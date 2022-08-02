|
|
Госдеп США одобрил продажу Саудовской Аравии ракет Patriot
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Госдепартамент США подтвердил сделку по продаже Саудовской Аравии ракет Patriot и сопутствующего оборудования на общую сумму более 3 млрд долларов, сообщило американское агентство по оборонному сотрудничеству.
«Госдепартамент вынес определение... одобряющее возможную продажу правительству Саудовской Аравии усовершенствованных тактических баллистических ракет PATRIOT MIM-104E и сопутствующего оборудования по стоимости примерно 3,05 млрд долларов», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».
Королевство в общей сложности запросило у Вашингтона 300 ракет. Уведомление уже направлено в конгресс. Военные отмечают, что продажа не отразится на боеготовности вооруженных сил США.
Ранее в Пентагоне сообщили, что американская авиационно-космическая корпорация Boeing поставит Саудовской Аравии 650 крылатых ракет воздушного базирования (КРВБ) SLAM-ER (Stand-off Land Attack Missile – Expanded Response) и 402 противокорабельные ракеты (ПКР) Harpoon («Гарпун») в модификации Block II.
Минобороны Украины заявило о «совместных операциях» с Польшей
|
|
Украинская сторона проводит «совместные операции» с Польшей, заявил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, не уточнив, о чем идет речь.
Скибицкий заявил, что сотрудничество Украины и Польши «находится на очень высоком уровне, практически 90% военной помощи приходит оттуда». По его словам, речь идет об «очень тесном сотрудничестве и совместных операциях с партнерами», передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.
В сфере военной разведки Киев «практически все, от информации до оборудования», получает от США и Великобритании, сказал Скибицкий. Он не раскрыл роль Великобритании, но заявил, что Украина получает «ежеминутную информацию всех видов в режиме реального времени».
Напомним, в конце июля украинский парламент принял проект закона об особых гарантиях для польских граждан. Проект предлагает предоставлять гражданам Польши на Украине такие же права на трудоустройство и образование, какие есть у граждан самой Украины.
В конце мая секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Польша, судя по всему, уже переходит к захвату территорий на западе Украины. Он также говорил, что уже целый ряд государств ведет активную работу по расчленению Украины, включая США. В начале мая президент Польши Анджей Дуда пообещал убрать границу страны с Украиной. В апреле глава СВР Сергей Нарышкин заявлял, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США сочли ответное предложение России по заключенным «несерьезным»
|
|
Россия сделала США ответное предложение по обмену гражданами, находящимися под стражей, но Вашингтон не рассматривает его в качестве серьезного, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По версии Жан-Пьер, США сделали «содержательное предложение» и желают «провести на этот счет добросовестные переговоры». Вашингтон «хочет гарантировать, что добьется этого как можно скорее». Однако, как заявила Жан-Пьер, то, что США «услышали» в ответ от Москвы, «было недобросовестным», передает ТАСС.
Она отказалась «вдаваться в конкретные детали», но заявила, что данный вопрос является «приоритетом» для президента США Джо Байдена. В качестве тех граждан США, возвращения которых на родину добивается Вашингтон, она назвала только Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Bloomberg со ссылкой на «источники, знакомые с дискуссиями в Москве», заявило, что Россия якобы настаивает на том, чтобы обмен производился по формуле «два на два», а не «один на два». Как утверждает Bloomberg, в рамках обмена может быть поднят вопрос о находящемся под арестом в США россиянине Владиславе Клюшине, который обвиняется в совершении киберпреступлений.
Напомним, американские СМИ сообщили, что Байден одобрил план обменять Грайнер и Уилана на россиянина Виктора Бута. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев.
Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США в декабре. Он является учредителем компании «М13», которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. США обвиняют его в причастности к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании. Клюшин в суде США заявил о невиновности.
В России оценили вероятность «битвы авианосцев» Китая и США
|
|
«Китай понимает, что их авианосцы значительно слабее американских. Но войны в этом регионе, кажется, уже не избежать. Это вопрос времени», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее американские и китайские авианосцы вышли в Тайваньский пролив на фоне возможного визита главы Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй.
«Сейчас боевого столкновения не будет. Вероятно, американцы просто обеспечат безопасность визита Пелоси. А с китайской стороны будет демонстрация силы и недовольства. При этом ответ Пекина, конечно, последует. И он будет необычно жестким», – сказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ, военный эксперт Василий Кашин.
«В качестве варианта можно ожидать военных учений в Тайваньском проливе с нарушением зоны разграничения и стрельбами на подходах к портам. Аналогичная ситуация была в середине 1990-х. Но это будет уже после того, как Пелоси покинет Тайбэй», – уверен собеседник.
Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
Эксперт также говорит о неизбежности серьезной эскалации в регионе. «Вопрос решится в течение трех-четырех лет. При этом Китай не рассматривает свои авианосцы в качестве противовеса противнику. В Пекине изначально исходят из того, что их корабли слабее. И причин для этого немало», – пояснил он.
«Во-первых, китайские корабли конструктивно проще устроены, поскольку создавались на базе советских авианесущих крейсеров проекта 1143.5, как и наш «Адмирал Кузнецов». Во-вторых, у них нет катапульт, они несут меньше самолетов, а самолеты дальнего радиолокационного обнаружения у них и вовсе отсутствуют. В-третьих, у китайцев значительно меньше опыта в вопросе эксплуатации таких кораблей», – перечислил Кашин.
Пекин будет использовать иные возможности в противостоянии с США, говорит собеседник. «Речь идет о береговой авиации, противокорабельных ракетах берегового базирования, технической разведке, а также о способности ведения подводной войны. Китай не считает, что их авианосец должен биться с американцем», – пояснил он.
Что же касается классических авианосных ударных группировок (АУГ), в Тайваньском проливе они не действуют, замечает эксперт. «В прошлом в периоды обострения группировки заходили в пролив, но сейчас этого никто делать не станет. Тайваньский пролив небольшой, поэтому он насквозь простреливается береговыми ракетными комплексами. Запускать туда такие крупные корабли – самоубийство», – заключил Кашин.
Во вторник стало известно о том, что два действующих авианосца Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вышли в море и могут быть направлены к району Тайваньского пролива перед возможным визитом в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Как сообщила тайваньская газета «Чжунго шибао» со ссылкой на данные неназванного военного обозревателя, авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун» не так давно покинули порты Циндао и Санья.
В настоящее время неясно, держат ли курс корабли в зону Тайваньского пролива или примут участие в военных учениях. В любом случае это свидетельствует об усилении военного противостояния между Китаем и США в регионе, считает издание.
Напомним, накануне сообщалось, что США направляют ближе к Тайваню размещенные в регионе самолеты и авианосцы в связи с возможным прибытием на остров Нэнси Пелоси.
Изначально поездка делегации США во главе с Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Визит мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером Палаты представителей США. Поездку, однако, отложили из-за болезни Пелоси: она сдала положительный тест на коронавирус. МИД КНР тогда пожелал ей выздоровления и призвал Вашингтон не отложить, а отменить визит на остров, который Пекин считает своим.
Ранее Управление морской безопасности КНР сообщило, что Народно-освободительная армия КНР (НОАК) во вторник приступила к учениям в Южно-Китайском море.
Тайваньские СМИ сообщили, что Пелоси намерена прибыть на Тайвань поздно вечером во вторник. Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере. Кроме того, в пятницу американский авианосец «Рональд Рейган» и ударная группа кораблей ВМС США вошли в Южно-Китайском море.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Одесситы ответили на предложение Зеленского снести памятник Екатерине Второй
|
|
«Когда Одесса вернется в состав России, мы, несомненно, восстановим этот памятник», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, одессит Анатолий Вассерман. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к властям Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника Екатерине II – основательнице города.
«Согласие Зеленского снести памятник российской императрице – очередное преступление. Власти всеми доступными силами и средствами бьют по мирным жителям, инфраструктуре и культурной идентичности одесситов», – считает Анатолий Вассерман.
«Сложно сказать, что может означать возможный снос памятника для людей, живущих сегодня в Одессе. Они находятся в состоянии «стокгольмского синдрома». Одесситы сегодня – это по сути заложники террористов. И они вынуждены мыслить ровно так, как им предписывают террористы», – отметил он. «Но когда Одесса вернется в Россию, памятник мы, несомненно, восстановим», – добавил собеседник.
В свою очередь политолог Иван Лизан отметил, что «предложение Зеленского для одесского горсовета – это фактически приказ, лишь формально обличенный в рекомендацию, от выполнения которой невозможно отказаться».
«Если одесский горсовет возразит Зеленскому и заявит, что памятник Екатерине – это объект исторической ценности, а также откажется его сносить, то властей города обвинят в сепаратизме и русофилии», – рассказал он.
«Президент Зеленский и действующий губернатор Одесской области Максим Марченко – самый настоящий нацист и выходец из батальона «Айдар» – просто закошмарят всех членов одесского горсовета. На них сразу же заведут уголовные дела, обвинят в «коллаборационизме» и назначат годы тюремного заключения с конфискацией имущества», – полагает собеседник.
«Для меня, как для одессита, снос памятника Екатерине II – событие, конечно, неприятное, но я не считаю его смертельным. На текущий момент куда важнее сохранить людей и защитить их вместе с семьями от уголовных преследований», – отметил он.
«Если дело все-таки дойдет до демонтажа, то, я надеюсь, памятник аккуратно снимут, сохранят на складах и он там дождется наших танков. А вот когда в городе сменится власть, тогда можно будет и памятник вернуть, и нормальные названия улицам вернуть, и осудить тех, кто годами кошмарил жителей города», – заключил Лизан.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к властям Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника Екатерине II – основательнице города.
Так, в ответ на петиции о сносе памятника и его замене на монумент в честь актера Билли Херрингтона Зеленский «обратился в Одесский городской совет». Он попросил «рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией».
В ответах на обе петиции Зеленский указал, что вопрос относится к полномочиям местной власти. Кроме того, Зеленский заявил о «важности защиты национальных интересов, проработки вопросов по очищению общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия», передает ТАСС.
Напомним, петиция на сайте украинского президента о замене памятника Екатерине II в Одессе на монумент американскому порноактеру Херрингтону набрала достаточное число голосов для рассмотрения ее главой государства.
При этом в 2020 году в России активно обсуждался вопрос покупки Одессы. В частности, журналист и телеведущий Владимир Соловьев заявил газете ВЗГЛЯД, что российские олигархи могли бы скинуться на покупку Одессы. Депутат Госдумы Константин Затулин сказал, что поддерживает идею покупки Одессы, однако не верит в то, что это возможно. В то же время одесский историк Александр Васильев отмечал, что договариваться о покупке Одессы стоило бы не с украинскими властями, а с американскими.
Поводом для дискуссии стала акция украинских националистов, проведенная в центре Одессы в ноябре 2020 года. Манифестанты потребовали снести статую императрицы Екатерины II, размещенную на одноименной Екатерининской площади. Точнее, речь идет о монументе всем основателям города – князьям Григорию Потемкину и Платону Зубову, архитектору Францу де Воллану, а также первому руководителю строительства города и порта Осипу де Рибасу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Боррель раскрыл «суровую правду» о предстоящей зиме и газе
|
|
Евросоюз не знает, хватит ли газа на предстоящую зиму и смогут ли граждане оплатить его, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что «зима приходит каждый год», но предстоящая «обещает быть исключительной», поскольку есть «реальная неопределенность в отношении того, будет ли в ЕС достаточно газа и будет ли он доступным», передает ТАСС.
Глава дипломатии ЕС указал, что «цены на нефть опустились до уровня», который был в начале российской спецопераци на Украине, «цены на газ более чем в четыре раза превышают расценки конца февраля и почти в десять раз те, которые были год назад». Он призвал готовиться «ко всем сценариям, в том числе к тому, что Россия вообще произвольно прекратит поставки в любой момент».
Боррель считает, что «Европа сталкивается с настоящим штормом». По его словам, «цены на энергоносители растут, экономический рост замедляется, зима приближается», а Москва якобы «использует энергию как политическое оружие». По мнению Борреля, нужно «готовиться к возможному отключению газа, главным образом путем экономии, диверсификации и солидарности». «Суровая правда заключается в том, что зимой мы приблизимся к пределу того, сколько газа мы можем докупить из нероссийских источников», – заявил он.
Напомним, страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7%. В ЕК заявили, что исключениями в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Китай нашел способ «остудить напряженность» в Совбезе ООН
|
|
Представители Китая, который председательствует в СБ ООН в августе, пообещали, что будут реже включать кондиционер в помещении Совбеза в качестве символического жеста в борьбе с глобальным потеплением, при этом китайская сторона раздаст членам СБ веера, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.
Постпред продемонстрировал собравшимся традиционный китайский веер, передает РИА «Новости».
«Надеюсь, с этим веером мы сами понизим глобальную температуру, а также остудим напряженность и эмоциональное общение межу членами СБ», – сказал Чжан Цзюнь.
«Мы также предложили использовать менее активно кондиционер в комнате СБ. Это маленький, но символичный шаг в правильном направлении. Если в зале будет слишком тепло, мы рекомендуем господам не надевать их галстуки», – добавил он.
Ранее генсек Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас заявил, что климатические изменения в мире приведут к росту числа вооруженных конфликтов. По его словам, нынешнее глобальное потепление является сильнейшим за 200 тыс. лет, это связано с интенсивным сжиганием топлива.
Киев заявил, что США могли предотвратить любой удар HIMARS
|
|
При использовании украинскими войсками РСЗО HIMARS американцы могут отменить удары, если «их не устроит намеченная цель», заявил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Скибицкий заявил, что при использовании HIMARS украинцы руководствуются «информацией, полученной в режиме реального времени». При этом США не передают непосредственную информацию для наведения, сказал он. Однако Скибицкий «указал на то, что существует уровень консультаций между сотрудниками разведок обеих стран в преддверии запуска ракет, который позволил бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки», если США «недовольны намеченной целью», передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.
Он не смог ответить, используют ли украинские войска британские и американские спутники при ударах, но отметил, что у них «очень хорошие снимки». Скибицкий заявил, что Украина «хорошо сотрудничает в этой области с партнерами» в Великобритании. По его словам, у Киева «очень хорошие связи со всеми родственными разведывательными учреждениями».
В понедельник представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову.
Напомним, Киев выбрал террористическую тактику для использования HIMARS и в основном наносит удары по гражданским объектам. В частности, из HIMARS был нанесен удар по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные.
Стало известно о расколе в рядах СБУ
|
|
В Службе безопасности Украины происходит раскол между сотрудниками, сбежавшими с освобожденных Россией территорий, и теми, кто особо ратует за «чистоту рядов», рассказал представитель российских силовых структур со ссылкой на данные, полученные от офицеров СБУ.
Дополнительным подтверждением этих данных сотрудник российского силового ведомства назвал заявление главаря «Меджлиса крымскотатарского народа» (признан экстремистской и запрещен в России) Рефата Чубарова о том, что брошенные СБУ в Херсоне архивы раскрыли незаконную деятельность украинской спецслужбы против крымских татар при киевском режиме.
«По сведениям от источников в СБУ, между коллегами, сбежавшими с подконтрольных теперь России территорий, и новым поколением украинских контрразведчиков, воспитанных в духе «революции достоинства» (госпереворота в Киеве 2014 года), растет напряженность и подозрительность. Старые кадры теряют доверие и позиции в силовом блоке. Наибольшие нарекания старшему поколению вменяют в небрежном отношении к гостайне, халатности в сохранности служебных документов и большие огрехи в агентурной работе, когда неприемлемое количество агентуры начинает работать на противника, то есть на Россию, если говорить в украинской терминологии», – сообщил источник РИА «Новости».
Ранее российские силовики неоднократно сообщали о брошенных сотрудниками украинской госбезопасности документах в бывших территориальных подразделениях СБУ в Херсонской и Запорожской областях. Среди них есть свидетельства дискредитации украинской спецслужбой лидеров крымских татар, лояльных киевскому режиму, отчеты о заказных публикациях в СМИ против крымских татар, рапорт о принуждении крымских татар к отказу от митинга против беспредела украинской полиции.
«Даже старые, проверенные кадры вроде Чубарова стали позволять себе публичную критику своих друзей и возмущаться деятельностью СБУ», – отметил представитель российских силовых структур.
Накануне Чубаров заявил, что мгновенная потеря Киевом Херсонской области создала условия для того, чтобы «узнали некоторые вещи, которые не красят Службу безопасности». При этом Чубаров сказал, что настолько мгновенно российские военные захватили офисы СБУ, что им в руки попали «документы, характеризующие незаконную деятельность подразделений СБУ в Херсонской области».
Сам Чубаров неоднократно избирался депутатом Верховной рады Украины, получал от киевского режима награды, в том числе от экс-главы МВД Арсена Авакова – пистолет «Форт 17-05».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств. Позднее Зеленский внес в Верховную раду проект постановления об увольнении Венедиктовой. Кроме того, Верховная рада прекратила полномочия генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем именно, по мнению экспертов, Иван Баканов и Ирина Венедиктова провинились перед Зеленским.
Также стало известно, что среди сотрудников Службы безопасности Украины проводится кадровая ревизия, в ее рамках решается вопрос увольнения 28 должностных лиц.
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что необходимо готовиться к большим кадровым чисткам, которые произойдут в Службе безопасности Украины и других правоохранительных органах.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Совфеде объяснили «обиды шантрапы» из Белого дома на ход переговоров с Москвой
|
|
«Сначала США рассказали всему миру о своих планах по обмену, а потом обижаются, что у них ничего не выходит. Мегафонная дипломатия здесь бесполезна», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее Вашингтон назвал встречное предложение Москвы по обмену заключенными «несерьезным».
«Мы неоднократно говорили, что подобного рода мероприятия не предполагают мегафонной дипломатии. Американцы захотели поменять людей, объявили об этом на весь мир, а уже потом стали разговаривать с нами. Так дела не делаются», – сказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Собеседник напомнил, «как в идеале должны вестись подобные обмены заключенными». «Обычно представители стран сначала договариваются, консультируются, все взвешивают, а после этого делают заявления. В Вашингтоне сейчас у власти «шантрапа», поэтому они и допускают подобные вещи. А потом они же обижаются, что у них ничего не получается. Если США действительно хотят кого-то обменять, то стоит сначала все обговорить по отдельным каналам», – пояснил он.
«Когда они на днях уничтожили одного из главарей запрещенной у нас «Аль-Каиды*» в Кабуле, они же никому не рассказывали о своих планах. Они понимают, что иначе их замысел провалится. А тут в Белом доме почему-то решили, что мы будем ликовать от идеи Госдепа по обмену заключенными. Так вести переговоры нельзя. И это не вопрос взаимных обид или претензий. Это устоявшаяся практика», – заключил Климов.
Ранее стало известно о том, что Россия сделала США ответное предложение по обмену гражданами, находящимися под стражей, но Вашингтон не рассматривает его в качестве серьезного. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По версии Жан-Пьер, США сделали «содержательное предложение» и желают «провести на этот счет добросовестные переговоры». Вашингтон «хочет гарантировать, что добьется этого как можно скорее». Однако, как заявила Жан-Пьер, то, что США «услышали» в ответ от Москвы, «было недобросовестным», передает ТАСС.
Она отказалась «вдаваться в конкретные детали», но заявила, что данный вопрос является «приоритетом» для президента США Джо Байдена. В качестве тех граждан США, возвращения которых на родину добивается Вашингтон, она назвала только Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Bloomberg со ссылкой на «источники, знакомые с дискуссиями в Москве», заявило, что Россия якобы настаивает на том, чтобы обмен производился по формуле «два на два», а не «один на два». Как утверждает Bloomberg, в рамках обмена может быть поднят вопрос о находящемся под арестом в США россиянине Владиславе Клюшине, который обвиняется в совершении киберпреступлений.
Напомним, американские СМИ сообщили, что Байден одобрил план обменять Грайнер и Уилана на россиянина Виктора Бута. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев.
Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США в декабре. Он является учредителем компании «М13», которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. США обвиняют его в причастности к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании. Клюшин в суде США заявил о невиновности.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Болгарии оценили пророссийские настроения граждан
Соотношение людей с пророссийскими и проевропейскими взглядами в Болгарии примерно одинаковое, сообщает радиостанция BNR со ссылкой на данные социологического агентства Alpha Research.
«Соотношение людей с проевропейской ориентацией и тех, кто поддерживает политику Кремля, почти одинаковое», – передает РИА «Новости» сообщение радиостанции.
Отмечается, что пророссийской позиции, как правило, придерживаются люди левых взглядов, «радикальные избиратели и сторонники патриотических формирований».
Представители электоратов центристских и правых партий в свою очередь считают, что Болгария должна придерживаться евроатлантического курса.
Напомним, первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, стали Польша и Болгария.
Лайма Вайкуле развернула на концерте украинский флаг
|
|
Латвийская певица Лайма Вайкуле на концерте в Паланге вышла на сцену с флагом Украины, заявив, что ее политика и позиция ясны.
Выступление зрители снимали на камеру, и один из кадров попал в Сеть, на котором Вайкуле выходит на сцену с украинским флагом. Об этом сообщили в фан-клубе певицы в социальных сетях, пишет «Московский комсомолец».
«А как же иначе? Я гражданка Латвии, наша политика и позиция ясны. Если бы я не хотела ничего комментировать, я бы молчала. [Планируете еще выступать в России?] Пока нет. Я даже не знаю, как это может происходить эмоционально», – заявила певица.
До этого певица не раз высказывала свое отношение к гражданам России. Она отметила, что к россиянам она относится так же, как и к латышам. Артистка не понимает, почему «нелюбовь к гражданам РФ так сильно преувеличена». По мнению Вайкуле, отношения между Латвией и России более чем дружеские.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как спецоперация повлияет на российский шоу-бизнес.
МИД пригрозил США разрывом дипотношений
|
|
Москва пригрозила Вашингтону разрывом дипломатических отношений, если американские законодатели решат объявить Россию «страной-спонсором терроризма», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Подобное применение собственного законодательства, противоречащее международному праву, возможно, видится сенаторам и конгрессменам как страшная кара, способная заставить Россию жить согласно придуманному США миропорядку, основанному на правилах. Наивные. При этом забывается, что любое действие рождает противодействие, и логическим результатом подобного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями», – сказала Захарова на брифинге, сообщает РИА «Новости».
Также Захарова добавила, что «мы готовы к любому развитию ситуации, и если в Вашингтоне решат пойти на полную остановку взаимодействия с Москвой, мы переживем».
Напомним, Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию «государством-спонсором терроризма» из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Как пишут СМИ, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по сути выступила с ультиматумом в адрес Блинкена – по ее словам, Конгресс сам внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп. Блинкен заявил, что практический эффект от возможного включения России в американский список стран-спонсоров терроризма совпадал бы с эффектом от уже принятых санкций.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ракетным ударом в Николаеве уничтожено до 250 наемников «Иностранного легиона» ВСУ
|
|
Высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации: украинского «Иностранного легиона» в районе города Николаева. Уничтожено до 250 наемников и более 20 единиц военной техники, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате удара ВКС России по боевым позициям 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Марьинка Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено более 50 националистов 2-го батальона данного соединения.
В населенных пунктах Мерефа и Чугуев Харьковской области в результате высокоточных ударов ВКС России ликвидировано до 500 националистов 92-й механизированной бригады ВСУ и большое количество военной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В результате огневого поражения боевых позиций 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Артемовска уничтожено более 130 националистов. Оставшиеся военнослужащие батальона численностью до 70 человек спешно покинули позиции и убыли в Конотоп Сумской области, где были разоружены и признаны дезертирами.
Понесший значительные потери в районе населенного пункта Пески 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады в ходе отступления в район населенного пункта Водяное подвергся артиллерийскому обстрелу украинских войск и практически полностью ликвидирован», – отметил Конашенков.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражено: пять пунктов управления, в том числе 36-й бригады морской пехоты в районе Николаева, 92-й механизированной бригады в районе Циркуны Харьковской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах.
«Уничтожено семь складов боеприпасов в районах населенных пунктов Артемовск, Константиновка, Очеретино ДНР, Трудовое Запорожской области и Николаев.
В рамках контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи гаубиц «Гиацинт» в районах населенных пунктов Дзержинск и Новгородское ДНР.
«Также подавлено: четыре взвода РСЗО «Град» и девять артиллерийских взводов на огневых позициях в районах населенных пунктов Северск, Кирово, Артемовск, Авдеевка, Пески, Орловка, Шахтерское, Великая Новоселка ДНР, Доброполье Запорожской области, Широкое, Березнеговатое Николаевской области, Русская Лозовая и Норцовка Харьковской области», – перечислил представитель Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Москалевка, Петропавловка, Копанки, Волхов Яр Харьковской области и Сергеевка Херсонской области. Также перехвачено два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе Херсона.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1664 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4225 танков и других боевых бронированных машин, 782 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3240 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4655 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что в Харькове уничтожены две установки РСЗО «Хаймарс».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Китайский эксперт назвал последствия визита Пелоси на Тайвань
|
|
Ответ Пекина на приезд спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань не обязательно последует сразу вслед за визитом, но ее поездка точно приведет к росту конфронтации между США и Китаем, сообщил китайский эксперт по международным вопросам Цянь Лиянь.
«Если (Пелоси – прим. ВЗГЛЯД) приедет на Тайвань, Китай обязательно даст свой ответ. Это может быть и перехват самолета, и точечные удары по наиболее важным объектам Тайваня. Более того, вовсе не обязательно, что Китай ответит сегодня или завтра», – приводит РИА «Новости» слова Цянь Лияня.
Он добавил, что для Китая с юридической точки зрения освободительная война еще не закончилась, «так что, когда кто-то извне вмешивается в тайваньский вопрос, это автоматически воспринимается Пекином как выбор стороны противника в гражданской войне».
Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
По словам эксперта, «цена, которую США будут вынуждены заплатить за сохранение своего доминирования после (визита Пелоси – прим.ВЗГЛЯД), зависит от того, какую позицию в этой «игре крупных держав» выберет Китай – позицию конфронтации или позицию ограничения сотрудничества».
Аналитик считает, что в будущем между Китаем и США будет расти дефицит доверия, возможностей для сотрудничества будет все меньше, да и желание искать это сотрудничество тоже будет уменьшаться.
Также Цянь Лиянь подчеркнул, если Пелоси все же не прилетит на Тайвань, то с точки зрения правительства КНР, это будет означать, что США более-менее строго следуют своим обещаниям следовать политике «одного Китая», взаимодоверие и взаимопонимание между странами в будущем может укрепиться. «Тогда, по крайней мере, США не усугубят свою и без того сложную экономическую ситуацию», – заключил он.
Ранее стало известно, что самолет, на котором, возможно, вылетела из Малайзии спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, направляется в тайваньский аэропорт Суншань.
Тайваньские СМИ сообщили, что Пелоси намерена прибыть на Тайвань поздно вечером во вторник. Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере.
Напомним, накануне сообщалось, что США направляют ближе к Тайваню размещенные в регионе самолеты и авианосцы в связи с возможным прибытием на остров спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси.
Ранее Управление морской безопасности КНР сообщило, что Народно-освободительная армия КНР (НОАК) во вторник приступила к учениям в Южно-Китайском море на фоне вероятного визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, учения продлятся до 6 августа.
Позднее Пекин подтвердил решимость Китая жестко ответить в случае визита Пелоси на Тайвань. Китай уже вывел авианосцы в море перед возможным приездом Пелоси на Тайвань.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Росгвардия ликвидировала в ЛНР 13 украинских операторов БПЛА
Росгвардия в ЛНР обнаружила и ликвидировала 13 украинских операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«В Луганской народной республике росгвардейцы в результате разведки зафиксировали координаты 13 операторов беспилотных летательных аппаратов противника. Операторы уничтожены огнем артиллерии», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, во время разведывательно-поисковых мероприятий в населенных пунктах ЛНР бойцы ведомства изъяли 14 гранатометов иностранного производства, два ПЗРК, огнемет производства США M136A1, семь ПТУР «Фагот» и «Корнет», 70 снарядов калибра 122 мм, 50 противотанковых и противопехотных мин, 51 выстрел к гранатометам, 13 гранат, 4 кг взрывчатых веществ, более 3000 патронов различного калибра.
Ранее Росгвардия задержала более 20 пособников СБУ в Запорожской и Херсонской областях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД