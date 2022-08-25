Цена газа в Европе превысила 3,2 тыс. долларов

Политологи поспорили о последствиях конфликта между Польшей и Венгрией

«Вопрос отношения к России сегодня является поляризующим, поэтому не удивительно, что Будапешт и Варшава разошлись во взглядах», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее западные СМИ сообщили, что Польша и Венгрия поссорились из-за разногласий по поводу российской спецоперации на Украине.

«Понятно, что позиции Будапешта и Варшавы по вопросу отношений с Россией диаметральные. Польша, как мы знаем, является одним из самых ярых противников взаимодействия с Москвой и сторонником самых жестких мер. Венгрия в свою очередь не защищает Россию, действует исключительно в своих интересах и настаивает, что политика по отношению к России должна определяться собственными задачами страны. В частности, задача Венгрии – обеспечить надежное энергоснабжение своих граждан», – рассказал научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Вместе с тем я бы не сказал, что до событий, связанных с Украиной, Польша и Венгрия выступали спаянным тандемом. Скорее, это были фантазии европейских чиновников, которые объединяли эти страны в общую группу «саботажников либеральных ценностей». Действительно, у польского и венгерского правительства взгляды на многие этические вопросы отличаются от всего остального Евросоюза. Они отстаивают право стран самим решать многие вопросы, то есть выступают за сохранение суверенитета и против интеграционной унификации», – пояснил эксперт.

«Для Европы выгодно объединять их в один союз, чтобы показать, что внутри ЕС существует угроза, с которой надо решительно бороться. Несмотря на это, все-таки у Польши и Венгрии были свои направления, и каждая отстаивала их по-своему, безусловно испытывая какие-то нежные чувства друг к другу, как к соратникам по борьбе против всесилия европейской демократии», – отметил он.

«Сейчас они довольно существенно разошлись во взглядах. Но, я думаю, когда украинский кризис уйдет с первых строчек, общее понимание в вопросах суверенитета и традиционных ценностей к ним вернется. А вопрос отношения к России сейчас поляризует абсолютно всех», – полагает собеседник.

«Я считаю, что этот конфликт никак не скажется на отношениях внутри Евросоюза. Конфликт между Варшавой и Будапештом вытекает из понимания того, как должно действовать государство. Только Польша видит в числе своих интересов борьбу с Россией, а Венгрия считает целесообразным конструктивное взаимодействие с Москвой», – подчеркнул Лукьянов.

В свою очередь преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев убежден, что «Польша и Венгрия, на самом деле, поссорились еще до начала специальной военной операции России на Украине». «Это произошло из-за того, что лидеры стран по-разному видят отношения с Россией. Польские власти обвинили венгерских коллег в пресмыкательстве перед Владимиром Путиным», – отметил он в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.

Политолог отметил, что конфликт может навредить этим странам. «Главным образом эта ссора грозит устойчивости «Вышеградской группы», тем более внутри нее накопились противоречия отдельно Польши и Венгрии с Чехией и Словакией. Группе будет тяжелее говорить с Евросоюзом единым голосом, который в свою очередь сможет разбираться с каждой из них по отдельности. Можно говорить, что консервативный фронт внутри ЕС треснул», – отметил эксперт.

«Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от внешних обстоятельств. Если в Европу вновь хлынут толпы мигрантов с Ближнего Востока, то разногласия по вопросу отношений с Россией отойдут на второй план. Кроме того, если российская армия продвинется по территории Украины далеко на запад, то, несмотря на разногласия, у Варшавы и Будапешта будет повод говорить о том, как обустроить западные области Украины. А именно, какие территории они будут присоединять к себе, а на каких выстраивать свое влияние», – заключил политолог.

Накануне американское издание Foreign Policy сообщило, что Польша и Венгрия поссорились из-за разногласий по поводу российской спецоперации на Украине. В частности, премьер-министры стран Матеуш Моравецкий и Виктор Орбан занимают диаметрально противоположные позиции при оценке конфликта. Как рассказал эксперт Германского фонда Маршалла Даниэль Хегедюс, «поляки перестали доверять венгерским партнерам».

«Нелиберальный союз в Центральной Европе между Венгрией и Польшей приближается к закату из-за разницы в отношении к российской спецоперации. Хотя Варшава стала одним из главных сторонников Украины, призвав ужесточить санкции против Москвы и увеличив военную помощь, Будапешт уклонился от каких-либо значимых мер и вместо этого сосредоточился на сохранении хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным», – говорится в публикации.

Автор публикации считает, что ухудшение отношений между Будапештом и Варшавой может навредить странам, которые относятся с пренебрежением к правилам ЕС. «Этот разрыв побудил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого заявить, что пути двух национальных консервативных правительств – давних попутчиков в их противостоянии иммигрантам, Брюсселю и верховенству закона – разошлись», – говорится в статье.

При этом среди потенциальных союзников Орбана называются фигуры президента Сербии Александра Вучича и партия «Братья Италии», которая могут одержать победу на итальянских выборах в сентябре.

Ранее Венгрия и Польша проголосовали против плана ЕС сократить потребление газа.

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