США в кризисах на Украине и Тайване
У украинского и тайваньского кризисов есть сходство – за ними «стоит черная рука, рука США», заявил посол Китая во Франции Лу Шае.
Лу Шае заявил, что «США хотят подлить масла в огонь в Тайваньском проливе, чтобы создать еще один кризис, помимо украинского». Он полагает, что в Вашингтоне обеспокоены потерей своего влияния в мире. При этом, как указал посол, большая часть развивающихся стран «не согласна» с группой западных стран в оценке украинского кризиса и не участвует в санкциях против России. Лу Шае отметил, что влияние США, в частности, «постепенно уменьшается» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, американцы стремятся «нарушить обстановку», передает РИА «Новости» со ссылкой на LCI.
В свою очередь, посол Китая в США Цинь Ган заявил на встрече с представителями Белого дома, что недавний визит спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань «серьезно подорвал» стабильность в Азии и отношения между двумя странами, и Вашингтон должен понести «полную ответственность» за такое развитие событий.
По мнению китайской стороны, «причина, суть и последствия данного инцидента предельно ясны». В посольстве напомнили, что свыше 160 стран и международных организаций подвергли критике визит Пелоси на Тайвань и подтвердили приверженность принципу «одного Китая». Посольство отвергло «обвинения в том, что Китай нагнетает напряженность». Указывается, что «именно США являются нарушителем спокойствия и стабильности в Тайваньском проливе и регионе».
Напомним, события вокруг Тайваня стали очередным примером того, как Соединенные Штаты готовы разжигать конфликты в любом конце планеты. Подобные действия стали одним из важнейших инструментов для сохранения за США статуса единственной сверхдержавы, который оказался под угрозой.
Вашингтон пытается отвлечь внимание России от Украины, сплотить американский истеблишмент, а также показать всем – России, Китаю, «глобальному Югу», своим союзникам и клиентам – американскую мощь и возможности разжигать и тушить конфликты.
ВС США столкнулись с нехваткой новобранцев
Вооруженные силы США сталкиваются с нехваткой персонала, сообщили СМИ.
Как пишет Bloomberg, ВС США сейчас не хватает около 150 тыс. новобранцев, чтобы достичь установленной цели – 1,3 млн военнослужащих. Из всех видов американских вооруженных сил наибольший дефицит кадров наблюдается у Сухопутных войск: по состоянию на июнь с начала 2022 года в этот вид Вооруженных сил пришли служить 22 тыс. новобранцев, что на 60% меньше ежегодного плана, передает ТАСС.
Основной причиной такого положения дел называется уменьшение числа пригодных к военной службе молодых американцев. Лишь 23% граждан США в возрасте от 17 до 24 лет не имеют медицинских противопоказаний к службе в армии. С учетом поступивших в высшие учебные заведения это число снижается до 12%. Из пригодных к военной службе лиц всего 9% изъявляют желание строить военную карьеру – это самый низкий показатель с 2007 года, пишет автор публикации.
Чтобы восполнить этот пробел, ВС США предлагают вознаграждение размером 35 тыс. долларов новобранцам, готовым начать армейскую подготовку в течение 45 дней, а также предлагают выбрать место службы. Также были расширены возможности краткосрочного призыва – новобранцы могут отслужить два года вместо стандартных четырех лет.
Напомним, экс-президент США Барак Обама в конце декабря 2010 года отменил принцип Don't Ask Don't Tell («Не спрашивай, не говори»). Суть отмененного закона заключалась в том, что гомосексуалистам разрешено служить в Вооруженных силах США, но одновременно запрещено раскрывать свою сексуальную ориентацию, а военному командованию – задавать вопросы о ней.
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Россиянина Винника доставили на суд в США
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Гражданин России Александр Винник впервые предстал перед судом в США, его обвиняют в причастности к отмыванию миллиардов долларов с помощью криптовалют, сообщил минюст США.
Указывается, что Винник «предстал перед федеральным судом в Сан-Франциско». Минюст выразил признательность Греции за «сотрудничество в переводе подзащитного в США», передает РИА «Новости».
Помощник генпрокурора Кеннет Полайт-младший заявил, что Винник экстрадирован в США «после более чем пяти лет разбирательств». По словам Полайта, россиянин должен «понести ответственность за управление BTC-e, преступной криптовалютной биржей, где было отмыто свыше 4 млрд долларов криминальных доходов».
Напомним, в четверг Винник был освобожден судом Парижа в рамках дела об экстрадиции в США, но тут же заключен под стражу по делу о запросе Греции, куда он был отправлен под конвоем. Он был фактически обманным путем с нарушением всех международных правовых норм вывезен из Европы в Сан-Франциско.
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