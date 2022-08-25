Цена газа в Европе превысила 3,2 тыс. долларов

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25 августа, четверг | Последнее обновление — 12:46 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Планировавший теракт в Калининградской области рассказал о вербовке в «Азов»
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Героизация таких персонажей, как Бандера и Шухевич, означала принятие их идей и методов, и это был только вопрос времени, когда террор начнет набирать обороты на Украине.
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Неужели все эти слова были сказаны Шольцем всерьез? Или, осознавая безрезультативность принуждения России к продолжению политики колониальной энергозависимости, немецкие политики решили попугать Кремль и всех нас альтернативными возможностями?
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В сравнении с другими государствами Европы, Швейцария сохраняет относительную независимость, и потому небольшое пространство для диалога с ней все-таки остается.
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Цена газа в Европе превысила 3,2 тыс. долларов
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Цена газа в Европе в ходе торгов в четверг превысила 3200 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с 8 марта, следует из данных лондонской биржи ICE.
Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 3215 долларов за 1 тыс. куб. м, или 310,505 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Общий рост стоимости газа с начала дня составляет более 7%, передает ТАСС.
В Германии предупреждали, что миллионы жителей страны из-за роста цен на газ могут оказаться не в состоянии оплачивать расходы за отопление. Пенсионеры из Германии начали активно бронировать туры на зиму на юг Европы, поскольку путевка на «все включено» обойдется им в разы дешевле расходов на отопление. Кроме того, немцы массово скупают обогреватели, готовясь к наступлению холодов.
Стал известен результат теста на наркотики премьер-министра Финляндии
Тест на наркотики премьер-министра Финляндии Санны Марин показал отрицательный результат, сообщил финский телеканал «Юле».
По информации телеканала, результат теста премьер-министра на наркотики, проведенного в прошлую пятницу, был получен сегодня, и «он оказался отрицательным». Уточняется, что процедуру тестирования премьер оплатила самостоятельно, передает ТАСС.
Ранее сотни женщин вступились за премьера Санну Марин и устроили танцевальный флешмоб в ее поддержку.
Глава правительства Финляндии Санна Марин на срочно созванном пресс-брифинге сообщила, что прошла тест на наркотики.
Напомним, премьер-министр Финляндии повторно попала в скандал. СМИ распространили видеозапись с вечеринки, где Марин пела и танцевала с местными знаменитостями. Ее заподозрили в употреблении наркотиков, сама премьер отметила, что не употребляла ничего, кроме алкоголя.
До этого скандал с Санной Марин был после вечеринки в ночном клубе в декабре 2021 года. Она оставила дома служебный телефон и не узнала о том, что подверглась риску заражения коронавирусом, потому продолжала веселиться.
Shell отказалась перезаключать долгосрочный контракт с «Сахалином-2»
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Англо-голландская Shell вряд ли будет перезаключать с новым российским оператором «Сахалина-2» долгосрочный контракт на сжиженный природный газ с проекта.
«Shell не намерена подписывать новый контракт c «Сахалинской энергией» и будет тянуть время до момента, когда российская сторона сама расторгнет его. Затем... Shell намерена подать иск о возмещении убытков исходя из пятикратной разницы между стоимостью сахалинского СПГ по этому долгосрочному контракту и его текущей ценой на спотовом рынке», – передает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Отмечается, что компания получает с «Сахалина-2» 1 млн тонн СПГ в год по долгосрочному контракту, который завершается в 2028 году.
При этом Mitsubishi и Mitsui подтвердили намерение сохранить доли в «Сахалине-2».
Напомним, Россия официально уведомила японские компании о смене оператора «Сахалина-2». 1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России.
На Украине предложили воровать российский газ для продажи в Европу
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Киев должен начать воровать газ, который Россия поставляет в Европу через территорию Украины, и самостоятельно продавать голубое топливо в ЕС, заявил экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа», депутат Дмитрий Разумков.
Парламентарий высказал мнение, что голубое топливо принадлежит Москве до тех пор, пока оно не пересечет границу Евросоюза, а значит, подпадает под украинское законодательство о конфискации российских активов. «Газ, который транспортируется по территории Украины, он российский. До границы с Европой – это российский газ. И что мы делаем по закону? Мы можем его конфисковать», – передает РИА «Новости» слова Разумкова.
Он выразил мнение, что Киев должен «оправдывать» свои действия воссоединением Крыма с Россией. «И мы действительно должны размышлять, стоит ли выполнить закон и забрать российский газ, продавая который Москва финансирует свою армию? Напомню, что конфискация российского имущества – это наша законная обязанность», – добавил Разумков.
При этом он предложил не обращать внимания на заключенные договоры о поставках газа между Россией и странами Европы. По мнению депутата, Украине следует конфисковать голубое топливо и самостоятельно продавать его первоначальным покупателям, а деньги направлять на закупки оружия для ВСУ.
Ранее оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что временные перебои с поставками газа по «Северному потоку» можно компенсировать с помощью транзитных коридоров через Украину и Польшу.
Канада заявила о зависимости Европы от российских энергоресурсов в ближайшие годы
Зависимость Европы и ФРГ от поставок российских энергоресурсов продлится еще один или два года, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Монреале, их выступление транслировали канадские телеканалы.
«Европа и Германия в ближайшие год или два будут по-прежнему зависеть от импорта российских нефти и газа», – приводит его слова ТАСС.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц после прибытия в Монреаль заявил, что во время визита в Канаду намерен договориться о поставках важного сырья вместо российского.
Месяц назад Шольц заявил, что считает Россию «ненадежным поставщиком» газа. В Кремле подчеркивали, что слова канцлера ФРГ контрастируют с реальностью и историей поставок. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, даже в самые сложные моменты Россия продолжала выполнять взятые на себя обязательства, а нынешнее снижение поставок вызвано незаконными ограничениями, которые ввели сами европейцы, в том числе и Германия.
Между тем Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. На этом фоне стоимость газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров.
Москва заявила, что дальнейшая работа «Северного потока» будет зависеть от спроса на газ и вводимых в отношении России рестрикций.
В Германии звучат призывы запустить «Северный поток – 2» для спасения экономики страны, однако власти ФРГ, признавая, что это даст возможность «лучше пережить зиму», называют такой сценарий «драматическим политическим провалом». При этом немцы заявляют, что нынешний энергетический кризис Германия сама на себя навлекла.
СМИ: В мире образовался дефицит СПГ-танкеров
Спрос на танкеры-газовозы для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) резко увеличился в мире на фоне энергетического кризиса в Европе, фиксируется нехватка такого вида судов и рост стоимости их производства, сообщила газета The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что в 2022 году на фоне конфликта на Украине и введения санкций европейские страны увеличили закупки СПГ у США, Катара и других стран, передает ТАСС.
Отмечается, что стоимость фрахта остающихся на ходу танкеров также подскочила, что отчасти привело к росту цен на газ в Европе и Азии.
По словам представителя судового брокера Poten & Partners Джейсона Фира, сейчас можно зафрахтовать лишь один СПГ-танкер для транспортировки газа и то только через два месяца и более. В Атлантическом океане их нет вовсе.
«Все, что есть, будет раскуплено. По сути дела, Европа и Азия конкурируют друг с другом и поддерживают рынок», – отметил брокер.
По данным компании Rystad Energy, по всему мир заказано 257 СПГ-танкеров. По оценке специалистов, в крупнейшем в мире производителе танкеров для перевозки СПГ – Южной Корее – попросту нет свободных мощностей для выполнения новых заказов вплоть до 2027 года. Стоимость производства одного такого танкера также увеличилась из-за повышения спроса. По данным Rystad, такому исходу поспособствовали рост цен на сталь и ограниченные мощности верфей. Цена на одно новое судно приближается к 240 млн долларов, тогда как годом ранее она составляла 190 млн долларов.
В числе крупнейших покупателей СПГ-танкеров в мире Катар. Европа, как пишет газета, надеется на это королевство в Персидском заливе на фоне планов отказаться от энергоресурсов из России.
Также вырос спрос на плавучие регазификационные установки. Изготовить их проще, чем танкеры-СПГ, на строительство которых уходят годы. Европа рассчитывает получить 14 таких установок.
Ранее эксперт в области энергетики Игорь Юшков оценил планы Германии покупать «демократический» газ у Канады.
Газета ВЗГЛЯД писала, как решить проблему отказа Европы от российского газа.
В Совфеде пообещали не допустить воровства российского газа Украиной
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Россия не позволит Украине воровать свой газ, Москва сможет отстоять не только свой суверенитет и интересы своих граждан, но и свои национальные богатства, заявил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.
«Очередное преступное и неадекватное предложение киевского политика. Бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков утверждает, что Киев имеет право конфисковать российский газ, который идет транзитом через Украину. Больший бред сложно вообразить. О каком праве тут может идти речь?» – написал Бондарев в своем Telegram-канале.
Он выразил мнение, что Украина хочет стать поставщиком газа в Европу, чтобы заработать денег и хоть частично покрыть дефицит национального бюджета, а также «прослыть спасителем Европы от энергокризиса и поставить страны ЕС хотя бы в одном вопросе в зависимость от себя». «Сейчас, напротив, Украина полностью зависима от Запада и подконтрольна ему», – отметил Бондарев.
«Своего газа у Украины не хватает. Вот и предлагает депутат Рады откровенно грабить российских поставщиков. Это произвол и беззаконие, которые Россия ни в коем случае не позволит осуществить. Мы всегда сможем отстоять не только свою целостность и свой суверенитет, а также интересы своих граждан, но и свои национальные богатства, в том числе энергоресурсы.», – подчеркнул политик.
Ранее экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа», депутат Дмитрий Разумков призвал Киев начать воровать газ, который Россия поставляет в Европу через территорию Украины, чтобы самостоятельно продавать «голубое топливо» в ЕС. Ранее оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что временные перебои с поставками газа по «Северному потоку» можно компенсировать с помощью транзита через Украину и Польшу.
Оператор «Сахалина-2» предложил покупателям платить за СПГ в рублях
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Оператор завода сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2» предложил покупателям использовать для расчетов за топливо рубль, евро, иену или британский фунт стерлингов, если предусмотренная контрактом оплата в долларах не может быть произведена из-за зарубежных санкций, сообщает Bloomberg.
«Покупатели должны использовать альтернативные валюты, включая рубль, евро, иену или британский фунт стерлингов, если оплата в долларах, установленная в контрактах, не может быть произведена», – приводит выдержку из соответствующих документов РИА «Новости».
По данным Bloombergа, оператор «Сахалина-2» проводит реорганизацию из-за западных санкций в условиях роста спроса на СПГ в мире. «Россия просит покупателей завода СПГ «Сахалин-2», чтобы они платили в рублях или другой валюте, если из-за санкций возникнут проблемы с оплатой в долларах США», – поясняет в связи с этим Bloomberg.
Ранее СПГ стал недоступен для ряда стран Азии из-за роста цен на спотовом рынке.
В прошлую пятницу появились сообщения, что японские энергетические и газовые компании в ближайшее время планируют подписать новые контракты на покупку СПГ с проекта «Сахалин-2», который был переведен Москвой под управление нового оператора. Ранее Россия официально уведомила японские компании о смене оператора «Сахалина–2».
Напомним, 1 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России.
Политологи поспорили о последствиях конфликта между Польшей и Венгрией
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«Вопрос отношения к России сегодня является поляризующим, поэтому не удивительно, что Будапешт и Варшава разошлись во взглядах», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее западные СМИ сообщили, что Польша и Венгрия поссорились из-за разногласий по поводу российской спецоперации на Украине.
«Понятно, что позиции Будапешта и Варшавы по вопросу отношений с Россией диаметральные. Польша, как мы знаем, является одним из самых ярых противников взаимодействия с Москвой и сторонником самых жестких мер. Венгрия в свою очередь не защищает Россию, действует исключительно в своих интересах и настаивает, что политика по отношению к России должна определяться собственными задачами страны. В частности, задача Венгрии – обеспечить надежное энергоснабжение своих граждан», – рассказал научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Вместе с тем я бы не сказал, что до событий, связанных с Украиной, Польша и Венгрия выступали спаянным тандемом. Скорее, это были фантазии европейских чиновников, которые объединяли эти страны в общую группу «саботажников либеральных ценностей». Действительно, у польского и венгерского правительства взгляды на многие этические вопросы отличаются от всего остального Евросоюза. Они отстаивают право стран самим решать многие вопросы, то есть выступают за сохранение суверенитета и против интеграционной унификации», – пояснил эксперт.
«Для Европы выгодно объединять их в один союз, чтобы показать, что внутри ЕС существует угроза, с которой надо решительно бороться. Несмотря на это, все-таки у Польши и Венгрии были свои направления, и каждая отстаивала их по-своему, безусловно испытывая какие-то нежные чувства друг к другу, как к соратникам по борьбе против всесилия европейской демократии», – отметил он.
«Сейчас они довольно существенно разошлись во взглядах. Но, я думаю, когда украинский кризис уйдет с первых строчек, общее понимание в вопросах суверенитета и традиционных ценностей к ним вернется. А вопрос отношения к России сейчас поляризует абсолютно всех», – полагает собеседник.
«Я считаю, что этот конфликт никак не скажется на отношениях внутри Евросоюза. Конфликт между Варшавой и Будапештом вытекает из понимания того, как должно действовать государство. Только Польша видит в числе своих интересов борьбу с Россией, а Венгрия считает целесообразным конструктивное взаимодействие с Москвой», – подчеркнул Лукьянов.
В свою очередь преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев убежден, что «Польша и Венгрия, на самом деле, поссорились еще до начала специальной военной операции России на Украине». «Это произошло из-за того, что лидеры стран по-разному видят отношения с Россией. Польские власти обвинили венгерских коллег в пресмыкательстве перед Владимиром Путиным», – отметил он в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.
Политолог отметил, что конфликт может навредить этим странам. «Главным образом эта ссора грозит устойчивости «Вышеградской группы», тем более внутри нее накопились противоречия отдельно Польши и Венгрии с Чехией и Словакией. Группе будет тяжелее говорить с Евросоюзом единым голосом, который в свою очередь сможет разбираться с каждой из них по отдельности. Можно говорить, что консервативный фронт внутри ЕС треснул», – отметил эксперт.
«Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от внешних обстоятельств. Если в Европу вновь хлынут толпы мигрантов с Ближнего Востока, то разногласия по вопросу отношений с Россией отойдут на второй план. Кроме того, если российская армия продвинется по территории Украины далеко на запад, то, несмотря на разногласия, у Варшавы и Будапешта будет повод говорить о том, как обустроить западные области Украины. А именно, какие территории они будут присоединять к себе, а на каких выстраивать свое влияние», – заключил политолог.
Накануне американское издание Foreign Policy сообщило, что Польша и Венгрия поссорились из-за разногласий по поводу российской спецоперации на Украине. В частности, премьер-министры стран Матеуш Моравецкий и Виктор Орбан занимают диаметрально противоположные позиции при оценке конфликта. Как рассказал эксперт Германского фонда Маршалла Даниэль Хегедюс, «поляки перестали доверять венгерским партнерам».
«Нелиберальный союз в Центральной Европе между Венгрией и Польшей приближается к закату из-за разницы в отношении к российской спецоперации. Хотя Варшава стала одним из главных сторонников Украины, призвав ужесточить санкции против Москвы и увеличив военную помощь, Будапешт уклонился от каких-либо значимых мер и вместо этого сосредоточился на сохранении хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным», – говорится в публикации.
Автор публикации считает, что ухудшение отношений между Будапештом и Варшавой может навредить странам, которые относятся с пренебрежением к правилам ЕС. «Этот разрыв побудил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого заявить, что пути двух национальных консервативных правительств – давних попутчиков в их противостоянии иммигрантам, Брюсселю и верховенству закона – разошлись», – говорится в статье.
При этом среди потенциальных союзников Орбана называются фигуры президента Сербии Александра Вучича и партия «Братья Италии», которая могут одержать победу на итальянских выборах в сентябре.
Ранее Венгрия и Польша проголосовали против плана ЕС сократить потребление газа.
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Рост числа психических расстройств прогнозируют в Европе из-за конца «периода изобилия»
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Разрушение комфортной жизни в ЕС наряду с чередой других кризисов, повысит число психических расстройств среди жителей Европы, сказал газете ВЗГЛЯД психиатр и психотерапевт Евгений Фомин, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона об окончании «периода изобилия».
Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил граждан об окончании «периода изобилия» и призвал готовиться к последствиям кризисов, связанных с конфликтом на Украине и климатическими изменениями, передают РИА «Новости». Также он отметил, что европейцам придется столкнуться с дефицитом.
«Последние десять лет мы наблюдаем, что причины нетрудоспособности взрослого работоспособного населения – это сами психические заболевани или их последствия. Сейчас стало нормальной практикой, когда молодой образованный человек или девушка получает инвалидность или отвод от работы в связи с психическими заболеваниями и сидит на иждивении у государства», – говорит Фомин.
Такая тенденция складывается уже довольно давно, подчеркивает эксперт, и последствия событий последних лет, таких как пандемия коронавируса, отражаются на психике людей. Особенно это распространено в Европе, которой приходится переживать идущие один за другим кризисы, а жителям – отказываться от привычного комфорта, готовясь к окончанию «периода изобилия».
«Если прошлый век называли веком депрессии, то текущий – век тревоги. Причем тревога – это основное психическое расстройство, которое преследует людей и заставляет их страдать. Люди не справляются с тем, насколько интенсивной стала жизнь, насколько всего много нужно успеть и в каких условиях. В связи с этим зарождается состояние тревожности и ощущение пребывания в перманентном стрессе», – делится собеседник.
Из-за такого эмоционального напряжения, по словам психиатра, есть риск того, что в Европе существенно сократится число работоспособного населения. «Люди почувствуют, что у них депрессия. Это клинический диагноз. Им его поставят, начнут лечить. Они просто выпадут из производственного цикла и не смогут выполнять свою работу», – заключил Фомин.
В середине августа Ведущая в Европарламенте фракция Европейская народная партия (ЕНП) предложила сделать 2023 год европейским годом психического здоровья, так как оно, по словам парламентариев, вызывает серьезную озабоченность. Согласно статистике Еврокомиссии, в 2018 году каждый шестой европеец имел проблемы с психическим здоровьем. Подчеркивается, что данная статистика относится еще к допандемийному времени, когда число психических расстройств было меньше.
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В Германии сообщили о заполненности газохранилищ на 80%
Газохранилища в Германии заполнены на 80,14%, энергобезопасность страны обеспечена, однако нельзя исключать ухудшения ситуации, говорится в отчете Федерального сетевого агентства.
«Поставки газа в Германию в настоящее время стабильны. Энергобезопасность ФРГ на данный момент гарантирована», – цитирует сообщение ТАСС.
Ранее в немецком Вильгельмсхафене (федеральная земля Нижняя Саксония) началось строительство трубопровода, который должен соединить будущий терминал для приема СПГ с газохранилищем.
Власти Германии планируют потратить до 3 млрд евро на строительство четырех плавучих терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ) в течение следующих десяти лет.
Между тем, по оценке международного рейтингового агентства Moody's, Германии будет очень сложно достичь цели по сокращению зависимости от российского газа до 10% за два года.
Mitsubishi и Mitsui подтвердили намерение сохранить доли в «Сахалине-2»
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Правительство Японии подтвердило, что корпорации Mitsubishi и Mitsui приняли решение сохранить свои доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» и в скором времени уведомят об этом российского оператора.
«Мы в курсе, что корпорации официально подтвердили свое решение дать согласие», – заявил генсек кабинета министров Хирокадзу Мацуно. По его словам, после того как Mitsui и Mitsubishi подадут соответствующий запрос, решение будет принимать российская сторона. «Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать меры для стабильных поставок СПГ», – приводит его слова ТАСС.
Как сообщала газета «Никкэй», Mitsui и Mitsubishi направят уведомление в течение августа. После этого российская сторона в течение трех дней должна вынести окончательное решение об их участии в проекте при новом операторе.
Напомним, Россия официально уведомила японские компании о смене оператора «Сахалина–2». 1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России.
Захарова назвала планы ЕС по подготовке ВСУ «натаскиванием террористов»
Евросоюз планирует под видом миссии по подготовке бойцов ВСУ натаскивать террористов и нацистских боевиков для Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Надо называть вещи своими именам: ЕС будет создавать тренировочные базы для натаскивания для киевского режима террористов и нацистских боевиков. 100 лет назад европейцы тоже не сразу разобрались, что такое фашизм. Потом поняли, но было поздно», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС обсуждает вопрос создания миссии для подготовки украинских солдат, но не на территории Украины, а в одной из соседних стран.
Ранее Швеция решила направить 120 инструкторов в Британию для обучения украинских военных.
Посольство России в Латвии пообещало ответ в связи со сносом памятника советским воинам в Риге
В МИД Латвии направлена нота протеста в связи со сносом памятника советским воинам в рижском Парке Победы, российская сторона оставляет за собой право на ответные меры, заявили в посольстве России в Латвии.
«Расцениваем эту варварскую русофобскую выходку <…> как очередной акт вандализма на государственном уровне, вопиющий произвол и надругательство над памятью советских воинов <…>, которые победили в <…> схватке с фашизмом, отстояв право на существование Латвии и всего Европейского континента», – приводит ТАСС текст заявления.
В посольстве уточнили, что в адрес МИД Латвии была «направлена нота протеста», российская сторона «оставляет за собой право на ответные меры».
Дипломаты также отметили нарушение [Ригой] международных обязательств, призвав международные профильные структуры и правозащитное сообщество дать адекватную оценку откровенно неприемлемой ситуации с сохранением историко-мемориального наследия в этой европейской стране.
В посольстве также выразили озабоченность тем, что представители неравнодушной общественности», выступающие против подобных решений латвийского руководства, грубо задерживаются полицией, а из уст первых лиц государства в их адрес «звучат всевозможные угрозы – от выдворения из страны до уголовного преследования. В связи с этим дипломаты России потребовали от властей Латвии остановить полицейский произвол и преследование по политическим и идеологическим мотивам рядовых жителей республики, открыто высказывающих свое мнение.
Ранее посольство России в Риге начало выдавать визы тем, кто был задержан в ходе протестов у памятника освободителям Риги, чтобы они могли выехать из Латвии.
Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в столице республики в ходе демонстрации против демонтажа монумента.
Напомним, во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника воинам-освободителям. В мае парламент Латвии разрешил снести памятник. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими последствиями может обернуться снос монумента, ставшего святыней для русских.
В Европарламенте заявили о лицемерии Запада
Коллективный Запад апеллирует к правам человека лишь из корыстных побуждений, выразил мнение депутат Европарламента Мик Уоллес.
«Проблема Европы и США в отсутствии критики, когда их «партнеры-единомышленники» нарушают права человека. Но при помощи основных медиа они готовы использовать права человека в качестве оружия против стран, отказывающихся склонить головы перед империей США. Им нужно больше «избирательного человечества», – передает РИА «Новости» сообщение политика в Twitter (запрещен в России).
Ранее представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзянь высмеял лицемерие Запада в вопросе демократии. Он опубликовал картинку, изображающую три конфликта, в которых США использовали силу под лозунгом демократии: Ирак, Афганистан и Куба.
Боррель не поддержал идею полного запрета на визы для россиян в ЕС
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не поддерживает идею полного запрета на выдачу виз гражданам России.
«Это очень противоречивое предложение… Некоторые страны уже приняли определенные меры в этой связи, другие не собираются это поддерживать. Я думаю, что запретить въезд всем россиянам нехорошая идея. Нам надо действовать более выборочно», – сказал он на международной конференции в испанском городе Сантандер, передает РИА «Новости».
При этом Боррель добавил, что крупнейшим российским бизнесменам не стоит разрешать въезд в ЕС, «но есть много россиян, которые хотят покинуть страну, которые не готовы там находиться в такой ситуации. Мы не можем закрывать дверь перед такими россиянами, я не думаю, что это хорошая идея».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что идея о запрете для всех российских граждан на въезд в страны Евросоюза является проявлением нацистской политики.
Напомним, главы министерств иностранных дел стран ЕС обсудят визовые ограничения против России на неформальной встрече в Праге 30–31 августа.
В ЕК заявили, что государства Евросоюза имеют право самостоятельно ограничивать выдачу виз.
Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что шаги Евросоюза по визовой дискриминации россиян не останутся без должной реакции Москвы, о соответствующих мерах скоро станет известно.
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