Союзные силы уничтожили замаскированный украинский опорный пункт

Бойцы российского спецназа выявили при помощи БПЛА замаскированные позиции украинских боевиков на южном выходе из села Слатино на харьковском направлении, сообщил источник.

Обнаружить цель удалось при помощи отечественного БПЛА ZALA ижевского производства, который позволяет уверенно работать даже при облучении системами РЭП за счет дублирования каналов управления. Несмотря на маскировку, боевики выдали свои позиции, когда подвезли на автомобилях провизию и боеприпасы, сообщил источник РИА «Новости».

Буквально за считанные минуты координаты были переданы артиллерийской батарее Вооруженных сил России и 152-милимитровые снаряды поразили неприятеля.

Как рассказали разведчики, противник активно маскирует свои позиции за счет густой растительности на этом участке местности, однако даже в таких сложных условиях удается выявить их расположение.

Удается это за счет скрупулезного, практически круглосуточного наблюдения, налаженного взаимодействия между родами войск, а также за счет технического оснащения современными системами и техникой.

Ранее в ходе военной операции на Украине подразделения Росгвардии применили невидимые для украинских военных и средств ПВО беспилотники ZALA 421-16Е HD.