Эксперт: Москва проявила заботу о школьниках Донбасса и освобожденных территорий Украины

«Денежная помощь семьям школьников в Донбассе и на остальных освобожденных территориях – это признак возвращения к мирной жизни. Когда ребенок идет в школу, значит все хорошо», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Алена Август, комментируя решение президента России о выплате 10 тысяч рублей семьям школьников в ДНР, ЛНР и на освобожденных от украинских войск территориях.

«Поручение президента выдать родителям школьников в Донбассе и на остальных освобожденных территориях Украины пособие в 10 тыс. рублей означает, что эти учащиеся попадают под опеку нашего государства. Причем важно, что деньги выплачиваются не всем подряд, а только тем семьям, где дети реально придут 1 сентября в школу и приступят к занятиям. Это будет справедливое распределение государственных денег, это помощь детям», – отмечает политконсультант Алена Август.

Система образования на Украине находилась в большом упадке, в течение многих лет Киев не только не оказывал помощь, но и не проявлял даже человеческого сочувствия к семьям школьников, не платил пособий, считает эксперт.

«Многие из них впервые получат пособия к 1 сентября. Как известно, многие украинцы, которых коснулась специальная военная операция, оказались в непростой ситуации, поэтому важно поддержать таких людей», – полагает Август.

«Кто-то скажет, что 10 тысяч – это не суперогромная сумма, но ведь для многих украинских семей ценен сам факт заботы, которую проявляет Москва. Стоит напомнить, что Россия уже и до этого оказывала поддержку школам на освобожденных землях. В частности, туда массово передаются продукты, вещи, школьные учебники», – перечислила эксперт.

В российской блогосфере в среду появлялись недовольные комментарии о том, что в подобной помощи нуждаются многие семьи в самой России, отмечает Август. Впрочем, она лично с ними не согласна. «Большинство людей так устроены, что им всегда чего-то не хватает. Напомню, что и в России производились массовые выплаты на детей, когда нас всех охватила пандемия. И сейчас сохраняются выплаты семьям, которые оказались в сложной финансовой ситуации. В масштабах страны речь идет об огромных суммах. Поэтому не стоит жадничать», – призывает эксперт.

Задача нашего государства – помогать в тяжелые моменты тем, кому это действительно нужно, а для всех остальных нужно создавать возможности по решению своих финансовых вопросов собственными силами, считает Август. «Государство предоставляет такие возможности. Открываются новые производства, поддерживают тех, кто потерял работу или хочет открыть собственное дело, пройти переобучение. Помощь от правительства получает и социально ориентированный бизнес», – подытожила Август.

В среду президент Владимир Путин поручил выплатить по 10 тыс. рублей родителям учеников от шести до 18 лет в республиках Донбасса и на освобожденных территориях – Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. Выплаты касаются только тех семей, чьи дети приступят к обучению в общеобразовательных организациях, расположенных на указанных территориях, не позднее 15 сентября.

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