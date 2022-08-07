Sky News: У Британии возкнили проблемы с подготовкой летчиков из-за России

Возможности подготовки пилотов для полетов на истребителях в Британии снизились из-за того, что Лондон направил самолеты к восточным границам НАТО после начала спецоперации России на Украине, сообщили британские СМИ.

Как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на документы, Великобритания столкнулась с проблемами в вопросе обучения пилотов для полетов на истребителях. Возможности подготовки летчиков оказались в состоянии кризиса из-за неисправной авиации, потребности в большем числе инструкторов и потока иностранцев для обучения, передает ТАСС.

Согласно телеканалу, который ссылается на внутренние документы, в 2022 году спрос на обучение пилотов для истребителей Typhoon снизился на 65% преимущественно из-за «темпов оперативной деятельности». Это было во многом вызвано тем, что Лондон направил дополнительное количество быстрых самолетов на «защиту» союзников по НАТО на востоке после начала спецоперации России на Украине.

Другая причина возникновения проблем при подготовке летчиков – отправка в Тихий океан в 2021 году авианосца HMS Queen Elizabeth. На нем находились восемь истребителей F-35, которыми управляли опытные пилоты из ВМС и ВВС.

Согласно источнику, министр обороны Бен Уоллес поручил командующему ВВС Майклу Вигстону решить проблему с обучением пилотов и назвал ее «его единственным приоритетом». В одном из документов указывается, что устранение проблем будет крайне сложным в последующие четыре-пять лет.

Ранее Британия собралась задействовать истребители Typhoon Королевских ВВС и корабли Королевских ВМС, чтобы «защитить Юго-Восточную Европу».

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