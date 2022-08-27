«Солнцепек» уничтожил в ДНР группу украинских военных

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27 августа, суббота | Последнее обновление — 15:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин разрешил гражданам ДНР, ЛНР и Украины находиться в России без ограничения сроков
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В Африке уже не верят французам. Колониалистами они были, колониалистами и остались. Недалек тот день, когда африканскую землю покинет последний французский солдат.
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Выстраивая украинскую нацию экстремальными методами, проводники этой политики добиваются ровно противоположного результата. Они низводят жителей страны до состояния необразованного бессловесного скота, который нацией быть не может.
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А что нам-то делать? Простым парням? Во-первых, понимать, что чем громче кампания, тем ее заявленные цели дальше от реальных. Во-вторых, что все европейские СМИ распространяют только то, что придумывают украинцы.
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Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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«Солнцепек» уничтожил в ДНР группу украинских военных
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В результате применения тяжелой огнеметной системы ТОС-1А под Бахмутом (Артемовском) в Донецкой народной республике уничтожена группа украинских военных.
Украинские военнослужащие предприняли попытку контратаки. Передвижения противника вовремя были обнаружены, и бойцы группы «Вагнер» применили ТОС-1А «Солнцепек» по скоплению войск противника, передает корреспондент РИА «Новости».
В результате огневого поражения были уничтожены десятки украинских военнослужащих. Атака противника на этом участке фронта была отбита.
Ранее Минобороны России сообщило, что в результате действий войск на Харьковском направлении ВСУ потеряли более 200 военных, а в районе населенного пункта Лозовое поражена 46-й аэромобильная бригада, пытавшаяся скрытно форсировать реку Ингулец.
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Медведев объяснил отказ России от «жесткого» варианта спецоперации на Украине
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Российская сторона решила не проводить жесткий вариант спецоперации на Украине, поскольку последствия для этой страны стали бы разрушительными, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Если бы ситуация была иной [и СВО не осуществлялась бы по щадящему варианту], то, как вы понимаете, эта военная кампания могла завершиться гораздо быстрее. Но были бы совершенно иные последствия для Украины», – сказал Медведев в интервью французскому телеканалу LCI, передает ТАСС.
В таком случае украинская инфраструктура была бы полностью разрушена, были бы уничтожены центры принятия решений, органы власти и т. д.
«Мы же с вами понимаем, что она [спецоперация] сейчас идет по максимально щадящему, умеренному варианту.<...> Наша страна, а также силы Донецкой народной республики и Луганской народной республики действуют только в отношении Вооруженных сил Украины», – добавил он.
Ранее зампред Совбеза заявлял, что СВО носит превентивный характер, чтобы «безумные начальники» с той стороны не атаковали Россию.
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Медведев объяснил нецелесообразность ликвидации Зеленского
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Зеленский является неопытным, зависимым от решений других стран и подверженным влиянию психотропных препаратов. Но свидетельств о российских планах по убийству украинского лидера Владимира Зеленского нет, это вымысел, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
В ходе интервью французскому телеканалу LCI ведущий Дариус Рошбен заявил, что «в начале войны, и многие вещи на это указывали», Россия «даже стремилась убить» Зеленского, и спросил: «Вы собираетесь сегодня дойти до этого?»
«Никаких доказательств подобного рода активности не существует, это досужие вымыслы», – цитирует Медведева РИА «Новости».
Медведев отметил, что Зеленский не вызывает у российского руководства доверия, но в настоящий момент он представляет Украину.
«Если говорить о том, вызывает ли Зеленский у нас доверие, то, безусловно, нет. Поскольку это человек, который является неопытным, зависимым от решений других стран и подверженным влиянию психотропных препаратов. Но что же делать – его избрали украинские граждане», – сказал зампред Совбеза России.
Также в интервью Медведев заявил, что российская сторона решила не проводить жесткий вариант спецоперации на Украине, поскольку последствия для этой страны стали бы разрушительными.
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В Энергодаре объяснили сложность подавления обстреливающих Запорожскую АЭС гаубиц
Украинские военные обстреливали Запорожскую атомную электростанцию из американской гаубицы M777, заявил глава администрации Энергодара Александр Волга.
«Понятное дело, это <...> гаубица М777, всё давным-давно уже понятно нам по этому вопросу», – сказал Волга в эфире «России 24», передает ТАСС.
По его словам, удары по станции и городу ведутся каждый день со стороны Никополя и Марганца. Также он объяснил, что теоретически подавление огневых точек возможно, но они мобильны и постоянно передвигаются.
Напомним, украинские силовики нанесли в пятницу очередной артиллерийский удар по Запорожской АЭС.
В четверг официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что российские военные смогли подавить обстрел ЗАЭС со стороны населенных пунктов Никополь, Марганец, Высшетарасовка и Червоногригоровка.
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В Польше испугались нового раздела из-за союза с Украиной
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Вступление Польши в союз с Украиной и выход из Евросоюза под покровительством Великобритании грозит разделом страны: Германия поднимет вопрос о присвоении бывших немецких земель, пишет издание Konserwatyzm.
«Одна подпись под документом о союзе с Украиной, один шаг в сторону британско-польско-украинского альянса – и они отнимут у Польши все, что мы завоевали в 1945 году или больше», – приводит РИА «Новости» цитату из статьи.
По мнению автора статьи, экономически Польша входит в сферу влияния Германии, но пока Варшава состоит в ЕС, Берлин не может предпринять больших мер. Слияние же с Украиной, которую в тексте называют «американо-британской колонией», развяжет немцам руки.
«Очередной раздел республики – сценарий, который уже находится в процессе реализации», – считает польский журналист.
Ранее председатель Национального банка страны Адам Глапинский заявил, что Германия хочет «тем или иным образом вернуть» бывшие земли в пределах границ Польши, а после «подчинить себе» пояс стран между Германией и Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему обострились отношения Польши и ФРГ – и что на самом деле способно привести к очередному в истории разделу польского государства.
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ВДВ остановили прорыв ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении
Подразделения российских десантников остановили попытку прорыва украинских военных на Николаевско-Криворожском направлении, сообщает Минобороны.
«Подразделения украинских националистов предприняли попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении силами мотопехотных подразделений при поддержке боевых машин пехоты, но были остановлены подразделениями российских десантников», – сообщается на сайте ведомства.
По информации Минобороны, для ответа использована артиллерия, штатное вооружение боевых машин десанта, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, стрелковое оружие.
Всего ликвидированы более 20 военнослужащих ВСУ и уничтожены более пяти единиц техники.
Накануне силы ПВО отразили атаку воздушных целей со стороны украинских войск над подконтрольным Вооруженным силам России Херсоном.
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В Херсонской области поражена 46-я аэромобильная бригада ВСУ при попытке форсирования реки
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По данным министерство обороны России в результате действий войск на Харьковском направлении ВСУ потеряли более 200 военных, а в районе населенного пункта Лозовое поражена 46-й аэромобильная бригада, пытавшаяся скрытно форсировать реку Ингулец.
Потери в этом случае составили более 130 бойцов и 10 единиц военной техники. В результате ударов ВКС по позициям 107-го батальона 63-й механизированной бригады украинских войск в Николаевской области удалось уничтожить 40% личного состава, следует из Telegram-канала российского военного ведомства.
В Харьковской области при ударах по пункту дислокации 14-й механизированной бригады украинских войск уничтожено до 100 националистов, три боевые машины РСЗО «Град», а также более 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники.
За сутки было уничтожено шесть складов вооружения и боеприпасов украинских войск в ДНР, Николаевской и Херсонской областях. В районе населенного пункта Малиновка (ДНР) сбили самолет Миг-29 ВС Украины, уничтожили семь беспилотников.
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Посольство России ответило картиной Васи Ложкина на публикацию о «сотруднице ГРУ»
Посольство России в Риме опубликовало коллаж на основе картины Васи Ложкина после публикации итальянской газеты La Repubblica и других изданий о «сотруднице ГРУ», которая якобы работала в Италии.
Посольство опубликовало в посте в Telegram-канале картину «Привет от Кибальчиша» со «шпионским» сюжетом. Под картиной подпись: «Если вы видите повсюду русских шпионов, то, возможно, вы слишком много читаете газету La Repubblica».
Еще один вариант коллажа, на котором виден испуганный «Мсье Плохиш» окружен мрачными людьми с оружием, переведен на итальянский язык.
В публикации издания рассказывало ранее о некой Марии Аделе, которая якобы под видом светской львицы и владелицы ювелирного магазина в Неаполе общалась с офицерами НАТО на протяжении нескольких лет и получала информацию из разных стран Европы.
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Украинские войска нанесли новый удар по Запорожской АЭС
Украинские силовики нанесли в пятницу очередной артиллерийский удар по Запорожской АЭС, сообщили в пресс-службе администрации Энергодара.
«Украинские каратели продолжают мировой ядерный террор, нанося удары по территории атомной электростанции. Так, сегодня было зафиксировано четыре попадания по ЗАЭС в район хранилища радиоактивных изотопов», – сказал представитель администрации, передает РИА «Новости».
Уточняется, что инфраструктура и ключевые узлы станции не пострадали, ущерба им причинено не было, радиационный фон в норме.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.
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Киевский чиновник не исключил принудительной эвакуации жителей столицы
Директор департамента муниципальной безопасности Киевской городской администрации Роман Ткачук заявил, что власти столицы готовят варианты возможной принудительной эвакуации горожан.
«Мы рассматриваем варианты вплоть до принудительной эвакуации, система должна быть готова к этому», – сказал Ткачук в интервью изданию «Главком», передает РИА «Новости».
Он добавил, что угроза удара по правительственному кварталу существует с конца февраля, но пока решения о принудительной эвакуации не принято.
Ткачук добавил, что «люди, живущие возле объектов критической инфраструктуры, всегда должны осознавать, что по этим объектам может быть нанесен удар», поэтому придется решать самим, нужно ли возвращаться в город или жить рядом с этими объектами.
Также чиновник рассказал, что киевские городские власти уже начинают тренировку эвакуационных комиссий.
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Помощник главы МВД ЛНР заявил о покушении на него
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Помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев заявил, что в конце мая на него было совершено покушение.
«В конце мая этого года на меня было совершено покушение. До этого момента мы не оглашали это обстоятельство и то, что было. По этому факту сегодня проводится оперативно-розыскная деятельность и следственные мероприятия», – передает его слова РИА «Новости».
По словам Киселева, покушение произошло в центре Луганска, однако детали произошедшего он разглашать не может. Он подчеркнул, что все чаще Киев использует «террористические методы ведения войны» и напомнил о недавних покушениях на мэров Мелитополя, Запорожья, Мариуполя и Лисичанска.
«Идут покушения на людей, которые были руководителями «русской весны», людей, которые имеют политические виды и взгляды. Это очень опасные люди для террористической Украины, и они (украинские власти) будут использовать все методы для того, чтобы нас устранить. Но мы выстоим и победим, победа будет за нами», – сказал Киселев.
Он считает, что покушение было совершено по политическим мотивам, а также в связи с его деятельностью в проекте «Путь Визенталя», который рассказывает о преступлениях украинских силовиков.
«Покушение, которое было, – за мои политические убеждения, за то, что все мы говорим правду о тех преступлениях ВСУ на территории Донецкой и Луганской республик, а также о тех провокациях, которые они (украинские силовики – прим. ВЗГЛЯД) проводят на территории Российской Федерации… Наш проект продолжает работу, и мы будем раскрывать не только тайны убийц и насильников из ВСУ, нацистов, но также показывать этих лиц, что они совершили, их признательные показания», – рассказал Киселев.
Накануне в пятницу украинские диверсанты подорвали бомбу у бердянского оздоровительного центра, где проживают беженцы, в результате скончался заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников.
США заключили контракт на закупку ЗРК NASAMS для Украины
Пентагон заключил контракт с американским оборонным конгломератом Raytheon Technologies на сумму 182 млн долларов на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины.
«Компания Raytheon, штат Массачусетс, заключила контракт с твердо фиксированной ценой на сумму 182 295 333 доллара США на закупку национальных передовых зенитных ракетных систем (NASAMS)», – цитирует заявление МО США РИА «Новости».
В Пентагоне уточнили, что средства на заключения контракта были выделены за счет Инициативы содействия безопасности Украины.
Напомним, Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи Киеву на примерно 3 млрд долларов. В него вошли шесть передвижных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS, 245 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 65 тыс. 120-миллиметровых минометных боеприпасов, до 24 противоартиллерийских радиолокационных систем, разведывательные беспилотные летательные аппараты Puma, оборудование для разведывательных дронов Scan Eagle, средства борьбы с беспилотниками Vampire, ракетные системы лазерного наведения, а также финансирование на подготовку и обеспечение военнослужащих.
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Российская система ПВО отразила ракетную атаку на Херсон
Противовоздушная оборона Херсона отбила массированный ракетный обстрел со стороны Украины, практически все снаряды сбиты, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Было много обстрелов. Практические все сбила ПВО. Массированная ракетная атака отражена. Разрушений нет», – заявил Стремоусов РИА «Новости».
До этого в пятницу обстрелу подвергся город Стаханов в ЛНР, по нему выпустили 10 ракет из РСЗО HIMARS.
Также в ночь на пятницу в районе Запорожской атомной электростанции после украинских обстрелов загорелись леса.
Днем в пятницу ВСУ перебили последнюю четвертую линию передачи ЗАЭС на Украину, в данный момент нет возможности поставлять туда электроэнергию. Перед этим все шесть блоков Запорожской атомной электростанции отключили от электросетей Украины.
При этом сама станция, по словам главы администрации Энергодара Александра Волги, работает в штатном режиме, никаких сбоев нет.
В Германии предсказали политический кризис на Украине
Поведение команды президента Украины Владимира Зеленского указывает на грядущий политический кризис из-за будущей тяжелой зимы, пишет немецкая газета Handelsblatt.
«До начала конфликта Зеленский вместе с руководителем своей администрации, бывшим кинопродюсером Андреем Ермаком постоянно занимались микроменеджментом и пытались лично вмешиваться во все детали различных государственных процессов. Сейчас же президент полностью сконцентрировался на военных и дипломатических вопросах, в то время как экономические вопросы переданы правительству», – цитирует материал РИА «Новости».
Издание отмечает, что уже зимой Украина столкнется с тяжелым отопительным кризисом, однако всю вину собираются переложить на плечи премье-министра Дениса Шмыгаля, «выведя таким образом Зеленского из-под удара».
Автор материала указывает, что на Украине стремительно падает поддержка Зеленского среди правительства и населения и «время терпимого отношения к нему прошло».
Ранее Зеленский заявил, что грядущая зима станет самой сложной в истории Украины из-за высоких цен на газ.
Захарова обвинила Киев в попытке сорвать миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Украина делает все, чтобы не допустить поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но эти расчеты не оправдаются, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Российская сторона делает все необходимое, чтобы международная миссия МАГАТЭ на ЗАЭС состоялась, прошла в безопасном режиме и смогла достичь всех поставленных перед ней целей. Главное – остановить ядерный произвол со стороны режима Владимира Зеленского и положить конец обстрелам станции, обеспечив ее дальнейшую безопасную эксплуатацию», – приводит сообщение РИА «Новости».
Захарова отметила, что это становится все более актуальным с учетом того, что украинские войска прямо сейчас наносят новые удары по ЗАЭС, в том числе попадая по району хранилища отработавшего ядерного топлива. «Получается, что киевский режим продолжает делать все, чтобы сорвать поездку МАГАТЭ на объект. Эти расчеты не оправдаются», – добавила она.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал ситуацию, происходящую вокруг Запорожской АЭС, «чрезвычайно тревожной» и напомнил о необходимости допустить на объект экспертов МАГАТЭ.
Накануне гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в ближайшие дни миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС.
В среду Россия ознакомила СБ ООН с доказательствами обстрелов ЗАЭС Украиной.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.
Британский священник назвал украинцев неблагодарными беженцами
Британский викарий Джонатан Блейк назвал неблагодарными украинских беженцев, которых приютил в своем доме в лондонском районе Уэллинг, пишет Daily Mail.
Как рассказал священнослужитель, в конце мая он украсил жилье на сумму 2500 фунтов стерлингов и принял у себя украинскую пару с тремя детьми. Он зарегистрировал их у местного терапевта и определил подростков в «прекрасную школу». Однако, как позже выяснил Блейк, беженцы давно хотели переехать в Великобританию, а вооруженный конфликт в их стране стал лишь удобным поводом сделать это, передает РИА «Новости».
Викарий отметил, как его удивило, что семья сначала отдыхала в Испании и искала место для проживания. Как утверждает Блейк, во время пребывания в его доме украинцы редко проявляли благодарность, а затем и вовсе внезапно исчезли, когда он помогал им найти новое жилье. По мнению британца, они выглядели не как беженцы, а скорее как экономические мигранты.
Тем временем из-за наплыва украинских беженцев в Германии выросла безработица.
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