|
|
Путин подписал закон о праве наследников оспаривать отцовство
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, предоставляющий наследникам право оспаривать отцовство в суде.
Законом предусматривается, что запись об отце ребенка в книге записей рождений, произведенная в силу п. 2 ст. 51 Семейного кодекса РФ (которым предусмотрено, что если родители не состоят в браке между собой, запись о матери ребенка производится по заявлению матери, а запись об отце ребенка – по совместному заявлению отца и матери ребенка, или по заявлению отца ребенка, или отец записывается согласно решению суда), может быть оспорена в судебном порядке также по требованию наследника лица, записанного в качестве отца ребенка, передает РИА «Новости».
Как отмечалось ранее, требование подлежит удовлетворению в случае нарушения условий указанного пункта, в том числе если такая запись произведена на основании документов, признанных в установленном порядке подложными, либо без свободного волеизъявления лица, отцовство которого было установлено во внесудебном порядке.
Также Путин подписал закон о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщал, что закон нацелен повысить доступность дошкольного образования. Родители смогут использовать средства материнского капитала на оплату детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями, при наличии у них лицензии на образовательную деятельность.
Ранее Минтруд разработал законопроект, упрощающий использование средств материнского капитала на образование ребенка: родители смогут направлять средства на оплату договора в режиме онлайн.
Путин и Шойгу отметили умелые действия российских героев-десантников на Украине
|
|
Президент России Владимир Путин и министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравили десантников с Днем Воздушно-десантных войск. Минобороны показало кадры боевой работы подразделений ВДВ в рамках спецоперации на Украине.
Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ, подчеркнув, что «нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, при решении сложных задач неизменно демонстрирует профессионализм, отвагу и мужество». «И конечно, умелые и решительные действия героев-десантников в полной мере проявились в ходе специальной военной операции», – приводит его слова ТАСС.
Путин заявил, что десантникам «выпала высокая честь служить в легендарной «крылатой пехоте», принадлежать к этой сплоченной, непобедимой когорте». Президент выразил уверенность, что они «и впредь будут надежно стоять на страже национальных интересов страны, вносить значимый вклад в укрепление боевой мощи наших Вооруженных сил».
Шойгу отметил, что десантники на протяжении всей истории остаются гарантом безопасности страны, а в ходе СВО «личный состав Воздушно-десантных войск действует смело, грамотно и оперативно, постоянно доказывает готовность и умение решать поставленные задачи в самых сложных условиях». Он уверен, что военнослужащие ВДВ и в будущем будут вносить неоценимый вклад в укрепление обороноспособности России.
«Искренние слова благодарности ветеранам войск, тем, кто стоял у истоков десантного братства, кто сегодня передает опыт и знания подрастающему поколению. Поздравляю всех с праздником, благодарю за верную службу и ратный труд», – говорится в поздравлении.
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский сообщил, что свыше 5 тыс. десантников удостоены различных государственных наград в ходе выполнения задач специальной военной операции, 17 из них удостоены звания Героя России, передает РИА «Новости».
Минобороны распространило кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск в рамках спецоперации на Украине. На кадрах показана боевая работа подразделений ВДВ, а также погрузка десантников в самолет Ил-76 и десантирование военнослужащих. Кроме того, на видео ведомства запечатлено десантирование боевых машин десанта БМД-2 из самолета. Также продемонстрирована работа артиллерийских расчетов ВДВ по уничтожению минометов противника из гаубиц Д-30, работа расчета ПТРК «Корнет» ВДВ и работа снайперов.
Напомним, в марте бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Георгий Шпак рассказал газете ВЗГЛЯД о героизме десантников во время проведения спецоперации на Украине, в том числе и во время броска на аэродром Гостомель.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин: Принципы ВТО оказались выброшены на помойку западными политиками
|
|
Западные политики фактически «выбросили на помойку» принципы ВТО, введя санкции против России, заявил глава российского государства Владимир Путин на совещании по ситуации в металлургической отрасли.
«Снижение благополучия, качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, [западных] политиков не интересует. Не говорю уже о таких вещах, как приверженность принципам Всемирной торговой организации – они просто выброшены на помойку», – передает его слова ТАСС.
Путин отметил, что «по-видимому, некоторым нашим западным партнерам об этих принципах и вспоминать-то уже не хочется, потому что просто неловко об этом говорить».
Он также обратил внимание, что «ограничения на работу отечественных металлургов являются откровенным проявлением недобросовестной конкуренции».
«Мы это видим, повторяю, и в других отраслях, – [санкции] представляют собой попытки западных стран сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить рынки, разумеется, в свою пользу», – подчеркнул Путин
По словам главы государства, санкции против России не отражают реалии мировой политики и экономики. «Уже говорил, что эти решения приняты западными странами в угоду политическим интересам, причем текущим, конъюнктурным и не отражающим реалий ни в мировой политике, ни в мировой экономике на самом деле», – пояснил президент.
На совещании Путин также подчеркнул, что российские металлурги продолжают сталкиваться с ограничениями в работе на внешних рынках.
Предыдущее совещание по ситуации в отрасли состоялось в апреле. «В нем приняли участие члены правительства, представители отраслевого бизнеса так же, как и сегодня. На мой взгляд, разговор у нас получился предельно конкретный, поскольку речь шла в том числе о тех вызовах и трудностях, с которыми столкнулись, да и продолжают сталкиваться российские металлурги, имею в виду ограничения по их работе на внешних рынках, а также запрет на покупку некоторых зарубежных компонентов для выпуска в России арматуры, металлопроката, стальных листов», – сказал Путин.
Ранее британская газета The Guardian отметила, что развязанная западными странами против России экономическая война дала обратный эффект, а российский лидер Владимир Путин стал сильнее, чем когда-либо.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин заявил о недопустимости ядерной войны
Никто не сможет победить в ядерном противостоянии, и такой конфликт не должен быть развязан, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.
«Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества», – приводит слова президента ТАСС.
Владимир Путин ранее заявлял, что Москва никому не угрожает ядерным оружием. Глава государства подчеркивал, что такое оружие у России страны есть и оно будет применено, если нужно будет защитить суверенитет. Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, но опасность такого конфликта нельзя недооценивать.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин заявил, что Россия не будет работать себе в ущерб с недружественными странами
Россия всегда будет ответственным поставщиком металлургической и другой продукции за рубеж вне зависимости от «политических передряг», но она не будет работать себе в ущерб с недружественными странами, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в области металлургии.
«Россия всегда будет надежным и ответственным поставщиком металлургической продукции для зарубежных покупателей и партнеров вне зависимости ни от каких политических передряг сегодняшнего дня. Для тех, кто настроен на взаимовыгодное, предсказуемое деловое сотрудничество, мы также будем надежными партнерами. Но мы не будем работать себе в ущерб с теми, кто проявляет к нам явно недружественное отношение», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Президент подчеркнул, что это касается не только рынка металлов, но и других наших экспортных товаров.
Ранее Путин отметил эффективность и большой потенциал к развитию горно-металлургического комплекса России.
Путин: Страны-участницы Договора по нераспространению должны иметь доступ к мирному атому
|
|
Все страны, соблюдающие требования Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), должны иметь право на доступ к мирному атому без дополнительных условий, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям X Конференции по рассмотрению действия договора.
«Убеждены, что все страны, соблюдающие требования ДНЯО, должны иметь право на доступ к мирному атому без каких-либо дополнительных условий. Готовы делиться с партнерами своим опытом в сфере атомной энергетики», – говорится в приветствии, опубликованном на сайте Кремля.
По словам президента, Россия считает крайне важным объективное применение механизма МАГАТЭ. «Большое значение придаем системе гарантий МАГАТЭ как проверочному механизму договора и считаем крайне важным обеспечение ее объективного, деполитизированного и технически обоснованного применения», – говорится в приветствии.
Также Путин заявил, что никто не сможет победить в ядерном противостоянии, и такой конфликт не должен быть развязан.
ДНЯО был подписан в 1968 году, он узаконил ядерные арсеналы Великобритании, Китая, России, США и Франции. Другие государства, подписав документ, лишаются права создавать или приобретать оружие массового поражения. Участниками соглашения сейчас являются более 190 стран. Вне договора остаются Израиль, Индия и Пакистан. Также из соглашения вышла КНДР.
Путин пошутил об отношениях правительства и металлургов
На совещании по ситуации в металлургической отрасли, которое проходит по видеосвязи, президент Владимир Путин пошутил по поводу отношений правительства и металлургов.
Путин обратил внимание на то, что в заседании принимают участие 12 руководителей металлургических компаний. «Они в зале совещаний министерства находятся? Этот зал совещаний где?» – спросил Путин вице-премьера – министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
«Да, они у нас находятся, надо мной, на 41-м этаже», – ответил Мантуров. «Это правильно, что они над вами, а не вы над ними», – в шутку заметил Путин, передает ТАСС.
Минпромторг находится в одной из башен комплекса «Москва-Сити» на Пресненской набережной.
В ходе совещания Путин попросил выступить одного из руководителей металлургических предприятий. «Прежние наши совещания мы проводили таким образом, что я давал возможность высказаться каждому из представителей отрасли. Сегодня у нас руководители практически всех крупнейших компаний – 12 человек, но вопросы и проблемы в основном одни и те же, за какими-то мелкими нюансами, поэтому я бы хотел обратиться к представителям отрасли, может быть, кто-то возьмет на себя труд обобщить видение представителей отрасли», – сказал российский лидер. Совещание продолжилось в закрытом для прессы формате.
Ранее Путин подчеркнул, что российские металлурги продолжают сталкиваться с ограничениями в работе на внешних рынках.
США признали отставание от России и Китая в сотрудничестве с Африкой
Страны БРИКС, включая Россию и Китай, продвинулись гораздо дальше в сотрудничестве с Африкой, чем США, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«Вы правы, Соединенные Штаты находятся в позиции догоняющих по нескольким направлениям», – заявил Прайс в эфире CNN, передает ТАСС.
Так он ответил на вопрос о том, что уже 10 лет США отстают в плане развития сотрудничества в Африке, из-за чего многие страны континента не поддерживают западную позицию по ситуации на Украине.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему представители руководства африканских стран категорически отказываются поддерживать антироссийские санкции.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин присвоил Ольге Качуре звание Героя России посмертно
Российский лидер Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно гвардии полковнику Ольге Качуре, которая командовала артиллерийским реактивным дивизионом народной милиции Донецкой народной республики.
«Президент подписал указ о присвоении звания Героя России полковнику Ольге Качуре (посмертно) – за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», – сообщается на сайте Кремля.
Днем ранее глава ДНР Денис Пушилин присвоил погибшей звание Героя ДНР.
Напомним, Качура погибла в среду, о ее гибели сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Качура с 2014 года командовала реактивным артиллерийским дивизионом ДНР в Горловке, на одном из наиболее опасных направлений.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Политолог назвал главные причины роста экономики Ярославской области
|
|
«Тот факт, что Путин провел уже вторую встречу с Евраевым за два месяца, означает доверие президента к врио губернатора. Доверие – это не личностная категория, а оценка заслуг человека, которому поручили управлением регионом», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. В среду президент Владимир Путин провел беседу с руководителем Ярославской области Михаилом Евраевым.
Во время встречи с главой государства были оценены успехи Михаила Евраева в экономической сфере, считает политический обозреватель радио «Говорит Москва», член Российской ассоциации политконсультантов Александр Асафов. В качестве примера эксперт отметил работу антисанкционного штаба в регионе, созданного в Ярославской области в начале марта. «Евраев одним из первых глав субъектов РФ создал такой штаб и начал оперативно принимать необходимые меры. Отчасти благодаря этому, сегодня область показывает высокие результаты, что важно как образец и на федеральном уровне», – сказал эксперт.
Евраев был назначен врио губернатора в октябре прошлого года, но за время его работы в области утроилось количество системообразующих предприятий, напомнил собеседник. «Не могло остаться без внимания федерального центра и достаточно оригинальное решение Евраева – о предоставлении бизнесу льготных займов под оборотные средства и инвестиции», – добавил Асафов.
Собеседник напомнил, что при появлении нового главы региона, не связанного с местными элитами, всегда появляются опасения – договорится или нет новый руководитель с предшественником, примут его или будут саботировать его решения местные финансово-промышленные группы.
«В случае с Ярославской областью многие наблюдатели думали, что тут «будет искрить», что сторонники бывшего губернатора, а ныне депутата Госдумы Анатолия Лисицына не воспримут Евраева. Но ничего подобного не произошло, потому что Евраев, образно говоря, человек-баланс. Он сторонник эффективного управления с соблюдением баланса интересов, экономики, бизнеса и социальной политики без перекосов в какую-либо сторону. То же самое касается и его отношения к группам влияния», – указал Асафов.
Президент Путин в ходе встречи с врио губернатора Ярославской области назвал «удовлетворительным» социально-экономическое положение в регионе. «Растет валовой региональный продукт, промышленное производство, инвестиции растут. В целом работа вами налажена в последнее время», – сказал президент.
«Есть проблемные вопросы. Это дорожные сети, прежде всего, местного, регионального значения. Действительно, есть над чем работать, это совершенно очевидно. Этому нужно уделять внимание. Экология – вы упомянули о зеленых маслах, смесях нефтепродуктов различных – тоже вместе с правительством нужно заниматься этим напряженно», – поручил глава государства.
Евраев доложил президенту, что по итогам прошлого года индекс промышленного производства региона составил 106,8%, а объем инвестиций в основной капитал – 112,4% при плановых показателях 103,9%. По его словам, в регионе было введено 760 тысяч квадратных метров жилья, а за первые полгода 2022-го – уже 551 тысяча. Глава региона пообещал, что в следующем году проблема обманутых дольщиков будет полностью решена.
Путин призвал сосредоточиться на обеспечении внутреннего спроса в металлургии
Необходимо сосредоточиться на обеспечении внутреннего спроса на продукцию металлургии, важно наращивать объемы стабильных поставок, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в отрасли.
«В фокусе внимания как отраслевых компаний, так и правительства, глав регионов должно быть обеспечение внутреннего спроса на продукцию металлургии. Речь идет не только о стабильных поставках этих товаров на наш рынок, но и об увеличении этих поставок, о росте спроса, прежде всего за счет наращивания объемов строительства жилья, промышленных и коммерческих объектов, за счет реализации масштабных программ по развитию инфраструктуры: железных дорог, мостов и путепроводов, других капитальных объектов», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин заявил, что Россия не будет работать себе в ущерб с недружественными странами, но всегда будет ответственным поставщиком металлургической и другой продукции за рубеж вне зависимости от «политических передряг».
Песков предостерег от попыток «играть с содержанием» встречи Путина и Шредера
Запись беседы российского лидера Владимира Путина с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером у Кремля имеется, поэтому извратить ее содержание ни у кого не получится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Запись беседы у нас имеется, если кто-то решит играть с содержанием», – передает ТАСС его слова.
Песков подтвердил, что Шредер сам спрашивал у Путина, можно ли задействовать «Северный поток – 2» для поставок газа в Европу в случае необходимости.
«Бывший канцлер спрашивал, можно ли совсем в кризисной ситуации, гипотетически рассуждая, задействовать «Северный поток – 2». То есть Путин не был инициатором, Путин не предлагал этого. Но Путин сказал, что технологически это возможно, проделана огромная работа – и этот проект, очень сложный механизм, готов к моментальному использованию», – отметил Песков.
По словам представителя Кремля, даже если запустить сейчас «Северный поток – 2», по нему получится прокачать до конца года только половину от изначально зарезервированного объема газа.
«Даже если представить себе эвентуально, что сейчас мы включили «Северный поток – 2», то мы сможем до конца года, за год прокачать 27,5 млрд кубов, не больше. Половина пошла на наше внутреннее потребление», – пояснил Песков.
При этом пресс-секретарь добавил, что экс-канцлер Германии не изъявлял желания стать посредником для урегулирования ситуации на Украине или решения газовых вопросов.
Ранее в Кремле подтвердили, что Шредер на встрече с Путиным выразил обеспокоенность энергетическим кризисом и просил российского лидера объяснить свое видение этой ситуации.
До этого экс-канцлер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране. Также Шредер возложил ответственность за проблемы с турбиной, необходимой для полноценного функционирования трубопровода «Северный поток», на компанию Siemens Energy.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Песков ответил на вопрос об участии Путина в саммите АТЭС
Россия благодарна за приглашение на саммит Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в ноябре в Бангкоке, решение о формате участия в мероприятии будет принято позднее, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы, безусловно, с удовольствием это приглашение получим. Россия участвует в работе АТЭС, придает большое значение этому объединению. И, собственно, мы ближе к моменту проведения мероприятия уже примем решение о том, в каком формате будет наиболее целесообразно принять участие», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават сообщил, что Бангкок с нетерпением ждет участия президента Путина в саммите АТЭС, официальное приглашение вышлют в ближайшее время.
Путин: Россия выполняет соглашения по нераспространению ядерного оружия
Россия является участницей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), поэтому последовательно следует его букве и духу, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам обзорной конференции стран-участниц договора в Нью-Йорке.
«Как государство-участник ДНЯО и один из его депозитариев Россия последовательно следует букве и духу договора. Полностью выполнены и наши обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.
Также Путин заявил, что никто не сможет победить в ядерном противостоянии, и такой конфликт не должен быть развязан.
ДНЯО был подписан в 1968 году, он узаконил ядерные арсеналы Великобритании, Китая, России, США и Франции. Другие государства, подписав документ, лишаются права создавать или приобретать оружие массового поражения. Участниками соглашения сейчас являются более 190 стран. Вне договора остаются Израиль, Индия и Пакистан. Также из соглашения вышла КНДР.
Путин обсудил с Пашиняном реализацию договоренностей по Карабаху
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, стороны обсудили реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля.
«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Обсуждены отдельные практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», – сообщается на сайте Кремля.
Добавляется, что Путин и Пашинян условились о продолжении контактов на различных уровнях.
Напомним, как заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, Армения надеется, что российский миротворческий контингент сможет восстановить статус-кво в Нагорном Карабахе, который был нарушен в конце марта вторжением азербайджанских войск в село Парух.
10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.
Путин допустил распространение механизма субсидирования облигаций на новые отрасли
Использование Российским экологическим оператором (РЭО) облигаций с субсидированным купонным доходом показало хорошие результаты, заявил президент Владимир Путин и допустил тиражирование такого механизма на другие отрасли.
В ходе втречи с российским лидером руководитель РЭО Денис Буцаев доложил о реализации программы облигаций на 100 млрд, по которым государство субсидирует расходы на выплату купона в размере 90% от ключевой ставки. Он отметил, что «таких дешевых денег в отрасли не было никогда, если сравнить с другими отраслями, перед которыми ставились подобного рода задачи».
«Значит, инструмент хороший получается. Можно тиражировать, может быть, и в других областях», – передает слова Путина ТАСС.
В декабре 2021 года Банк России зарегистрировал программу облигаций РЭО объемом до 100 млрд рублей до 2025 года. Для привлечения широкого круга инвесторов РЭО прошел процедуру присвоения кредитного рейтинга. Средства от выпусков пойдут на развитие отрасли обращения с отходами, включая строительство новых объектов и модернизацию старых.