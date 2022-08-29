Сотрудник районной администрации погиб при пожаре в Волгоградской области

Начальник отдела ГО и ЧС администрации Иловлинского района Волгоградской области погиб и три сотрудника администрации получили ожоги в Иловлинском районе Волгоградской области, где накануне начался степной пожар. Следователи проводят проверку по факту произошедшего, сообщили в пресс-службе СК по региону.

«При тушении возгорания травы на окраине хутора Стародонской Иловлинского района Волгоградской области с целью исключения возгорания близлежащей лесопосадки, за которым на расстоянии около 15 километров расположен детский лагерь «Лазурный», погиб начальник отдела ГО и ЧС администрации Иловлинского района Волгоградской области. Трое других мужчин с ожогами лица, шеи и конечностей госпитализированы в ГБУЗ «Иловлинская ЦРБ». Организована проверка», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Установлено, что мужчина совместно с тремя коллегами для локализации распространения возгорания направился к месту возгорания на автомобиле марки УАЗ-469 с прицепом, в котором располагались пластиковая бочка с 1 тыс. литров воды и бензиновый насос для подачи воды. Из-за сильных порывов ветра их догнал огонь, который окружил автомобиль. Испугавшись возгорания и последующего взрыва автомобиля, сотрудники администрации вышли из него и стали бежать навстречу огню, против ветра, тем самым рассчитывая перебежать линию огня.

«Трое сотрудников администрации смогли пробежать через огонь, а их начальник получил ожоги, от которых скончался на месте. Угрозы жизни госпитализированных сотрудников нет», – добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил перевести все силы и средства в повышенную готовность из-за сложной пожароопасной обстановки.