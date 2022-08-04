Байден назвал приговор баскетболистке Грайнер неприемлемым

Американские власти использует все возможности, чтобы вернуть в США осужденных в России баскетболистку Бриттни Грайнер и Пола Уилана, заявил глава Белого дома Джо Байден.

«Сегодня американская гражданка Бриттни Грайнер получила тюремный срок, и это стало еще одним напоминанием о том, что мир уже знал: Россия неправомерно держит Бриттни под стражей. Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить ее, чтобы она могла быть со своими близкими, друзьями и товарищами по команде», – цитирует Байдена ТАСС.

По его словам, американские власти продолжат работать по этому вопросу и используют «все возможные средства», чтобы вернуть Бриттни и Пола Уилана на родину.

В четверг Грайнер признали виновной в контрабанде наркотических веществ в Россию. Гособвинение просило для спортсменки 9,5 лет колонии, суд приговорил ее к 9 годам и штрафу в 1 млн рублей.

Бывший американский морской пехотинец, гражданин США, Канады, Ирландии и Британии Пол Уилан в декабре 2018 года приехал в Москву на свадьбу к другу и был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США.

У него обнаружили документы, содержащие гостайну. Рассмотрение дела велось в закрытом режиме, однако известно, что Уилан регулярно ездил в Россию с 2007 года. Мосгорсуд признал его виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

Американские СМИ сообщали, что Байден одобрил план обменять Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на россиянина Виктора Бута. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев.

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