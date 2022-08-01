Лукашенко назвал посольство Белоруссии в России вторым правительством

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал белорусское диппредставительство в России вторым правительством и поручил новому послу в России Дмитрию Крутому сделать акцент на развитии сотрудничества с российскими регионами.

«Хотите не хотите, вы постоянно будете в центре внимания. Посольство в России – это второе правительство. С точки зрения экономики точно», – приводит ТАСС со ссылкой на БелТА слова Лукашенко.

Он также заявил, что в разговоре с президентом России назвал Крутого перспективным.

«И от вас все зависит: ваша жизнь, ваша судьба да и во многом ситуация в Республике Беларусь. Посмотрите на посольство, надо выстроить систему», – отметил белорусский лидер.

Он также подчеркнул, что прежний посол Владимир Семашко «как бы мы к нему ни относились с его крутым характером и прочее, человек системный, опытнейший, поэтому <...> там с посольством все в порядке».

Также президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и РФ могут выстроить союз, которому позавидуют страны с государственным устройством федерации и конфедерации.

По словам нового посла Белоруссии в России Дмитрия Крутого, Александр Лукашенко поручил сделать акцент на развитии сотрудничества с российскими регионами, там могут быть открыты дополнительные отделения белорусского посольства, а также повышен статус уже существующих.

«В нашем экспорте в Российскую Федерацию на 65% доминирует Москва, Московская область и вообще Центральный федеральный округ. Остальные регионы, к сожалению, по оценке президента [Белоруссии Александра Лукашенко], не дотягивают на сегодняшний день до нужного уровня. Он назвал Приволжье, Урал, Сибирь, особенно Дальний Восток и южные регионы. Поэтому те 11 представительств, которые у нас при посольстве есть в Российской Федерации, в конкретных городах, он [Лукашенко] попросил посмотреть на их работу отдельно. Может быть, с точки зрения повышения статуса, может быть, открытия неких дополнительных отделений в перспективных регионах», – отметил Крутой.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил замглавы своей администрации Дмитрия Крутого новым послом в России.

Напомним, 22 июля президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко согласовали вопрос назначения нового белорусского посла в России.