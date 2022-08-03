«Тануки» отсудило у «Мужского государства» компенсацию за травлю

Ленинский суд Нижнего Новгорода обязал главаря запрещенного в России движения «Мужское государство» Владислава Позднякова выплатить 158 тыс. рублей компании «Восход» (бренд ресторанов «Тануки») за информационную атаку.

«Исковые требования удовлетворены частично. С Позднякова Владислава Викторовича взыскана заявленная сумма, в удовлетворении требования к Носову и Губанову было отказано», – приводит РИА «Новости» слова представителя суда.

Претензии касались размещенных организацией призывов отказываться от сделанных в «Тануки» заказов на доставку блюд. В результате всю продукцию, которую клиенты отказались получать под разными предлогами, пришлось утилизировать.

Ответчиками по делу являлись основатель организации Владислав Поздняков, а также участники объединения Дмитрий Губанов и Игорь Носов. Последний заявил о своей непричастности к организации, из которой, по его словам, он вышел четыре года назад.

Свидетель Носова – сотрудник внутренних органов – подтвердил слова юноши, сообщив, что тот не имеет отношения к «Мужскому государству» с лета 2018 года, и не причастен к информационной атаке на «Тануки».

Представитель истца Михаил Андреев, претензии компания высказывает, в первую очередь, к Позднякову, который в своем Telegram-канале публиковал посты, призывающие делать заказы в ресторане, а затем отказываться от них, не оплачивая.

«Мужское государство» (запрещено в России) устроило провокационную акцию из-за рекламы «Тануки» с темнокожими моделями и радужным флагом, напоминающим флаг ЛГБТ.

Основатель организации Владислав Поздняков развернул целую кампанию по срыву работы сети, в частности организовал флешмоб – подбил подписчиков делать заказы на левые адреса, но с оплатой наличными, чтобы курьеры приезжали попусту. Одновременно был выставлен ультиматум сервису «Яндекс.Еда» – от него потребовали удаления «Тануки» под угрозой начать кампанию и против «Яндекса» тоже.

Сейчас деятельность «Мужского государства» в России запрещена, нарушение может обернуться уголовным делом.