Путин подписал закон о праве наследников оспаривать отцовство

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, предоставляющий наследникам право оспаривать отцовство в суде.

Законом предусматривается, что запись об отце ребенка в книге записей рождений, произведенная в силу п. 2 ст. 51 Семейного кодекса РФ (которым предусмотрено, что если родители не состоят в браке между собой, запись о матери ребенка производится по заявлению матери, а запись об отце ребенка – по совместному заявлению отца и матери ребенка, или по заявлению отца ребенка, или отец записывается согласно решению суда), может быть оспорена в судебном порядке также по требованию наследника лица, записанного в качестве отца ребенка, передает РИА «Новости».

Как отмечалось ранее, требование подлежит удовлетворению в случае нарушения условий указанного пункта, в том числе если такая запись произведена на основании документов, признанных в установленном порядке подложными, либо без свободного волеизъявления лица, отцовство которого было установлено во внесудебном порядке.

Также Путин подписал закон о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщал, что закон нацелен повысить доступность дошкольного образования. Родители смогут использовать средства материнского капитала на оплату детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями, при наличии у них лицензии на образовательную деятельность.

Ранее Минтруд разработал законопроект, упрощающий использование средств материнского капитала на образование ребенка: родители смогут направлять средства на оплату договора в режиме онлайн.