В Госдуме назвали убийство дочери Дугина атакой на идеологию Русского мира

Убийство дочери философа Александра Дугина Дарьи является террористической атакой на идеологию Русского мира, сообщил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

«Варварское убийство Дарьи Платоновой – это, на самом деле, террористическая атака на идеологию и скрепы Русского мира. Виновные должны быть найдены и наказаны по всей строгости закона», – написал он в своем Telegram-канале.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшей. «Искренние соболезнования отцу и матери, родным и близким, всем кто знал Дарью! Она была талантливым журналистом, настоящим патриотом, светлым и духовным человеком», – отметил он.

О гибели дочери Дугина в ночь на 21 августа сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он заявил, что за случившимся стоят украинские террористы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Российские журналисты, политологи, историки, журналисты отреагировали на трагедию. Так, автор Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов задался вопросом о том, как именно был произведен взрыв, в результате которого в автомобиле погибла Дарья: сработал таймер или было произведено нажатие кнопки. Журналист считает этот вопрос принципиально важным.

Как в свою очередь заявил депутат Мосгордумы, журналист ВГТРК Андрей Медведев, после убийства в Подмосковье дочери Дугина не осталось сомнений, что Украина является террористическим государством, которое использует методы «басаевской и гелаевской сволочи», взрывавших дома.

Александр Дугин – философ, политолог, публицист, профессор, основатель философско-политического течения неоевразийство. С марта 2015-го находится в санкционном списке США из-за событий на Украине. Кроме того, санкции против Дугина ввели Канада и Австралия.

Дарья – его дочь от второго брака с философом Натальей Мелентьевой. Родилась в 1992 году, окончила философский факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.