Предсказано замедление выдачи виз россиянам в ЕС вместо запрета

Министры стран Евросоюза вместо запрета на выдачу виз гражданам России могут достичь лишь «политического решения» замедлить процесс выдачи и сделать его более дорогим, сообщили СМИ.

Газета Financial Times сообщала, что в ЕС на этой неделе намерены поддержать приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. По данным издания, в Евросоюзе также заявляют, что более радикальные перемены в отношении виз для россиян могут быть представлены к концу года, передает РИА «Новости».

Politico отмечает, что ярые противники России в Евросоюзе встречают все более прохладный ответ других членов блока на призывы ввести новые ограничения против россиян, в том числе в вопросе виз. Официальные лица признают, что даже такую меру в ЕС сейчас встречают без особого энтузиазма, не говоря уже о более жестких для самого Евросоюза предложениях.

«Ожидается, что министры просто придут к политическому соглашению, по сути, замедлить процесс выдачи виз для россиян и сделать его более дорогим», – говорится в материале издания.

Кроме того, подчеркивается, что сторонников запрета на выдачу виз гражданам России разозлил призыв Франции и Германии не прекращать выдавать визы россиянам, не связанным с правительством страны. Ожидается, что «визовый вопрос» будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30–31 августа.

В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, Эстония поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».

Агентство Bloomberg сообщило, что Франция и Германия выступят против полного запрета на въезд в ЕС для россиян.

Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил мнение, что идея полного запрета на выдачу виз россиянам не получит в ЕС единогласную поддержку.