Гаага попросила освободить ее от санкций против России

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26 августа, пятница | Последнее обновление — 00:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эстония признала провал международной изоляции России
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Героизация таких персонажей, как Бандера и Шухевич, означала принятие их идей и методов, и это был только вопрос времени, когда террор начнет набирать обороты на Украине.
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Неужели все эти слова были сказаны Шольцем всерьез? Или, осознавая безрезультативность принуждения России к продолжению политики колониальной энергозависимости, немецкие политики решили попугать Кремль и всех нас альтернативными возможностями?
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В сравнении с другими государствами Европы, Швейцария сохраняет относительную независимость, и потому небольшое пространство для диалога с ней все-таки остается.
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Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Гаага попросила освободить ее от санкций против России
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Нидерландский город Гаага просит временно освободить его от исполнения санкций ЕС в отношении России, так как не может найти замену российскому газу, следует из письма члена городского совета Саскии Брейнес.
В соответствии с санкциями правительства и государственные органы должны прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября. Однако Гаага пока не может найти замену поставкам Газпрома, передает РИА «Новости».
В письме, направленном в муниципалитет Гааги, в которой размещаются правительство и парламент Нидерландов, содержится просьба «сделать исключение для текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры». Брейнес полагает, что Гаага получит отсрочку, так как провела тендер, хоть и не добилась успеха. Брейнес отметила, что новый контракт, который вступит в силу 1 января, будет значительно дороже, чем нынешнее соглашение города с Газпромом.
Напомним, цена газа в Европе в ходе торгов в четверг превысила 3,2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров впервые с 8 марта. СМИ сообщали, что высокие цены на газ вынуждают жителей Нидерландов запасаться дровами на зиму для обогрева своих домов.
Shell отказалась перезаключать долгосрочный контракт с «Сахалином-2»
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Англо-голландская Shell вряд ли будет перезаключать с новым российским оператором «Сахалина-2» долгосрочный контракт на сжиженный природный газ с проекта.
«Shell не намерена подписывать новый контракт c «Сахалинской энергией» и будет тянуть время до момента, когда российская сторона сама расторгнет его. Затем... Shell намерена подать иск о возмещении убытков исходя из пятикратной разницы между стоимостью сахалинского СПГ по этому долгосрочному контракту и его текущей ценой на спотовом рынке», – передает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Отмечается, что компания получает с «Сахалина-2» 1 млн тонн СПГ в год по долгосрочному контракту, который завершается в 2028 году.
При этом Mitsubishi и Mitsui подтвердили намерение сохранить доли в «Сахалине-2».
Напомним, Россия официально уведомила японские компании о смене оператора «Сахалина-2». 1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России.
Газпром: Ни одна турбина «Северного потока» не находится на ремонте в Канаде
Турбины компрессорной станции (КС) «Портовая» сейчас не находятся на ремонте в Канаде, заявили Газпроме.
«В настоящее время ни одна из турбин КС «Портовая» не находится на ремонте в Канаде», – передает сообщение компании ТАСС.
Напомним, правительство Канады намерено передать Германии оставшиеся пять газовых турбин для газопровода «Северный поток» после ремонта в Монреале.
Между тем транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Великобритании.
На Украине предложили воровать российский газ для продажи в Европу
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Киев должен начать воровать газ, который Россия поставляет в Европу через территорию Украины, и самостоятельно продавать голубое топливо в ЕС, заявил экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа», депутат Дмитрий Разумков.
Парламентарий высказал мнение, что голубое топливо принадлежит Москве до тех пор, пока оно не пересечет границу Евросоюза, а значит, подпадает под украинское законодательство о конфискации российских активов. «Газ, который транспортируется по территории Украины, он российский. До границы с Европой – это российский газ. И что мы делаем по закону? Мы можем его конфисковать», – передает РИА «Новости» слова Разумкова.
Он выразил мнение, что Киев должен «оправдывать» свои действия воссоединением Крыма с Россией. «И мы действительно должны размышлять, стоит ли выполнить закон и забрать российский газ, продавая который Москва финансирует свою армию? Напомню, что конфискация российского имущества – это наша законная обязанность», – добавил Разумков.
При этом он предложил не обращать внимания на заключенные договоры о поставках газа между Россией и странами Европы. По мнению депутата, Украине следует конфисковать голубое топливо и самостоятельно продавать его первоначальным покупателям, а деньги направлять на закупки оружия для ВСУ.
Ранее оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что временные перебои с поставками газа по «Северному потоку» можно компенсировать с помощью транзитных коридоров через Украину и Польшу.
В Совфеде пообещали не допустить воровства российского газа Украиной
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Россия не позволит Украине воровать свой газ, Москва сможет отстоять не только свой суверенитет и интересы своих граждан, но и свои национальные богатства, заявил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.
«Очередное преступное и неадекватное предложение киевского политика. Бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков утверждает, что Киев имеет право конфисковать российский газ, который идет транзитом через Украину. Больший бред сложно вообразить. О каком праве тут может идти речь?» – написал Бондарев в своем Telegram-канале.
Он выразил мнение, что Украина хочет стать поставщиком газа в Европу, чтобы заработать денег и хоть частично покрыть дефицит национального бюджета, а также «прослыть спасителем Европы от энергокризиса и поставить страны ЕС хотя бы в одном вопросе в зависимость от себя». «Сейчас, напротив, Украина полностью зависима от Запада и подконтрольна ему», – отметил Бондарев.
«Своего газа у Украины не хватает. Вот и предлагает депутат Рады откровенно грабить российских поставщиков. Это произвол и беззаконие, которые Россия ни в коем случае не позволит осуществить. Мы всегда сможем отстоять не только свою целостность и свой суверенитет, а также интересы своих граждан, но и свои национальные богатства, в том числе энергоресурсы.», – подчеркнул политик.
Ранее экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа», депутат Дмитрий Разумков призвал Киев начать воровать газ, который Россия поставляет в Европу через территорию Украины, чтобы самостоятельно продавать «голубое топливо» в ЕС. Ранее оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что временные перебои с поставками газа по «Северному потоку» можно компенсировать с помощью транзита через Украину и Польшу.
Оператор «Сахалина-2» предложил покупателям платить за СПГ в рублях
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Оператор завода сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2» предложил покупателям использовать для расчетов за топливо рубль, евро, иену или британский фунт стерлингов, если предусмотренная контрактом оплата в долларах не может быть произведена из-за зарубежных санкций, сообщает Bloomberg.
«Покупатели должны использовать альтернативные валюты, включая рубль, евро, иену или британский фунт стерлингов, если оплата в долларах, установленная в контрактах, не может быть произведена», – приводит выдержку из соответствующих документов РИА «Новости».
По данным Bloombergа, оператор «Сахалина-2» проводит реорганизацию из-за западных санкций в условиях роста спроса на СПГ в мире. «Россия просит покупателей завода СПГ «Сахалин-2», чтобы они платили в рублях или другой валюте, если из-за санкций возникнут проблемы с оплатой в долларах США», – поясняет в связи с этим Bloomberg.
Ранее СПГ стал недоступен для ряда стран Азии из-за роста цен на спотовом рынке.
В прошлую пятницу появились сообщения, что японские энергетические и газовые компании в ближайшее время планируют подписать новые контракты на покупку СПГ с проекта «Сахалин-2», который был переведен Москвой под управление нового оператора. Ранее Россия официально уведомила японские компании о смене оператора «Сахалина–2».
Напомним, 1 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России.
Политологи поспорили о последствиях конфликта между Польшей и Венгрией
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«Вопрос отношения к России сегодня является поляризующим, поэтому не удивительно, что Будапешт и Варшава разошлись во взглядах», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее западные СМИ сообщили, что Польша и Венгрия поссорились из-за разногласий по поводу российской спецоперации на Украине.
«Понятно, что позиции Будапешта и Варшавы по вопросу отношений с Россией диаметральные. Польша, как мы знаем, является одним из самых ярых противников взаимодействия с Москвой и сторонником самых жестких мер. Венгрия в свою очередь не защищает Россию, действует исключительно в своих интересах и настаивает, что политика по отношению к России должна определяться собственными задачами страны. В частности, задача Венгрии – обеспечить надежное энергоснабжение своих граждан», – рассказал научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Вместе с тем я бы не сказал, что до событий, связанных с Украиной, Польша и Венгрия выступали спаянным тандемом. Скорее, это были фантазии европейских чиновников, которые объединяли эти страны в общую группу «саботажников либеральных ценностей». Действительно, у польского и венгерского правительства взгляды на многие этические вопросы отличаются от всего остального Евросоюза. Они отстаивают право стран самим решать многие вопросы, то есть выступают за сохранение суверенитета и против интеграционной унификации», – пояснил эксперт.
«Для Европы выгодно объединять их в один союз, чтобы показать, что внутри ЕС существует угроза, с которой надо решительно бороться. Несмотря на это, все-таки у Польши и Венгрии были свои направления, и каждая отстаивала их по-своему, безусловно испытывая какие-то нежные чувства друг к другу, как к соратникам по борьбе против всесилия европейской демократии», – отметил он.
«Сейчас они довольно существенно разошлись во взглядах. Но, я думаю, когда украинский кризис уйдет с первых строчек, общее понимание в вопросах суверенитета и традиционных ценностей к ним вернется. А вопрос отношения к России сейчас поляризует абсолютно всех», – полагает собеседник.
«Я считаю, что этот конфликт никак не скажется на отношениях внутри Евросоюза. Конфликт между Варшавой и Будапештом вытекает из понимания того, как должно действовать государство. Только Польша видит в числе своих интересов борьбу с Россией, а Венгрия считает целесообразным конструктивное взаимодействие с Москвой», – подчеркнул Лукьянов.
В свою очередь преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев убежден, что «Польша и Венгрия, на самом деле, поссорились еще до начала специальной военной операции России на Украине». «Это произошло из-за того, что лидеры стран по-разному видят отношения с Россией. Польские власти обвинили венгерских коллег в пресмыкательстве перед Владимиром Путиным», – отметил он в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.
Политолог отметил, что конфликт может навредить этим странам. «Главным образом эта ссора грозит устойчивости «Вышеградской группы», тем более внутри нее накопились противоречия отдельно Польши и Венгрии с Чехией и Словакией. Группе будет тяжелее говорить с Евросоюзом единым голосом, который в свою очередь сможет разбираться с каждой из них по отдельности. Можно говорить, что консервативный фронт внутри ЕС треснул», – отметил эксперт.
«Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от внешних обстоятельств. Если в Европу вновь хлынут толпы мигрантов с Ближнего Востока, то разногласия по вопросу отношений с Россией отойдут на второй план. Кроме того, если российская армия продвинется по территории Украины далеко на запад, то, несмотря на разногласия, у Варшавы и Будапешта будет повод говорить о том, как обустроить западные области Украины. А именно, какие территории они будут присоединять к себе, а на каких выстраивать свое влияние», – заключил политолог.
Накануне американское издание Foreign Policy сообщило, что Польша и Венгрия поссорились из-за разногласий по поводу российской спецоперации на Украине. В частности, премьер-министры стран Матеуш Моравецкий и Виктор Орбан занимают диаметрально противоположные позиции при оценке конфликта. Как рассказал эксперт Германского фонда Маршалла Даниэль Хегедюс, «поляки перестали доверять венгерским партнерам».
«Нелиберальный союз в Центральной Европе между Венгрией и Польшей приближается к закату из-за разницы в отношении к российской спецоперации. Хотя Варшава стала одним из главных сторонников Украины, призвав ужесточить санкции против Москвы и увеличив военную помощь, Будапешт уклонился от каких-либо значимых мер и вместо этого сосредоточился на сохранении хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным», – говорится в публикации.
Автор публикации считает, что ухудшение отношений между Будапештом и Варшавой может навредить странам, которые относятся с пренебрежением к правилам ЕС. «Этот разрыв побудил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого заявить, что пути двух национальных консервативных правительств – давних попутчиков в их противостоянии иммигрантам, Брюсселю и верховенству закона – разошлись», – говорится в статье.
При этом среди потенциальных союзников Орбана называются фигуры президента Сербии Александра Вучича и партия «Братья Италии», которая могут одержать победу на итальянских выборах в сентябре.
Ранее Венгрия и Польша проголосовали против плана ЕС сократить потребление газа.
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Биржевые цены на газ в Европе превысили 3300 долларов за 1 тыс. кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах впервые с марта поднялись в четверг выше 3300 долларов за тысячу кубометров и растут более чем на 10%, следует из данных лондонской биржи ICE.
Торги открыли на уровне чуть выше 3080 долларов за тысячу кубометров (+3%). Цены растут на 10,8%, составляя 3312,5 доллара за тысячу кубометров. Весной газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов обновляли исторические максимумы, передает РИА «Новости».
Сейчас они меняются из-за неопределенности в связи с поставками газа. Ранее Газпром сообщил, что газопровод «Северный поток» из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая» остановится на три дня.
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Рост числа психических расстройств прогнозируют в Европе из-за конца «периода изобилия»
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Разрушение комфортной жизни в ЕС наряду с чередой других кризисов, повысит число психических расстройств среди жителей Европы, сказал газете ВЗГЛЯД психиатр и психотерапевт Евгений Фомин, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона об окончании «периода изобилия».
Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил граждан об окончании «периода изобилия» и призвал готовиться к последствиям кризисов, связанных с конфликтом на Украине и климатическими изменениями, передают РИА «Новости». Также он отметил, что европейцам придется столкнуться с дефицитом.
«Последние десять лет мы наблюдаем, что причины нетрудоспособности взрослого работоспособного населения – это сами психические заболевани или их последствия. Сейчас стало нормальной практикой, когда молодой образованный человек или девушка получает инвалидность или отвод от работы в связи с психическими заболеваниями и сидит на иждивении у государства», – говорит Фомин.
Такая тенденция складывается уже довольно давно, подчеркивает эксперт, и последствия событий последних лет, таких как пандемия коронавируса, отражаются на психике людей. Особенно это распространено в Европе, которой приходится переживать идущие один за другим кризисы, а жителям – отказываться от привычного комфорта, готовясь к окончанию «периода изобилия».
«Если прошлый век называли веком депрессии, то текущий – век тревоги. Причем тревога – это основное психическое расстройство, которое преследует людей и заставляет их страдать. Люди не справляются с тем, насколько интенсивной стала жизнь, насколько всего много нужно успеть и в каких условиях. В связи с этим зарождается состояние тревожности и ощущение пребывания в перманентном стрессе», – делится собеседник.
Из-за такого эмоционального напряжения, по словам психиатра, есть риск того, что в Европе существенно сократится число работоспособного населения. «Люди почувствуют, что у них депрессия. Это клинический диагноз. Им его поставят, начнут лечить. Они просто выпадут из производственного цикла и не смогут выполнять свою работу», – заключил Фомин.
В середине августа Ведущая в Европарламенте фракция Европейская народная партия (ЕНП) предложила сделать 2023 год европейским годом психического здоровья, так как оно, по словам парламентариев, вызывает серьезную озабоченность. Согласно статистике Еврокомиссии, в 2018 году каждый шестой европеец имел проблемы с психическим здоровьем. Подчеркивается, что данная статистика относится еще к допандемийному времени, когда число психических расстройств было меньше.
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Эстония признала провал международной изоляции России
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Россию пытаются изолировать в международных организациях, но удается это не всегда, заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.
Рейнсалу заявил, что Эстония оказывает активную поддержку шагам по изоляции России, а зачастую выступает их инициатором, но «есть еще несколько примеров, когда политика изоляции не была успешной или по разным процедурным причинам не удавалось предотвратить деятельность России в организациях». Он не уточнил о каких конкретно организациях говорит.
При этом, по версии Эстонии, успехи также достигнуты. В частности, речь идет об исключении России из Совета Европы, приостановке ее членства в Совете по правам человека ООН, а также о решении прекратить рассмотрение членства России в ОЭСР, передает РИА «Новости».
Напомним, посольство России в США указывало, что утверждения Госдепа о якобы усиливающейся изоляции России не выдерживают критики и вызваны «воспаленным воображением» американских деятелей. Американский журнал National Interest в июле опубликовал статью под названием «Как Западу не удалось изолировать Россию».
Тем временем антироссийское заявление по Украине получило поддержку менее трети стран ООН. Всего за резолюцию выступило 54 из 193 стран. Для сравнения: в марте за резолюцию с осуждением спецоперации проголосовала 141 страна из 193 государств-членов, 35 воздержались, пять проголосовали против, а 12 вообще не голосовали. Таким образом, за полгода уровень поддержки антироссийской позиции сократился почти втрое.
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В Германии предложили выдавать россиянам визы в обмен на осуждение спецоперации
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Нужно выдавать туристические визы в ЕС россиянам при условии размещения в анкетах графы об осуждении военной операции на Украине, исключение можно сделать для диссидентов или в гуманитарных случаях, заявил экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.
«Общий запрет на выдачу виз, вероятно, с политической и стратегической точки зрения будет выстрелом Запада себе в ногу... Так что делать? В этом случае также может быть предпринята попытка переиграть – направить гнев любителей путешествий на российские пограничные и полицейские органы, а не на ЕС», – написал Ишингер в своей статье для газеты Handelsblatt, передает РИА «Новости».
Он считает «мыслимым способом» организацию выдачи туристических виз в ЕС россиянам при условии размещения в визовых анкетах графы об осуждении военной операции на Украине. При этом от обязательства подписывать подобные анкеты освобождались бы диссиденты или в гуманитарных случаях.
Таким образом, по мнению Ишингера, гнев россиян в случае преследования заявителей на визу будет направлен «минимум в такой же степени против... России, как и против Запада».
Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявлял о необходимости ввести правило, обязывающее въезжающих в страну граждан РФ декларировать на границе, что они осуждают действия России против Украины. По сообщениям СМИ, аналогичная мера уже действует в Латвии.
Как ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, республика поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».
С 18 августа Эстония ввела санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран – членов Шенгенского пространства.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
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В Германии сообщили о заполненности газохранилищ на 80%
Газохранилища в Германии заполнены на 80,14%, энергобезопасность страны обеспечена, однако нельзя исключать ухудшения ситуации, говорится в отчете Федерального сетевого агентства.
«Поставки газа в Германию в настоящее время стабильны. Энергобезопасность ФРГ на данный момент гарантирована», – цитирует сообщение ТАСС.
Ранее в немецком Вильгельмсхафене (федеральная земля Нижняя Саксония) началось строительство трубопровода, который должен соединить будущий терминал для приема СПГ с газохранилищем.
Власти Германии планируют потратить до 3 млрд евро на строительство четырех плавучих терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ) в течение следующих десяти лет.
Между тем, по оценке международного рейтингового агентства Moody's, Германии будет очень сложно достичь цели по сокращению зависимости от российского газа до 10% за два года.
Mitsubishi и Mitsui подтвердили намерение сохранить доли в «Сахалине-2»
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Правительство Японии подтвердило, что корпорации Mitsubishi и Mitsui приняли решение сохранить свои доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» и в скором времени уведомят об этом российского оператора.
«Мы в курсе, что корпорации официально подтвердили свое решение дать согласие», – заявил генсек кабинета министров Хирокадзу Мацуно. По его словам, после того как Mitsui и Mitsubishi подадут соответствующий запрос, решение будет принимать российская сторона. «Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать меры для стабильных поставок СПГ», – приводит его слова ТАСС.
Как сообщала газета «Никкэй», Mitsui и Mitsubishi направят уведомление в течение августа. После этого российская сторона в течение трех дней должна вынести окончательное решение об их участии в проекте при новом операторе.
Напомним, Россия официально уведомила японские компании о смене оператора «Сахалина–2». 1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России.
Посольство России в Латвии пообещало ответ в связи со сносом памятника советским воинам в Риге
В МИД Латвии направлена нота протеста в связи со сносом памятника советским воинам в рижском Парке Победы, российская сторона оставляет за собой право на ответные меры, заявили в посольстве России в Латвии.
«Расцениваем эту варварскую русофобскую выходку <…> как очередной акт вандализма на государственном уровне, вопиющий произвол и надругательство над памятью советских воинов <…>, которые победили в <…> схватке с фашизмом, отстояв право на существование Латвии и всего Европейского континента», – приводит ТАСС текст заявления.
В посольстве уточнили, что в адрес МИД Латвии была «направлена нота протеста», российская сторона «оставляет за собой право на ответные меры».
Дипломаты также отметили нарушение [Ригой] международных обязательств, призвав международные профильные структуры и правозащитное сообщество дать адекватную оценку откровенно неприемлемой ситуации с сохранением историко-мемориального наследия в этой европейской стране.
В посольстве также выразили озабоченность тем, что представители неравнодушной общественности», выступающие против подобных решений латвийского руководства, грубо задерживаются полицией, а из уст первых лиц государства в их адрес «звучат всевозможные угрозы – от выдворения из страны до уголовного преследования. В связи с этим дипломаты России потребовали от властей Латвии остановить полицейский произвол и преследование по политическим и идеологическим мотивам рядовых жителей республики, открыто высказывающих свое мнение.
Ранее посольство России в Риге начало выдавать визы тем, кто был задержан в ходе протестов у памятника освободителям Риги, чтобы они могли выехать из Латвии.
Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в столице республики в ходе демонстрации против демонтажа монумента.
Напомним, во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника воинам-освободителям. В мае парламент Латвии разрешил снести памятник. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими последствиями может обернуться снос монумента, ставшего святыней для русских.
Цена газа в Европе превысила 3,2 тыс. долларов
Цена газа в Европе в ходе торгов в четверг превысила 3200 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с 8 марта, следует из данных лондонской биржи ICE.
Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 3215 долларов за 1 тыс. куб. м, или 310,505 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Общий рост стоимости газа с начала дня составляет более 7%, передает ТАСС.
В Германии предупреждали, что миллионы жителей страны из-за роста цен на газ могут оказаться не в состоянии оплачивать расходы за отопление. Пенсионеры из Германии начали активно бронировать туры на зиму на юг Европы, поскольку путевка на «все включено» обойдется им в разы дешевле расходов на отопление. Кроме того, немцы массово скупают обогреватели, готовясь к наступлению холодов.
В Европарламенте заявили о лицемерии Запада
Коллективный Запад апеллирует к правам человека лишь из корыстных побуждений, выразил мнение депутат Европарламента Мик Уоллес.
«Проблема Европы и США в отсутствии критики, когда их «партнеры-единомышленники» нарушают права человека. Но при помощи основных медиа они готовы использовать права человека в качестве оружия против стран, отказывающихся склонить головы перед империей США. Им нужно больше «избирательного человечества», – передает РИА «Новости» сообщение политика в Twitter (запрещен в России).
Ранее представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзянь высмеял лицемерие Запада в вопросе демократии. Он опубликовал картинку, изображающую три конфликта, в которых США использовали силу под лозунгом демократии: Ирак, Афганистан и Куба.
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