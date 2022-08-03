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В МИД России назвали неприемлемым сценарий применения ядерного оружия на Украине
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Ни один из сценариев применения ядерного оружия Россией на территории Украины в сложившейся ситуации недопустим, заявил представитель российской делегации Александр Трофимов во время выступления на Обзорной конференции ДНЯО.
«Хотели бы решительно отвергнуть прозвучавшие абсолютно беспочвенные и оторванные от реальности и неприемлемые спекуляции на счет того, что Россия якобы угрожает применением ядерного оружия, в частности, на Украине. Не исключаем, что это делается специально – с целью нагнетания антироссийской истерии», – передает РИА «Новости» слова Трофимова.
Он напомнил, что согласно доктрине, Россия гипотетически допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию, когда под угрозу поставлено само существование государства.
«Ни один из этих гипотетических сценариев не имеет отношения к ситуации на Украине», – подчеркнул он.
Ранее в МИД России отвергли обвинения в агрессии против Украины, звучавшие на конференции ДНЯО.
Одесситы ответили на предложение Зеленского снести памятник Екатерине Второй
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«Когда Одесса вернется в состав России, мы, несомненно, восстановим этот памятник», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, одессит Анатолий Вассерман. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к властям Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника Екатерине II – основательнице города.
«Согласие Зеленского снести памятник российской императрице – очередное преступление. Власти всеми доступными силами и средствами бьют по мирным жителям, инфраструктуре и культурной идентичности одесситов», – считает Анатолий Вассерман.
«Сложно сказать, что может означать возможный снос памятника для людей, живущих сегодня в Одессе. Они находятся в состоянии «стокгольмского синдрома». Одесситы сегодня – это по сути заложники террористов. И они вынуждены мыслить ровно так, как им предписывают террористы», – отметил он. «Но когда Одесса вернется в Россию, памятник мы, несомненно, восстановим», – добавил собеседник.
В свою очередь политолог Иван Лизан отметил, что «предложение Зеленского для одесского горсовета – это фактически приказ, лишь формально обличенный в рекомендацию, от выполнения которой невозможно отказаться».
«Если одесский горсовет возразит Зеленскому и заявит, что памятник Екатерине – это объект исторической ценности, а также откажется его сносить, то властей города обвинят в сепаратизме и русофилии», – рассказал он.
«Президент Зеленский и действующий губернатор Одесской области Максим Марченко – самый настоящий нацист и выходец из батальона «Айдар» – просто закошмарят всех членов одесского горсовета. На них сразу же заведут уголовные дела, обвинят в «коллаборационизме» и назначат годы тюремного заключения с конфискацией имущества», – полагает собеседник.
«Для меня, как для одессита, снос памятника Екатерине II – событие, конечно, неприятное, но я не считаю его смертельным. На текущий момент куда важнее сохранить людей и защитить их вместе с семьями от уголовных преследований», – отметил он.
«Если дело все-таки дойдет до демонтажа, то, я надеюсь, памятник аккуратно снимут, сохранят на складах и он там дождется наших танков. А вот когда в городе сменится власть, тогда можно будет и памятник вернуть, и нормальные названия улицам вернуть, и осудить тех, кто годами кошмарил жителей города», – заключил Лизан.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к властям Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника Екатерине II – основательнице города.
Так, в ответ на петиции о сносе памятника и его замене на монумент в честь актера Билли Херрингтона Зеленский «обратился в Одесский городской совет». Он попросил «рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией».
В ответах на обе петиции Зеленский указал, что вопрос относится к полномочиям местной власти. Кроме того, Зеленский заявил о «важности защиты национальных интересов, проработки вопросов по очищению общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия», передает ТАСС.
Напомним, петиция на сайте украинского президента о замене памятника Екатерине II в Одессе на монумент американскому порноактеру Херрингтону набрала достаточное число голосов для рассмотрения ее главой государства.
При этом в 2020 году в России активно обсуждался вопрос покупки Одессы. В частности, журналист и телеведущий Владимир Соловьев заявил газете ВЗГЛЯД, что российские олигархи могли бы скинуться на покупку Одессы. Депутат Госдумы Константин Затулин сказал, что поддерживает идею покупки Одессы, однако не верит в то, что это возможно. В то же время одесский историк Александр Васильев отмечал, что договариваться о покупке Одессы стоило бы не с украинскими властями, а с американскими.
Поводом для дискуссии стала акция украинских националистов, проведенная в центре Одессы в ноябре 2020 года. Манифестанты потребовали снести статую императрицы Екатерины II, размещенную на одноименной Екатерининской площади. Точнее, речь идет о монументе всем основателям города – князьям Григорию Потемкину и Платону Зубову, архитектору Францу де Воллану, а также первому руководителю строительства города и порта Осипу де Рибасу.
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Лайма Вайкуле развернула на концерте украинский флаг
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Латвийская певица Лайма Вайкуле на концерте в Паланге вышла на сцену с флагом Украины, заявив, что ее политика и позиция ясны.
Выступление зрители снимали на камеру, и один из кадров попал в Сеть, на котором Вайкуле выходит на сцену с украинским флагом. Об этом сообщили в фан-клубе певицы в социальных сетях, пишет «Московский комсомолец».
«А как же иначе? Я гражданка Латвии, наша политика и позиция ясны. Если бы я не хотела ничего комментировать, я бы молчала. [Планируете еще выступать в России?] Пока нет. Я даже не знаю, как это может происходить эмоционально», – заявила певица.
До этого певица не раз высказывала свое отношение к гражданам России. Она отметила, что к россиянам она относится так же, как и к латышам. Артистка не понимает, почему «нелюбовь к гражданам РФ так сильно преувеличена». По мнению Вайкуле, отношения между Латвией и России более чем дружеские.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как спецоперация повлияет на российский шоу-бизнес.
Киев заявил, что США могли предотвратить любой удар HIMARS
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При использовании украинскими войсками РСЗО HIMARS американцы могут отменить удары, если «их не устроит намеченная цель», заявил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Скибицкий заявил, что при использовании HIMARS украинцы руководствуются «информацией, полученной в режиме реального времени». При этом США не передают непосредственную информацию для наведения, сказал он. Однако Скибицкий «указал на то, что существует уровень консультаций между сотрудниками разведок обеих стран в преддверии запуска ракет, который позволил бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки», если США «недовольны намеченной целью», передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.
Он не смог ответить, используют ли украинские войска британские и американские спутники при ударах, но отметил, что у них «очень хорошие снимки». Скибицкий заявил, что Украина «хорошо сотрудничает в этой области с партнерами» в Великобритании. По его словам, у Киева «очень хорошие связи со всеми родственными разведывательными учреждениями».
В понедельник представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову.
Напомним, Киев выбрал террористическую тактику для использования HIMARS и в основном наносит удары по гражданским объектам. В частности, из HIMARS был нанесен удар по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные.
Стало известно о расколе в рядах СБУ
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В Службе безопасности Украины происходит раскол между сотрудниками, сбежавшими с освобожденных Россией территорий, и теми, кто особо ратует за «чистоту рядов», рассказал представитель российских силовых структур со ссылкой на данные, полученные от офицеров СБУ.
Дополнительным подтверждением этих данных сотрудник российского силового ведомства назвал заявление главаря «Меджлиса крымскотатарского народа» (признан экстремистской и запрещен в России) Рефата Чубарова о том, что брошенные СБУ в Херсоне архивы раскрыли незаконную деятельность украинской спецслужбы против крымских татар при киевском режиме.
«По сведениям от источников в СБУ, между коллегами, сбежавшими с подконтрольных теперь России территорий, и новым поколением украинских контрразведчиков, воспитанных в духе «революции достоинства» (госпереворота в Киеве 2014 года), растет напряженность и подозрительность. Старые кадры теряют доверие и позиции в силовом блоке. Наибольшие нарекания старшему поколению вменяют в небрежном отношении к гостайне, халатности в сохранности служебных документов и большие огрехи в агентурной работе, когда неприемлемое количество агентуры начинает работать на противника, то есть на Россию, если говорить в украинской терминологии», – сообщил источник РИА «Новости».
Ранее российские силовики неоднократно сообщали о брошенных сотрудниками украинской госбезопасности документах в бывших территориальных подразделениях СБУ в Херсонской и Запорожской областях. Среди них есть свидетельства дискредитации украинской спецслужбой лидеров крымских татар, лояльных киевскому режиму, отчеты о заказных публикациях в СМИ против крымских татар, рапорт о принуждении крымских татар к отказу от митинга против беспредела украинской полиции.
«Даже старые, проверенные кадры вроде Чубарова стали позволять себе публичную критику своих друзей и возмущаться деятельностью СБУ», – отметил представитель российских силовых структур.
Накануне Чубаров заявил, что мгновенная потеря Киевом Херсонской области создала условия для того, чтобы «узнали некоторые вещи, которые не красят Службу безопасности». При этом Чубаров сказал, что настолько мгновенно российские военные захватили офисы СБУ, что им в руки попали «документы, характеризующие незаконную деятельность подразделений СБУ в Херсонской области».
Сам Чубаров неоднократно избирался депутатом Верховной рады Украины, получал от киевского режима награды, в том числе от экс-главы МВД Арсена Авакова – пистолет «Форт 17-05».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств. Позднее Зеленский внес в Верховную раду проект постановления об увольнении Венедиктовой. Кроме того, Верховная рада прекратила полномочия генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем именно, по мнению экспертов, Иван Баканов и Ирина Венедиктова провинились перед Зеленским.
Также стало известно, что среди сотрудников Службы безопасности Украины проводится кадровая ревизия, в ее рамках решается вопрос увольнения 28 должностных лиц.
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что необходимо готовиться к большим кадровым чисткам, которые произойдут в Службе безопасности Украины и других правоохранительных органах.
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Ракетным ударом в Николаеве уничтожено до 250 наемников «Иностранного легиона» ВСУ
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Высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации: украинского «Иностранного легиона» в районе города Николаева. Уничтожено до 250 наемников и более 20 единиц военной техники, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате удара ВКС России по боевым позициям 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Марьинка Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено более 50 националистов 2-го батальона данного соединения.
В населенных пунктах Мерефа и Чугуев Харьковской области в результате высокоточных ударов ВКС России ликвидировано до 500 националистов 92-й механизированной бригады ВСУ и большое количество военной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В результате огневого поражения боевых позиций 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Артемовска уничтожено более 130 националистов. Оставшиеся военнослужащие батальона численностью до 70 человек спешно покинули позиции и убыли в Конотоп Сумской области, где были разоружены и признаны дезертирами.
Понесший значительные потери в районе населенного пункта Пески 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады в ходе отступления в район населенного пункта Водяное подвергся артиллерийскому обстрелу украинских войск и практически полностью ликвидирован», – отметил Конашенков.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражено: пять пунктов управления, в том числе 36-й бригады морской пехоты в районе Николаева, 92-й механизированной бригады в районе Циркуны Харьковской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах.
«Уничтожено семь складов боеприпасов в районах населенных пунктов Артемовск, Константиновка, Очеретино ДНР, Трудовое Запорожской области и Николаев.
В рамках контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи гаубиц «Гиацинт» в районах населенных пунктов Дзержинск и Новгородское ДНР.
«Также подавлено: четыре взвода РСЗО «Град» и девять артиллерийских взводов на огневых позициях в районах населенных пунктов Северск, Кирово, Артемовск, Авдеевка, Пески, Орловка, Шахтерское, Великая Новоселка ДНР, Доброполье Запорожской области, Широкое, Березнеговатое Николаевской области, Русская Лозовая и Норцовка Харьковской области», – перечислил представитель Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Москалевка, Петропавловка, Копанки, Волхов Яр Харьковской области и Сергеевка Херсонской области. Также перехвачено два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе Херсона.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1664 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4225 танков и других боевых бронированных машин, 782 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3240 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4655 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что в Харькове уничтожены две установки РСЗО «Хаймарс».
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Росгвардия ликвидировала в ЛНР 13 украинских операторов БПЛА
Росгвардия в ЛНР обнаружила и ликвидировала 13 украинских операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«В Луганской народной республике росгвардейцы в результате разведки зафиксировали координаты 13 операторов беспилотных летательных аппаратов противника. Операторы уничтожены огнем артиллерии», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, во время разведывательно-поисковых мероприятий в населенных пунктах ЛНР бойцы ведомства изъяли 14 гранатометов иностранного производства, два ПЗРК, огнемет производства США M136A1, семь ПТУР «Фагот» и «Корнет», 70 снарядов калибра 122 мм, 50 противотанковых и противопехотных мин, 51 выстрел к гранатометам, 13 гранат, 4 кг взрывчатых веществ, более 3000 патронов различного калибра.
Ранее Росгвардия задержала более 20 пособников СБУ в Запорожской и Херсонской областях.
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Пародия на Зеленского удалена с YouTube по жалобе ложного правообладателя
Видеохостинг YouTube удалил пародийный ролик главы Чечни Рамзана Кадырова про капитуляцию президента Украины Владимира Зеленского, сообщил российский видеоблогер Макс КомикадZe, исполнявший в ролике роль Зеленского.
«Первый ролик с главой Чечни Рамзаном Кадыровым про капитуляцию Киева на моем официальном YouTube-канале был вероломно удален якобы из-за нарушения авторских прав в нескольких начальных кадрах, которые длятся пять секунд. По факту же эти футажи куплены на видеостоке. Youtube, угомонись! А Зеленскому... а что ему скажешь? Он и сам каждый день прекрасно справляется со своей дискредитацией!» – написал комик в своем Telegram-канале.
Блогер добавил, что YouTube удовлетворил просьбу администрации Зеленского «в лице некоего «Евгения Панюты», что, по его мнению, в очередной раз «доказало политическую ангажированность и полный запрет русских пользователей» на видеохостинге.
Напомним, по данным Роскомнадзора на конец июня, несмотря на требования регуляторов на видеохостинге неудаленными остаются более 7 тыс. противоправных материалов. При этом, как пишет ТАСС, площадка оперативно реагирует на аналогичные запросы со стороны Украины.
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Зеленский разрешил наемникам подписывать контракт с ВСУ на 10 лет
Иностранцы смогут продлить контракт на прохождение службы в вооруженных силах Украины сразу на срок до десяти лет, соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Указ вносит изменения в положение о прохождении военной службы в ВСУ иностранцами и лицами без гражданства. «Во время действия особого периода для военнослужащих по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту может быть продлен сроком от 1 до 10 лет, но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе», – передает ТАСС текст документа.
Прежнее положение о прохождении военной службы иностранцами предусматривало продление контракта до пяти лет.
Кроме того, согласно указу Зеленского, иностранцам на службе ВСУ будет предоставляться ежегодный отпуск, продолжительность которого будет зависеть от выслуги лет. При выслуге менее десяти лет отпуск составит 30 календарных дней, от 10 до 15 лет – 35 дней. При выслуге от 15 до 20 лет продолжительность отпуска составит 40 дней, при выслуге более 20 лет – 45 дней.
Ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал.
До этого в Генпрокуратуре ДНР заявили, что в отношении иностранных наемников из Великобритании и Марокко может быть применена высшая мера наказания. В ведомстве отметили, что в результате полученных показаний граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима установлена их причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 УК ДНР («Совершение преступлений группой лиц»), ст. 323 УК ДНР («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и ст. 440 УК ДНР («Наемничество»).
Напомним, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.
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Шойгу сообщил об освобождении шести населенных пунктов в ДНР
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Российские войска заняли еще шесть населенных пунктов на территории Донецкой народной республики, сообщил на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу.
«После взятия под контроль территории Луганской народной республики планово освобождается Донецкая народная республика. За последнее время освобождены населенные пункты Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское. Под наш контроль перешла крупнейшая в Европе Углегорская теплоэлектростанция с проектной мощностью 3 тысячи 600 мегаватт», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Шойгу, российские силы ПВО прикрывают гражданские объекты на освобожденных территориях. За прошедший месяц сбито 34 украинских самолета, перехвачено 39 ракет комплекса «Точка-У», а также 226 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства.
«Бесконтрольные поставки Украине западного вооружения серьезно угрожают безопасности региона. Всего в результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожены 33 американские гаубицы М777, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon. А также шесть пусковых установок и более 200 ракет реактивных систем залпового огня HIMARS», – добавил глава Минобороны.
Шойгу отметил, что за прошедшие две недели украинские войска «лишились 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, 125 переносных зенитных ракетных комплексов типа «Стингер».
Он уточнил, что на территориях уже прошло около 1,4 тыс. гуманитарных акций, доставлено более 50 тыс. тонн грузов. Военные строители в быстром темпе восстанавливают гражданскую инфраструктуру.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные в рамках контрбатарейной борьбы в районе Новопавловки (ДНР) уничтожили гаубицу М777 производства США.
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В ДНР заявили о размещении пленных ВСУ в Еленовке по просьбе Украины
Украинские власти просили Донецкую народную республику разместить пленных украинских военных в следственном изоляторе в Еленовке, которую потом обстреляли ВСУ, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
«Насколько мне известно, на этом месте содержания настаивали именно украинские власти, это было обговорено с ними. Дипломатию и политику никто не отменял. Ведутся переговоры и по обменным процессам. В том числе обсуждается место, где содержатся пленные», – сказала Морозова ТАСС.
ВСУ ударили по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. В результате удара погибли 50 и пострадали 73 военнопленных украинца.
Минобороны России отметило, что ответственность за удар по Еленовке лежит в том числе на Вашингтоне, поскольку представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в СМИ признавался, что при использовании украинскими войсками РСЗО Himars американцы могут отменить удары, если «их не устроит намеченная цель».
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В ЛНР заявили об эвакуации Киевом документов из Днепропетровска
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Представители украинских властей вывозят из госорганов Днепропетровска документы, в том числе секретные, в приграничные с Румынией и Польшей города, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики.
«В Днепропетровске идет эвакуация документов в госорганах. По нашим источникам, переправляют сразу на румынскую и польскую границу в города на Украине, которые граничат, [это] документация, архивы, делопроизводство, секретка и так далее», – передает ТАСС слова Киселева.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Власти Запорожской области назвали слова Блинкена об АЭС грязной ложью
Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия якобы использует Запорожскую АЭС в качестве военной базы, являются грязной ложью, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Это заявление из серии «на воре и шапка горит». Именно США, поставляя Украине оружие, является соучастником атак режима (Владимира) Зеленского на Запорожскую АЭС. Доводы и обвинения Блинкена не соответствуют действительности и являются грязной ложью», – цитирует РИА «Новости» Рогова.
По его словам, Блинкен подобными заявлениями пытается отвести свою страну от ответственности за атаки украинских военных на Запорожскую АЭС.
«США и режим Зеленского блокируют любую правду, которая происходит в Запорожской области. Мы же официально приглашаем представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приехать в Энергодар и посмотреть, что происходит на самой АЭС и вокруг нее. Мы готовы предоставить все задокументированные доказательства ударов украинских войск по территории АЭС», – подчеркнул Рогов.
Обстрелы атомной станции ведутся из артиллерийского оружия и ударных дронов, поставляемых украинской армии из США, Великобритании и Польши, отметил он.
«Эти три страны являются соучастниками атак режима Зеленского на Запорожскую АЭС, который преследует цель искусственным путем вызвать техногенную катастрофу и затем во всем обвинить Россию. Все эти атаки согласованы с США. Поэтому тому же Блинкену пора уже браться за ум и понять, что ядерная катастрофа в современном мире грозит всем, а не только там, где это произойдет», – подчеркнул Рогов.
В свою очередь в МИД России заявили, что Россия продолжит передавать в МАГАТЭ информацию о Запорожской АЭС.
«Будем и далее доводить до широкой общественности и международных организаций максимально полную картину происходящего на Запорожской АЭС. Будем передавать объективную информацию в МАГАТЭ, продолжим ее официальную публикацию в качестве информационных циркуляров агентства. И рассчитываем на поддержку здравых сил, которые разделяют ответственность и боль за происходящее вокруг Запорожской АЭС», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее российская делегация на Обзорной конференции ДНЯО опровергла утверждение госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия якобы использует Запорожскую АЭС в качестве военной базы.
В это же время Украина попросила «закрыть небо» над своими АЭС.
До этого в МАГАТЭ заявили о готовности посетить Запорожскую АЭС.
В Запорожской области обещали предоставить МАГАТЭ свидетельства обстрелов АЭС.
Эксперт оценил конфликт «отцов и детей» в рядах СБУ
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«Раскол в рядах СБУ был неизбежным из-за экономических и политических аспектов деятельности этой спецслужбы», – заявил газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко, комментируя сообщения российских силовых структур о расколе внутри СБУ.
«Раскол – это вопрос, который затрагивает сразу и экономический, и политический аспекты. Те сотрудники, которые сбежали с освобожденных территорий, будут претендовать на бюджеты и должности на новом месте. Другие же, не желая делиться, будут обвинять их во всех грехах», – сказал украинский политолог, историк Владимир Скачко.
По словам собеседника, подобные внутренние «разборки» приводят к разрушению спецслужбы. «В таких ситуациях уровень защиты безопасности государства ослабевает, а реализация национальных интересов становится просто невозможной», – пояснил он.
«Сейчас молодое поколение, которое было набрано в СБУ по специальным критериям, более «упоротое», но менее эффективное и непрофессиональное. Старшее поколение, наоборот, более адекватно и тщательно исполняет свои обязанности. Это по сути конфликт «отцов и детей». Вместе с тем ни те, ни другие ничего не могут сделать без указки западных кураторов», – заметил эксперт.
Напомним, в Службе безопасности Украины происходит раскол между сотрудниками, сбежавшими с освобожденных Россией территорий, и теми, кто особо ратует за «чистоту рядов», рассказал представитель российских силовых структур со ссылкой на данные, полученные от офицеров СБУ.
Дополнительным подтверждением этих данных сотрудник российского силового ведомства назвал заявление главаря «Меджлиса крымскотатарского народа» (признан экстремистской и запрещен в России) Рефата Чубарова о том, что брошенные СБУ в Херсоне архивы раскрыли незаконную деятельность украинской спецслужбы против крымских татар при киевском режиме.
«По сведениям от источников в СБУ, между коллегами, сбежавшими с подконтрольных теперь России территорий, и новым поколением украинских контрразведчиков, воспитанных в духе «революции достоинства» (госпереворота в Киеве 2014 года), растет напряженность и подозрительность. Старые кадры теряют доверие и позиции в силовом блоке. Наибольшие нарекания старшему поколению вменяют в небрежном отношении к гостайне, халатности в сохранности служебных документов и большие огрехи в агентурной работе, когда неприемлемое количество агентуры начинает работать на противника, то есть на Россию, если говорить в украинской терминологии», – сообщил источник РИА «Новости».
Ранее российские силовики неоднократно сообщали о брошенных сотрудниками украинской госбезопасности документах в бывших территориальных подразделениях СБУ в Херсонской и Запорожской областях. Среди них есть свидетельства дискредитации украинской спецслужбой лидеров крымских татар, лояльных киевскому режиму, отчеты о заказных публикациях в СМИ против крымских татар, рапорт о принуждении крымских татар к отказу от митинга против беспредела украинской полиции.
«Даже старые, проверенные кадры вроде Чубарова стали позволять себе публичную критику своих друзей и возмущаться деятельностью СБУ», – отметил представитель российских силовых структур.
Накануне Чубаров заявил, что мгновенная потеря Киевом Херсонской области создала условия для того, чтобы «узнали некоторые вещи, которые не красят Службу безопасности». При этом Чубаров сказал, что настолько мгновенно российские военные захватили офисы СБУ, что им в руки попали «документы, характеризующие незаконную деятельность подразделений СБУ в Херсонской области».
Сам Чубаров неоднократно избирался депутатом Верховной рады Украины, получал от киевского режима награды, в том числе от экс-главы МВД Арсена Авакова – пистолет «Форт 17-05».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств. Позднее Зеленский внес в Верховную раду проект постановления об увольнении Венедиктовой. Кроме того, Верховная рада прекратила полномочия генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем именно, по мнению экспертов, Иван Баканов и Ирина Венедиктова провинились перед Зеленским.
Также стало известно, что среди сотрудников Службы безопасности Украины проводится кадровая ревизия, в ее рамках решается вопрос увольнения 28 должностных лиц.
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что необходимо готовиться к большим кадровым чисткам, которые произойдут в Службе безопасности Украины и других правоохранительных органах.
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В ДНР заявили о взятии в плен украинских военных в Песках
В населенном пункте Пески под Донецком взяты в плен пятеро украинских военнослужащих, сообщил представитель Народной милиции ДНР.
«Подразделения Народной милиции ДНР при поддержке частей России ведут успешные действия на авдеевском направлении. Результатом тому стал факт сдачи в плен пяти военнослужащих ВСУ в населенном пункте Пески в пригороде Донецка. Это произошло первого августа», – цитирует представителя ведомства ТАСС.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что украинская артиллерия обстреляла батальон 56-й бригады ВСУ, после чего он был практически ликвидирован. Эти боевые действия проходили у населенного пункта Пески.
Позже в Народной милиции ДНР сообщили, что Пески зачищены наполовину от подразделений украинских военных.
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Власти Херсонской области рассказали о будущем украинского языка
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«Никто не отберет у вас украинский язык, культуру и традиции. Я видел, с каким трепетом относятся к украинскому языку в России, особенно в Крыму», – заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов во время встречи с жителями крупного освобожденного села Виноградово.
Обращение к сельчанам Кирилл Стремоусов начал на украинском языке. Он отметил, что может продолжить говорить на украинском языке, но на русском будет удобнее и понятнее всем остальным. Предложение было поддержано местными жителями.
«Все руководство Херсонской области практически за один день уехало. Нам пришлось с первых дней начала специальной военной операции взять на себя ответственность и управлять процессами во всей области», – отметил замглавы администрации.
«Я вам скажу объективно: то, что мы сделали, и то, что мы сегодня не Мариуполь, то есть у нас нет большого количества жертв и разрушений, – это уже большое дело. Поэтому я искренне верю в то, что мы сможем перестроиться, перейти на другой уровень жизни, который я наблюдаю в Российской Федерации», – обратился он к собравшимся.
«Президент Зеленский так и не понял, что власть он получил от нас. От всех тех, кто голосовал против популиста Порошенко. И мы ведь все хотели мира, правда? А получили войну, глобальную и жесткую. Истинное лицо товарища Зеленского вскрыто», – добавил он.
Стремоусов посетовал на то, что за всеми «перемогами» украинской власти, а также за захватом новых позиций и мнимыми «контрнаступлениями» стоят жизни чьих-то детей, братьев и отцов. «Мы ни разу не слышали ничего про сыновей Порошенко, Турчинова. Почему они не отправились на передовую? А там гибнут наши с вами дети. Ради чего? Ради отчета перед западными партнерами?» – возмущается он.
«Восемь лет кто-то на этом деньги зарабатывал, а чьи-то дети гибли», – констатировал замглавы администрации. Вместе с тем, как отметил Стремоусов, на сегодняшний день «у херсонской власти есть только один источник власти – народ». «У нас на сегодняшний день не существует законодательных органов, существует только общественное мнение. И я вам предлагаю его здесь сформировать. Если вы недовольны органами власти, которые сейчас формируются, давайте об этом говорить», – призвал он участников собрания.
«Проблемы есть и у нас в администрации. Вам какие-то документы не подписывают, поскольку что-то еще меняется, приехали разные специалисты, мы со всем разберемся. Но все решения будет принимать исключительно народ», – заверил чиновник.
Стремоусов отметил, что сейчас перед всеми стоит одна общая задача – возвращение к нормальной жизни. Для этого, по мнению чиновника, необходимо сделать все, чтобы 1 сентября начался учебный год, чтобы заработали медицинские учреждения, чтобы была проведена необходимая подготовка к отопительному сезону, а жители получили все положенные им пособия.
«Одна из основных наших задач – настроить нормальную работу школ. Дети должны пойти учиться, а не сидеть в гаджетах и грезить красивыми картинками, – подчеркнул он. – Российская Федерация готова сегодня платить нормальные зарплаты, предоставить учебники. Поэтому давайте запустим школы».
Выступая перед жителями села, замглавы администрации также рассказал о том, как Россия относится к сохранению культуры и идентичности народов, которые ее населяют. «В России многонациональный народ. Есть и калмыки, и буряты – много национальностей, десятки разных языков. Никто не запрещает на этих языках говорить», – отметил он.
Обратившись к сельчанам на украинском языке, чиновник отметил, что «это украинское село, ваши традиции и культуру никто не будет уничтожать». Он подчеркнул, что Россия не будет заставлять кого-либо говорить только на русском языке. Кроме того, чиновник оставил свои контакты, чтобы жители могли с ним связаться, если у них останутся вопросы или будут пожелания.
«Я видел, с каким трепетом относятся к украинскому языку в России. В приемной у главы республики Крым Сергея Аксенова видел журналы на украинском языке. Я вам их привезу. Когда я сам их смотрел – не верил своим глазам», – подчеркнул Стремоусов.
Он также затронул в своем выступлении и тему Антоновского моста. «Ударами по мосту они кому навредили? Нам, простым жителям», – заявил замглавы администрации. По словам Стремоусова, Зеленский обещает все отстроить, но нельзя верить человеку, который обещал мир, а привел к войне. Чиновник выразил абсолютное убеждение, что «военные преступники, включая Зеленского, окажутся на скамье подсудимых так же, как пособники фашистов, которых судили в Нюрберге».
«Украина – это был некий промежуток хаоса, бардака и нацизма, который мы приняли, – заявил Стремоусов. – Мы забыли про День Победы. Какой «день примирения»? Мы забыли про те миллионные жертвы, которые на сегодняшний день нам должны быть не интересны, потому что мы должны были простить? Да не простили мы! У нас говорят: кто старое помянет, тому глаз долой. А кто забудет – тому два», – добавил замглавы администрации.
Стремоусов обратился и к теме того, что среди херсонцев распространяются панические настроения. Речь шла о том, что некоторые жители боятся, что в область вернется украинская власть, которая окрестит всех местных «коллаборантами» и «зрадниками» (по-укр. – предатель).
«Вы не зрадники. Зрадники – это те, кто бросил Херсонскую область и убежал в первые же дни», – подчеркнул выступающий.
Напомним, Херсонская область до конца 2022 года рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации, перед этим будет проведен референдум. В конце мая в Херсоне в полноценный оборот ввели российский рубль.
Также в Херсонской области назвали ошибкой нахождение региона в составе Украины. «Именно в эпоху правления Екатерины II все Северное Причерноморье получило бурное развитие. Украина к Херсонской области вообще не имела и не имеет никаких отношений. Херсонская область является исторически русской землей, ее нахождение в составе Украины было исторической ошибкой, которая в ближайшем будущем будет исправлена», – полагает Стремоусов.
Ранее в Кремле заявили, что жители освобожденных территорий Украины сами решат, какое будущее будет у их регионов.
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