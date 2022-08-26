Лукашенко назвал Шольца и Макрона пиарящимися контактами с Путиным пацанами

|
26 августа, пятница | Последнее обновление — 14:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Высокоточным ударом уничтожена обстреливающая ЗАЭС американская гаубица М777 ВСУ
Разделы
А что нам-то делать? Простым парням? Во-первых, понимать, что чем громче кампания, тем ее заявленные цели дальше от реальных. Во-вторых, что все европейские СМИ распространяют только то, что придумывают украинцы.
Подробности...
На некоторых реклама не действует или почти не действует. Эти люди выбирают базовый фрейм не в силу его раскрученности, а в силу того, что он, по их мнению, лучше соответствует реальности, соприкасается с ней большим количеством точек.
Подробности...
У ряда ближайших соседей, привыкших много от России брать и мало отдавать, СВО усиливает опасения, что в случае чего к ним будет применен жесткий подход.
Подробности...
Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
Подробности...
В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
Подробности...
В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Лукашенко назвал Шольца и Макрона пиарящимися контактами с Путиным пацанами
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона пацанами, которые используют свои переговоры с российским лидером Владимиром Путиным для пиара.
«Шольц – это пацан, который ничего не понимает и понимать не хочет в политике», – передает БелТА его слова.
Лукашенко добавил, что такие «разговоры между двумя руководителями государств носят абсолютно закрытый характер». «О разговоре можно говорить и его обнародовать только с согласия человека на том конце провода. Он должен был договориться с Путиным, попросить его: «Вот, я хочу». И так далее», – продолжил он.
Глава Белоруссии также напомнил, что некоторое время назад и Макрон «пиарился перед журналистами» разговором с Путиным. «Это пацанье, понимаете? Мелкота. Так нельзя, так не бывает», – сказал Лукашенко.
Кроме того, президент Белоруссии заявил, что не верит словам Шольца о высказываниях Путина про независимость Белоруссии.
«Я знаю иную точку зрения президента России. Но главное не то, что говорили Шольц и Путин. А главное то, что я вам говорю: суверенитет, независимость нашего государства – это вещи незыблемые. Все!» – подчеркнул он.
По мнению Лукашенко, будущее ЕС возможно только в сотрудничестве с Белоруссией и Россией, а США «исчезнут с радаров».
«Будущее Европы только с нами, с Россией. Все ресурсы здесь. Берите, переваривайте, вместе будем жить и работать, и Америка исчезнет с радаров. Вот они этого боятся», – заключил он.
Ранее Лукашенко заявил, что совершен прорыв в деле строительства белорусско-российского союза, а интеграционное сотрудничество наполнилось новым содержанием.
До этого глава Белоруссии назвал посольство страны в России вторым правительством.
Зеленский пообещал нанести «мощные удары» по территории России
Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил «мощными ударами», если Россия «обстреляет украинские города».
ВСУ ответят «мощными ударами по российской территории», если российские военные обстреляют украинские города в праздничные для Украины дни 23 и 24 августа, передает ФАН его заявление.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что к заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о «последней черте», после которой Киев «откажется от переговоров с Россией», нужно относиться с определенным скепсисом, поскольку это далеко не первый раз, когда он говорит об этом.
В Раде пообещали повесить Лукашенко
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко расправой после того, как глава государства поздравил украинцев с Днем независимости страны.
«Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский День независимости», – передает РИА «Новости» слова Гончаренко.
Он также пообещал поддержать политических противников действующего белорусского лидера.
Накануне Лукашенко в обращении к жителям соседней страны выразил уверенность, что возникшие противоречия не разрушат добрососедские отношения между двумя народами. По его словам, Минск и дальше планирует сохранять согласие и укреплять дружбу с Украиной.
Напомним, Гончаренко заявил, что на июньском саммите НАТО представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы уничтожения Крымского моста.
Шольц: Запад никогда не признает расширение территории России
|
|
Запад продолжит курс жестких санкций в отношении России, будет оказывать Киеву военную помощь и никогда не признает присоединения к ней украинских территорий, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на втором саммите так называемой «Крымской платформы».
«Мы будем придерживаться доселе невиданных по масштабам санкций против России. Мы будем поддерживать Украину в финансовом плане и впредь поставлять оружие», – передает ТАСС его слова.
Шольц добавил, что «был запущен новый пакет военной помощи, включающий новые поставки систем ПВО, РПГ, средств борьбы с БПЛА и других вооружений».
«Наш посыл: любой референдум или другие попытки отделить части Украины никогда не будут признаны. Все такие меры также не будут допускать переговорного решения», – заверил канцлер.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что Россия якобы должна «вернуться к границам до начала войны», при этом уступив 15-20% территорий Украины, которые сейчас находятся под контролем Москвы.
Президент Украины Владимир Зеленский после контактов во Львове с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что переговоры с Россией возможны только после вывода российских сил с контролируемых Россией территорий.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Эксперт указал на дерзкую попытку Польши обвалить экономику Германии
|
|
«Первоочередная задача Польши – максимально навредить России. И в данной ситуации им безразлично, что может пострадать не только немецкая экономика, но и их собственная», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее Польша отказалась поставлять нефть в Германию по трубопроводу «Дружба» на НПЗ, которым владеет «Роснефть».
«Варшава решила, что может дерзко указывать Берлину, как ему поступать. Им мало того, чтобы Германия не покупала российскую нефть. Польша хочет, чтобы российского участия не было и в немецких НПЗ», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Варшава, желая максимально навредить России, готова пренебречь законодательством и требовать от Германии национализации долей «Роснефти» в нескольких немецких НПЗ, тем самым игнорируя право частной собственности», – пояснил он.
«Также не стоит исключать, что поляки рассчитывают получить долю в немецких НПЗ. И если де-факто немецкое правительство национализирует часть предприятия, принадлежащую «Роснефти», то впоследствии ее придется выставить на торги. А Варшава попробует ее купить», – рассуждает эксперт.
Юшков напомнил, что Варшава в последнее время все чаще ведет агрессивную риторику в отношении Берлина. «Немцы на протяжении 50 лет покупают сначала советские, а затем и российские энергоресурсы по льготным ценам. Польша же обвиняет их в поддержке России. Но это абсурдно. За счет нефти и газа развивается немецкая экономика и, как следствие, польская», – сказал он.
«Сейчас «Роснефть» в качестве выхода из сложившейся ситуации может рассмотреть вариант поставок нефти из Казахстана. Причем за счет того, что это дружественное государство, схемы могут быть разными», – предположил собеседник.
«Если соглашение будет достигнуто, немецким НПЗ не придется перестраивать свою работу под другой сорт нефти, а рентабельность предприятия сохранится. Если же Германия решит остановить трубопровод «Дружба», то «Роснефть», как собственник завода, может его просто закрыть. И тогда Германии придется наплевать на собственное законодательство и приватизировать эту собственность», – заключил Юшков.
Ранее Польша отказалась поставлять нефть на нефтеперерабатывающий завод в немецком городе Шведт для замены импорта российских энергоресурсов по трубопроводу «Дружба», сообщает Financial Times со ссылкой на сотрудника предприятия.
По информации издания, НПЗ рассматривает возможность поставок через польский порт Гданьск, однако Варшава недовольна тем, что «Роснефть» располагает 54% акций завода, передает РИА «Новости». «Поляки говорят, что они не хотят обеспечивать нас поставками, пока предприятием владеет «Роснефть». Мы не можем просто взять и отмахнуться от этого», – рассказал сотрудник.
Газета уточняет, что немецкий завод также надеется на замену российской нефти поставками из Казахстана. Ранее Украина перекрыла ветку нефтепровода «Дружба», что ведет в Словакию и Венгрию. Экс-президент Украины Петр Порошенко ранее прямо призывал перекрыть трубу в Венгрию.
Нефтепровод «Дружба» был построен в 1960-е годы. Он берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Украинский участок нефтепровода находится в собственности «Укртранснафты».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Трасс отказалась называть Макрона другом Британии
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост премьер-министра, заявила, что пока не знает, считать президента Франции Эммануэля Макрона другом или врагом ее страны.
На вопрос о том, является Макрон «другом или врагом», Трасс ответила: «Пока неясно». Она заявила, что в случае, если займет пост главы правительства, будет судить о Макроне «по поступкам, а не по словам». Ее соперник в борьбе за пост премьера Риши Сунак сказал, что считает Макрона другом Великобритании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
Напомним, после Brexit у Великобритании и ЕС возникли конфликты по ряду вопросов. В частности, произошла «рыбная война». Когда закончило свое действие соглашение, которое регламентировало права европейских рыболовецких судов работать возле британских берегов, Лондон выдал Франции гораздо меньше новых лицензий, чем требовала французская сторона.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СМИ: Германия и Канада не договорились о поставках газа
|
|
Канцлер Германии Олаф Шольц не смог договориться в Канаде о поставках газа в Германию на замену российскому, пишет Die Zeit.
«Дружелюбия во время визита было много, однако реальной помощи мало», – приводит сообщение «Sputnik Ближнее зарубежье».
Отмечается, что большие канадские месторождения газа находятся на западе страны. Оттуда газ можно сравнительно легко отправить в Азию. А чтобы попасть в Европу, газ сначала нужно будет транспортировать через весь континент по трубопроводу на другое побережье.
Ранее Шольц после прибытия в Монреаль заявил, что во время визита в Канаду намерен договориться о поставках важного сырья вместо российского.
Месяц назад Шольц заявил, что считает Россию «ненадежным поставщиком» газа. В Кремле подчеркивали, что слова канцлера ФРГ контрастируют с реальностью и историей поставок. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, даже в самые сложные моменты Россия продолжала выполнять взятые на себя обязательства, а нынешнее снижение поставок вызвано незаконными ограничениями, которые ввели сами европейцы, в том числе и Германия.
Между тем Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. На этом фоне стоимость газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров.
Москва заявила, что дальнейшая работа «Северного потока» будет зависеть от спроса на газ и вводимых в отношении России рестрикций.
В Германии звучат призывы запустить «Северный поток – 2» для спасения экономики страны, однако власти ФРГ, признавая, что это даст возможность «лучше пережить зиму», называют такой сценарий «драматическим политическим провалом». При этом немцы заявляют, что нынешний энергетический кризис Германия сама на себя навлекла.
Польша отказалась поставлять нефть в Германию
Польша отказалась поставлять нефть на нефтеперерабатывающий завод в немецком городе Шведт для замены импорта российских энергоресурсов по трубопроводу «Дружба», сообщает Financial Times со ссылкой на сотрудника предприятия.
По информации издания, НПЗ рассматривает возможность поставок через польский порт Гданьск, однако Варшава недовольна тем, что «Роснефть» располагает 54% акций завода, передает РИА «Новости».
«Поляки говорят, что они не хотят обеспечивать нас поставками, пока предприятием владеет «Роснефть». Мы не можем просто взять и отмахнуться от этого», – рассказал сотрудник.
Газета уточняет, что немецкий завод также надеется на замену российской нефти поставками из Казахстана.
Ранее Украина перекрыла ветку нефтепровода «Дружба», что ведет в Словакию и Венгрию.
Экс-президент Украины Петр Порошенко ранее прямо призывал перекрыть трубу в Венгрию.
Нефтепровод «Дружба» был построен в 1960-е годы. Он берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Украинский участок нефтепровода находится в собственности «Укртранснафты».
В Подольске вандал разбил игравшую гимн России колонку
На мужчину в Подмосковье заведено уголовное дело о вандализме за порчу двух колонок, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
В полицию Подольска поступило заявление от представителя местного муниципального учреждения. По его словам, мужчина, находясь на площади на Рабочей улице, разбил две колонки. Полицейские задержали подозреваемого, им оказался 26-летний местный житель, передает РИА «Новости».
«В отношении злоумышленника... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ Вандализм», – рассказали в пресс-службе. Там также сообщили, что мужчина задержан в порядке 91 статьи УПК.
В СМИ появилась видеозапись, на которой мужчина во время исполнения гимна России бросил колонку на землю. После этого аудиозапись обрывается, а мужчина спокойно отходит в сторону. Через несколько секунд его скрутили полицейские. Граждане же в это время продолжили петь гимн а капелла.
Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание за осквернение государственных символов России представителями ЛГБТ.
Германия отказалась поставлять Украине оружие для ударов по России
|
|
Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Президент США Джо Байден сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России. Я считаю, что этого принципа следует придерживаться всем остальным. Мы не станем действовать в одиночку и всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на издание T-Online.
Глава немецкого правительства подчеркнул, что Берлин будет действовать так, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что бундесвер столкнулся с «абсолютным дефицитом», из-за которого поставки оружия Украине «находятся на тонкой грани».
Напомним, Украина в июле не получила военных обещаний от крупнейших стран Европы. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые бундесвер может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются. Шольц указывал, что Украина получает от Германии новейшее оружие, некоторые из систем даже не поставлены на вооружение бундесвера.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США назвали главную проблему ВСУ
|
|
Состояние личного состава ВСУ остается важнейшей проблемой украинского командования, написал в колонке для Hill директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински.
«Важнейшая проблема <...> – несомненно, личный состав. <...> Запад может предоставить всю помощь на свете, но наделать новых украинцев он не в силах», – передает РИА «Новости» слова Хумински.
Он отметил, что для союзников Киева насущной проблемой становятся мероприятия по поддержанию боеспособности личного состава. Так, на плечи Запада должны лечь заботы о выводе украинских военнослужащих с линии фронта для оздоровительного отдыха и обучения, а затем организация их возвращения на передовую, указал Хумински.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в Соледаре в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили подразделения, убыв в неизвестном направлении.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Польша указала на дестабилизацию ЕС из-за ситуации на Украине
|
|
Конфликт на Украине полностью дестабилизировал весь ЕС, заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий, предложив заморозить цены квот на выбросы углекислого газа.
В понедельник состоится визит главы польского правительства в Париж. Моравецкий сообщил, что «хочет предложить президенту Макрону заморозить хотя бы на какое-то время или хотя бы свести до допустимого уровня в 25–30 евро» цены квот «за право эмиссии тонны СО2», передает ТАСС со ссылкой на Польское телевидение.
«Посмотрим, какой будет реакция наших французских партнеров», – сказал Моравецкий, добавив, что Польша стремится работать с Францией «над изменением энергетической системы так, чтобы европейская промышленность не уходила из Европы». По его совам, во многих странах ЕС жители протестуют из-за высоких цен на энергию.
Напомним, действующие власти Польши вступили в конфликт с руководством ЕС, так как Брюссель отказывается направлять средства на восстановление польской экономики – по его мнению, Варшава нарушает общеевропейские нормы. Моравецкий сравнил Францию и Германию с олигархами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Германия и Канада договорились о поставках водородного топлива
|
|
Германия и Канада договорились о долгосрочном сотрудничестве в области производства и транспортировки водородного топлива; вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек и министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон подписали соответствующее соглашение.
Хабек назвал это соглашение важной вехой. «Зеленый водород – важный ключ к климатически нейтральной экономике. Мы должны решительно содействовать защите климата, чтобы обеспечить процветание и свободу. В наши дни это как никогда важно и актуально», – передает Deutsche Welle* (признано в РФ СМИ-иноагентом) его слова.
Отмечается, что подписание состоялось в присутствии канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Как указал Шольц, благодаря этому соглашению партнерство с Канадой перейдет на более стратегический уровень.
«Во время пребывания здесь мы постоянно чувствовали, что будущее находится в пределах досягаемости», – отметил он, подчеркнув, что изменение мира возможно, если двигаться в направлении климатически нейтральной экономики, в сфере которой также возможно создание надежных рабочих мест.
Так, в совместной декларации о намерениях между Германией и Канадой говорится, что целью сотрудничества обеих стран является «стимулирование водородной экономики и создание трансатлантической цепочки поставок водорода задолго до 2030 года, а первые поставки запланированы на 2025 год».
В статье издания подчеркивается, что еще одним направлением должны стать совместные проекты в области научных исследований и разработок для продвижения развития цепочек поставок и логистики. Кроме того, намечено создание единых стандартов в производстве и развитие сотрудничества между портами по обе стороны Атлантики.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что сразу после провала газовых переговоров с Катаром Германия нашла другую отличную альтернативу российскому газу – СПГ из Канады, которая богата природными ресурсами. Однако за два месяца до начала отопительного сезона на немецком носу куда более фатальная проблема, которую предстоит решить с канадским руководством.
В Германии предложили выдавать россиянам визы в обмен на осуждение спецоперации
|
|
Нужно выдавать туристические визы в ЕС россиянам при условии размещения в анкетах графы об осуждении военной операции на Украине, исключение можно сделать для диссидентов или в гуманитарных случаях, заявил экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.
«Общий запрет на выдачу виз, вероятно, с политической и стратегической точки зрения будет выстрелом Запада себе в ногу... Так что делать? В этом случае также может быть предпринята попытка переиграть – направить гнев любителей путешествий на российские пограничные и полицейские органы, а не на ЕС», – написал Ишингер в своей статье для газеты Handelsblatt, передает РИА «Новости».
Он считает «мыслимым способом» организацию выдачи туристических виз в ЕС россиянам при условии размещения в визовых анкетах графы об осуждении военной операции на Украине. При этом от обязательства подписывать подобные анкеты освобождались бы диссиденты или в гуманитарных случаях.
Таким образом, по мнению Ишингера, гнев россиян в случае преследования заявителей на визу будет направлен «минимум в такой же степени против... России, как и против Запада».
Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявлял о необходимости ввести правило, обязывающее въезжающих в страну граждан РФ декларировать на границе, что они осуждают действия России против Украины. По сообщениям СМИ, аналогичная мера уже действует в Латвии.
Как ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, республика поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».
С 18 августа Эстония ввела санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран – членов Шенгенского пространства.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Германии сообщили о заполненности газохранилищ на 80%
Газохранилища в Германии заполнены на 80,14%, энергобезопасность страны обеспечена, однако нельзя исключать ухудшения ситуации, говорится в отчете Федерального сетевого агентства.
«Поставки газа в Германию в настоящее время стабильны. Энергобезопасность ФРГ на данный момент гарантирована», – цитирует сообщение ТАСС.
Ранее в немецком Вильгельмсхафене (федеральная земля Нижняя Саксония) началось строительство трубопровода, который должен соединить будущий терминал для приема СПГ с газохранилищем.
Власти Германии планируют потратить до 3 млрд евро на строительство четырех плавучих терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ) в течение следующих десяти лет.
Между тем, по оценке международного рейтингового агентства Moody's, Германии будет очень сложно достичь цели по сокращению зависимости от российского газа до 10% за два года.
Захарова назвала ложью слова Зеленского о непричастности Киева к убийству Дугиной
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о непричастности Киева к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной является «очередным звеном в цепочки лжи», заявила спикер МИД Мария Захарова.
«Выходит Зеленский, в очередной раз перед телекамерами говорит, что они не имеют к этому [убийство Дарьи Дугиной] отношения, потому что речь идет не об их гражданине, и это человек, который не находился на территории Украины... Ну это тоже ничего нового. Очередное звено в цепочке лжи. Но и это не видит Запад. Не потому что не может видеть, а потому что киевский режим выполняет ровно то, что прописано было в этих самых западных методичках», – передает радиостанция Sputnik ее слова.
Захарова добавила, что с территории Украины много лет модерируется работа сайта «Миротворец», где публикуются персональные данные людей, в том числе адреса и личные телефонные номера.
«И сейчас, как об этом сказал постпред России при ООН господин [Василий] Небензя на заседании Совбеза, сказал об этом журналистам, напротив страницы Даши стоит пометка «ликвидирован», а она была в этом списке», – рассказала она.
Резюмируя, представитель МИД отметила, что «после этого киевский режим говорит, что он не имеет никакого отношения, что он не занимается людьми, которые находятся вне территории Украины, которые не имеют гражданства Украины».
Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Позже появилась информация, что подозреваемая в убийстве российской журналистки перебралась из Эстонии в Австрию. СК России намерен объявить подозреваемую в розыск, которая для наблюдения за жертвой арендовала квартиру в доме, где проживала убитая российская журналистка.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой, назвав убийство девушки подлым и жестоким преступлением. Глава государства наградил погибшую журналистку орденом Мужества за самоотверженность при исполнении профессионального долга.
|
|