Сотрудник районной администрации погиб при пожаре в Волгоградской области

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29 августа, понедельник | Последнее обновление — 12:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В России оценили планы США набрать афганских пилотов в ВВС Украины
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Не стоит удивляться, что, с точки зрения Запада, албанцам на Балканах можно почти все. Этот фаворитизм обусловлен и исторически, и религиозно, и в плане языка. И, разумеется, международной обстановкой – они кажутся наиболее надежным заслоном на пути влияния России на Балканах.
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Ситуация поставила Россию в такое положение, что никакие ухищрения, никакое маневрирование между блефом и реальностью не приведут сейчас к результату – только честный бой, прежде всего, с самой собой.
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Пока киевский режим современности натягивает на себя «Киевскую Русь» прошлого и провозглашает себя «единственным правопреемником», не будем забывать, что Киевское княжество – лишь малый фрагмент нашей великой истории.
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Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Сотрудник районной администрации погиб при пожаре в Волгоградской области
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Начальник отдела ГО и ЧС администрации Иловлинского района Волгоградской области погиб и три сотрудника администрации получили ожоги в Иловлинском районе Волгоградской области, где накануне начался степной пожар. Следователи проводят проверку по факту произошедшего, сообщили в пресс-службе СК по региону.
«При тушении возгорания травы на окраине хутора Стародонской Иловлинского района Волгоградской области с целью исключения возгорания близлежащей лесопосадки, за которым на расстоянии около 15 километров расположен детский лагерь «Лазурный», погиб начальник отдела ГО и ЧС администрации Иловлинского района Волгоградской области. Трое других мужчин с ожогами лица, шеи и конечностей госпитализированы в ГБУЗ «Иловлинская ЦРБ». Организована проверка», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Установлено, что мужчина совместно с тремя коллегами для локализации распространения возгорания направился к месту возгорания на автомобиле марки УАЗ-469 с прицепом, в котором располагались пластиковая бочка с 1 тыс. литров воды и бензиновый насос для подачи воды. Из-за сильных порывов ветра их догнал огонь, который окружил автомобиль. Испугавшись возгорания и последующего взрыва автомобиля, сотрудники администрации вышли из него и стали бежать навстречу огню, против ветра, тем самым рассчитывая перебежать линию огня.
«Трое сотрудников администрации смогли пробежать через огонь, а их начальник получил ожоги, от которых скончался на месте. Угрозы жизни госпитализированных сотрудников нет», – добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил перевести все силы и средства в повышенную готовность из-за сложной пожароопасной обстановки.
Стали известны подробности о поджигательнице автомобиля сотрудника Генштаба
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Родные Елены Беловой, подозреваемой в поджоге автомобиля сотрудника Генштаба ВС России Евгения Секретарева, рассказали, что женщина в последние дни была самая не своя. По их словам, она думала, что сама участвует в «спецоперации».
Они рассказали, что Белова постоянно разговаривала по телефону, и только после поджога выяснилось, что все это время она была на связи с мошенниками. Сначала они позвонили ей с традиционными мошенническими схемами – для борьбы с некими бандитами, Беловой нужно было взять кредит на миллион рублей, передает Telegram-канала Baza.
Затем, по словам родственников, мошенники якобы дали ей задание «помочь российским военным» – и сжечь машину Секретарева. Все это время Елена была с мошенниками на связи.
По мнению семьи, Белова якобы попала под гипноз. Они звонили ей и ее дочке, когда женщина ушла из дома: они заявили, что ее похитили и требовали выкуп в полмиллиона рублей.
В семье рассказали, что Белова поддерживает спецоперацию и сама бы никогда не пошла поджигать машину, тем более военного начальника. Ночью Белову выпустили из полиции.
Между тем момент поджога автомобиля попал на видео. На видео видно, как подозреваемая подходит к автомобилю и что-то делает со стороны водительского сидения. Кадры опубликованы в Telegram-канале Shot.
О поджоге автомобиля работника Генштаба ВС РФ стало известно вечером 27 августа. BMW загорелась во дворе дома на Ленинградском шоссе. Больше всего пострадала задняя часть авто – выгорел багажник.
Американские СМИ: Спецслужбы США ошибались насчет российских планов на Украине
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Разведка США не имела ясного представления о планах России на Украине, поэтому она искусственно раздувала угрозу в информационном пространстве, сообщил обозреватель The National Interest Рамзи Мардини.
Из материала следует, что предсказывались разнообразные сценарии спецоперации, включая перевороты в украинских городах, провокации, химическое оружие и кибератаки. При этом все они основывались на предположениях о вероятности, а не на подтвержденных данных, передает Газета.Ru.
Мардини отметил, что кроме начала самой спецоперации, другие угрозы и предупреждения так и не сбылись.
«Позже официальные лица США признали, что ничем не обоснованные угрозы были частью информационной войны против России», – отметил журналист.
Он сделал вывод, что «упреждающая тактика» была в большей степени дезинформацией, которая привела к формированию искаженного представления о политических целях и амбициях Кремля.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что информационные вбросы имеют цель отвлечь внимание от обнаруженных на Украине фактов проведения США запрещенных военно-биологических исследований.
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МВД Австрии не подтвердило сообщение о смерти Натальи Вовк
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МВД Австрии не подтверждает распространенные в мессенджерах и соцсетях данные о якобы произошедшем убийстве украинской гражданки Натальи Вовк.
«Мы можем сообщить, что такой случай не известен в Австрии. Поэтому мы не можем подтвердить достоверность этой информации», – отметили в ведомстве в ответ на запрос корреспондента ТАСС.
Ранее австрийское СМИ сообщило, что подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной украинская гражданка Наталья Вовк найдена убитой в съемной квартире в Австрии.
После этого в соцсетях разоблачили фото «убитой» Натальи Вовк.
Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Позже появилась информация, что подозреваемая в убийстве российской журналистки перебралась из Эстонии в Австрию. СК России намерен объявить подозреваемую в розыск, которая для наблюдения за жертвой арендовала квартиру в доме, где проживала убитая российская журналистка.
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Австрийское СМИ сообщило о смерти подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной
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Подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной украинская гражданка Наталья Вовк найдена убитой в съемной квартире в Австрии, сообщает местное издание Exxpress со ссылкой на неназванные источники.
Австрийское издание Exxpress не называет город, в котором могла быть убита Вовк, но сообщает, что женщина была найдена мертвой в съемной квартире. По данным журналистов, у погибшей было зафиксировано 17 ножевых ранений, а в руке находилась записка.
Издание приводит заблюренную фотографию якобы с места событий. Также отмечается, что следов дочери Вовк не найдено.
Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Позже появилась информация, что подозреваемая в убийстве российской журналистки перебралась из Эстонии в Австрию. СК России намерен объявить подозреваемую в розыск, которая для наблюдения за жертвой арендовала квартиру в доме, где проживала убитая российская журналистка.
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Высокоточными ударами по Славянску ликвидировано до 150 десантников ВСУ
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Высокоточными ударами в городе Славянске на подконтрольной Киеву территории ДНР уничтожены около 250 солдат противника, из них до 150 националистов, сообщили в Минобороны России.
«Ударами высокоточного оружия ВКС России уничтожены пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в населенном пункте Славянск Донецкой народной республики. Ликвидировано до 150 националистов и 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники», – говорится в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, сказали в министерстве, в результате высокоточного удара в районе Славянска уничтожено более 100 человек, проходивших обучение в центре подготовки резерва украинской армии.
В результате наступательных действий союзных войск на донецком направлении потери 204-го батальона 241-й украинской бригады территориальной обороны в населенном пункте Артемовск превысили 60% личного состава. «Командование оперативно-тактической группы «Лиман» вывело подразделения бригады из района боевых действий в Киев для доукомплектования», – добавили в ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, на которых осуществляется производство и ремонт вооружения. «Высокоточным оружием ВКС России в городе Запорожье на территории завода «Мотор Сич» поражены производственные цеха, в которых осуществлялся ремонт вертолетов воздушных сил Украины», – заявили в ведомстве.
Кроме того, за сутки поражены три украинских пункта управления, в частности, пункт 54-й механизированной бригады украинских войск в районе Курахово Донецкой народной республики. Также поражены 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и украинская военная техника в 139 районах.
«В районе города Никополя Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом подразделений ВСУ в Донбассе. Также уничтожены восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Улаклы Донецкой народной республики, Травневое Харьковской области, Кавказ Николаевской области и Марганец Днепропетровской области», – говорится в сводке министерства.
В Минобороны сообщили, что перехвачено 28 снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и HIMARS в районах населенных пунктов Ольгинка, Новотроицкое Донецкой народной республики, Чернобаевка Херсонской области, Антоновского и Дарьевского мостов, а также над Каховской ГЭС. Кроме того, в районе Новой Каховки Херсонской области в воздухе сбита одна баллистическая ракета «Точка-У».
Кроме того, за сутки российской ПВО было сбито шесть украинских дронов в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 274 самолета, 148 вертолетов, 1826 беспилотных летательных аппаратов, 370 зенитных ракетных комплексов, 4400 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3349 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5095 единиц специальной военной автомобильной техники», – уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ за последние сутки дважды обстреляли территорию Запорожской АЭС.
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ВКС и ПВО России оставили Украину без военных летчиков
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ВКС и ПВО России фактически ликвидировали квалифицированный летный состав воздушных сил Украины, сообщил военно-дипломатический источник.
«Весь сколь-нибудь квалифицированный летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины – самолетов Миг-29, Су-27 и Су-25 – эффективными действиями российских ВКС и средств ПВО фактически ликвидирован», – сообщил источник РИА «Новости».
Источник объяснил потери остатков авиации: Киев для боевых задач задействовал бывших курсантов харьковского военного института воздушных сил Украины, которых не было времени доучивать. По его словам, их сбивают если не на первом, то уже на втором боевом вылете.
Источник также отметил, что попытки западников набрать по контракту летчиков советских самолетов в Польше и других восточноевропейских странах также не удались, согласившиеся «уже в могилах и больницах».
«Пентагон, как нам известно, занялся набором для Украины бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов, которые сбежали год назад в США вместе с американцами. Их подготовка начинается сейчас в Калифорнии, после чего всех планируется перебросить через Польшу на Украину», – сказал он.
По его словам, это касается не только бывших летчиков, но и других афганцев, проходивших службу в подразделениях специального назначения – им также предлагают пройти подготовку и заключить контракт на Украине.
Как рассказал источник, попытки «затыкать дыры» на фоне нехватки у Украины военных специалистов лишь оттянут катастрофу для Киева.
«Все эти истерические попытки «затыкания дыр» лишь оттянут на какое-то время военную катастрофу киевского режима и политическую – его патронов в Вашингтоне. Но никак не повлияют на конечный результат», – сказал источник.
Напомним, в воскресенье в Минобороны России сообщили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 274 самолета, 148 вертолетов, 1826 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
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В соцсетях разоблачили фото «убитой» Натальи Вовк
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Фото якобы убитой украинской гражданки Натальи Вовк является кадром двухлетней давности с места убийства молодой москвички, сообщают в соцсетях.
«Доказательство», предоставленное австрийским «желтым» изданием Exxpress по новости о якобы убийстве Натальи Вовк, считающейся исполнительницей теракта, унесшего жизнь российской журналистки Дарьи Дугиной, продержалось под натиском фактчекинга считанные минуты», – пишет Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что «точно такое же размытое фото, на котором изображена мертвая женщина на диване, быстро нашлось в журналистском материале из российских СМИ от 2020 года о смерти в Москве молодой невесты».
Ранее австрийское СМИ сообщило, что подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной украинская гражданка Наталья Вовк найдена убитой в съемной квартире в Австрии.
Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Позже появилась информация, что подозреваемая в убийстве российской журналистки перебралась из Эстонии в Австрию. СК России намерен объявить подозреваемую в розыск, которая для наблюдения за жертвой арендовала квартиру в доме, где проживала убитая российская журналистка.
Стало известно о планах ЕС приостановить соглашение о визах с Россией
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Главы МИД стран Евросоюза намерены в ближайшие дни поддержать приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, в ЕС намерены поддержать такую меру на следующей неделе, чтобы снизить число выдаваемых россиянам виз после призывов некоторых стран запретить выдачу виз гражданам России, передает РИА «Новости».
В Евросоюзе также заявляют, что более радикальные перемены в отношении виз для россиян могут быть представлены к концу года.
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, Эстония поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».
С 18 августа Эстония ввела санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран – членов Шенгенского пространства. Сократить выдачу виз россиянам также собралась Дания.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
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Пугачева рассказала, зачем уезжала в Израиль
Вернувшаяся в Россию певица Алла Пугачева рассказала, что у нее закончился отпуск, во время которого она проходила лечение и отдыхала.
«У вас такое прямо: возвращение блудной дочери. Кончился отпуск. Жалко», – сказала Пугачева на видео, которое выложил дизайнер Игорь Гуляев. «С чего мне вдруг плохо выглядеть?.. Я отдыхала, лечилась», – добавила артистка.
Пугачева и ее семья уезжали в Израиль. В субботу Гуляев опубликовал видео встречи с Пугачевой в Москве. Там она открывает дверь машины ногой и отвечает дизайнеру: «А я уже давно, я просто не могла никак собраться».
Позже концертный директор певицы сообщил РИА «Новости», что Пугачева давно вернулась в Москву, но концерты пока не планируются.
Сама Пугачева заявила, что вернулась в Россию, чтобы «навести порядок» в головах.
Раввин в Израиле призвал не героизировать убийц евреев и не ссориться с Россией
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На израильском ТВ раввин Михаил Финкель рассказал, что не нужно ссориться с Россией, отметив, что у него убита половина семьи «бандеровцами и петлюровцами», а сейчас на Украине их героизируют и ставят им памятники.
Израильского раввина Михаила Финкеля пригласили на местное ТВ для выражения своего мнения по поводу ситуации на Украине. Однако Финкель напомнил всем, что только за последнее время при президенте Владимире Зеленском, Украина голосовала в ООН против Израиля и подписывала антиизральские резолюции 36 раз.
«Герои современной Украины это Петлюра, убивший 200 тыс. евреев, это Шухевич эсэсовец, это Бандера, это Стецко, который говорил, что всех евреев нужно уничтожить. В Киеве ежегодно проходит парад дивизии СС «Галиция», – приводятся его слова в Telegram-канале эксперта Бориса Рожина.
В студии сильно занервничали и попросили раввина «выражаться корректнее», на что он ответил: «У меня убита половина семьи бандеровцами и петлюровцами, а Петлюре и Бандере ставят на территории Украины памятники, улицы называют их именами, – «это герои» для киевского режима. Это не российская пропаганда. Это слова израильского МИДа».
Ведущие возразили, что это все прошлое. Финкель ответил: «Я сейчас не оправдываю войну. Я против войны. Я против страдания мирных жизней. Но не надо убийц моего народа и моей семьи героизировать. И не надо ссориться с Россией».
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ФСБ установила личность еще одного причастного к убийству Дугиной украинца
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ФСБ установила участника украинской диверсионно-террористической группы, который вместе с Натальей Вовк готовил убийство журналиста Дарьи Дугиной. Он выехал за пределы России за день до преступления, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Установлено, что убийство Дугиной вместе с Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы – гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 года рождения, который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дугиной», – передает ТАСС сообщение ФСБ.
По данным спецслужбы, Цыганенко обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко. Кроме того, он осуществил вместе с Вовк сборку самодельного взрывного устройства в арендованном гараже на юго-западе Москвы.
В ФСБ сообщили, что продолжают устанавливать лиц, причастных к организованному украинскими спецслужбами убийству Дарьи Дугиной. «Изучение камер видеонаблюдения документально подтверждает, что исполнительница преступления гражданка Украины Наталья Вовк лично осуществляла наблюдение за Дугиной на автостоянке для гостей фестиваля «Традиция», – подчеркнули в ФСБ. Убедившись, что Дугина выехала с фестиваля, Вовк проследовала за ней на автомашине Mini Cooper и привела в действие самодельное взрывное устройство. Затем она выехала в Эстонию.
Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция». По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию.
В воскресенье в СМИ появились сообщения, что Вовк найдена убитой в съемной квартире в Австрии. Однако в соцсетях разоблачили опубликованные фотографии, а МВД Австрии не подтвердило распространенные в мессенджерах и соцсетях данные о якобы произошедшем убийстве Вовк.
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В США признали «жесткую и неудобную правду» о ситуации на Украине
При любом варианте урегулирования конфликта на Украине отвергнуть условия Москвы будет очень трудно, пишут американские СМИ.
Обозреватель National Interest Рамзи Мардини заявил, что «Запад не выигрывает войну», а «решительная победа на Украине не стоит ни рисков, ни затрат на ее достижение». По его словам, для вооруженных сил Украины ситуация становится все тяжелее, но Запад не собирается переходить к дипломатии, передает РИА «Новости».
Мардини считает, что «ошибочный подход под руководством США неизбежно наткнется на жесткую и неудобную правду», которая заключается в том, что «решимость России, скорее всего, прорвет тонкую оболочку единства Запада». Автор указывает, что «Европе постоянно приходится принимать на себя удар проводимой» США политики. В связи с этим «дальнейшая эскалация может ускорить ее отступление в сторону поиска компромисса с Россией». Также подчеркивается, что более активное участие НАТО только обострит угрозу, которую Россия расценивает как экзистенциальную, и лишь усилит ее решимость.
Мардини считает, что договоренности России и Украины не смогут обеспечить прочный мир, так как «Украину втянули в прокси-войну», casus belli которой «нельзя упростить до территориального спора между соседями». Мардини признает, что «такие споры сыграли свою роль в этом кризисе», но «корнем нестабильности остается еще живое обязательство НАТО – принятое альянсом в 2008 году и подтвержденное в 2021-м – принять Украину в свой состав».
По мнению автора материала, Запад должен стать стороной переговоров и подписать любое долгосрочное урегулирование, повлиять на Киев и отказаться от позиции по приему Украины в НАТО. Мардини призвал США «смириться со своей ролью в провокации – а теперь и затягивании – конфликта». Он выразил сожаление в связи с тем, что «общепринятый нарратив заглушает понимание этого и все сильнее откладывает корректировку курса». По его мнению, «безрассудное упрямство далеко из-за океана только разрушит Украину еще сильнее».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Позднее Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции России на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.
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Dell объявила об уходе из России
Американская компания Dell Technologies объявила о приостановке всех операций на территории России и закрытии представительства в стране, сообщает Reuters.
«В середине августа мы закрыли наши офисы и прекратили все операции в России», – сообщил представитель технологического гиганта Майк Симьенас, передает РИА «Новости».
С закрытием российского офиса Dell уволила и всех сотрудников. Отмечается при этом, что большинство разработчиков и инженеров уже получили предложения о работе в других компаниях.
Производитель серверов и компьютерной техники приостановил продажи в России и Украине еще в феврале, заявив, что будет следить за развитием ситуации.
6 мая Министерство промышленности и торговли России опубликовало перечень товаров для параллельного импорта. В 20-страничный перечень входит более 50 групп товаров – как определенных брендов, так и в целом категории товаров. Документом разрешается параллельный импорт продукции под брендами: Apple, Samsung, General Motors, Porshe, Renault, Nissan, Bugatti, Tesla, Siemens, Microsoft, Logitech, Cisco, Dell, Hitachi, Xbox, Playstation, Nintendo.
Позже в Минпромторге решили добавить в параллельный импорт BMW, Siemens и Lego.
В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий легализацию параллельного импорта товаров в страну.
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Минобороны заявило о попадании трех украинских снарядов в район спецкорпуса №2 ЗАЭС
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ВСУ за последние сутки дважды обстреляли территорию Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны.
«Всего было выпущено девять снарядов, три из которых упали в районе спецкорпуса № 2, в котором хранится новое ядерное топливо фирмы «ТВЭЛ» и твёрдые радиоактивные отходы», – говорится в сообщении МО в Telegram.
«В результате попадания снарядов на территорию АЭС произошло поражение осколками линии трубопроводов. В результате второго обстрела один снаряд упал в районе 6-го энергоблока, а пять других – напротив шестой блочной насосной станции, обеспечивающей охлаждение данного реактора», – сказано в сообщении.
Ранее Россия распространила в СБ ООН доказательства обстрела ЗАЭС Киевом.
До этого международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сформировало миссию, которая, как ожидается, на следующей неделе отправится на Запорожскую АЭС.
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни.
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Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС
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Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что миссия организации направляется на Запорожскую атомную электростанцию и прибудет на ЗАЭС в течение недели.
«Этот день настал, миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи уже на пути на Запорожскую АЭС. Мы должны обеспечить безопасность и сохранность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горжусь тем, что возглавляю эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позднее на этой неделе», – передает РИА «Новости» сообщение Гросси.
Напомним, МАГАТЭ сформировало миссию, которая, как ожидается, на следующей неделе отправится на Запорожскую АЭС. До этого Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни.
Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Украина делает все, чтобы не допустить поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но эти расчеты не оправдаются. В среду Россия ознакомила СБ ООН с доказательствами обстрелов ЗАЭС Украиной.
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