Лукашенко заявил о прорыве в деле строительства Союзного государства с Россией

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18 августа, четверг | Последнее обновление — 09:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны предупредило о подготовке Киевом резонансной провокации на Запорожской АЭС
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Оставлять в руках Зеленского украинские АЭС весьма рискованно. Поэтому демилитаризировать надо не Запорожскую АЭС, а атомные электростанции, контролируемые Киевом.
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Расход боеприпасов и даже уничтожение техники и оружия очень нравится производителям из западного ВПК, потому что они получают новые большие заказы и зарабатывают все больше, при том что стоимость их продукции безбожно завышена.
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Португалия при соответствующей работе с ней вполне может стать «голосом разума» в Евросоюзе и НАТО. Возможности для этого есть. Просто России для начала надо обратить внимание на страну, о которой в политическом плане у нас не говорят почти ничего.
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Лукашенко заявил о прорыве в деле строительства Союзного государства с Россией
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Совершен прорыв в деле строительства белорусско-российского союза, а интеграционное сотрудничество наполнилось новым содержанием, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении госсекретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву по случаю его дня рождения.
«В немалой степени благодаря вашему личному вкладу в процесс углубления белорусско-российских отношений мы совершили бесспорный прорыв в деле строительства Союзного государства, наполнили новым содержанием интеграционное сотрудничество», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы главы белорусского государства.
В поздравлении Лукашенко выразил убежденность, что активная деятельность и высокая работоспособность Мезенцева «будут и далее направлены на расширение двусторонних контактов и оказание содействия в реализации взаимовыгодных проектов».
Ранее Лукашенко назвал посольство Белоруссии в России вторым правительством.
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На Запорожской АЭС выявили работавших наводчиками ВСУ сотрудников
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В Энергодаре задержали двух сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), они были украинскими наводчиками, сообщили в ГУ МВД региона.
«В Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ. Оба работали на АЭС. За международный терроризм (наводка артиллерии на крупнейшую в Европе атомную станцию) им теперь грозит от 10 лет до пожизненного», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. В последние дни украинские войска нанесли несколько ударов по территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.
В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва призывала Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.
Власти Запорожской области заявляли, что реактор станции останется цел даже после падения на него самолета, но украинские войска бьют по системе охлаждения.
«Один из управляемых снарядов упал всего в десяти метрах от них (бочек с ядерными отходами). Другие чуть дальше – в 50, 200 метрах. Так как сама площадка открытая, прилет снаряда или ракеты РСЗО приведет к тому, что будет нарушена целостность хранилища и какое-то количество ядерных отходов, исчисляемых килограммами или даже десятками и сотнями килограммов, попадет в окружающую среду, произойдет заражение, выброс. Если говорить простым языком, это будет «грязная бомба», – заявлял член администрации региона Владимир Рогов.
Минобороны России предупреждало, что командование ВСУ готовит масштабные провокации в районе Запорожской АЭС, для их реализации в Никополь Днепропетровской области уже прибыл отдельный полк войск радиационной, химической и биологической защиты.
Россия заявила протест Армении
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Посольство России в Армении направило ноту в МИД республики из-за вбросов с ложными обвинениями в адрес российских структур в якобы причастности ко взрыву на ереванском оптовом рынке «Сурмалу», сообщила пресс-служба российского диппредставительства.
«Возмущены муссируемыми в местном информационном пространстве циничными вбросами, содержащими кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур в причастности к произошедшей 14 августа с. г. на территории торгового центра «Сурмалу» трагедии», – говорится в заявлении в Telegram-канале посольства.
«Рассматриваем это как прямую провокацию со стороны стоящих за такими инсинуациями политических сил, нацеленную на подрыв российско-армянских союзнических отношений. Ожидаем от властей Армении шагов, направленных на пресечение подобных недружественных проявлений, включая необходимые публичные комментарии. Соответствующая нота направлена посольством в Министерство иностранных дел Республики Армения», – подчеркивается в сообщении.
Посольство отметило, что сторона – в лице Российско-армянского центра гуманитарного реагирования – с первых минут вовлечена в работы по ликвидации последствий трагедии.
Взрыв и последовавший за ним пожар на рынке «Сурмалу» произошли днем 14 августа. По предварительным данным, взрыв прогремел на складе пиротехники, что сильно затрудняло тушение огня, часть здания обрушилась. По последним данным, жертвами трагического инцидента стали 16 человек, в том числе беременная женщина и четырехлетний ребенок, двое граждан, в том числе один россиянин, числятся пропавшими без вести.
Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Армении Николу Пашиняну соболезнования по поводу гибели людей в торговом центре в Ереване.
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Командир бригады «Восток» объяснил колоссальные потери ВСУ под Угледаром
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«Сейчас на Угледарском направлении со стороны ВСУ расположено огромное количество бойцов, которых набрали по мобилизации. Они ничему не обучены, поэтому и потери у них колоссальные», – заявил газете ВЗГЛЯД командир бригады «Восток» Александр Ходаковский. Ранее в ДНР сообщили о колоссальных потерях со стороны ВСУ под Угледаром.
«На линии соприкосновения довольно высокая степень активности боев. И действительно, Украина несет серьезные потери. Киев сейчас буквально выгоняет на фронт людей, набранных по мобилизации. И у них очень низкая степень квалификации», – рассказал командир бригады «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский.
«Буквально позавчера к нам на позиции вышли пять человек, которых мы тут же взяли в плен. Как выяснилось, они просто перепутали расположение своих и наших позиций. Это говорит о том, что люди плохо ориентируются в обстановке. И этих бойцов, не имеющих иммунитета к войне, бросают на фронт», – отметил собеседник.
Военачальник также уточнил, что удары по позициям противника наносятся практически ежеминутно. «Здесь не проходит и минутного интервала, чтобы ничего не взорвалось или не пролетело. Мы сейчас используем тактику подавления противника с помощью механических средств, а не людских ресурсов. И это дает нам ряд преимуществ, среди которых минимальные человеческие потери с нашей стороны», – пояснил он.
На фоне активных боев ВС Украины начинают испытывать дефицит как оружия, так и боеприпасов, уверяет Ходаковский. «ВСУ не располагают таким общевойсковым потенциалом, каким располагаем мы. Те типы вооружения, которые поставляются Западом Украине, играют свою роль, но они не в состоянии обеспечить должным образом всю широкую полосу линии боевого соприкосновения. А вот что касается обычных, еще советских типов вооружения, ВСУ уже действительно начинают испытывать дефицит. И больше всего это наблюдается в вопросе снарядов», – пояснил собеседник.
Ходаковский добавил, что вместе с постоянно растущим объемом расходуемых снарядов увеличиваются и поставки вооружения для союзных войск России, ЛНР и ДНР. «Мы снова запускаем линии по производству самых популярных видов снарядов. У Украины же такой возможности нет», – сказал он.
«Еще несколько месяцев назад ситуация с поставками всего необходимого для наших военных была значительно хуже. Но это нормально. В начале любых процессов происходит какой-то ситуативный хаос, а потом он выправляется. Сейчас все логистические процессы отлажены, даже несмотря на постоянные попытки ВСУ дезорганизовать их», – подчеркнул собеседник.
«Важно понимать, что при активизации боев и повышении спроса на вооружение, побеждает та сторона, у которой этих запасов больше. И Украина истощается значительно быстрее нас», – заключил Ходаковский.
Ранее стало известно о том, что Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери в живой силе на Угледарском направлении. Об этом сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. По его словам, «русские силы продолжают успешно продвигаться, отлично зарекомендовали себя подразделения Шахтерской дивизии армии ДНР и подразделения ОБТФ ДНР».
При этом 14-15 августа сообщалось, что силы народной милиции ДНР при поддержке российской армии прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и значительно продвинулись в направлении Угледара. Таким образом союзные армии продолжают развивать свой успех под Угледаром.
«В районе Угледара вскрыта оборона противника, идут военные действия и зачистка. То, что этот прорыв поспособствует снижению интенсивности обстрелов Донецка – это факт, но произойдет это не сразу, а по мере отодвигания ВСУ. Чем дальше от города, тем у них меньше возможностей для нанесения ударов по жилым районам Донецка и другим населенным пунктам», – отмечал в этой связи посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
В то же время главком ВСУ Валерий Залужный признал наступление России по всей линии фронта. По итогам телефонного разговора с начальником штаба обороны вооруженных сил Канады генералом Уэйном Дональдом Залужный также сообщил, что в день Россия, ДНР и ЛНР «производят около 700–800 обстрелов» украинских позиций, применяется «от 40 до 60 тыс. боеприпасов».
При этом данные об артиллерийской мощи ВС России, которые озвучил Залужный, существенно разнятся с июльскими данными британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI): тогда сообщалось, что ВС Украины тратят от 4 до 6 тыс. снарядов в сутки против 20 тыс. российских снарядов в сутки. Тем самым напрашивается вывод о том, что ВС России за месяц увеличили объемы огневого поражения ВСУ в два-три раза.
Кроме того, как сообщил Залужный, «основные усилия» союзных сил «сосредоточены на вытеснении» украинских войск «из Донецкой области», а «наиболее напряженная ситуация сейчас – на направлении Авдеевка – Пески – Марьинка». Также у Киева «вызывает беспокойство расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны» Белоруссии.
Напомним, Киев делал громкие заявления о подготовке «контрнаступления на юге», но в результате вынужден был признать их блефом и дезинформацией. Тем временем войска России и Донбасса освободили поселок Пески, откуда последние восемь лет противник обстреливал северную и западную части Донецка.
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Эстонцы на выставке в Москве опознали подаренный Украине бронеавтомобиль
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Бронеавтомобиль Mamba, который Эстония передала Украине, был захвачен российскими войсками и выставлен в подмосковном парке «Патриот», пишут прибалтийские СМИ.
Как сообщает Delfi со ссылкой на Forte, Эстония передала Украине, в том числе украинскому нацформированию «Кракен», семь бронеавтомобилей Mamba. В июне в Харьковской области бронеавтомобиль, о котором идет речь, повредило огнем российской артиллерии. Украинцы бросили бронеавтомобиль, который, как сообщается, «был захвачен вагнеровцами». Машина была «сильно повреждена» и «стала музейным экспонатом».
Напомним, в парке «Патриот» открылась выставка вооружения и военной техники украинских националистов, захваченной российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции на Украине.
В июле сообщалось, что Эстония поставила Украине 122-мм гаубицы Д-30, противотанковые ракеты Javelin, бронеавтомобили Mamba Mk2 EE, мобильный полевой госпиталь Role 2 и другую помощь – всего на 230 млн евро.
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Грузины и белорусы схлестнулись в Тбилиси из-за русских песен
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Жители Тбилиси попытались помешать молодым белорусским музыкантам, которые исполняли песни на русском языке в центре Тбилиси, на улице царя Давида Агмашенебели (Строителя), сообщили грузинские СМИ, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Тбилисцы потребовали, чтобы музыканты прекратили петь на «языке оккупанта», однако те ответили, что «законом это не запрещено», и продолжили выступление.
«Русский язык – мой родной», – сказал музыкант.
В последнее время в Грузии регулярно фиксируются инциденты в связи с протестами граждан по поводу исполнения на улицах или в заведениях общепита песен на русском языке.
«Российская «мягкая сила» поглощает Грузию, – сказал на днях эксперт Гия Хухашвили. – Налицо экономическая, миграционная, политическая и культурная экспансия».
«На улицах Тбилиси появились музыканты из России. Они сначала исполняли песни Юрия Шевчука. А скоро мы услышим песни Филиппа Киркорова», – предупредил он.
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Минобороны: Украинские военные из-за больших потерь бегут из подразделений под Соледаром
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В Соледаре в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили подразделения, убыв в неизвестном направлении. Укомплектованность бригады личным составом из-за больших потерь остается менее 50%, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе Марьинки ДНР, в связи с большими потерями и нехваткой боеприпасов, больше половины военнослужащих 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ самовольно оставили боевые позиции и покинули район боевых действий», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В результате поражения высокоточным оружием склада боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено свыше трех тысяч 122-мм артиллерийских снарядов, мин, а также более 30 националистов», – отметил Конашенков.
«Высокоточными ударами ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах Лозовое, Белогорка и Белая Криница Херсонской области уничтожено более 40 националистов и 10 единиц специальной автомобильной техники.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражены девять пунктов управления, в том числе 46-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области, 56-й мотопехотной бригады в районе Яснобродовки ДНР, 28-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Николаева», – перечислил представитель Минобороны.
«Уничтожено большое число военнослужащих резерва ВСУ, вооружения и военной техники, прибывших для разгрузки на железнодорожную станцию Калининдорф Херсонской области.
Кроме того, уничтожены девять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Краматорск, Николаевка, Красное ДНР, Малиновка Харьковской области, Гуляйполе, Самойловка Запорожской области и Березнеговатое Николаевской области, а также три склада топлива в районах Харькова, Богодухова и Чугуева Харьковской области», – сообщил Конашенков.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Коробочкино Харьковской области, Первомайское, Ясиноватая ДНР и города Херсона. Также перехвачены: баллистическая ракета «Точка-У» в районе Донецка и семь снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Никольское и Стаханов ДНР.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1747 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4334 танка и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3310 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4922 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что ВС России поразили семь пунктов управления украинских войск.
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Либералы раскритиковали Ларину за слова, что русских «больше нет»
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Журналистка Ксения Ларина назвала «самой большой ошибкой» россиян то, что они «не осознают, что их нет». Публикация Лариной вызвала споры, раскритиковали позицию обозревателя радио «Эхо Москвы» (отключена от эфира) в том числе либералы.
«Мне кажется, что самая большая ошибка русских, россиян – в том, что мы не осознаем, что нас нет. Мы ведем эфиры, гарцуем перед камерами, остроумничаем, задираем собеседников, рассуждаем о полезности и вредности России, выражаем недовольство, истерим вокруг шенгенских виз, отмены русской культуры и прочей «русофобии», требуем соблюдения гражданских прав… Но не осознаем главного: нас больше нет. Мы не только вне правового поля, мы вне поля человечества. Мы должны это принять. И каждый русский сам, лично будет защищать свое право быть человеком. Никто не обязан нам помогать», – написала Ларина на своей странице в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ).
С Лариной поспорил, в частности, солист группы «Машина времени» Андрей Макаревич, который после начала спецоперации на Украине переехал в Израиль. «А то раньше сильно помогали...» – написал он в комментариях к записи Лариной.
«Может не обобщать?» – написал политик Андрей Нечаев, один из соратников Гайдара, министр экономики России в 1992–1993 годах.
Поспорила с Лариной и журналистка Зоя Светова. «Это не правда. Очень вредная чушь. Таким высказыванием ты перечеркиваешь тех, кто боролся за то, чтобы ты могла уехать из этой страны и сегодня эту чушь писать, ты перечеркиваешь память о тех, благодаря которым ты работала на «Эхе Москвы» и писала и говорила то, что ты хотела. Ты в конце концов оскорбляешь тех, кто сегодня сидит в России за свои убеждения. Эти люди – не русские? Они – инопланетяне?» – написала она.
«Мы есть. Просто Вам не видно. И это, Ксения, ведь давно было так…» – возмутилась Marina Dmitrevskaya.
«Я есть. Для европейцев я есть только в тот момент, когда покупаю у них билет на автобус или спрашиваю дорогу до остановки. Через два дня приеду домой – и меня для Европы не будет. Но я никуда не денусь: я есть – у меня остаются мои ученики, моя русская литература и культура, которую ни в школе, ни в моей голове никто не отменял. Нам с ними дальше жить куда-то, что бы ни думало о нас прогрессивное человечество :)))» – говорится в комментарии Ирины Лукьяновой.
«Мы есть», – кратко возразил Андрей Десницкий.
«Я есть и не собираюсь прекращать существовать», – написала Ася Штейн.
«Странно, но я вот сейчас себя даже ущипнул и могу утверждать – я есть. Присутствую. Наличествую. Бытую. И паспорт у меня есть – российский», – подчеркнул Алексей Романов.
«Было такое ремесло раньше – плакальщицы на похоронах. Вот сейчас некоторые нашли себя в этом жанре», – отметила Любовь Дубровина.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Власти США обвинили в «охоте» на россиян за рубежом
Вашингтон ведет «охоту» на россиян за рубежом, российская сторона зафиксировала с 2008 года 58 случаев арестов соотечественников, заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия-24».
«Администрация [США] ведет «охоту» за россиянами за рубежом. С 2008 года мы зафиксировали 58 арестов соотечественников. Примечательно, что мировая общественность, международные правочеловеческие организации молчат на сей счет», – цитирует его ТАСС.
Ранее посольство России призвало США прекратить критику приговора в отношении американской баскетболистки Бриттни Грайнер, поскольку сам Вашингтон занимается «настоящей охотой» на россиян.
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В МИД отреагировали на нарушение воздушной границы России британским самолетом-разведчиком
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Россия в связи с пролетом британского самолета-разведчика над акваторией Баренцева моря призывает Великобританию не создавать искусственный очаг напряженности в Арктике, заявил временный поверенный РФ в Британии Александр Гусаров в эфире канала «Россия 24».
«Мы призываем наших британских коллег не идти по этому рискованному пути, не создавать в Арктике, в регионе, который объявлен ареалом мира и сотрудничества, искусственный очаг напряженности на ровном месте», – передает его слова ТАСС.
Гусаров добавил, что пролет самолета является преднамеренной и осознанной провокацией с целью попытаться вскрыть систему обороны России.
Напомним, в Минобороны сообщили, что самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России. «Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании», – сообщили в военном ведомстве.
В посольстве Соединенного Королевства заявили, что самолет королевских ВВС Великобритании якобы выполнял в воздушном пространстве над Норвежским и Баренцевым морями «рутинную операцию».
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Командование ВСУ сообщило о строительстве укрепрайонов на севере Украины
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Укрепрайоны создаются на севере Украины для улучшения обороноспособности, сообщило командование вооруженных сил Украины.
По словам командующего объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, самое большое внимание уделяется позициям, которые максимально близко к государственной границе.
«Развернутые там подразделения в довольно короткий срок строят оборонительные позиции и принимают меры по повышению их устойчивости», – приводятся его слова в сообщении, опубликованном в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ). Текст заявления передает ТАСС.
Наев подчеркнул, что минирование местности на подходах к украинским оборонным позициям «сохраняет существенные возможности для отражения наступления».
Ранее Наев совершил рабочую поездку в район одного из подразделений на севере Украины, ознакомился с позициями и обсудил с личным составом комплекс вопросов по улучшению оборонительной способности.
По признанию главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, союзные силы России и республик Донбасса продолжают наступление по всей линии фронта.
Так, 14 августа силы Народной милиции ДНР при поддержке российской армии прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и значительно продвинулись в направлении Угледара. Кроме того, Вооруженные силы России полностью освободили населенный пункт Уды на севере Харьковской области.
Днем ранее союзные силы России и Донбасса освободили поселок Пески, откуда ВСУ обстреливали северную и западную части Донецка.
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В британском посольстве объяснили нарушение границы России самолетом ВВС
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Самолет королевских ВВС Великобритании, который нарушил в понедельник воздушную границу России в районе мыса Святой Нос (Мурманская область), выполнял в воздушном пространстве над Норвежским и Баренцевым морями «рутинную операцию», заявили в посольстве Соединенного Королевства.
«Российский МиГ-31 совершил опасный маневр сближения с самолетом королевских ВВС RC-135W Rivet Joint, который выполнял рутинную операцию в международном воздушном пространстве в Норвежском и Баренцевом морях 15 августа», – сообщило посольство в Telegram-канале.
«Команда британского самолета находилась в контакте с российскими авиадиспетчерами и действовала безопасно и профессионально», – цитирует сообщение дипмиссии РИА «Новости».
Напомним, в Минобороны сообщили, что самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России. «Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании», – сообщили в военном ведомстве.
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Стало известно местонахождение турбины для «Северного потока»
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Турбина компании Siemens Energy, необходимая для полноценного функционирования газопровода «Северный поток», все еще находится в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур в Германии и готова к эксплуатации, сообщил представитель компании.
По его словам, турбина опломбирована. Представитель Siemens Energy уточнил, что агрегат в случае согласования всех вопросов предполагается перевозить автомобильным транспортом, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Напомним, транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Великобритании.
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Эксперт: Украинские офицеры могут разбогатеть на гибели своих подчиненных
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«Любой офицер может оформить липовое завещание на себя, а затем отправить своего подчиненного на заведомую гибель», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее правительство Украины разрешило командирам воинских частей и руководителям правоохранительных органов заверять завещания военнослужащих.
«Это естественный процесс: когда у госслужащих любого уровня появляются новые разрешительные и запретительные функции в любом деле, то это часто влечет за собой рост случаев коррупции, спекуляции, других злоупотреблений. Нотариат работает по лицензиям государства, строго по правилам и несет ответственность перед государством, если заверяет те или иные операции, в частности, с наследством. А решение кабмина Украины означает, что власти хотят узаконить всевозможные преступления, о которых так или иначе говорят в связи с большими потерями украинских солдат на полях СВО», – предположил украинский политолог Владимир Скачко.
В ВСУ царит атмосфера, далекая от соблюдения каких бы то ни было устоявшихся правил, подчеркнул украинский эксперт. «В конце концов можно таким новым способом заверять завещание не только своей квартиры, недвижимости, но и завещание своих органов. Долго ли организовать аферы и спекуляции, когда заверять их правами от имени государства может любой командир?» – задается вопросом Скачко. «Любой офицер может оформить липовое завещание на себя, а затем подставить своего подчиненного, от имени которого он состряпал документ. То есть отправить его в самое пекло, на заведомую гибель», – подытожил он.
Такое решение Киева косвенным образом доказывает большие потери среди личного состава ВСУ, считает доктор военных наук Константин Сивков. «Командиры могут заставить подчиненных переписать все имущество на себя, а потом отправить этих подчиненных на верную смерть. Возможен и другой вариант: подчиненный переписывает имущество на командира, а командир закрывает глаза на то, что подчиненный вскоре дезертирует или переходит на сторону России, а командир оформляет его по документам как «погибшего», – не исключает военный эксперт.
Как сообщила газета ВЗГЛЯД, командиры воинских частей на Украине получили право заверять завещания подчиненных. Кабинет министров своим постановлением «внес изменения в порядок государственной регистрации завещаний и наследственных договоров в наследственном реестре». Как пояснили в министерстве юстиции Украины, в условиях военного положения удостоверять завещания военных, а также сотрудников правоохранительных органов и органов гражданской обороны смогут командиры воинских частей или начальники таких органов.
Отмечается, что командиры должны будут передавать завещания в Минюст, который обеспечит регистрацию этих документов нотариусами в наследственном реестре.
Ранее сообщалось, что Верховная рада не будет рассматривать законопроект, разрешавший офицерам убивать солдат за дезертирство, его отзовут.
Австралия забрала у России землю под новое посольство
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Власти Австралии решили прекратить сдавать в аренду землю, на которой Россия собиралась построить новое посольство, свидетельствует заявление национального столичного управления (NCA), занимающегося вопросами планирования и управления земельными ресурсами.
Речь идет об участке, который Россия приобрела в Канберре. В декабре 2008 года NCA выдало разрешение на аренду, а в 2011-м – на работы и строительство. Согласно договору аренды, Россия обязалась построить здание в течение трех лет, однако проект так и не был завершен, передает РИА «Новости».
«После регулярных консультаций и обсуждений с представителями России на протяжении многих лет, а также в отсутствие обязательств по срокам завершения работ NCA приняло решение расторгнуть договор аренды», – заявило NCA.
Глава управления Салли Барнс добавила, что незавершенные работы нарушают общую эстетику, важность и достоинство территории, отведенной для дипломатических миссий.
Теперь у России есть 20 дней, чтобы очистить участок. Затем он вернется в список земель, доступных для дипломатических целей.
Старого здания посольства это решение не касается. Отмечается, что в будущем Россия может подать новую заявку.
В мае муниципальный совет одного из районов Сиднея решил переименовать улицу Фуллертон-Стрит, на которой расположено здание генконсульства России, в улицу Украинскую.
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Пушков: Пусть Эстония остается со своим холодным морем
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Если Эстония не хочет принимать российских туристов, то пусть остается со своим холодным морем и бледными копиями более привлекательных городов Европы, заявил сенатор Алексей Пушков.
«Не очень понимаю, зачем в таких условиях вообще ехать в Эстонию. Пусть остаются со своими бледными копиями куда более привлекательных европейских городов и с холодным морем. А то в Таллине делают вид, будто все туда рвутся. Это не так. Не хотят русских туристов – их не будет», – написал он в Telegram-канале.
Надо ли запретить въезд в Россию гражданам Латвии и Эстонии в ответ на санкции против россиян?
Напомним, эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов шенгенского пространства.
В четверг власти Эстонии решили, что граждане России, имеющие выданную республикой шенгенскую визу, не смогут въехать на территорию страны.
Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
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