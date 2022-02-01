В ЕР сообщили об индексации маткапитала по уровню фактической инфляции

Материнский капитал проиндексирован по уровню фактической инфляции – на 8,4%, этим видом господдержки смогут воспользоваться более 1 млн семей, сообщила вице-спикер Госдумы, глава комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова.

Кузнецова сообщила, что после поручения президента России Владимира Путина «мы в сжатые сроки внесли соответствующие поправки, в приоритетном порядке законопроект был принят и подписан главой государства, теперь важно, чтобы помощь до семей дошла в полном объеме, без сбоев и бюрократических препятствий», за этим будут внимательно следить, передает РАПСИ.

В 2021 году при рождении первого ребенка сумма материнского капитала составляла 483,8 тыс. рублей, при рождении второго – 639,4 тыс. рублей. С 1 февраля на первого ребенка можно будет получить 524,5 тыс. рублей, на второго – 693,1 тыс. рублей.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая отметила, что для родителей такая индексация крайне важна, а средства можно использовать на улучшение жилищных условий – это основное направление для большинства семей.

Она также напомнила, что получить маткапитал могут женщины, родившие (усыновившие) второго ребенка, начиная с 1 января 2007 года, и женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались мерами господдержки.

Кроме того, право на маткапитал имеют мужчины, которые усыновили и в одиночку воспитывают второго, третьего и последующего ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в силу с 1 января 2007 года.

Воспользоваться маткапиталом могут женщины, родившие (усыновившие) первого ребенка с 1 января 2020 года и мужчины, усыновившие и в одиночку воспитывающие ребенка с 1 января 2020 года.

Депутат отметила, что воспользоваться мерой поддержки стало проще: «Сертификат на маткапитал оформляется маме автоматически в течение пяти рабочих дней. Данные о нем направляются в личный кабинет на портале Госуслуг или на сайте Пенсионного фонда. Сертификат можно оформить как в электронном, так и в бумажном виде. Если сертификат не был оформлен автоматически, можно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда или МФЦ, либо онлайн на портале Госуслуг».

Далее, чтобы распорядиться средствами по своему желанию, родители должны обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением. На рассмотрение такого заявления отводится не больше десяти рабочих дней (раньше был месяц).

Буцкая добавила, что в настоящее время, по данным Счетной палаты, порядка 700 тыс. граждан имеют на счетах остатки средств маткапитала в пределах 25 тыс. рублей.

«Эти средства образуются следующим образом: например, семья решила свой маткапитал потратить на ипотеку. В декабре родители написали заявление в банк, чтобы тот вложил все средства в ипотеку. Наступает новый год, происходит индексация. Однако банк снимает в счет погашения ипотеки первоначально заявленную сумму», – пояснила парламентарий.

По ее словам, в данный момент стоит задача вернуть эти деньги семьям, причем получить их родители должны наличными.

Напомним, 27 января премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об индексации с 1 февраля ряда социальных выплат, пособий и компенсаций.