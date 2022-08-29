Победители конкурса «Пишем Будущее» из ДНР посетили Воронеж В ЛНР задержали участников «Правого сектора» 29 августа 2022, 19:07 Текст: Алексей Дегтярев

В Луганской народной республике (ЛНР) задержаны двое участников запрещенной в России организации «Правый сектор*», сообщили в Росгвардии. «В ЛНР сотрудники спецподразделений Росгвардии при проведении адресных мероприятий задержали двоих пособников ВСУ, участников запрещенной организации «Правый сектор*», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Там добавили, что за сутки при проведении разведки также были найдены шесть схронов с оружием. Ранее бойцы российского спецназа выявили при помощи БПЛА замаскированные позиции украинских боевиков на южном выходе из села Слатино на харьковском направлении, позиции были уничтожены.

Помощник главы МВД ЛНР заявил о покушении на него 27 августа 2022, 06:23

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев заявил, что в конце мая на него было совершено покушение. «В конце мая этого года на меня было совершено покушение. До этого момента мы не оглашали это обстоятельство и то, что было. По этому факту сегодня проводится оперативно-розыскная деятельность и следственные мероприятия», – передает его слова РИА «Новости». По словам Киселева, покушение произошло в центре Луганска, однако детали произошедшего он разглашать не может. Он подчеркнул, что все чаще Киев использует «террористические методы ведения войны» и напомнил о недавних покушениях на мэров Мелитополя, Запорожья, Мариуполя и Лисичанска. «Идут покушения на людей, которые были руководителями «русской весны», людей, которые имеют политические виды и взгляды. Это очень опасные люди для террористической Украины, и они (украинские власти) будут использовать все методы для того, чтобы нас устранить. Но мы выстоим и победим, победа будет за нами», – сказал Киселев. Он считает, что покушение было совершено по политическим мотивам, а также в связи с его деятельностью в проекте «Путь Визенталя», который рассказывает о преступлениях украинских силовиков. «Покушение, которое было, – за мои политические убеждения, за то, что все мы говорим правду о тех преступлениях ВСУ на территории Донецкой и Луганской республик, а также о тех провокациях, которые они (украинские силовики – прим. ВЗГЛЯД) проводят на территории Российской Федерации… Наш проект продолжает работу, и мы будем раскрывать не только тайны убийц и насильников из ВСУ, нацистов, но также показывать этих лиц, что они совершили, их признательные показания», – рассказал Киселев. Накануне в пятницу украинские диверсанты подорвали бомбу у бердянского оздоровительного центра, где проживают беженцы, в результате скончался заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников. ВСУ выпустили пять снарядов «натовского» калибра по центру Донецка 27 августа 2022, 05:56 Текст: Елизавета Булкина

По Ворошиловскому району Донецка ВСУ выпустили пять снарядов калибром 155 мм, сообщили в СЦКК в ДНР. Сообщается, что минимум один снаряд упал на бульваре Пушкина напротив здания администрации главы республики Дениса Пушилина, передает ТАСС. Ворошиловский район – центр города, где расположено большое количество административных зданий, в том числе администрация главы ДНР. Ранее украинские военные атаковали Куйбышевский и Кировский районы Донецка, использовав в общей сложности шесть снарядов калибром 152 миллиметра и два – натовского калибра 155 миллиметров. Новости СМИ2 Повреждена школа из-за обстрела Горловки со стороны ВСУ 27 августа 2022, 11:26 Текст: Александра Юдина

В результате обстрела Калининского района Горловки в Донецкой народной республике со стороны украинских военных была повреждена школа, сообщил мэр города Иван Приходько. «Вследствие обстрела Калининского района Горловки со стороны ВСУ повреждена школа № 5, котельная № 33 и Калининская УПК», – написал он в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что украинские военные за сутки 54 раза обстреляли ДНР, выпустив 309 единиц боеприпасов. В субботу утром украинские военные уже обстреляли Горловку, Зайцево, Ясиноватую, Донецк и Макеевку, выпустив 20 снарядов за 18 минут. Союзные силы освободили Кодему в ДНР 29 августа 2022, 14:42 Текст: Ольга Иванова

Союзные силы заняли 271 населенный пункт Донбасса, включая Кодему, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. «По состоянию на 29 августа 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила 271 населенный пункт, включая Кодему», – говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале. Село Кодема располагается в 14 километрах от города Светлодарска, который в конце мая перешел под оперативный контроль союзных сил, и в 16 километрах от Бахмута (Артемовска). Ранее сообщалось, что союзные силы заняли Зайцево и Дачу. Новости СМИ2 Пушилин заявил о возможности ДНР экспортировать уголь 28 августа 2022, 08:56 Текст: Елизавета Булкина

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей Донецкой Народной республики с Днем шахтера. Он заявил, что ДНР полностью обеспечена углем и может его экспортировать. «Благодаря вашему самоотверженному труду угольная отрасль выстояла. Мы полностью обеспечены углем и можем экспортировать качественные сортовые марки черного золота. Уголь, который нужен для стабильного функционирования энергосистемы республики, исправно поднимается на-гора», – сказал он в видеопоздравлении, опубликованном в его Telegram-канале. Пушилин также заявил, что некоторые шахтеры взяли в руки оружие для защиты республики. «После завершения освободительной операции нас всех ждет созидательный труд по строительству мирной жизни на нашей земле в содружестве с российскими регионами, со всей Россией», – сказал глава ДНР. Он также поздравил жителей и гостей с Днем города Донецка. В свою очередь глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем поздравлении ко Дню шахтера отметил, что на протяжении многих десятилетий тяжелая работа горняков «являлась основой образования и развития городов и поселков Луганщины, а шахтеры всегда были олицетворением трудовой доблести, славой Донбасса». «Сегодня шахтерские традиции предков продолжают горнорабочие, ведущие добычу на угольных предприятиях Луганской Народной Республики. Ваш нелегкий труд обеспечивает сырьем производство, несет свет и тепло в наши дома, а потому заслуживает особого почета. Благодарю вас за самоотдачу, преданность своему делу и стремление к новым рекордам!» – написал Пасечник Telegram. День шахтера был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 сентября 1947 года, отмечается в последнее воскресенье августа. ВСУ обстреляли Горловку, Зайцево, Ясиноватую, Донецк и Макеевку 27 августа 2022, 08:59 Текст: Александра Юдина

Украинские военные обстреляли Горловку, Зайцево, Ясиноватую, Донецк и Макеевку, выпущено 20 снарядов за 18 минут, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. «После 6.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 7.45 – н.п. Дылеевка – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 мм; 7.55 – н.п. Клещеевка – н.п. Зайцево: выпущено четыре снаряда калибром 152 мм; 7.57 – н.п. Орловка – н.п. Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 мм; 8.00 – н.п. Новомихайловка – г. Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм; 8.03 – н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм», – сообщается в Telegram-канале СЦКК. Ранее ВСУ заминировали водонапорную станцию в Новомихайловке ДНР, которая в случае подрыва оставит без воды 11 населенных пунктов. Новости СМИ2 Москва решила предоставить Луганску 120 городских автобусов 27 августа 2022, 14:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Власти Москвы предоставят Луганску 120 пассажирских автобусов, которые выйдут на внутригородские маршруты общественного транспорта, первые из них уже прибыли в город, сообщил мэр Луганска Манолис Пилавов. «Пришли мы (власти Луганска и Москвы) к соглашению по этому поводу <...> - город [Луганск] получит 120 единиц подвижного состава. Это у нас автобусы средней и большой вместимости. Первые 23 автобуса мы уже получили, до 1 сентября планируем получить еще 30. <...> До конца года мы должны получить остальные 70 автобусов», – передает ТАСС слова мэра Луганска. По словам Пилавова, эксперты из Москвы изучили состояние общественного транспорта Луганска. Уже определены два внутригородских маршрута, на которых будут использовать предоставленные Москвой автобусы, добавил мэр. Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что российских специалистов по ЖКХ в Донбассе встречают овациями, так как они там помогают решать столь застарелые проблемы, которые жителям российских городов уже просто не понять. Мужчина подорвался на мине «Лепесток» в Петровском районе Донецка 27 августа 2022, 15:07 Текст: Дмитрий Зубарев

Мужчина подорвался на мине ПМФ-1 «Лепесток» в Петровском районе Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. «По ул. Камвольной в Петровском районе Донецка на мине ПФМ-1 подорвался мужчина», – передает РИА «Новости» сообщение штаба. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) «Лепесток» предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. О первом сбросе на Донецк украинских «Лепестков» стало известно в конце июля. Позднее обстрелы столицы ДНР с последующим сбросом «Лепестков» стали регулярными. С тех пор поступают сообщения о гибели и ранениях мирных жителей и происшествиях в результате срабатывания этих мин. Так, в середине августа на мине «Лепесток» подорвалась и погибла российская журналистка Земфира Сулейманова. Напомним, ранее в субботу в Кировском районе Донецка от мины «Лепесток» был ранен мирный житель. Новости СМИ2 ВСУ за сутки 54 раза обстреляли ДНР 27 августа 2022, 10:09 Текст: Александра Юдина

Украинские военные за сутки 54 раза обстреляли Донецкую народную республику, выпустив 309 единиц боеприпасов, сообщает представительство в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. «За истекшие сутки представительство сообщало о 54 фактах ведения огня со стороны ВФУ... выпустив 309 единиц различных боеприпасов», – сообщается в Telegram-канале СЦКК. Повреждено 49 домостроений в Донецке, Горловке, Александровке, Старомихайловке, а также девять объектов гражданской инфраструктуры. В субботу утром украинские военные уже обстреляли Горловку, Зайцево, Ясиноватую, Донецк и Макеевку, выпустив 20 снарядов за 18 минут.

ВСУ обстреляли завод «Стирол» в Горловке 27 августа 2022, 22:42 Текст: Вера Басилая

Прилеты снарядов при обстреле Горловки со стороны украинских войск зафиксированы на территории химического концерна «Стирол», сообщил мэр Горловки Иван Приходько. «Вследствие обстрела Калининского района Горловки со стороны украинских террористов зафиксированы прилеты вражеских снарядов на территории ГП «Стирол» и по поселку Михайловка. Без электроэнергии ряд населенных пунктов Горловки. Подробности выясняем», – написал Приходько в своем Telegram-канале. Ранее в ДНР сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по Горловке из РСЗО «Град», выпустив 20 ракет. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тыс. человек. Новости СМИ2 Мирный житель пострадал от мины «Лепесток» в Донецке 27 августа 2022, 09:29 Текст: Александра Юдина

В Кировском районе Донецка от мины «Лепесток» ранен мирный житель, сообщил в субботу мэр города Алексей Кулемзин. «В Кировском районе ранним утром от мины «Лепесток» пострадал житель поселка Лозовое 1958 г.р.», – написал он в своем Telegram-канале. О первом сбросе на Донецк украинских «Лепестков» стало известно в конце июля. Позднее обстрелы столицы ДНР с последующим сбросом «Лепестков» стали регулярными. С тех пор поступают сообщения о гибели и ранениях мирных жителей и происшествиях в результате срабатывания этих мин. Так, в середине августа на мине «Лепесток» подорвалась и погибла российская журналистка Земфира Сулейманова. Противопехотная фугасная мина ПФМ-1 «Лепесток» предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Дистанционная установка производится при помощи реактивных систем залпового огня «Ураган». Мины малозаметны, а для мирного населения особенно опасны, так как из-за необычной формы люди не могут их опознать. «Лепестки» могут срабатывать и самопроизвольно, от нагревания на солнце. ЕР доставила более 18 тонн медицинских препаратов в больницы Херсонской области 27 августа 2022, 12:47 Текст: Александра Юдина

Волонтеры гуманитарной миссии «Единой России» привезли физраствор, глюкозу и другие лекарства в учреждения здравоохранения Скадовска, Чаплинки и Новой Каховки, рассказал замруководителя фракции партии в Госдуме и координатор гуммиссии по Херсонской области Игорь Кастюкевич. «Во время выездов в населенные пункты медики и жители нам рассказывали, что в больницах нет самых простых медикаментов. Серьезными препаратами более или менее медучреждения укомплектованы, а самой простой фармации не хватает. Груз помог собрать наш коллега, депутат Госдумы Александр Петров. Также нам помогли военнослужащие Росгвардии, которые выделили несколько машин для доставки и сопровождения», – процитированы его слова на сайте партии. По информации врачей, именно физраствор и глюкоза являются одними из самых необходимых и востребованных препаратов в ежедневной работе. Накаунне ЕР доставила гуманитарную помощь в Николаевскую область. Около 1 тыс. продовольственных наборов получили жители Снигиревки, сел Ивано-Кепино и Нововасилевка. «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 12,5 тыс. тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 500 тонн медикаментов. 60% гумпомощи, отправленной на Донбасс и освобожденные территории, собрано региональными отделениями «Единой России». На Донбассе и освобожденных территориях работает 43 гуманитарных центра «Единой России». Новости СМИ2 «Молодая Гвардия» и «Волонтерская Рота» поздравили горняков Донбасса с Днем шахтера 28 августа 2022, 10:40 Текст: Валентина Григоренко

Волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» поздравили с профессиональным праздником горняков Донбасса. Добровольцы спустились в шахту «Иловайская» и вручили шахтерам подарки, сообщил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов. «От лица «Молодой Гвардии Единой России» поздравляю всех горняков России и Донбасса с их профессиональным праздником – Днем Шахтера! Сегодня мы приехали на Донбасс на шахту Иловайская, где ежедневно трудятся сотни шахтеров, работы не прекращаются ни на минуту даже в такое непростое время. Привезли все необходимое к праздничному столу. Для нас большая честь быть рядом с шахтерами в этот день»,– приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Демидов отметил, что горняки это особые люди, мужественные, порядочные, настоящие патриоты, преданы своей стране и ее традициям. «Шахтеры для нас, для будущего поколения являются примером для подражания и авторитетом» – подчеркнул он. Демидов пожелал горнякам крепкого здоровья и благополучия. Ранее глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей Донецкой Народной республики с Днем шахтера. Он заявил, что ДНР полностью обеспечена углем и может его экспортировать. Более 5 тыс. выпускников вузов ДНР получили российские дипломы 27 августа 2022, 15:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Не менее 5,5 тыс. выпускников вузов Донецкой Народной Республики получили российские дипломы, заявил глава ДНР Денис Пушилин. В «Сириусе» стартовал «Практикум наставников» для педагогов из ДНР и ЛНР, в котором приняли участие 150 учителей из народных республик. «Возвращаясь к тому, что нами сделано в сфере реформирования образования, прежде всего упомяну получение российской государственной аккредитации образовательными организациями ДНР. Восемь вузов страны прошли государственную аккредитацию в России и 5,5 тыс. выпускников получили российские дипломы. Это своеобразный знак качества образования», – передает ТАСС слова Пушилина в ходе мероприятия, посвященного практикуму. Он отметил положительные результаты обучающихся республики, в том числе по ЕГЭ. Пушилин также обратил внимание на необходимость учителей быть вовлеченными в образовательный процесс. Ранее на встрече делегации Минпросвещения России во главе с Министром Сергеем Кравцовым и главы ДНР Дениса Пушилина заявили, что решение о формате обучения в школах и вузах Донецкой народной республики будет принято к началу учебного года и будет зависеть от уровня безопасности в регионе. Новости СМИ2 Победители конкурса «Пишем Будущее» из ДНР посетили Воронеж 29 августа 2022, 17:59 Ребята из ДНР по программе «Больше, чем путешествие» познакомились с культурой и историей Воронежской области, посетили интересные площадки, среди которых и Парк отдыха «Нелжа», Дворцовый комплекс Ольденбургских, Хреновской конный завод и музей «Петровские корабли». «Группы формируются из победителей разных номинаций, поэтому мы старались разнообразить программу, чтобы каждый из конкурсантов обязательно нашел для себя локацию по душе; чтобы впечатление было целостным и позитивным. Следующие поездки по программе «Больше, чем путешествие» запланированы на сентябрь», – приводятся слова заместителя генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антона Серикова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В рамках поездки по программе «Больше, чем путешествие» победители первой волны конкурса из Донецкой Народной Республики посетили значимые туристические и культурно-исторические достопримечательности Воронежской области. Участники путешествия также побывали на промышленных и сельскохозяйственных производствах. В первый день ребята побывали в воронежских парках «Алые паруса» и «Дельфин», а на следующий день отправились в Рамонский район Воронежской области, где расположен парк детского и семейного отдыха «Нелжа». Территория парка насчитывает более 70 тыс. кв. метров, на ней размещено свыше 10 локаций, посвященных различным видам сезонного и игрового отдыха. Следующей остановкой маршрута стал историко-культурный центр «Дворцовый комплекс Ольденбургских». Когда-то усадебный комплекс принадлежал важному российско-германскому дворянскому роду, родственному династии Романовых. Целостный ландшафтно-архитектурный памятник включает исторические объекты XIX века, Верхний и Нижний парки, а также Свитский Корпус и Дворец. На сегодняшний день в комплексе происходит масштабная реконструкция исторических зданий и сооружений. Также они посетили Воронежский океанариум, где представлено более 4 тыс. особей различных живых существ, а более пятидесяти экспозиционных объектов воссоздают природу разных уголков нашей страны и нашей планеты. «Поездка по программе «Больше, чем путешествие» мне очень понравилась. Воронеж – прекрасный и интересный город. Очень познавательные экскурсии, действительно возможность развеяться, увидеть что-то новое, пообщаться с другими ребятами. В поездке мне больше всего понравилась атмосфера в нашем коллективе – все горят одним делом, с интересом наблюдают, задают вопросы. И, конечно, такие поездки очень познавательны», – рассказала победительница конкурса Мария – студентка Донецкого национального университета. Воронеж – родина русского морского флота. Именно здесь, в конце XVII столетия, русский царь Петр I начал строительство первых кораблей. Поэтому в регионе находится музей «Петровские корабли», посвященный развитию российской морской мощи. Участники путешествия посетили «Казачий» и «Адмиралтейский» залы, «Зал славы русского флота в Воронеже», а также реконструированные палубу, кают-компанию и комнату Петра Великого. Значимым событием стало посещение Хреновского конного завода – предприятия по разведению лошадей, основанного графом Алексеем Орловым. Именно здесь, более 240 лет назад, была выведена порода лошадей, известная как «орловский рысак». Конкурс ориентирован на школьников и студентов от 14 до 25 лет. В рамках восьми номинаций, среди которых «Моя малая Родина», «Моя семья», «Дело моей мечты», «Герои нашего времени», «Школа будущего», «Моя Россия», «Свободное творчество» участники могут написать эссе или сочинение, в котором поделятся своим взглядом на те или иные общественные явления или просто своим творчеством. В рамках номинации «Делись опытом» принять участие и попробовать свои силы могут и более взрослые люди, профессионалы, готовые поделиться своими достижениями и успешными практиками. Наравне с возможностью отправиться в «Больше, чем путешествие», победители конкурса «Пишем Будущее» получат возможность стать частью регионального сообщества участников проектов платформы «Россия – страна возможностей», получить наставника из числа выпускников конкурса управленцев «Лидеры России» и принять участие в молодежных образовательных форумах, а также пройти образовательные курсы на платформе «Россия – страна возможностей». Прием работ участников открыт до 31 августа 2022 года. Главная цель проекта «Пишем будущее» – предоставить возможность школьникам и студентам Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей проявить свой творческий потенциал, открыть новые перспективы личностного, духовного и профессионального роста.