Власти Энергодара сообщили об обстреле украинскими войсками Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции, заявили в администрации Энергодара.

«Сегодня ночью вооруженные формирования Украины нанесли удар с применением кассетного реактивного снаряда РСЗО «Ураган» калибра 220 миллиметров», – передает слова представителя администрации РИА «Новости».

По его словам, при подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы.

«В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. Поражающими элементами повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища. Важно отметить, что от места падения осколочных боевых элементов и самого ракетного двигателя до действующего энергоблока не более 400 метров», – сказал представитель городской администрации.

Кроме того, как пояснили в пресс-службе администрации Энергодара, при ударе по АЭС подконтрольные Киеву территории пострадают первыми.

«Учитывая тот факт, что роза ветров в данном регионе направлена преимущественно на северо-запад, в случае возникновения техногенной катастрофы в первую очередь в радиусе радиационного поражения окажутся города Никополь, Запорожье, Кривой Рог, а также большая часть западных областей Украины. Далее пострадает весь континент», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм. В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.

В Минобороны обстрел Киевом Запорожской АЭС назвали актом терроризма.