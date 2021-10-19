Правовое государство одержало победу над «мужским»

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19 октября, вторник  |  Последнее обновление — 18:46  |  vz.ru
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Как Россия может спасти Британию от энергокризиса

Россия обещает помочь Британии с газовым кризисом Рюмин Александр/ТАСС
Россия готова помочь Великобритании справиться с газовым кризисом, заявил посол в Лондоне. При этом физически Газпром не поставляет свой газ так далеко. И все же Москва действительно могла бы облегчить критическую ситуацию в Британии довольно необычным способом. Подробности...
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Зачем Берлин делит жертв блокады Ленинграда на сорта

От голода и болезней во время блокады погибли более 600 тысяч человек Борис Кудояров/РИА Новости
«Вопиющая несправедливость». Так глава МИД Сергей Лавров назвал решение немецких властей о выплате ежемесячного пособия в 375 евро только тем жителям блокадного Ленинграда, кто имеет еврейское происхождение. В перспективе подобное разделение блокадников «на два сорта» опасно для исторической памяти. Чем может ответить Россия? Подробности...
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Чем опасен скандал с краповыми беретами

В Росгвардии опровергли сообщения о драке на состязаниях за краповые береты Kotsnews/Telegram
Громкий скандал произошел в одном из учебных центров Росгвардии на юге России. Во время сдачи экзамена на краповый берет кандидаты из Чечни проходили часть дистанции на автомобилях приятелей, чем вызвали недовольство других участников соревнований. Почему стала возможна эта ситуация и какие у нее могут быть последствия? Подробности...
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Враги России нашли замену Орбану

Марки-Зай – мэр своего родного города Ходмезёвашархей и отец семерых детей Szilard Voros/estost.net/Global Look Press
Венгерская оппозиция выбрала единого кандидата в премьеры, который бросит вызов Виктору Орбану – евроскептику, гомофобу и важному партнеру Москвы в Европе. Победителем межпартийных праймериз стал Петер Марки-Зай – новое и неожиданное лицо в венгерской политике. «Это была битва, но мы должны выиграть и войну», – провозгласил он. Что война Марки-Зая с Орбаном означает для России? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Борьба за климат стала новой религией

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Поражает религиозный фанатизм молодых людей, которым промыли мозги настолько, что они действительно думают, что после них, а может, уже даже при них планета Земля прекратит своё существование. Подробности...

Какое новое дно пробьют отношения России и Чехии

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Отказ от «Северного потока – 2». Вооружение Украины. Поддержка либеральной оппозиции в России и Белоруссии. Снос памятников советским воинам. Это еще не полный перечень того, что можно ожидать от будущего правительства Чехии. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Государство не может быть бабушкой

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Беда в том, что многие люди у нас застряли между детством и взрослостью, одновременно требуя патернализма (государство обязано решить проблему пандемии) и в то же время либертарианства (государство не смеет мне указывать). Подробности...
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Цены продолжат расти

Россия разрывает отношения с НАТО

Зачем Супермена сделали геем

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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
  • НАТО

  • Россия

  • Обе стороны в равной степени

  • Ни одна из сторон
На каком основании надо выдавать российское гражданство иностранцам?
  • Наличие родственников в России

  • Рождение на территории бывшего СССР

  • Наличие востребованной в России профессии

  • Готовность инвестировать капиталы в Россию
Какие периоды российской истории освещаются в медиа наиболее предвзято?
  • Московское государство и Иван Грозный

  • Российская империя

  • Февральская и Октябрьская революции

  • Правление Сталина

  • Великая Отечественная война

  • Хрущевская оттепель

  • Застой

  • Перестройка и развал СССР

  • 90-е годы 20 века
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    Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?

    Правовое государство одержало победу над «мужским»

    Основатель теперь уже запрещенного «Мужского государства» Владислав Поздняков
    		   19 октября 2021, 18:00
    Фото: instagram.com/doktorvladi
    Текст: Геворг Мирзаян

    Нижегородский областной суд признал организацию «Мужское государство» экстремистской. Теперь ее деятельность в России запрещена, ее сайты и группы будут заблокированы. Чем прославилось «Мужское государство» и почему решение суда по нему следует считать не только правильным, но и образцово-показательным?

    Основатель теперь уже запрещенного «Мужского государства» Владислав Поздняков будет отправлен под суд, как только вернется из-за границы. Вероятно, произойдет это нескоро, если только страна пребывания (предположительно, Турция) его не депортирует.

    Сам господин Поздняков уверяет, что добровольно возвращаться не собирается, экстремистской свою организацию не признает, а все дело против нее якобы было «сфабриковано представителями ЛГБТ» и «педолобби», которое, мол, «проникло во все сферы нашей деятельности, в том числе в самые верха эшелонов власти». 

    На самом деле претензия к властям тут может быть лишь одна – и она в том, что «Мужское государство» признали экстремистской только сейчас.

    Группа, поклонниками которой были закомплексованные люди (нуждающиеся в публичных унижениях других для поднятия своей значимости в собственных глазах), уже долгое время занималась тем, что травила женщин, которые «неправильно» себя вели, например встречались с мужчинами других национальностей, вели «распутный образ жизни» – и так далее.

    Кроме того, травле подвергались представители ЛГБТ, порноактрисы, в общем, те, кто зачастую не мог себя защитить, в том числе и в общественном пространстве.

    «Мужское государство» было не единственным шовинистическим пабликом подобного рода, но получило всероссийскую известность после информационной атаки на ресторанную сеть «Тануки».

    Пиарщики последней придумали рекламу, где белая девушка и чернокожий парень вместе собираются съесть ролл.

    Поздняков развернул целую кампанию по срыву работы сети, в частности организовал флешмоб – подбил подписчиков делать заказы на левые адреса, но с оплатой наличными, чтобы курьеры приезжали попусту. Одновременно был выставлен ультиматум сервису «Яндекс.Еда» – от него потребовали удаления «Тануки» под угрозой начать кампанию и против «Яндекса» тоже.

    Разумеется, руководство «Тануки» довольно решением Нижегородского суда по «Мужскому государству». «Сейчас, когда их признали экстремистской организацией, они будут под тотальным запретом везде на территории России. А следующий шаг – руководитель этой организации сядет в тюрьму», – уверяет владелец ресторанной сети Александр Орлов.

    Другие представители «Тануки» анонсировали собственные шаги по продолжению банкета – сеть собирается взыскать с «Мужского государства» убытки, полученные ресторанами из-за кибертравли.

    Правда, непонятно, с кого конкретно и каким образом будут взыскиваться эти убытки. И, главное, на каком основании? На основании призыва физических лиц не покупать еду в «Тануки»?

    Впрочем, невозможность взыскать убытки – не главная беда сети «Тануки», считающей себя победителем в этой истории (настоящие победители – государство и общество в целом). У нее есть и объективные проблемы с имиджем.

    Дело в том, что «экстремистской» группировку признали не за информационную кампанию против ресторанной сети, а за пропаганду расовой, половой, религиозной и прочей ненависти. Если бы мотивы «Мужского государства» были далеки от экстремистских позиций, определенных в российском законодательстве, группировка вполне имела право призывать к бойкоту «Тануки».

    К такому бойкоту призывают сейчас и многие другие россияне, просто не из-за рекламы с чернокожими, а по причине специфических гастрономических пристрастий господина Орлова.

    Относительно недавно он дал резонансное интервью журналисту Антону Красовскому. По его словам, он несколько раз ел блюдо из собачатины, хочет отведать кошатину и вкусить «маленький кусочек человечины».

    Высказывание было настолько резонансным, что его прокомментировала даже пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова (недавно, кстати, решившая завести собаку). «Ломая традиционные ценности, мы должны понимать, с чем нам придется иметь дело. Реплики из зала «нас защитит закон» бессмысленны. Во-первых, законы переписываются. Во-вторых, демократия ровно про изменение законов и приход для этого к власти. В-третьих, закон без поддержки моральных, духовных, этических начал не справится, если не сказать жестче. Встречайте очередные «новые нормальности». Человечина? Why not, если чуть-чуть», – заявила она.

    И действительно, по закону наказать господина Орлова нельзя – даже в том случае, если он попробует «маленький кусочек человечины». Ни по составу преступления «каннибализм» (в России такового нет), ни по 105-й статье УК «Убийство» (если, конечно, Орлов никого не убьет ради своего гастрономического желания), ни по 244-й «Надругательство над телами умерших» (если он не выкопает самолично свежезахороненный труп).

    Единственным доступным методом законного наказания потенциального кошкоеда для населения (той его части, которая считает высказывание владельца «Тануки» неприемлемым) является публичный бойкот, то есть призывы к оному через интернет.

    По сути, социальные сети превращаются в инструмент гражданского реагирования – способ мобилизации общества для наказания тех, кто поступает хотя и законно, но несправедливо. Например, поддерживает украинских нацистов, но пытается заработать на концертах в России. Или одновременно хочет кошатины, человечины и того, чтобы россияне посещали его рестораны.

    Здесь у государства две ключевые задачи.

    Во-первых, не допустить, чтобы мобилизация проходила на противоречащих законодательству принципах и тезисах, например на основании расистских, сексистских, других экстремистских претензий (ведь это по сути попытка разжечь гражданскую войну).

    Во-вторых, не позволять экстремистским организациям легализовать и «обелить» себя в публичном пространстве за счет активной борьбы против какого-нибудь общественного зла.

    Такие примеры уже были. Неонацистская группировка «Реструкт» провела блестящую с точки зрения психологического манипулирования пиар-кампанию, «наказывая» найденных ею в сети педофилов в реальной жизни. В результате имидж «фюрера» группировки Максима Марцинкевича (он же Тесак) стал меняться – зигующий поклонник Гитлера вдруг превратился в защитника российских детей. Несмотря на то, что государство вовремя распознало угрозу и отправило Марцинкевича в тюрьму (где он, согласно официальной версии, совершил самоубийство), последствия той кампании видны до сих пор – в интернете немало «фанатов» Тесака.

    Позволить какой-то другой экстремистской группировке повторить такой «подход к снаряду» нельзя. Именно поэтому решение Нижегородского суда было не просто правильным, но и образцово-показательным.

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