Раввин в Израиле призвал не героизировать убийц евреев и не ссориться с Россией

На израильском ТВ раввин Михаил Финкель рассказал, что не нужно ссориться с Россией, отметив, что у него убита половина семьи «бандеровцами и петлюровцами», а сейчас на Украине их героизируют и ставят им памятники.

Израильского раввина Михаила Финкеля пригласили на местное ТВ для выражения своего мнения по поводу ситуации на Украине. Однако Финкель напомнил всем, что только за последнее время при президенте Владимире Зеленском, Украина голосовала в ООН против Израиля и подписывала антиизральские резолюции 36 раз.

«Герои современной Украины это Петлюра, убивший 200 тыс. евреев, это Шухевич эсэсовец, это Бандера, это Стецко, который говорил, что всех евреев нужно уничтожить. В Киеве ежегодно проходит парад дивизии СС «Галиция», – приводятся его слова в Telegram-канале эксперта Бориса Рожина.

В студии сильно занервничали и попросили раввина «выражаться корректнее», на что он ответил: «У меня убита половина семьи бандеровцами и петлюровцами, а Петлюре и Бандере ставят на территории Украины памятники, улицы называют их именами, – «это герои» для киевского режима. Это не российская пропаганда. Это слова израильского МИДа».

Ведущие возразили, что это все прошлое. Финкель ответил: «Я сейчас не оправдываю войну. Я против войны. Я против страдания мирных жизней. Но не надо убийц моего народа и моей семьи героизировать. И не надо ссориться с Россией».