Лукашенко назвал Шольца и Макрона пиарящимися контактами с Путиным пацанами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона пацанами, которые используют свои переговоры с российским лидером Владимиром Путиным для пиара.

«Шольц – это пацан, который ничего не понимает и понимать не хочет в политике», – передает БелТА его слова.

Лукашенко добавил, что такие «разговоры между двумя руководителями государств носят абсолютно закрытый характер». «О разговоре можно говорить и его обнародовать только с согласия человека на том конце провода. Он должен был договориться с Путиным, попросить его: «Вот, я хочу». И так далее», – продолжил он.

Глава Белоруссии также напомнил, что некоторое время назад и Макрон «пиарился перед журналистами» разговором с Путиным. «Это пацанье, понимаете? Мелкота. Так нельзя, так не бывает», – сказал Лукашенко.

Кроме того, президент Белоруссии заявил, что не верит словам Шольца о высказываниях Путина про независимость Белоруссии.

«Я знаю иную точку зрения президента России. Но главное не то, что говорили Шольц и Путин. А главное то, что я вам говорю: суверенитет, независимость нашего государства – это вещи незыблемые. Все!» – подчеркнул он.

По мнению Лукашенко, будущее ЕС возможно только в сотрудничестве с Белоруссией и Россией, а США «исчезнут с радаров».

«Будущее Европы только с нами, с Россией. Все ресурсы здесь. Берите, переваривайте, вместе будем жить и работать, и Америка исчезнет с радаров. Вот они этого боятся», – заключил он.

Ранее Лукашенко заявил, что совершен прорыв в деле строительства белорусско-российского союза, а интеграционное сотрудничество наполнилось новым содержанием.

До этого глава Белоруссии назвал посольство страны в России вторым правительством.