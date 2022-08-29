ВКС России за сутки сбили два украинских Су-25

ВКС России за сутки сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Червоный Яр Запорожской области и Курдюмовка ДНР, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате ударов ВКС России высокоточным оружием по пункту управления воздушного командования «Восток» в районе Днепропетровска, а также складу ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 60-й пехотной бригады в районе Нововоронцовки Херсонской области ликвидировано до 70 националистов и 14 единиц специальной автомобильной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области поражены: пункт временной дислокации и склад боеприпасов 108-й бригады территориальной обороны, а также полевые лагеря нацистских формирований «Айдар» и «Азов». Уничтожено более 100 боевиков, 20 единиц военной техники и свыше 3 тыс. реактивных снарядов для систем залпового огня.

Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 53-й механизированной бригады и националистического формирования «Кракен» в районе населенного пункта Артемовск Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено более 30 и ранено свыше 50 националистов», – отметил Конашенков.

«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Артемовск, Райгородок, Славянск и Никольское в ДНР, Камышеваха и Веселянка в Запорожской области, Николаев и Партизанское в Николаевской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах. Кроме того, уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Водянское, Краматорск, Доброволье и Звановка в ДНР, а также Александровка Харьковской области и Белоусово Херсонской области.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Степное, Ивановка Донецкой народной республики, Коновалово Запорожской области, а также Максим Горький и Новая Каховка в Херсонской области. Кроме того, перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У» и 21 снаряд реактивных систем залпового огня «Ольха» и «HIMARS», производства США, в районе Новой Каховки Херсонской области», – отчитались в Минобороны.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 276 самолетов, 148 вертолетов, 1832 беспилотных летательных аппарата, 370 зенитных ракетных комплексов, 4408 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3354 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 5126 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.

В конце прошлой недели в Минобороны сообщили, что высокоточным ударом уничтожена обстреливающая ЗАЭС американская гаубица М777 ВСУ.

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