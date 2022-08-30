Эксперт: Восьмой пакет антироссийских санкций вызовет раскол внутри ЕС

«Могут ввести запреты по отдельным российским предприятиям. Обсуждается и предложение о закрытии шенгенской зоны для наших туристов. Но, думаю, что это решение вряд ли будет принято», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее страны Балтии направили Еврокомиссии предложения по новым ограничениям против России, которые касаются энергетики, торговли и системы SWIFT.

«В восьмой пакет могут войти ограничения против каких-то наших топ-чиновников или тех деловых людей, которых считают близкими к российскому руководству. Однако в целом потенциал новых карательных мер против России практически исчерпан. Любые новые серьезные шаги, особенно если мы говорим об экономических санкциях, в том числе и тех, которые упоминает глава МИД Эстонии, серьезно навредят, прежде всего, самим инициаторам ограничений», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Кроме того, у стран ЕС слишком разные ситуации. Одно дело – страны, которые имеют выход к Мировому океану, могут строить терминалы по приемке сжиженного газа. Другое дело – те, кто зависит от трубопроводного газа, не имеют выхода к морю и ориентируются на российские поставки энергоресурсов», ­- сказал Кортунов. Он привел в пример Венгрию, которая надолго заблокировала седьмой пакет, поскольку не хотела лишаться российской нефти.

«К тому же, хотя отношение ЕС к украинскому вопросу не изменилось, сама тема рано или поздно начнет уходить на второй план. На повестке дня появляются другие заботы. Поддерживать в центре общественного внимания одну, пусть и важную тему, бесконечно долго нельзя», – добавил собеседник.

Аналитик также назвал маловероятным сценарий, о котором предупреждала глава группы InfoWatch Наталья Касперская, – о том, что в качестве санкции в России могут отключить все смартфоны – как iPhone, так и всех моделей, работающих на Android. «У России существует набор ответов в киберпространстве, который пока что Москва не использует. Настоящей кибер-войны со стороны России Европа еще не видела, но такие возможности ответа на попытки дестабилизации коммуникационных систем у нашей страны есть», – предупредил Кортунов.

В понедельник глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что прибалтийские страны коллективно внесли в Еврокомиссию конкретные предложения новых санкций против России. «Речь идет об энергетике, торговле, дальнейших ограничениях в отношении системы SWIFT, а также о том, чтобы внести в санкционные списки еще больше людей и организаций», – цитирует министра ТАСС. Как заявила его коллега из Швеции Анн Линде, она надеется, что в восьмой пакет войдут «меры по газу».

Ранее Рейнсалу призывал окончательно отключить российские банки от международной системы расчетов SWIFT, а также запретить въезд в сообщество всем россиянам.

В свою очередь, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил мнение, что идея полного запрета на выдачу виз россиянам не получит единогласную поддержку.

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