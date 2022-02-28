В России решили упростить использование маткапитала на образование

Минтруд разработал законопроект, упрощающий использование средств материнского капитала на образование ребенка: родители смогут направлять средства на оплату договора в режиме онлайн.

«Предлагается разрешить направлять средства на образование ребенка без личного визита в Пенсионный фонд. Так, сегодня родители, решившие оплатить обучение в вузе или дополнительные занятия для ребенка средствами материнского капитала, должны предъявить в ПФР договор об оказании платных образовательных услуг (или его копии) в территориальный орган Пенсионного фонда», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

В министерстве пояснили, что в случае принятия законопроекта образовательная организация сможет самостоятельно передавать данные в ПФР, заключив с Пенсионным фондом соответствующее соглашение. Это позволит родителям направлять средства на оплату договора в режиме онлайн.

Еще одна инициатива министерства направлена на создание дополнительной защиты прав граждан при использовании средств материнского капитала для погашения займов, взятых микрофинансовых кооперациях, для улучшения жилищных условий.

«Средства материнского капитала можно будет направить на взаимодействие только с теми потребительскими или сельскохозяйственными кооперативами, которые включены Центробанком в перечень надежных коопераций, соответствующих требованиями Банка России. То есть средства материнского капитала по-прежнему можно будет использовать для сделок с кооперативами, но только из утвержденного ЦБ перечня, что позволит защитить граждан от сделок с ненадежными кооперативами-однодневками», – добавили в министерстве.

Ранее в России проиндексировали Материнский капитал проиндексирован по уровню фактической инфляции – на 8,4%, этим видом господдержки смогут воспользоваться более 1 млн семей.

В 2021 году при рождении первого ребенка сумма материнского капитала составляла 483,8 тыс. рублей, при рождении второго – 639,4 тыс. рублей. С 1 февраля на первого ребенка можно будет получить 524,5 тыс. рублей, на второго – 693,1 тыс. рублей.